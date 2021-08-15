Президент Азербайджану Алієв: Вірменія досі не відповіла на пропозицію про підписання мирного договору
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Азербайджан досі не отримав від Вірменії позитивної відповіді на пропозицію підписати мирний договір.
Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю турецькому телеканалу CNN Turk, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АПА.
"Я кілька разів відкрито говорив, що ми хочемо підписання мирного договору з Вірменією, щоб Вірменія й Азербайджан визнали територіальну цілісність одна одної і почався процес делімітації, тобто встановлення меж. Але ми досі не отримали позитивної відповіді від Вірменії. Мабуть, Вірменія не готова до цього або ж проти цього", - сказав азербайджанський лідер.
За словами Алієва, якщо у Вірменії проти підписання мирного договору з Азербайджаном, то вірменська сторона має відкрито сказати про це. "У такому випадку ми будемо вести свою політику відповідно до цього. Якщо Вірменія готова до цього, якщо вона готова визнати територіальну цілісність Азербайджану, яка визнана всім світом, то тоді, звичайно ж, у регіон прийде довгостроковий мир. Ми хочемо цього", - підкреслив президент.
Він додав, що для забезпечення миру є конкретні пропозиції: відкриття доріг, створення Зангезурського коридору, відновлення всіх торгових зв'язків. "Забезпечення після довгої перерви миру на Південному Кавказі відповідає нашим інтересам. Вважаю, що це відповідає й інтересам Вірменії. Тому що Зангезурський коридор послужить і її інтересам. Вона зможе налагодити залізничне сполучення і з Іраном, і з Росією. На сьогодні такого зв'язку немає, з'являться нові можливості і для них", - підсумував Алієв.
Він додав, що сподівається на продовження зусиль з боку Росії для гарантування безпеки в регіоні.
"Росія як сусід Азербайджану і близький союзник Вірменії, звичайно, відіграє особливу роль у цьому регіоні. Це природно. Сподіваємося, що Росія і далі докладатиме зусиль для безпеки цього регіону і вживе заходів для забезпечення довгострокового миру. Водночас наші очікування полягають у тому, щоб Росія не озброювала Вірменію", - сказав Алієв.
Алієв підкреслив, що Азербайджан довів до російської сторони свою занепокоєність цим. Азербайджанський лідер додав, що очікування його країни від Росії полягають і в тому, щоб виконувалися всі положення тристоронньої заяви щодо Карабаху.
Будь ласка, зачекайте...
Зачем Армении тот договор?
Алиев все просрал.
Теперь уразумел?
Не вернулся ни один азербайджанский беженец, нет органов власти, территорией управляет кацапская военная администрация, стоит кацапская армия и полиция, военные базы.
Азербайджан отказался от права освобождать свои территории.
Это великая победа для твоего отсутствующего мозга.
Ти менше читай методички кремлівські
Їм "втуляють" що "Рассєя" "поставила раком" Азербайджан!
если Сев. Ирландия, Шотландия ? когда там последний раз стреляли ? а шо такое
расися ? это вообще сплошной карабах прОцентов так на 50%....
друг друга ненавидят просто кинуть спичку и понеслась.... у меня нет интереса к
такому повороту я просто констатирую факт
а они что могут? всё оружие тактика стратегия кацапские.... и бабосики.... в который
раз напоминаю про народную мудрость- сел играть в карты с чёртом не проси у Бога
помощи.....
І, взагалі, Азербайджан, як переможець у війні мав би сам з міжнародною допомогою визначити кордони
ну землицу кое какую кое как отбили но там где кацапьё "миротворцы" мира не будет будут
дёргать обе стороны им война нужна а так они нах никому не нужны
Хоча, звісно, краще було би підписання капітуляції Вірменії із всіма наслідками. Але вірменське закордонне лобі чудеса творить
что было нарушение... просто нужно понимать стратегическую задачу врага - всех вокруг
перессорить, не влезая самим по большому счёту и заходить на чьито территории исклю
чительно "миротворцами"
Вірмени гордяться своїми винахідниками, у них як у росіян, усе понавиходили вірмени. От тільки на цей винахід патент не отримали
политическую так и географическую то с другой стороны Арала Туркменистан и Казахстан у
которых у первого громадные залежи газа у второго неплохо с нефтью, тоесть трубы по дну
Арала попадают в Азербайджан и по низине вдоль р.Кура в Грузию мимо Тбилиси в район
Батуми тоже по низине и дальше дно Чорного моря и опа!!! Турция.... надеюсь дальше объяс
нять не надо.... касабам это серпом по яйцам......
тебе на голову одевать