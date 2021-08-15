УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5455 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
2 020 2
карантин (16095) МОЗ (3881) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

В Україні за добу від COVID-19 померло 17 осіб, зафіксовано 695 нових випадків зараження, 569 осіб госпіталізовано

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померло 17 осіб, зафіксовано 695 нових випадків зараження, 569 осіб госпіталізовано

За минулу добу 14 серпня 2021 року, в Україні зафіксовано 695 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 50, медпрацівників - 5).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Крім цього, підкреслюється, що також за минулу добу:

◾ госпіталізовано - 569 осіб;

◾ летальних випадків - 17;

◾ одужали - 238 осіб.

Читайте також: Дим від лісових пожеж сприяє поширенню COVID-19, - дослідження

За добу протестовано:

◾ методом ПЛР - 15456 осіб,

◾ методом ІФА - 2494 особи,

◾ експрес-тестами - 12848 осіб.

Також повідомляється, що за весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли - 2 265 912 осіб;

◾ одужали - 2 196 827 осіб;

◾ летальних випадків - 53 255;

◾ проведено ПЛР-тестів - 11667597.

"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківської (53) областях", - підкреслюють у МОЗ.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Привіт із Бувовеля, чувакі й чувіхі В Україні за добу від COVID-19 померло 17 осіб, зафіксовано 695 нових випадків зараження, 569 осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 1213
В Україні за добу від COVID-19 померло 17 осіб, зафіксовано 695 нових випадків зараження, 569 осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 3025
показати весь коментар
15.08.2021 13:28 Відповісти
В Ізраїлі там де більшість населення вакцинованих смертність за місяць більше 6500 чоловік. В середньому 26 людей за добу. Населення Ізраїлю в 5 разів менше населення України. Цензор підчищає коментарі проти вакцинації. Варто перейменувати сайт Цензор - Да.
показати весь коментар
16.08.2021 10:34 Відповісти
 
 