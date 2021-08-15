Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ

Мер міста Часів Яр Донецької області Дмитро Верзілов у п’ятницю, 13 серпня, оголосив про свою відставку. Причиною такого рішення він називає відсутність підтримки та невдоволення діями своїх однопартійців із проросійської політсили Опозиційна платформа — За життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За його словами, лідери ОПЗЖ обіцяли йому допомогати після того, як він очолив місто, але цього не сталося.

"Я як міський голова і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ. І тому я хочу, щоб люди знали правду і не повторювали моїх помилок. Партія ОПЗЖ — це партія подвійних стандартів. З трибун, сторінок та екранів кажуть одне, а насправді роблять інше", — заявив Верзілов.

Також читайте: У фракції ОПЗЖ Харківської облради підтвердили, що на мільйонному хабарі затримали Андрія Малиша, виключати його поки не будуть

Перед відставкою Верзілова у приміщенні виконкому Часового Яру провели обшуки, а заступника міського голови Олександра Щекодіна затримали на отриманні хабаря. Мер переконує, що це не пов’язане з його рішенням піти з посади.

В ОПЗЖ кажуть, що команда президента України Володимира Зеленського нібито змусила Верзілова "шляхом шантажу" написати заяву про відставку. Там заявили, що Верзілов уже не має "жодного відношення" до ОПЗЖ.

"Скориставшись людською слабкістю, вона змусила цього нереалізованого політика обмовити лідерів і партію, яка йому допомогла обратися. Наклепників і зрадників наша партія ніколи не підтримувала", — ідеться в заяві політсили.

31-річний Дмитро Верзілов висувався на посаду міського голови Часового Яру у жовтні 2020 року. Він переміг на місцевих виборах, набравши понад 44% виборців. У 2012-му невдало балотувався у Верховну Раду від Радикальної партії Олега Ляшка, у 2014-му — від Батьківщини.