Росія готується до сертифікації "Північного потоку - 2", тому штучно знижує транзит газу для Європи через Україну, - Оператор ГТС
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Росія відмовляється транзитувати через Україну додаткові обсяги газу для Європи, щоб тиснути на ЄС у питанні сертифікації газопроводу "Північний потік-2".
Про це в ефірі "Україна 24" розповіла директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Белькова, передає Цензор.НЕТ.
"Загальне споживання в Україні приблизно 30 млрд кубометрів, самостійно Україна виробляє близько 20 млрд, залишається знайти десь ще 10 млрд. У колишні часи ми брали в Росії, сьогодні в України є можливість брати в наших дружніх країн - Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини. Найбільші потужності на кордоні зі Словаччиною. У нормальному режимі ми повністю справляємося з тими можливостями, які є в України", - сказала вона.
Белькова додала, що, "безумовно, потрібно включати ризик-менеджмент, коли йдеться про складні погодні умови або нестабільність на ринку".
"Як ми бачимо, в Європі Росія фактично піднімає газ зі сховищ, які знаходяться в Європі, замість того, щоб транзитувати територією України додаткові обсяги. Ми вважаємо, що це цілеспрямована політика, якою готують ґрунт для подальшого політичного тиску у зв'язку з можливими перешкодами, які виникатимуть з осені з моменту розгляду сертифікації "Північного потоку-2", - заявила речниця "Оператора ГТС України".
За її словами, Україні потрібно "готуватися до диверсифікації власних джерел постачання газу".
Будь ласка, зачекайте...
Если Меркель даст дуба, то сертификата московитам не видать.
Будет, как в анекдоте метро: в Стокгольм.
- 18 мільярдів МВФ для русні, 40 мільярдів для Китаю
- Зданий Афганістан, злиті люди, які допомагали в Афгані Да, "круто" Байден увійшов в історію. Прямо в клоаку. Чото за рівнем ********* він походу вїбашив навіть Трампа. А це було важко.
Й що краще може бути в захист не сертифікації цього проекту....
Боляче, що зелені утирки забрали моє майбутнє, але нехай летить тепер все у прірву, бо бидло має хлептати лайно на всю мордяку, може хоч так дійде!
Й коли кажуть Україна не повинна чекати допомоги інших , коли забули про 2 МАЙДАНИ спротиву народу , про готовність народу самотужки без армії захиститись від кремлівсьго звіра, тепер вмивають руки - нунарешті народ вибрав для нас виправдяння - ЗЕЛЕНОГО ЗРАДНИКА КЛОВАНА...
Повторю те, що казав ще тоді: власне, мотив нормандської зустрічі в Парижі для ***** і полягав в цій угоді, про що він непрозоро натякав до самої зустрічі. Набагато більше він говорив про газ, ніж про Донбас (про що мали б говорити на тих переговорах)
В результаті тієї зустрічі Україна домовилася зменшити обєми транзиту газу в 2+ рази у порівнянні з періодом правління Порошенка При цьому вартість одиниці транзиту не мінялася. Тобто, ми ДОБРОВІЛЬНО погодилися отримувати в 2 рази менше
Іншою гівняною стороною угоди було те, що вона була укладена всього на 5 років. До кінця 2024 року. А що далі?
- А нічого! Тобто, ми ДОБРОВІЛЬНО погодилися з тим, що після 2024 року, ми не маємо нічого.
При цьому нагадаю що точка беззбитковості того всього транзитного дєла становить близько 60-65 мільярдів кубів При цьому нагадаю, що з 2021 ми проганяємо всього 40, що нижче точки беззбитковості, тобто, собі в збиток
При цьому нагадаю,що цей зрадницький контракт ми укладали в умовах,коли Європа і росія від нас залежали, бо не мали інших можливостей взимку транзитувати газ
При цьому нагадаю,шо деякі умови контракту, зокрема ціна транзиту були закриті на момент підписання і ними маніпулювал
Я був чи не єдиний, хто тоді кричав, що це зрада
Чи не єдиний, хто витягував звітність ще тоді трансгазу (зараз інший оператор) і доводив збитковість, безперспективність ітд
А також нагадаю, що те що ми виграли в газпрому в Стокгольмі, ми проїмо в якості збитку за ці 5 років
До чого я це все веду і чого я повернувся до цієї угоди? До того, що зрада відбулася тоді і МИ ТОДІ МОГЛИ ОФІЦІЙНО ВИБОРОТИ СВОЇ СИЛЬНУ ПОЗИЦІЮ
І якби Європа не погодила Північний Потік-2, то Порошенко віддав би його Медведчуку?
Ну, Сибирь - это почти курорт для скаленвстающих. Надо расеях переселять за Полярный круг и точка!
«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять городов с населением 300-500 тысяч, лучше - до миллиона», - цитирует Шойгу ТАСС.
По словам военного преступника, такой проект существовал в советское время, незадолго до распада СССР.
«К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», - добавил тувинец.
Финанс.ру.
Только со своей маржой
А раньше мы продавали газ со своей выгодой
Это нам за желчь /мы проживем сами с европой /
Только мы оказались в заднем месте европы
Как говорят не ту страну назвали /гондурасом/
Просто обидно
За то чтобы побыть ''царьком'
Кравчук сдал все /результат налицо/
Теперь учит как вернуть крым
фашисты финансируют рашистов на их войны и на финансирование мощный поток спецопераций против всех, включая фашистов