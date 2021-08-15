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За минулу добу порушень режиму "тиші" на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

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За минулу добу порушень режиму

За минулу добу, 14 серпня, і станом на 7 ранку 15 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані штабу ООС, оприлюднені пресслужбою Міноборони.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації і дотримуються режиму припинення вогню", - випливає з повідомлення.

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Странно, жто по любому связано со вчерашней акциец под Администрацией президента. Нк хотят отвлекать внимание кацапы , думаем почему и зачем.
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15.08.2021 08:06 Відповісти
АналітЄХ...)))
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15.08.2021 08:24 Відповісти
За минувшие сутки нарушений режима "тишины" на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1990
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15.08.2021 08:26 Відповісти
Местные пишут что прилетело с лугандонского полигона,
Но Сливной Бачок (псев. Скабеева) завтра скажет что это ВСУ
За минулу добу порушень режиму "тиші" на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5774
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15.08.2021 08:33 Відповісти
Жопочленец из Харцызка, а так всё верно.
Только из скромности не написали за какой подвиг получил 19 лет -
убийство пожилой женщины
За минулу добу порушень режиму "тиші" на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4550
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15.08.2021 08:42 Відповісти
Негостеприимно встречает Немытая Орда своих
За минулу добу порушень режиму "тиші" на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9517
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15.08.2021 08:45 Відповісти
Звіздьош. Режим тиші порушується щодня. А наша недовлада покриває дії фуйла.
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15.08.2021 08:42 Відповісти
По справах їхніх впізнаєте їх.(С)
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15.08.2021 08:56 Відповісти
 
 