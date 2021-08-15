Росія готується до сертифікації "Північного потоку - 2", тому штучно знижує транзит газу для Європи через Україну, - Оператор ГТС

Росія відмовляється транзитувати через Україну додаткові обсяги газу для Європи, щоб тиснути на ЄС у питанні сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Про це в ефірі "Україна 24" розповіла директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Белькова, передає Цензор.НЕТ.

"Загальне споживання в Україні приблизно 30 млрд кубометрів, самостійно Україна виробляє близько 20 млрд, залишається знайти десь ще 10 млрд. У колишні часи ми брали в Росії, сьогодні в України є можливість брати в наших дружніх країн - Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини. Найбільші потужності на кордоні зі Словаччиною. У нормальному режимі ми повністю справляємося з тими можливостями, які є в України", - сказала вона.

Белькова додала, що, "безумовно, потрібно включати ризик-менеджмент, коли йдеться про складні погодні умови або нестабільність на ринку".

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"Як ми бачимо, в Європі Росія фактично піднімає газ зі сховищ, які знаходяться в Європі, замість того, щоб транзитувати територією України додаткові обсяги. Ми вважаємо, що це цілеспрямована політика, якою готують ґрунт для подальшого політичного тиску у зв'язку з можливими перешкодами, які виникатимуть з осені з моменту розгляду сертифікації "Північного потоку-2", - заявила речниця "Оператора ГТС України".

За її словами, Україні потрібно "готуватися до диверсифікації власних джерел постачання газу".

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