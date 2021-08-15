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Новини Політика України
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Європа (859) Росія (47203) Північний потік (1369) транзит газу (307) Оператор ГТС (97)

Росія готується до сертифікації "Північного потоку - 2", тому штучно знижує транзит газу для Європи через Україну, - Оператор ГТС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія готується до сертифікації

Росія відмовляється транзитувати через Україну додаткові обсяги газу для Європи, щоб тиснути на ЄС у питанні сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Про це в ефірі "Україна 24" розповіла директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Белькова, передає Цензор.НЕТ.

"Загальне споживання в Україні приблизно 30 млрд кубометрів, самостійно Україна виробляє близько 20 млрд, залишається знайти десь ще 10 млрд. У колишні часи ми брали в Росії, сьогодні в України є можливість брати в наших дружніх країн - Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини. Найбільші потужності на кордоні зі Словаччиною. У нормальному режимі ми повністю справляємося з тими можливостями, які є в України", - сказала вона.

Белькова додала, що, "безумовно, потрібно включати ризик-менеджмент, коли йдеться про складні погодні умови або нестабільність на ринку".

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"Як ми бачимо, в Європі Росія фактично піднімає газ зі сховищ, які знаходяться в Європі, замість того, щоб транзитувати територією України додаткові обсяги. Ми вважаємо, що це цілеспрямована політика, якою готують ґрунт для подальшого політичного тиску у зв'язку з можливими перешкодами, які виникатимуть з осені з моменту розгляду сертифікації "Північного потоку-2", - заявила речниця "Оператора ГТС України".

За її словами, Україні потрібно "готуватися до диверсифікації власних джерел постачання газу".

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Топ коментарі
+4
Россия готовится к сертификации "Северного потока - 2", поэтому искусственно снижает транзит газа для Европы через Украину, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 8783
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15.08.2021 01:00
+3
Обравши клоуна, Україна вчинила велику х#йню. Все решта тепер - наслідки цього.
Боляче, що зелені утирки забрали моє майбутнє, але нехай летить тепер все у прірву, бо бидло має хлептати лайно на всю мордяку, може хоч так дійде!
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15.08.2021 01:12
+3
ГАААГА -поки вони приблизиться , цей здохне, прийде новий уХйуло й пєсня Гааги хараша, начінай сначала... Новітня Гаага- це яскрава історія з Боінгом...
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15.08.2021 02:56
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Россия готовится к сертификации "Северного потока - 2", поэтому искусственно снижает транзит газа для Европы через Украину, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 8783
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15.08.2021 01:00 Відповісти
Зрадбили ще в квітні 19, коли виснажений носій влади усунув баригу і призначив президентом казна що - фрондіруючего довбойоба
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15.08.2021 01:17 Відповісти
ГАААГА -поки вони приблизиться , цей здохне, прийде новий уХйуло й пєсня Гааги хараша, начінай сначала... Новітня Гаага- це яскрава історія з Боінгом...
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15.08.2021 02:56 Відповісти
Гаагу ще Трамп визнав нелегітимною...
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15.08.2021 04:22 Відповісти
Это точно гагага а не Гаага.....Весь здравый мир в первые дни видел и слышал кто сбил....а они восьмой год все свидетелей ищут.(
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15.08.2021 09:31 Відповісти
Дрезденская школа....что тут непоня
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15.08.2021 01:00 Відповісти
Україну зрадили оті ідіоти чи вражини, яких можна охарактеризувати словосполученнями- аби не Порошенко і хоть паржом і проголосували так, як проголосували. Все інше-це похідні від цього.
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15.08.2021 01:16 Відповісти
и что, вскоре транзит газа упадет ниже 40 млрд., АЭС вычерпают ресурс. Будем покупать эл-гию из Беларуси, уголь из России. Будет полная зависимость. Уже сейчас подсолнечное масло стоит 60 грн, в Польше и России - 40, при том что Украина производит 31 %
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15.08.2021 01:05 Відповісти
«Скажить вже просто - Північний поток-2 був добудований в рамках програми препіЗЕдента Зеленського «Велике будівництво»»
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15.08.2021 01:11 Відповісти
Мы строили, строили, и, наконец, построили.
Если Меркель даст дуба, то сертификата московитам не видать.
Будет, как в анекдоте метро: в Стокгольм.
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15.08.2021 01:05 Відповісти
Це правда, але не вся. Частина правди. Сукупна картина передбачає інше бачення: добудова пп2 - сигнал для окупації України, переділ Європи, порушення всіх післявоєнних міжнародних договорів. Цього сліпий не бачить. Тому економічний рівень дискусії зовсім не актуальний. Важливо, що йдеться про планування великої війни. Тому претензії до ріббентропші і тупого Джо ще тільки починаються. Бо вони справді злигалися з Х.лом. От і все.
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15.08.2021 01:14 Відповісти
Хто має ділити Європу? Москалі? Вони не такі сильні,щоб нападати.Бо якби це було так.то Україну в 2014 захопили.Москалі не США.
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15.08.2021 01:52 Відповісти
Продовжуйте! 22 серпня Меркель везе від ***** Віслюку Оманському 1,5млрд.$ за Північний потік 2. Не дайте зрадникам продатись. Борімся! На вас надія. Россия готовится к сертификации "Северного потока - 2", поэтому искусственно снижает транзит газа для Европы через Украину, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 1445
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15.08.2021 02:05 Відповісти
Продовжую.Небезпека загрожує нам.а не всі Європі.
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15.08.2021 02:48 Відповісти
Північний потік могли зупинити тільки представники з Білого Дому,а не з України.
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15.08.2021 02:50 Відповісти
Россия готовится к сертификации "Северного потока - 2", поэтому искусственно снижает транзит газа для Европы через Украину, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 8946
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15.08.2021 02:50 Відповісти
І що смішного? США гегемон.як скаже.так і буде.Вони можуть любого положити раком,підкреслюю любого.Але там є великі внутрішні розбіжності і інтереси.
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15.08.2021 02:55 Відповісти
Сектанти свято вірять, що тільки їх великий могутній гетьман міг його зупинити...
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15.08.2021 04:25 Відповісти
Я не слепой, но тоже не вижу. Понять не могу, почему прокачка газа по короткой трубе приведёт к великой войне. А почему длинная труба сдерживает войну? Мне так кажется, что скорее наоборот, если бы Путин планировал захват Украины, то он бы не тратился на новую трубу, а рассадил бы по всей Украинской трубе, автоматчиков с кокардами для охраны старого бесплатного газопровода. По любому так бы ему было бы дешевле захватывать Украину. Да и вообще, в деле обеспечения Европы газом, причём здесь Украина, Польша, США? Вроде бы считается так, что все страны мира равные и самостоятельные, имеют право договариваться друг с другом на основании двухсторонних соглашений. Или Вы таки считаете Германию колонией? И какое такое Вы имеете моральное право, препятствовать удешевлению немецких товаров? Сложно это всё понять.
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15.08.2021 07:19 Відповісти
да они свою фирму сделали,уставной капитал 10000 рублей, в аренду судно взяли, оно сейчас идет по сп2 второй нитке, примерно со скоростью 50 км в сутки, проверяет на утечки. и эта фирма и сертифицирует
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15.08.2021 22:03 Відповісти
- Північний потік - 2
- 18 мільярдів МВФ для русні, 40 мільярдів для Китаю
- Зданий Афганістан, злиті люди, які допомагали в Афгані Да, "круто" Байден увійшов в історію. Прямо в клоаку. Чото за рівнем ********* він походу вїбашив навіть Трампа. А це було важко.
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15.08.2021 01:09 Відповісти
Німеччина та й уся Європа вони думали що ого-го-го , а насправді для рашистського Кремля - вони такі ж самі як Україна була й є-хочу дам газу сьогодня, а хочу завтра , коли будеш себе вести так, як хочеться уХйлу...
Й що краще може бути в захист не сертифікації цього проекту....
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15.08.2021 01:10 Відповісти
Обравши клоуна, Україна вчинила велику х#йню. Все решта тепер - наслідки цього.
Боляче, що зелені утирки забрали моє майбутнє, але нехай летить тепер все у прірву, бо бидло має хлептати лайно на всю мордяку, може хоч так дійде!
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15.08.2021 01:12 Відповісти
Вы абсолютно правы. Присоединяюсь.
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15.08.2021 06:46 Відповісти
На початку каденції,ЗЕбаната Вазеленського, думали що він " а як би на моєму місці був якийсь дурачок", а тепер стає все більше зрозуміло, що це ворог, ворог нашої держави.
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15.08.2021 01:15 Відповісти
вовине пришестя стало можливим завдяки лише інертності Заходу перед уХйлом... Вдумайтесь, Захід іншими очима почав дивитися на війну в Україні ЛИШЕ ПІСЛЯ КАТАСТРОФИ МН-17!!! А потім позичив Захід очі у сірка й почалося все знову... А суд на Рашистською імперією пертворюється на справу над убивцями Литвиненка або отруєнням Скрипалів... тихенько в шухлядку домовленостей уХйла з Заходом.
Й коли кажуть Україна не повинна чекати допомоги інших , коли забули про 2 МАЙДАНИ спротиву народу , про готовність народу самотужки без армії захиститись від кремлівсьго звіра, тепер вмивають руки - нунарешті народ вибрав для нас виправдяння - ЗЕЛЕНОГО ЗРАДНИКА КЛОВАНА...
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15.08.2021 01:41 Відповісти
Останній день, коли Україна могла впливати на щось, що пов'язане з північним потоком - 2, було 30 грудня 2019 року, ти то 9 грудня 2019. Відповідно день підписання зрадницької угоди на транзит і день домовленості про цю угоду між клоуном і ******

Повторю те, що казав ще тоді: власне, мотив нормандської зустрічі в Парижі для ***** і полягав в цій угоді, про що він непрозоро натякав до самої зустрічі. Набагато більше він говорив про газ, ніж про Донбас (про що мали б говорити на тих переговорах)

В результаті тієї зустрічі Україна домовилася зменшити обєми транзиту газу в 2+ рази у порівнянні з періодом правління Порошенка При цьому вартість одиниці транзиту не мінялася. Тобто, ми ДОБРОВІЛЬНО погодилися отримувати в 2 рази менше

Россия готовится к сертификации "Северного потока - 2", поэтому искусственно снижает транзит газа для Европы через Украину, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 5410

Іншою гівняною стороною угоди було те, що вона була укладена всього на 5 років. До кінця 2024 року. А що далі?
- А нічого! Тобто, ми ДОБРОВІЛЬНО погодилися з тим, що після 2024 року, ми не маємо нічого.

При цьому нагадаю що точка беззбитковості того всього транзитного дєла становить близько 60-65 мільярдів кубів При цьому нагадаю, що з 2021 ми проганяємо всього 40, що нижче точки беззбитковості, тобто, собі в збиток

При цьому нагадаю,що цей зрадницький контракт ми укладали в умовах,коли Європа і росія від нас залежали, бо не мали інших можливостей взимку транзитувати газ
При цьому нагадаю,шо деякі умови контракту, зокрема ціна транзиту були закриті на момент підписання і ними маніпулювал

Я був чи не єдиний, хто тоді кричав, що це зрада
Чи не єдиний, хто витягував звітність ще тоді трансгазу (зараз інший оператор) і доводив збитковість, безперспективність ітд
А також нагадаю, що те що ми виграли в газпрому в Стокгольмі, ми проїмо в якості збитку за ці 5 років

До чого я це все веду і чого я повернувся до цієї угоди? До того, що зрада відбулася тоді і МИ ТОДІ МОГЛИ ОФІЦІЙНО ВИБОРОТИ СВОЇ СИЛЬНУ ПОЗИЦІЮ
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15.08.2021 01:52 Відповісти
Погоджуюсь мабуть з думкою - саме така Україна з вовою й потрібна виявилася для усієї ВЕЛИКОЇ ЗАХІДНОЇ ДЕМОКРАТІЇЇ разом з уХйлом ... Типу, як шлях віддати її Рашистляндїї , с глаз далой і с сєрца вон... Ото тільки Польша та Прибалти ще тримаються... У США Афган припікає, не до нас , там ще конгресмени гнуть лінію спротиву рашизму, але щось слабо віриться...
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15.08.2021 02:52 Відповісти
И опять Вы не ошиблись - гундосый арлекин только прикидывается дебилом, а на самом деде сознательно и планомерно служит масковии,разрушая Украину..
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15.08.2021 06:50 Відповісти
Ну и газ-противогаз с вами, панове!
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15.08.2021 01:27 Відповісти
Де вже, *****, той Бігус з плівками Штайнмаєра, на яких німецький президент розповідає, як Порошенко було вигідно змусити Зеленського підписати зобов'язання по імплементації формули Штайнмаєра?
І якби Європа не погодила Північний Потік-2, то Порошенко віддав би його Медведчуку?
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15.08.2021 01:28 Відповісти
как будто об этом никто не знал..))..только Пу чего то рановато начал пальцы веером распушивать, как бы ему кувалдочкой то кто по ним не *******..))) Россия готовится к сертификации "Северного потока - 2", поэтому искусственно снижает транзит газа для Европы через Украину, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 2336
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15.08.2021 02:17 Відповісти
tim link кто такой ПУ?
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15.08.2021 02:18 Відповісти
вяликий цар всея болот и залесья))
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15.08.2021 02:25 Відповісти
Шойгу хочет переселять россиян в Сибирь
Ну, Сибирь - это почти курорт для скаленвстающих. Надо расеях переселять за Полярный круг и точка!

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять городов с населением 300-500 тысяч, лучше - до миллиона», - цитирует Шойгу ТАСС.

По словам военного преступника, такой проект существовал в советское время, незадолго до распада СССР.

«К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», - добавил тувинец.
Финанс.ру.
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15.08.2021 07:19 Відповісти
Цього тувінца стає все більше...
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15.08.2021 07:54 Відповісти
Продаст газ польша дружественная
Только со своей маржой
А раньше мы продавали газ со своей выгодой
Это нам за желчь /мы проживем сами с европой /
Только мы оказались в заднем месте европы
Как говорят не ту страну назвали /гондурасом/
Просто обидно
За то чтобы побыть ''царьком'
Кравчук сдал все /результат налицо/
Теперь учит как вернуть крым
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15.08.2021 09:52 Відповісти
сп2 это второй будапешт для украины и восточной европы.
фашисты финансируют рашистов на их войны и на финансирование мощный поток спецопераций против всех, включая фашистов
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15.08.2021 11:07 Відповісти
Росія готується до сертифікації "Північного потоку - 2", тому штучно знижує транзит газу для Європи через Україну, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 8703
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15.08.2021 21:04 Відповісти
Надо отказываться покупать немецкие товары и гнать к чертям Siemens, как пособника оккупантов!
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15.08.2021 21:08 Відповісти
 
 