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Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ

Мер міста Часів Яр Донецької області Дмитро Верзілов у п’ятницю, 13 серпня, оголосив про свою відставку. Причиною такого рішення він називає відсутність підтримки та невдоволення діями своїх однопартійців із проросійської політсили Опозиційна платформа — За життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За його словами, лідери ОПЗЖ обіцяли йому допомогати після того, як він очолив місто, але цього не сталося.

"Я як міський голова і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ. І тому я хочу, щоб люди знали правду і не повторювали моїх помилок. Партія ОПЗЖ — це партія подвійних стандартів. З трибун, сторінок та екранів кажуть одне, а насправді роблять інше", — заявив Верзілов.

Також читайте: У фракції ОПЗЖ Харківської облради підтвердили, що на мільйонному хабарі затримали Андрія Малиша, виключати його поки не будуть

Перед відставкою Верзілова у приміщенні виконкому Часового Яру провели обшуки, а заступника міського голови Олександра Щекодіна затримали на отриманні хабаря. Мер переконує, що це не пов’язане з його рішенням піти з посади.

В ОПЗЖ кажуть, що команда президента України Володимира Зеленського нібито змусила Верзілова "шляхом шантажу" написати заяву про відставку. Там заявили, що Верзілов уже не має "жодного відношення" до ОПЗЖ.

"Скориставшись людською слабкістю, вона змусила цього нереалізованого політика обмовити лідерів і партію, яка йому допомогла обратися. Наклепників і зрадників наша партія ніколи не підтримувала", — ідеться в заяві політсили.

31-річний Дмитро Верзілов висувався на посаду міського голови Часового Яру у жовтні 2020 року. Він переміг на місцевих виборах, набравши понад 44% виборців. У 2012-му невдало балотувався у Верховну Раду від Радикальної партії Олега Ляшка, у 2014-му — від Батьківщини.
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Топ коментарі
+27
Надто різко стартував - за 7 років у трьох партіях. Мэр Часова Яра Верзилов ушел в отставку: Я и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6212
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14.08.2021 23:59
+23
Нашёл от кого помощи ждать))
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15.08.2021 00:00
+20
Домбас завжди голосував "за своїх". Наголосували. Мэр Часова Яра Верзилов ушел в отставку: Я и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 592
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15.08.2021 00:00
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Надто різко стартував - за 7 років у трьох партіях. Мэр Часова Яра Верзилов ушел в отставку: Я и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6212
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14.08.2021 23:59 Відповісти
П - публичный политик )))
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15.08.2021 00:23 Відповісти
Мишача возня.
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15.08.2021 00:30 Відповісти
Нашёл от кого помощи ждать))
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15.08.2021 00:00 Відповісти
Тобто, якби ЗАЖОП його підтримувала так, як як він хотів, то з нею все й ніби ОК, на його думку?
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15.08.2021 00:01 Відповісти
На його думку так, але "якби" - це фантастика
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15.08.2021 01:03 Відповісти
О какой помощи идет речь? Материальной, юридической( адвокат), законодательной? Поподробней?
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15.08.2021 07:32 Відповісти
Домбас завжди голосував "за своїх". Наголосували. Мэр Часова Яра Верзилов ушел в отставку: Я и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 592
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15.08.2021 00:00 Відповісти
ПРОЗРІННЯ.
32-річний голова громади Часового Яру (Донеччина) Дмитро Верзілов добровільно склав повноваження міського голови, вийшовши при цьому зі складу партії "Опозиційна платформа - За життя" та виступивши зі звинуваченнями на адресу даної політичної сили
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15.08.2021 00:02 Відповісти
Бо має добрий нюх. Тримає ніс за вітром. Не його вина, що вітер такий мінливий. То дув на Ляшкс, то на Юлю, то на ОПиЗиЖи. І ось зараз вітер ураганної сили дує на ОПУ Зєлєнского і їхніх слуг. 😊
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15.08.2021 00:19 Відповісти
Має досвід міграціі гельмінт -політикан !!! Які вчителя були -баба жЮля та шЛюшко ,це майстри міграційного руху !!!))
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15.08.2021 00:38 Відповісти
"В ОПЗЖ говорят, что команда президента Украины Владимира Зеленского якобы заставила Верзилова "путем шантажа" написать заявление об отставке. Там заявили, что Верзилов уже не имеет "никакого отношения" к ОПЗЖ... ".

"А з ОПЗЖ ми його виключили ще тиждень тому - за "антинародну політику"!... Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5790
Просто людина думала, що він буде "господарем" і "нести" будуть йому, а ОПЗЖ буде його підтримувать а він буде їм "часточку виділять"... Насправді ж його поставили, щоб у нього за спиною красти - апетити у ОПЗЖ виявилися більші, ніж фінансово-економічні можливості міста... На усіх грошей не вистачило!!!
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15.08.2021 08:24 Відповісти
Там маленьке депресивне місто (Часов Яр, 12 756 чел.) Вони у прошлому році закрили Дом мистецтв (-250 робочих міст), музей.Немає коштів. А є мер, його заступник (погорів на взятке).

Мэр Часова Яра Верзилов ушел в отставку: Я и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9164 Мэр Часова Яра Верзилов ушел в отставку: Я и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3002
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15.08.2021 00:00 Відповісти
Но огнеупорный работает. Там новые хозяева. Насколько знаю.
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15.08.2021 00:11 Відповісти
Это враг. И за ним должен приехать воронок
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15.08.2021 00:04 Відповісти
ОПГ ОПЗЖ
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15.08.2021 00:04 Відповісти
Выпускайте Киву!
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15.08.2021 00:53 Відповісти
ківа зайнятий-нову жомову яму риє.
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15.08.2021 10:26 Відповісти
Хороший поступок. Зюзе не мешало бы повторить, пока не поздно...
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15.08.2021 01:48 Відповісти
МУДАК!
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15.08.2021 01:50 Відповісти
Який молодий, а вже досвідченний гельмінт! Втім в нашім політікумі вони аж кишать, куди там до них тому старості з будьоннівкою із кінофільму "Весілля в Малинівці".
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15.08.2021 07:00 Відповісти
Судя по послужному списку, такому политику только на панель. Тем более Ляшко мастер класс ему уже показал.
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15.08.2021 08:00 Відповісти
ты смотри .. прозревшего включил... не помогали... а попал он в это образование на какой волне.. губы трубочкой и целовал кремлевского суриката на плакатиках как его однопартийцы.. гнать мерзость вообще в шею... таких прозревших после освобождения донбасса штабелями можно будет слаживать
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15.08.2021 08:04 Відповісти
Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1672 911_

Надто різко стартував - за 7 років у трьох партіях.
14.08.2021 23:59
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Больше не нравится 7
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15.08.2021 08:17 Відповісти
Вся страна с 2006 по 2019 год была в заложниках у рыгов и их подельников
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15.08.2021 08:05 Відповісти
А зараз вона У КОГО в "заложниках"? З 2014 по 2019-й "риги" "сиділи тихо - як миш під віником", а зараз куди не кинь - там вони і "щоки надувають"! "ЗЕлені" - так - "не приший кобилі хвіст"! Ні в політиці, ні в економіці не тямлять - вміють тільки тупо "брать" А рулять усім саме "риги"!
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15.08.2021 08:30 Відповісти
"З 2014 по 2019-й "риги" "сиділи тихо - як миш під віником" - именно потому, что у ключевых и самых богатых из них всё было хорошо. Рыги всегда были для многоопытной "договороспособной" власти своего рыга Порошенки - родными и социально близкими



Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8437
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15.08.2021 09:36 Відповісти
Та ти що? ТИ у нас "дурень з народження" чи "на зарплаті"? Тепер виявляється, "татарови" у владу повернулися, бо стали "антиригами"? І при кому ж вони до влади дорвалися? Мабуть - при Порошенку! Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3717
Ти хоч сам собі віриш?
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15.08.2021 10:01 Відповісти
"Тепер виявляється, "татарови" у владу повернулися" - кто такой? Министр?
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15.08.2021 10:09 Відповісти
Я питаю - ти хоч сам собі віриш? Здається мені ти - "дурень на зарплаті"! Бо такими "упертюхами " можуть буть тільки вони!
Татаров п"ять років (поки країною Порошенко керував) ховався за кордоном! І Портнов - теж! А тепер - "радники" на Банковій! Так хто ж повернув до влади "ригів"?!
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15.08.2021 11:02 Відповісти
""радники" на Банковій" - и что?
Это не "власть" у этих людей, как вы утверждаете
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15.08.2021 11:08 Відповісти
Вони вище влади, вони наглядають за владою.
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15.08.2021 19:37 Відповісти
Последнего рыга из власти выгнали в виде Порошенко
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15.08.2021 11:08 Відповісти
А хто тоді Портнов з Татаровим?
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15.08.2021 11:34 Відповісти
Для меня - никто.
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15.08.2021 11:48 Відповісти
Як це так?! Подоляк - твоє безпосереднє керівництво Вірою і правдою служив до початку "Майдану" "головному ригу" - Януковичу і його підлеглим які повтікали вслід за ним за кордон після перемоги "Майдану" А післа "ЗЕ-реваншу" майже всі повернулися Дивись - обережніше! А то Подоляк грошей не заплатить - образив ти його! Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2916
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15.08.2021 12:03 Відповісти
"Подоляк - твоє безпосереднє керівництво" - с человеком с такой фамилией не знаком, впервые слышу
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15.08.2021 12:17 Відповісти
Вірю! ПлАчу і вірю! Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6579
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15.08.2021 12:23 Відповісти
Этого мало.
Конспектируй. Больше конспектируй
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15.08.2021 13:12 Відповісти
А мені за це гроші, як тобі, не платять! Мені просто цікаво - вас де таких на "подлоферму" набирають? Мабуть на першому курсі гуманітарних вузів - ви там голодні і за грошву на все готові! Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6677
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15.08.2021 13:43 Відповісти
Я такими, как ты троллями, бесплатно питаюсь. В этом моя плата, которую ты во всём ищешь, малолетний
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15.08.2021 13:51 Відповісти
Дивися - не вдавися! Бо я тут не одному "поперек горла став"!
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15.08.2021 14:03 Відповісти
Ты пустое место. Я не наелся
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15.08.2021 14:27 Відповісти
Я тебе попередив...
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15.08.2021 14:35 Відповісти
Мне избиратели Януковича-Порошенко не указ
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15.08.2021 14:41 Відповісти
Так я ж не "вказував"!... Просто попередив ... Бо дехто з "героїв -борцунів з порохоботами" - "зуби поламав... А дехто - "вдавився"... Ну а решта - просто перелогінилися (Щоб з них люди не сміялися) Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9815
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15.08.2021 14:46 Відповісти
Ты ещё не расплакался?
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15.08.2021 14:47 Відповісти
Уже "ридма ридаю"! Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7449
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15.08.2021 15:30 Відповісти
Интересный тип, в 22 года балотироваться в раду. Кто родители этого политического гения? Кто стоит за ним?
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15.08.2021 08:43 Відповісти
Его счастливые полит. родители

Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3541
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15.08.2021 11:20 Відповісти
"депутат Ленинского райсовета Донецка" - на этой территории ДМЗ Ахметова
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15.08.2021 11:24 Відповісти
где реакция гбр сбу фбр и цру
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15.08.2021 11:55 Відповісти
Здесь о Верзилове, довольно интересно:
https://spasdon4.wixsite.com/verzilov/meet-sandra

Надо заслушать и его сторону.
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15.08.2021 11:56 Відповісти
в принципе любой кто попрёт против местных мафий, которые к стати регулярно отстёгивают
"на гора", обречён на неудачу- это как минимум... а могут и как Гандзюк.... что я заметил наш
правдоруб старается быть политически бесцветным - чисто за людей.... принципе я его пони
маю в тех краях за излишний патриотизм можно и схлопотать или стать не популярным.....
но если всё как описано то в общемто молоток.
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15.08.2021 17:56 Відповісти
У Кривому Розі мер теж "пішов у відставку", так би мовити. Тільки радикальніше... )))0))0)))
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15.08.2021 18:19 Відповісти
 
 