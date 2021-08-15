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Азербайджан (607) Алієв (103) Вірменія (658) Росія (47203)

Президент Азербайджану Алієв: Вірменія досі не відповіла на пропозицію про підписання мирного договору

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Азербайджану Алієв: Вірменія досі не відповіла на пропозицію про підписання мирного договору

Азербайджан досі не отримав від Вірменії позитивної відповіді на пропозицію підписати мирний договір.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю турецькому телеканалу CNN Turk, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АПА.

"Я кілька разів відкрито говорив, що ми хочемо підписання мирного договору з Вірменією, щоб Вірменія й Азербайджан визнали територіальну цілісність одна одної і почався процес делімітації, тобто встановлення меж. Але ми досі не отримали позитивної відповіді від Вірменії. Мабуть, Вірменія не готова до цього або ж проти цього", - сказав азербайджанський лідер.

За словами Алієва, якщо у Вірменії проти підписання мирного договору з Азербайджаном, то вірменська сторона має відкрито сказати про це. "У такому випадку ми будемо вести свою політику відповідно до цього. Якщо Вірменія готова до цього, якщо вона готова визнати територіальну цілісність Азербайджану, яка визнана всім світом, то тоді, звичайно ж, у регіон прийде довгостроковий мир. Ми хочемо цього", - підкреслив президент.

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Він додав, що для забезпечення миру є конкретні пропозиції: відкриття доріг, створення Зангезурського коридору, відновлення всіх торгових зв'язків. "Забезпечення після довгої перерви миру на Південному Кавказі відповідає нашим інтересам. Вважаю, що це відповідає й інтересам Вірменії. Тому що Зангезурський коридор послужить і її інтересам. Вона зможе налагодити залізничне сполучення і з Іраном, і з Росією. На сьогодні такого зв'язку немає, з'являться нові можливості і для них", - підсумував Алієв.

Він додав, що сподівається на продовження зусиль з боку Росії для гарантування безпеки в регіоні.

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"Росія як сусід Азербайджану і близький союзник Вірменії, звичайно, відіграє особливу роль у цьому регіоні. Це природно. Сподіваємося, що Росія і далі докладатиме зусиль для безпеки цього регіону і вживе заходів для забезпечення довгострокового миру. Водночас наші очікування полягають у тому, щоб Росія не озброювала Вірменію", - сказав Алієв.

Алієв підкреслив, що Азербайджан довів до російської сторони свою занепокоєність цим. Азербайджанський лідер додав, що очікування його країни від Росії полягають і в тому, щоб виконувалися всі положення тристоронньої заяви щодо Карабаху.
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Топ коментарі
+9
Договори з Вірменією, як із РФ нічого не варті. Очевидно, що вони є падлюками. Тільки загроза одержати в нахабну мордяку може їх стримувати.
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15.08.2021 06:36
+8
Вірмени надіються, що "щось" зміниться - прийдуть знову (як у 90-ті) "івани" і відвоюють їм знову "Арцах" От тільки не розуміють, що "ведмідь" постарів, у нього згнили ікла і стерлися кігті... І воювать за них він не полізе... Буде потихеньку гнить їх "Арцах", бо "хитрожопі" - це "блохи", що живуть лише там, де можна чимось поживиться - самі вірмени воювать не будуть Якщо вони, тікаючи звідти, палили житла і вирізували дерева - вони точно не збиралися повертаться назад РОз"їдуться по колишніх республіках СРСР і поселяться там На ринках торгувать безпечніше, ніж відвойовувавать украдене Їм вигідніше Ставропілля "доїть" - саме це (читав) їх "католикос всіх вірмен" заповідав Ну а кацапи хай витрачають ресурси на утримання того нежиттєздатного "апендиксу" - користі для них ніякої нема - одні "понти"
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15.08.2021 06:36
+7
Армяшки уже соскучились по "Байрактарам". Президент Азербайджана Алиев: Армения до сих пор не ответила на предложение о подписании мирного договора - Цензор.НЕТ 4508
Президент Азербайджана Алиев: Армения до сих пор не ответила на предложение о подписании мирного договора - Цензор.НЕТ 3713
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15.08.2021 06:11
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Аліев начебто і переміг, але сів на міну уповільненої дії. В цій ситуації цікаво, якою буде сумарна цифра турецького контингенту як в самому Азербайджані, так і безпосередньо в Н. Карабаху. І скільки високоточних ресурсів турки завезуть.
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15.08.2021 01:38 Відповісти
армянское радио... почему мы не знали про азербайджан, советы спотворили все...
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15.08.2021 01:42 Відповісти
А почему ЭрМэнское(муж я на одэри)? Это же =МэнУш(Я сознание)=ПэриУш(Парков сознание=др.Персия)=Пэриджан(Пэришад).Другое назв.(турецкое?) др.Персии(Пэриджана-пол.Одэрбэйджана).А их переселяли "указом как евреев" Грибоедов и ген.Пацкевич в 1828г на Кавказ(Карабах),но пришли сильно с арабами смешанные -хайские арабы.Город Армянск в Крыму появился 20в.А рядом ПэриГапы(Перикоп)- Персии дверь.Если их так наз-ть получается 2 Персии(Пэриджан Кавказский) было? Иран создали в 1828г. Англия и Россия после войны с Пэриджаном(Шамхорская и др.битвы)
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15.08.2021 08:02 Відповісти
Азербайджан, следите за мордвой, они уже армян с оружием пропускают в зону конфликта, им выгодна вечная война
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15.08.2021 09:39 Відповісти
Они хотят узаконить очередное отнятие земель ИндоПэриджана-ведь в Иреванском ханстве(Ахыр бэй ....) их ближайшие родственники ,как говорил Гитлер.Народного Референдума по Карабаху не было и кто что где подписал 60млн.не волнует.Если армия России будет продолжать,то пойдет заявка в ООН "На окупацию наших земель Россией" ОТ ИМЕНИ НАРОДА. И это будет началом.Духи Искандера Магедонского,Синдибада,Заратустры,пророка Магомеда(детство и юность прошли на Кавказе.Ведь Гуран=АхырЯн-Конец горящего на одэри),Меридиана(ОмурАтаЯнан=АДАМ)Паралели(Парки старухи греческие),БашАты(Авесты), Махабхараты и Рамояны(Магаяна иТхераведа) и др.ОНИ ВСЕ НА КАВКАЗЕ ВСТАНУТ.Отступать некуда.
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15.08.2021 10:32 Відповісти
Яша Аз Эр(Шезар)-Живи младший муж и Октай ЯтПэри(Спящие Парки,Пэриханум)=ТИБЕРИЙ=Тибрис уже встают,как встали вовремя искуственного землетрясения в 7 бал.,устроенного в 22ч03мин 20ноября 2000г.КАВКАЗ НЕПОБЕДИМ!
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15.08.2021 10:55 Відповісти
устроенного Кремлем в Баку.
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15.08.2021 10:58 Відповісти
"Делі" - у тебе знову "загострення"? Може на "Сабурову дачу" пора? Президент Азербайджану Алієв: Вірменія досі не відповіла на пропозицію про підписання мирного договору - Цензор.НЕТ 4107
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15.08.2021 16:06 Відповісти
В свои любимые места иди своих друзей приглашай.Я тебе товарищь что ли? Делли -игрок "Арсенала", а "Дэли" твое имя яр голодный.
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15.08.2021 19:47 Відповісти
Сьогодні один уже "дотриндівся" щодо "Голодного" - "захрестили" Хочеш буть наступним? Бо я тобі нагадаю і "вірменського КГБіста" Я не "злопам"ятний", однак "злий і пам"ять маю хорошу А твоя "псевдозороастрійська "брєдятина" тут уже надоїла Молись за неї у своєму храмі, а на український форум не тягни!
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15.08.2021 20:09 Відповісти
Армяшки уже соскучились по "Байрактарам". Президент Азербайджана Алиев: Армения до сих пор не ответила на предложение о подписании мирного договора - Цензор.НЕТ 4508
Президент Азербайджана Алиев: Армения до сих пор не ответила на предложение о подписании мирного договора - Цензор.НЕТ 3713
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15.08.2021 06:11 Відповісти
Договори з Вірменією, як із РФ нічого не варті. Очевидно, що вони є падлюками. Тільки загроза одержати в нахабну мордяку може їх стримувати.
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15.08.2021 06:36 Відповісти
Вірмени надіються, що "щось" зміниться - прийдуть знову (як у 90-ті) "івани" і відвоюють їм знову "Арцах" От тільки не розуміють, що "ведмідь" постарів, у нього згнили ікла і стерлися кігті... І воювать за них він не полізе... Буде потихеньку гнить їх "Арцах", бо "хитрожопі" - це "блохи", що живуть лише там, де можна чимось поживиться - самі вірмени воювать не будуть Якщо вони, тікаючи звідти, палили житла і вирізували дерева - вони точно не збиралися повертаться назад РОз"їдуться по колишніх республіках СРСР і поселяться там На ринках торгувать безпечніше, ніж відвойовувавать украдене Їм вигідніше Ставропілля "доїть" - саме це (читав) їх "католикос всіх вірмен" заповідав Ну а кацапи хай витрачають ресурси на утримання того нежиттєздатного "апендиксу" - користі для них ніякої нема - одні "понти"
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15.08.2021 06:36 Відповісти
А что поменялось?
Зачем Армении тот договор?
Алиев все просрал.
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15.08.2021 07:18 Відповісти
что просрал ?
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15.08.2021 07:39 Відповісти
Проиграл войну и признал независимость Карабаха в составе России.
Теперь уразумел?
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15.08.2021 07:54 Відповісти
не тупи .. стратег... это ты на помойке рамблера поведай кто проиграл... карабах НИКОГДА не войдет в состав шайтаната .. так и будет болтаться между тремя государствами не смотря на то что там находятся шакалы путина.. это даже лучше для того же алиева .. задачу в этой войне алиев выполнил и не плохо.. не смотря на орков с севера..
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15.08.2021 08:18 Відповісти
Ну ты и тупое!
Не вернулся ни один азербайджанский беженец, нет органов власти, территорией управляет кацапская военная администрация, стоит кацапская армия и полиция, военные базы.
Азербайджан отказался от права освобождать свои территории.
Это великая победа для твоего отсутствующего мозга.
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15.08.2021 08:38 Відповісти
ты кабысдох будешь так с ободранной и грязной овцой что тобой падаль в подворотне окотилась разговаривать .. ты смотри тварь.. лучше бы ты у этой шалавы по ляжкам стек ..
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15.08.2021 08:45 Відповісти
А что ***** твоё так Эрдоганушку боится? Просерун лаптеногий
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15.08.2021 09:41 Відповісти
Ти "тупого" шукай у дзеркалі!!! Вся територія Західного Азербайджану, яку захопили росіяни в 90-ті і віддали вірменам, зараз контролюється азербайджанськими військами! Від "Нагірно-Карабахської області" в руках вірмен залишився "огризок" Навіть "столиця" - "Степанакерт" - під прямим обстрілом з Шушинських висот Так само як і весь Лачинський коридор Якщо служив не "каптьором", то повинен зрозуміть що таке "панівні висоти" і "перехресний вогонь" Ширина коридору - 5 км Він іде у низині Справа і зліва висоти, зайняті азербайджанцями А вони не дурні - думаю вже зараз там артилерійські позиції тих же "градів", "Рапір" і ПТУР встановлені Жаль - "Одноглазніки" у нас заблоковані (і я у них - теж) - я-б зв"язався зі своїм однокурсником колишнім - він полковник азербайджанської армії і два його сини теж офіцери
Ти менше читай методички кремлівські Президент Азербайджану Алієв: Вірменія досі не відповіла на пропозицію про підписання мирного договору - Цензор.НЕТ 2869
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15.08.2021 13:59 Відповісти
Остолоп ! Біженці не повернулися на територію що була звільнена від окупації, бо там вся територія мінами натикана - поки не розмінують, людей не пустять Тим більше що вірмени не дають карти мінних полів (хоча зобов"язані їх передать після припинення бойових дій!) Якби там були сади, поля засіяні - може-б і повернулися А вони майже 30 років тому втекли! У них на новому місці вже діти виросли, а батьки померли - куди їм спішить? А на території самого Карабаху азербайджанці майже не жили - їх вірмени звідти витіснять почали ще з часів Миколи І А різня в 1920-му? А 1989 рік? Так що хай на тому шматку гір сидять кацапи твої з вірменами і од скуки один одного "в дупло лохматять"!!! Президент Азербайджану Алієв: Вірменія досі не відповіла на пропозицію про підписання мирного договору - Цензор.НЕТ 2044
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15.08.2021 17:12 Відповісти
Это юрка Эсс (жопа)- рашистский пригожинский пропаГандон
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15.08.2021 08:55 Відповісти
может Таджикистан в кацапию должен войти эти уроды же стоят на границе афганистана в чужой стране ..теперь поменяли реторику .. то амеры вон из афгана .. теперь орут вы нас подставили...
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15.08.2021 08:23 Відповісти
Ти "з дуба упав"? Яка "независимость Карабаха в составе России"?! Коли це Вірменія передала територію Карабаху Росії? Дядьку, у Вас з головою - порядок?
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15.08.2021 13:47 Відповісти
ТО "Юрко" з "Навароссії" пише!
Їм "втуляють" що "Рассєя" "поставила раком" Азербайджан! Президент Азербайджану Алієв: Вірменія досі не відповіла на пропозицію про підписання мирного договору - Цензор.НЕТ 290
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15.08.2021 16:08 Відповісти
тест
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15.08.2021 07:27 Відповісти
...фу, попустило
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15.08.2021 07:28 Відповісти
всё намного херовее малята дело в том шо у Турции есть свой "карабах" - сев.Кипр.....
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15.08.2021 07:59 Відповісти
ну и.. в Англии тоже есть свой карабах
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15.08.2021 08:24 Відповісти
что именно? фольклэнды? там было коренное население? сколько там жителей?
если Сев. Ирландия, Шотландия ? когда там последний раз стреляли ? а шо такое
расися ? это вообще сплошной карабах прОцентов так на 50%....
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15.08.2021 09:18 Відповісти
Безграмотное тупое лаптеногое чмо
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15.08.2021 09:43 Відповісти
какая самокритика
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15.08.2021 10:35 Відповісти
да та же Сев .Ирландия... тебе же не мешает утверждать что Кипр карабах .. там с 74 года кажется тоже никто не стреляет
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15.08.2021 09:46 Відповісти
кем признан сев.Кипр?
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15.08.2021 10:34 Відповісти
а где ты видишь что бы мы обсуждали что где признано и кем.. абы клаву ковырять...
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15.08.2021 15:07 Відповісти
а разница всё таки есть.... иначе бы ты с темы не съехал
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15.08.2021 15:47 Відповісти
ты еще про кобылу свою поведай.. про разницу между ногами
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16.08.2021 17:08 Відповісти
тут подробней плз не ветеринар и скотоложеством не занимался
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16.08.2021 18:00 Відповісти
две правые и две левые... это у извращенцев вроде тебя сразу мысли о скотоложстве
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02.09.2021 13:33 Відповісти
Ошибаешься очень сильно или работаешь тут пригожинским фуфлом, там даже намека нет не то,что на боевые действия,там даже фейерверками не стреляют
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15.08.2021 09:01 Відповісти
газик фуфло ты правда не знаю чьё просто погугли до какой степени там на Кипре
друг друга ненавидят просто кинуть спичку и понеслась.... у меня нет интереса к
такому повороту я просто констатирую факт
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15.08.2021 09:21 Відповісти
Если на цензоре готовы загрызть за хвальбу или не хвальбу,то если земельные споры..... Президент Азербайджану Алієв: Вірменія досі не відповіла на пропозицію про підписання мирного договору - Цензор.НЕТ 3695
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15.08.2021 10:52 Відповісти
Расширяйте зону влияния. Предупредил - и пошел дальше очищать.
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15.08.2021 10:15 Відповісти
Запускати косорилих зі зброєю на свою землю це - помилка, дай біг, щоб не фатальна. Приклади цьому : Абхазія, Таджикістан, Придністров'я і, ось, тепер Азербайджан.
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15.08.2021 11:40 Відповісти
а они когото сильно спрашивают? армян нагнули вернее использовали по ситуации
а они что могут? всё оружие тактика стратегия кацапские.... и бабосики.... в который
раз напоминаю про народную мудрость- сел играть в карты с чёртом не проси у Бога
помощи.....
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15.08.2021 12:17 Відповісти
Та, фактично, Вірменію важко назвати незалежною, там навіть при прильоті у столичний аеропорт Звартноц усі проходять прикордонний контроль співробітниками ФСБ РФ.
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15.08.2021 12:20 Відповісти
Кожен вважає, що зуміє переграти кремлівську наволоч. Це, доречі, і вірмен стосується
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15.08.2021 12:21 Відповісти
Якийсь поблажливий Алієв до вірмен. За великим рахунком, Вірменія повинна виплачувати Азербайджану репарації за багаторічну окупацію частину Азербайджану, за зруйновані міста і села, за тортури азербайджанців, за вигнання азербайджанців з рідної землі.
І, взагалі, Азербайджан, як переможець у війні мав би сам з міжнародною допомогою визначити кордони
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15.08.2021 12:17 Відповісти
да там до пэрэмогы як до зирок раком..... если кацапы влезли то это просто начальный этап
ну землицу кое какую кое как отбили но там где кацапьё "миротворцы" мира не будет будут
дёргать обе стороны им война нужна а так они нах никому не нужны
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15.08.2021 12:21 Відповісти
Важко зі сторони судити. На мою думку, там була погроза Росії відкритого вторгнення в Азербайджан, і привід був - збитий рос. гвинтокрил.
Хоча, звісно, краще було би підписання капітуляції Вірменії із всіма наслідками. Але вірменське закордонне лобі чудеса творить
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15.08.2021 12:30 Відповісти
так турки самолётик сбили и шо... один сбитый вертолёт не повод для войны тем более
что было нарушение... просто нужно понимать стратегическую задачу врага - всех вокруг
перессорить, не влезая самим по большому счёту и заходить на чьито территории исклю
чительно "миротворцами"
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15.08.2021 12:38 Відповісти
Так, то на розсуд того чий літак чи гвинтокрил. Збиття військового повітряного судна, то акт агресії, і формально країна має право на самозахист. Та і літак турки збили над своєю територію, а азербайджанці рос. гвинтокрил над вірменською. В усякому разі так писали, і азербайджанці це визнали, чи вимушено "визнали" щоб запобігти "самозахисту" зі сторони РФ
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15.08.2021 13:03 Відповісти
Та немає в Карабаху азербайджанців! Там кацапи і шваль вірменська, що у них у "прислузі" - пострілять по блок-посту, міну десь упхнуть на стежці, чи ще якесь паскудство вчинить Правда, групами не шастають - кілька разів пробували, але азербайджанці їм швидко "відбили охоту" Це ж гори! Затисли в ущелині і перестріляли! Так вони тепер бояться на азербайджанську територію ходить Президент Азербайджану Алієв: Вірменія досі не відповіла на пропозицію про підписання мирного договору - Цензор.НЕТ 4360
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15.08.2021 16:16 Відповісти
Знаєте, чим прославилася Вірменія у цій війні. Своїм "винаходом" з обміну заручників-полонених. Азербайджанських заручників вони перед обміном готували, типу, підліковували - вводили у вену бензин. Потім через пару тижнів після обміну обміняні помирали.
Вірмени гордяться своїми винахідниками, у них як у росіян, усе понавиходили вірмени. От тільки на цей винахід патент не отримали
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15.08.2021 12:35 Відповісти
по болшому счёту что произошло на Кавказе- туда вошла Турция, если посмотреть карты как
политическую так и географическую то с другой стороны Арала Туркменистан и Казахстан у
которых у первого громадные залежи газа у второго неплохо с нефтью, тоесть трубы по дну
Арала попадают в Азербайджан и по низине вдоль р.Кура в Грузию мимо Тбилиси в район
Батуми тоже по низине и дальше дно Чорного моря и опа!!! Турция.... надеюсь дальше объяс
нять не надо.... касабам это серпом по яйцам......
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15.08.2021 13:20 Відповісти
У тебе скільки було по "єоргафії" у школі, "Митрофанушка"?!!! Який Арал? Азербайджан має узбережжя на Каспійському морі, а не на Аральському! На Каспії "Аралу" НЕМА!!! Президент Азербайджану Алієв: Вірменія досі не відповіла на пропозицію про підписання мирного договору - Цензор.НЕТ 4777
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15.08.2021 16:24 Відповісти
пардон Каспий....
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15.08.2021 16:27 Відповісти
я извиняюсь Каспий а не Арал
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15.08.2021 16:27 Відповісти
Ну так "Голова дана человеку, чтобы думать! Думать - а не только шапку носить!" А тепер подумай - як оцінять твої розумові здібності люди, що такий "ляпсус" прочитають? Зроблять висновок: "Раз він таку "херню" написав тут, то, може, і в інших місцях пише подібне? Так йому віри нема!!!" І ВСЕ!!!
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15.08.2021 16:40 Відповісти
ты прав с меня шапка
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15.08.2021 17:15 Відповісти
Ти її розміру не знаєш!
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15.08.2021 17:27 Відповісти
уболтал купи сам носинеснимай
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15.08.2021 17:43 Відповісти
У мене шапок вистачає!
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15.08.2021 18:07 Відповісти
а вот панамочки нет точно
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15.08.2021 18:11 Відповісти
Ти не повіриш - Є! Рибальська - світло-сірого кольору! Ще й з кишенькою для запасних гачків з повідцями на боку - з застібкою-"блискавкою"! Президент Азербайджану Алієв: Вірменія досі не відповіла на пропозицію про підписання мирного договору - Цензор.НЕТ 670
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15.08.2021 18:21 Відповісти
не знаю шо с тобой делать.... ну тогда вуалетку присоветую не сапог же кирзовый
тебе на голову одевать
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16.08.2021 07:13 Відповісти
Президент Азербайджану Алієв: Вірменія досі не відповіла на пропозицію про підписання мирного договору - Цензор.НЕТ 6968 І "вуалетка" є! Називається - "накомарник" Ношу на рибалку і полювання в теплу пору року! Ну а "кирзу" останній раз тримав у руках років тридцять тому -ще в Радянській армії А у нас, здається , її вже не випускають Солдати носять шкіряні черевики, а в сільських промтоварних магазинах я не був років двадцять!Так що у тебе знову "прольот"!
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16.08.2021 07:28 Відповісти
всё здался.... куплю себе кирзовый сапог
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16.08.2021 07:31 Відповісти
Краще валянок! Він взимку тепліший! Президент Азербайджану Алієв: Вірменія досі не відповіла на пропозицію про підписання мирного договору - Цензор.НЕТ 5269 В Росії у мене була спеціальна маска - всередині тонкий фетр, а зверху - шкіра І дірки для очей, ніздрів і рота Німці у війну придумали для своїх мотоциклістів, а наші перейняли (разом з БМВ) Ну а мені подарували Ми з товаришем на "Уралі" (мотоцикл) по степу ганяли зайців і лисиць "під фару" Один раз знять забувся - зайшли у хату до знайомого, так жінку трохи "кондрат не вхопив" : чорна безноса морда - тільки очі блищать!
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16.08.2021 07:50 Відповісти
за валянок спасибо я и сам думал он же дешевле
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16.08.2021 07:56 Відповісти
Президент Азербайджану Алієв: Вірменія досі не відповіла на пропозицію про підписання мирного договору - Цензор.НЕТ 1109 Будь ласка!
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16.08.2021 07:58 Відповісти
Тю з украиною ось що зробылы хоч яки коговоры миждународни булы пидпысани
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15.08.2021 14:13 Відповісти
 
 