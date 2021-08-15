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Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times

Уряд Китаю уклав таємну угоду з ВООЗ щодо характеру розслідування Міжнародної групи вчених про походження коронавірусу, що викликає захворювання COVID-19. Це стало можливим після багаторічного впливу Пекіна на функціонування організації.

Про це пише The Sunday Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як стверджують джерела газети, домовленості між ВООЗ і китайською владою стосувалися того, що експерти організації, які в ході розслідування походження нового коронавірусу приїжджали в січні і лютому поточного року в Китай, будуть вивчати виключно версію про його природне виникнення, не розглядаючи теорію про лабораторний витік.

За версією The Sunday Times, дана угода стала черговим прикладом прокитайської спрямованості ВООЗ.

Пекін став цілеспрямовано нарощувати свій вплив у ВООЗ з часів спалаху важкого гострого респіраторного синдрому (SARS, також відомий як атипова пневмонія), що сталася у 2002-2003 роках в Китаї.

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Як вважає газета, це було викликано тим, що китайська влада залишилася сильно незадоволена жорсткою критикою на свою адресу за повільність дій при боротьбі з епідемією і неготовність надавати необхідні відомості міжнародній науковій спільноті, з якою відкрито виступала норвежка Гру Харлем Брунтланн, що обіймала на той момент посаду генерального директора ВООЗ

Видання нагадало, що тоді керівництво ВООЗ випустило рекомендацію відмовитися від поїздок в ті райони країни, де виявлено захворювання, в результаті чого, за оцінкою ряду експертів, китайська економіка недорахувалася близько 6 млрд доларів.

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На цьому тлі Пекін очолив зусилля групи держав з проведення внутрішньої реформи ВООЗ, спрямованої на обмеження повноважень гендиректора організації, в тому числі в питанні рекомендацій щодо відвідувань тієї чи іншої країни.

Подібні повідомлення у ВООЗ назвали "інформаційним вкиданням".

"Головним пріоритетом ВООЗ є завершення найбільш гострої фази пандемії COVID-19. Ми надаємо допомогу країнам при розробці повної, що спирається на надійні дані відповіді на виклики, що стоять перед ними", - заявив представник організації.
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Топ коментарі
+22
А китайці гірше тарганів і саранчі. Для них немає принципів і честі. Лише китайська вигода
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15.08.2021 08:59
+17
Давнл відомо, що комунякам та їх посіпакам віри нема.
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15.08.2021 08:56
+16
Можна, якщо усі підсажені на бабло. ВОЗ вже давно не має відношення до медицини чи науки. Правильно Трамп зробив, що вийшов з цього болота, а старий маразматик байден США назад до цієї ями загнав.
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15.08.2021 09:42
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Давнл відомо, що комунякам та їх посіпакам віри нема.
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15.08.2021 08:56 Відповісти
А китайці гірше тарганів і саранчі. Для них немає принципів і честі. Лише китайська вигода
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15.08.2021 08:59 Відповісти
китай китаю рознь. Тайвань, Гонконг - это хоть китай, но они ничего общего не имеют с комуняцким быдло
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15.08.2021 09:46 Відповісти
Китайцы скоро всех на колени поставят.
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15.08.2021 08:58 Відповісти
Да вот как раз и нет. Сейчас уже тенденция к снижению мирового влияния Китая. Набирают обороты Турки. Им до Китая далеко, но экономика у них идет вверх
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15.08.2021 09:03 Відповісти
Ви це серйозно? Турки - регіональний гравець. І серйозний, але не світовий. Тому...
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15.08.2021 09:06 Відповісти
И у турок людей как в Китае?
Противовес Китаю только Индия...но там передоз ленивых цыган -унтерменш
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15.08.2021 09:09 Відповісти
Шо так тайно? Боятся, что там найдут отпечатки китайских пальцев?
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15.08.2021 08:59 Відповісти
С каких пор Патрушев стал китаец?

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml
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15.08.2021 11:41 Відповісти
Китай заключил тайную сделку с ВОЗ по исследованию коронавируса, - The Sunday Times

Думаю, первую сделку заключили ещё два года назад, когда придумали, как настричь бабла и раздуть всемирный шухер на побрехеньках. А потом все пацаны, которые ниже в пищевой цепочке (правительства, минздравы, фармакологические компании и пр.) сообразили, какой им ништяк с неба свалился, и идею радостно подхватили.
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15.08.2021 09:07 Відповісти
Без шантажу не обійшлося.
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15.08.2021 09:46 Відповісти
як можна заключити таємну угоду з міжнародною організацією, членами якої є більшість країн світу?
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15.08.2021 09:07 Відповісти
Можна, якщо усі підсажені на бабло. ВОЗ вже давно не має відношення до медицини чи науки. Правильно Трамп зробив, що вийшов з цього болота, а старий маразматик байден США назад до цієї ями загнав.
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15.08.2021 09:42 Відповісти
а як це може зробити цю угоду таємною?
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15.08.2021 09:47 Відповісти
Так, що вона явно не закріплена на папері.
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15.08.2021 09:54 Відповісти
сміщно
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15.08.2021 10:32 Відповісти
Або на папері, але якого офіційно не існує.
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15.08.2021 09:56 Відповісти
давно известно , шо єта короста поперла после взрыва в Чите в конце 19 года , где парашкины вирусологи вместе с уханьскими китаезами химичили новую биологию .... они отмываться будут любой ценой и покупать всех и вся ... точно также как путлер отмазывается на весь мир от сбитого боинга !
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15.08.2021 11:07 Відповісти
В Іркутську , в верені 2019 .
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15.08.2021 14:58 Відповісти
Тайно от нечленов Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 4444
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15.08.2021 13:13 Відповісти
Источник путинский РуцБизКанал не может быть надежным,это нужно перепроверять.
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15.08.2021 09:08 Відповісти
Но первоначальный штамм был вывезен китайцами из паРашки!
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15.08.2021 09:18 Відповісти
Китайцы великая нация, и бесспорно построят выскочек амеров. Дело времени
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15.08.2021 09:24 Відповісти
угу помню правда потом китайцы раком стояли но то такое Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 1975
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15.08.2021 09:32 Відповісти
Я не помню. Летописная история Китая - 3500 лет, США образовались в 1776. Постоят еще, какие их годы)))
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15.08.2021 09:55 Відповісти
ну и смотрим ой цынь - упс повзяки нету цыни хань опять повязки нету хани Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2219 потом вообще 16 варваров Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2219 Суй надорвались в драках с Когурё опять но не повязки а бровки Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2219Тан ой мля Ань Лушань Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2219 потом вообще писец и Монголы Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2219 Монголам не повезло с налогами застукали вылезло Мин и опять те же грабли с манжурамии Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2219 Передали китайцам Библию на китайском как бомбануло японцы в 1934-45 курят нервно в стороне Тайпини полезли Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 1810 Тебе продолжать Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 1953
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15.08.2021 10:13 Відповісти
Чем, конкретно, великая? Огромным количеством дешевой рабочей силы?! Именно благодаря тому, что желтомордые обслуживают производства корпораций всего мира, у китая все хорошо. Но как только американцы, европейцы и др, свалят со своими заводами в индию, пакистан и тд - китаю будет очень херово.
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15.08.2021 09:44 Відповісти
Китай - мощнейшая субкультура, США - пшик
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15.08.2021 10:17 Відповісти
эмм, ну нужно тогда будет распилить \ разворовать \увезти все построенные заводы\производства и уволить миллиард людей, которых нужно чем-то кормить и где-то держать. вряд ли получится как у нас. а если китайцы (пускай половина) уедут - ну, мир станет китайским и все.
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15.08.2021 16:00 Відповісти
Для китайцев главное в любом расследовании короновируса не выйти на самих себя
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15.08.2021 09:40 Відповісти
Эту ВООЗ вообще надо закрыть. То они голосованием признают гомосексуализм нормой, то они сначала кричали, что ничего страшного с этим ковидом, теперь они заключают тайный договор, чтобы рассказать, что Ковид сам по себе возник. Продажные шкуры.
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15.08.2021 09:42 Відповісти
Ковід сам по собі виник, при злиганні косооких виродків із чхаючими панголінами. Первинний механізм передачі - статевий )))
Але тут є проблемка. Жовтопикі ублюдки займались зоофілією століттями (бо велика і древня нація), але заразу підчепили лише в 2019 році і рознесли світом
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15.08.2021 10:03 Відповісти
А нормы и нет. Гомосексуализм - вариант нормы сексуальных отношений, так же как и гетеросексуализм.
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15.08.2021 10:21 Відповісти
Норма для организмов разделенных природой по половым признакам, это половое сношение с согласным половозрелым партнером противоположного пола, в результате которого возможно появление потомства. Всё остальное, это "разной степени тяжести" перверсии.
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15.08.2021 13:53 Відповісти
Это у вас, извращенцев, нормы нет. А у здоровых людей есть. Гомосексуализм- это псих отклонение как и трансгендеризм.
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15.08.2021 14:37 Відповісти
капец, уже ж сказали что бабушка с Вуханя сожрала на рынке летучую мышь... сырую... Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 156
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15.08.2021 09:44 Відповісти
главное что не летучая мышь сожрала бабушку))
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15.08.2021 15:59 Відповісти
ВОЗ и Китай разработали мировую вирусную авантюру для отьмывания мировых финансовых средств.
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15.08.2021 09:45 Відповісти
Будь яка міжнародна организація завжди є і буде корумпованою. Не можна жодній групі людей давати якусь владу на міжнародному рівні. Зараз з прогнилими ВОЗ та ООН все швидко йде до третьої світової війни.
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15.08.2021 09:53 Відповісти
Косоокі виродки та продажні чинуші з ВООЗ чимось нагадують вигідні відносини монголо-касаабів та ФІФА, прикормлену грязьпромівським ржублем. Але одна справа, це провести Чемпіонат світу з футболу в містах країни-терориста задля гешефшту, а інша - створити низьколетальну біологічну зброю з економічним характером впливу і розповсюдити її по всій планеті.
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15.08.2021 10:08 Відповісти
/"Главным приоритетом ВОЗ является завершение наиболее острой фазы пандемии COVID-19/

Конечно, а слив вируса из Уханьской конторы в октябре 2019 не является вашим приоритетом. Спасибо, что подтвердили. Наглецы какие. Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 646

Китайцы до сих пор не комментируют срочное закрытие института и всего микрорайона вокруг него в октябре 2019, а также пропажу нулевого зараженного ковидом. С чего бы это? Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 9021
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15.08.2021 10:20 Відповісти
отличная новость из пальца высосанная
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15.08.2021 10:56 Відповісти
зеленский и его популизм кормит китай.

танка 2 не может сделать без инозапчастей.
где заказы миг29му3 с блыскавкой.

2года военные бюджеты зеленский украл под ноль.
зеленкий под видом ковида украл больше других вместе взятых
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15.08.2021 10:57 Відповісти
Китай ср...ть хотел на всех , что он с успехом и делает ...
Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2574
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15.08.2021 11:30 Відповісти
Настолько "тайную" что пишут в прессе))
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15.08.2021 11:32 Відповісти
Очевидно "нищий" эфиоп геврейисус, вместе с компанией, решил немного улучшить своё состояние.
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15.08.2021 11:38 Відповісти
 
 