УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5455 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Агресія Росії проти України
20 982 219
Афганістан (450) Талібан (136)

"Талібан" захопив ще одне велике місто Афганістану і підійшов до околиць Кабула

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Таліби захопили ще дві провінції і підійшли до околиць столиці Афганістану, а також увірвалися у велике північне місто, яке захищали колишні польові командири, заявили афганські офіційні особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Вдень 14 серпня, як повідомляє агентство "Франс-Прес" із посиланням на джерела на місцях, таліби захопили місто Мазарі-Шаріф на півночі Афганістану, яке бойовики штурмували кілька днів. Мазарі-Шаріф традиційно вважається оплотом супротивників "Талібану".

У Пентагоні сьогодні повідомили, що в суботу в Кабул прибула нова партія американських військовослужбовців, яким доручено гарантувати безпечну евакуацію співробітників американського посольства і громадян Афганістану, які працювали на американські сили під час нападу талібів.

На цьому тижні в посольстві США в Кабулі все ще працювали близько 4200 осіб.

Читайте також: Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес

Байден і віцепрезидент Камала Харріс провели відеоконференцію з командою Білого дому з питань національної безпеки, щоб "обговорити триваючі зусилля щодо скорочення нашої громадянської присутності в Афганістані, евакуації прохачів спеціальних імміграційних віз і спостереження за ситуацією в сфері безпеки, що розвивається", - сказав представник Білого дому .

За словами джерела, серед присутніх були держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін.

У суботу президент Афганістану Ашраф Гані пообіцяв запобігти подальшому кровопролиттю і сказав, що зараз "проводяться консультації, щоб спробувати покласти край бойовим діям".

Бойовики захопили більшу частину північних, західних і південних районів Афганістану в ході стрімкого наступу менш ніж за три тижні до остаточної дати, до закінчення якої США збиралися вивести з країни останніх військових, що викликало побоювання про те, що бойовики збираються влаштувати військовий переворот, а також з приводу можливої ​​нової громадянської війни в Афганістані.

"Талібан" захопив всю провінцію Логар, на південь від столиці Кабула, і затримав місцевих чиновників, повідомила Хода Ахмаді, депутатка від провінції. Вона сказала, що таліби досягли району Чар-Асяб, лише за 11 кілометрів на південь від Кабула.

За словами Халіда Асада, депутата провінційного законодавчого органу, бойовики також захопили адміністративний центр провінції Пактіка, що межує з Пакистаном. Асад розповів, що бойові дії почалися в Шаране рано вранці в суботу, але закінчилися після того, як місцеві старійшини втрутилися, щоб домовитися про виведення військ. Він сказав, що губернатор та інші офіційні особи здали свої повноваження і направляються в Кабул.

Президент Афганістану Ашраф Гані виступив у суботу з телезверненням, першим публічним виступом після нещодавніх територіальних захоплень, зроблених "Талібаном". Гані поклявся не відмовлятися від "досягнень" останніх 20 років, відтоді як США скинули "Талібан" після терактів 11 вересня.

На цьому тижні США продовжили мирні переговори між урядом і талібами в Катарі, і міжнародне співтовариство попередило, що уряд талібів, створений силою, не сприйматиметься як законна влада. Але бойовики, схоже, не зацікавлені в поступках, захоплюючи дедалі нові території.

Перші американські морські піхотинці з контингенту чисельністю 3000 осіб прибули в Кабул у п'ятницю, щоб допомогти частково евакуювати посольство США. Решта військових мають прибути до неділі. Їхнє розміщення викликає питання про те, чи буде перенесено на пізнішу дату крайній термін виведення військ, призначений на 31 серпня.

ВПС США завдали кілька авіаударів, щоб допомогти своїм афганським союзникам на землі, але це, схоже, мало що зробило для того, щоб зупинити просування талібів. Згідно з даними відстеження польотів, бомбардувальник B-52 й інші бойові літаки перетнули повітряний простір країни в суботу.

Раніше цього року президент Джо Байден оголосив про виведення всіх американських військ з Афганістану до кінця серпня, пообіцявши покласти край найтривалішій війні в історії Америки. Його попередник, президент Дональд Трамп, досяг угоди з талібами, щоб підготувати ґрунт для виходу США.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+42
залишається тільки побажати талібан в кожен російський будинок
показати весь коментар
15.08.2021 02:11
+35
Если украинцы сами не знают, чего хотят, то никакие американцы не помогут.
показати весь коментар
15.08.2021 02:17
+18
Есть такие люди, - их зовут кацапы,
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.

Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незванный, - сразу тут как тут.

Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.

Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь кацапы, знамо, - и в пи...де затычка,
И к за...упе лысой красный гребешок.

Тягот и лишений не страшась нисколько,
За весь мир кацапы призваны страдать,
Всем они помогут, - во дворе вот только
За собою мусор некому убрать.

Жили бы нормально, как все люди в мире,
Но кацап, однако, твёрдо убежден,
Что ему мешает смыть говно в сортире
Хитрый и коварный, подлый Вашингтон.

Как же вы, болваны, жалки и нелепы, -
Сами обосрались с головы до пят,
До чего забавно наблюдать, как скрепы
В ваших черепушках без мозгов скрипят.

Между тем, имея кой-какой всё ж опыт,
Пьяная Россия всё встает с колен, -
Но не понимает, бедная, что в жопе
Не духовный стержень, а кремлёвский член.

В голове опилки и обрывки ваты, -
Кто из вас ответит на такой вопрос, -
Вдруг подохнет Путин, - вы ж не виноваты,
Вы же ни при чём ведь, - ё...аный колхоз?

Что же вы за люди, - люди-человеки?
Что же вам неймётся, в заднице свербит? -
Будьте же вы, суки, прокляты навеки
С вашим "русским миром", - fucking russian shit!
(Vlad Rybakoff, ну почти «чистокровный хохложидофашистский бандеровец»…).
показати весь коментар
15.08.2021 08:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
США перебросили в Кабул 3 тысячи военных для прикрытия эвакуации американцев из "зеленой зоны". Кабул готовят к сдаче.
показати весь коментар
15.08.2021 09:32 Відповісти
Так а нафиг он американцам? Теперь талибан - это геморой парашии и ее холуев из средней азии
показати весь коментар
15.08.2021 09:36 Відповісти
Зачем Афганистан был нужен американцам. Никто этого не знает. Это загадка посложнее бермудского треугольника.
показати весь коментар
15.08.2021 09:42 Відповісти
пытались создать подобие современного государства, но средневековье победило
показати весь коментар
15.08.2021 10:08 Відповісти
Ничего они "не захватывают", а возвращаются /к себе/, потешные войка /оккупационного режима/ либо разбегаются, либо присоединяются к новой власти /они же не идиоты/. Прежде чем куда-либо лезть нужно четко определить свои ЗАДАЧИ /и интересы/, знать и планировыать на будушее /либо колония под претекторатом, либо это карательная акция/!
показати весь коментар
15.08.2021 10:01 Відповісти
Ну, чому Обама витратив трильйон (!!!) доларів на підтримку заздалегідь приреченого режиму в Кабулі, що з самого початку абсолютно не мав авторитета у місцевих, цілком зрозуміло - це була плата за внески у виборчий фонд демократичної партії і у власний виборчий фонд Обами. Причому ЄДИНЕ, що робили США в Афганістані НАСПРАВДІ - це прикривали дупу *****, бо ніяких американських інтересів у тому регіоні банально немає, навіть суттєвих економічних.
показати весь коментар
15.08.2021 10:53 Відповісти
Пропусти - внески, як відомо, робили росіяне через різні "фонди". От Обама їм і віддячив. І це не вперше - на російські гроші обирався Біл Клінтон і велась виборча кампанія Хіларі. Та що казати, Обама ліквідував уранодобуваючі потужності США на корню, продавши їх росіянам.
показати весь коментар
15.08.2021 10:57 Відповісти
/президент Афганистана Ашраф Гани пообещал предотвратить дальнейшее
кровопролитие и сказал, что сейчас "проводятся консультации, чтобы
попытаться положить конец боевым действиям"./

Афганский Зелебоба "Талибан" захватил еще один большой город Афганистана и подошел к окраинам Кабула - Цензор.НЕТ 6167 Нужно просто перестать стрелять (с)
показати весь коментар
15.08.2021 10:29 Відповісти
Кому ми брешемо, собі? Талібан НІЧОГО не захоплює, урядові війська майже відразу здаються, а місцеві чиновники вступають в сепаратні переговори з Талібаном, як тільки той підходить на 50 кілометрів. Влада в Кабулі НЕ проамериканська, а просто ГНИЛА, КОРУПЦІЙНА. І у нас буде те саме, якщо не задавимо корупцію в зародку, зелену чи шоколадну, не має різниці (с). Забули вже, як корумповані силовики часів Януковича МАСОВО переходили на бік окупанта? Тут те саме один в один. Корупція - вбиває! І людей, і країни.
показати весь коментар
15.08.2021 10:49 Відповісти
+++ Дуже точно і коротко.
показати весь коментар
15.08.2021 11:12 Відповісти
а что следующий джихад в рашке?
показати весь коментар
15.08.2021 11:03 Відповісти
Тут один вякнув, що "більшість афганців не хотять талібів" (лише якихось 20+%).Більшість афганців не хотять, щоб хтось ззовні приходив на їхню землю і заважав їм жити так, як вони звикли жити віками і будуть так жити віками. Комусть воно здається дрімучим, комусь феодальним, комусь ісламською диктатурою , але це їхнє життя, їхня філософія, їхня ментальність їхня ідеологія, їхня культура і їхня релігія. Саме тому афганці зараз підтримають талібів і підкоряться їхній владі, бо вони (таліби) іменем Аллаха вигнали з Афганістану чужинців, котрі заважали їм жити .
показати весь коментар
15.08.2021 11:27 Відповісти
Треба бути повним закінченим кретином, щоб таке писати. Бо першими (!) таліби знищили ФІЗИЧНО так званий "Альянс семи", тобто ТИХ САМИХ ПАРТИЗАНІВ і афганців, а не якихось "чужинців", що вигнали з Афганістану СПРАВЖНІХ чужинців - совітські війська.
показати весь коментар
15.08.2021 11:30 Відповісти
Вот вам и пример того ,какие американцы на самом деле союзники .Дерьмократы во главе с Байденом кидают своих союзников демократическое правительство Афганистана и это на фоне того ,как Байден говорит ,что он будет трудиться над обьединением всех демократичемких правительств мира в противостоянии автократическим режимами и тут же договаривается с германией о снятии сенкций с северного потока -2 ,что развязывает руки рашке и автократическому режиму путина в продолжении агрессии против своих соседей,насыщая её для этого деньгами от продажи газа .Походу у старика бидона действительно деменция старческая и он не понимает ,что делает раз говорит одно ,а поступает прямо потивоположно тому, что намеревается ,как он сказал делать и ему опасно находиться на должности президента в первую очередь для самой америки
показати весь коментар
15.08.2021 12:26 Відповісти
хіба то союзники, двадцять років годували, а вони все одно на макові поля дивляться
показати весь коментар
15.08.2021 12:34 Відповісти
Январь 2021 года Байден "США возвращаются"
Август 2021 года Байден " Не трогайте нас, дайте унести свои задницы из Вьетнама Афганистана"
показати весь коментар
15.08.2021 12:37 Відповісти
Жаль солдат , которые погибли в Афганистане и Вьетнаме . Бесполезная война та и другая .🇺🇦
показати весь коментар
15.08.2021 22:43 Відповісти
У провінції Логар величезна американська авіабаза.
показати весь коментар
16.08.2021 12:17 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 