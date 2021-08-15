Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Мер міста Часів Яр Донецької області Дмитро Верзілов у п’ятницю, 13 серпня, оголосив про свою відставку. Причиною такого рішення він називає відсутність підтримки та невдоволення діями своїх однопартійців із проросійської політсили Опозиційна платформа — За життя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
За його словами, лідери ОПЗЖ обіцяли йому допомогати після того, як він очолив місто, але цього не сталося.
"Я як міський голова і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ. І тому я хочу, щоб люди знали правду і не повторювали моїх помилок. Партія ОПЗЖ — це партія подвійних стандартів. З трибун, сторінок та екранів кажуть одне, а насправді роблять інше", — заявив Верзілов.
Перед відставкою Верзілова у приміщенні виконкому Часового Яру провели обшуки, а заступника міського голови Олександра Щекодіна затримали на отриманні хабаря. Мер переконує, що це не пов’язане з його рішенням піти з посади.
В ОПЗЖ кажуть, що команда президента України Володимира Зеленського нібито змусила Верзілова "шляхом шантажу" написати заяву про відставку. Там заявили, що Верзілов уже не має "жодного відношення" до ОПЗЖ.
"Скориставшись людською слабкістю, вона змусила цього нереалізованого політика обмовити лідерів і партію, яка йому допомогла обратися. Наклепників і зрадників наша партія ніколи не підтримувала", — ідеться в заяві політсили.
31-річний Дмитро Верзілов висувався на посаду міського голови Часового Яру у жовтні 2020 року. Він переміг на місцевих виборах, набравши понад 44% виборців. У 2012-му невдало балотувався у Верховну Раду від Радикальної партії Олега Ляшка, у 2014-му — від Батьківщини.
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32-річний голова громади Часового Яру (Донеччина) Дмитро Верзілов добровільно склав повноваження міського голови, вийшовши при цьому зі складу партії "Опозиційна платформа - За життя" та виступивши зі звинуваченнями на адресу даної політичної сили
"А з ОПЗЖ ми його виключили ще тиждень тому - за "антинародну політику"!...
Просто людина думала, що він буде "господарем" і "нести" будуть йому, а ОПЗЖ буде його підтримувать а він буде їм "часточку виділять"... Насправді ж його поставили, щоб у нього за спиною красти - апетити у ОПЗЖ виявилися більші, ніж фінансово-економічні можливості міста... На усіх грошей не вистачило!!!
Надто різко стартував - за 7 років у трьох партіях.
14.08.2021 23:59
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Ти хоч сам собі віриш?
Татаров п"ять років (поки країною Порошенко керував) ховався за кордоном! І Портнов - теж! А тепер - "радники" на Банковій! Так хто ж повернув до влади "ригів"?!
Это не "власть" у этих людей, как вы утверждаете
Конспектируй. Больше конспектируй
https://spasdon4.wixsite.com/verzilov/meet-sandra
Надо заслушать и его сторону.
"на гора", обречён на неудачу- это как минимум... а могут и как Гандзюк.... что я заметил наш
правдоруб старается быть политически бесцветным - чисто за людей.... принципе я его пони
маю в тех краях за излишний патриотизм можно и схлопотать или стать не популярным.....
но если всё как описано то в общемто молоток.