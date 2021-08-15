Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей

14 серпня кількість дітей, госпіталізованих із COVID-19 у США, досягла рекордного показника - понад 1900 осіб.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними Міністерства охорони здоров'я, штам коронавірусу "Дельта", який швидко поширюється переважно серед невакцинованої частини населення США, спричинив різке зростання показників госпіталізації за останні тижні, особливо серед дітей.

Зараз вони становлять близько 2,4% усіх госпіталізованих у країні від COVID-19. Дітям до 12 років поки що не дозволено робити щеплення, що робить їх більш уразливими до інфекції.

Загалом у США фіксується в середньому близько 129 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 за добу, причому цей показник подвоївся протягом двох останніх тижнів. Щодня від коронавірусу помирає в середньому 600 осіб, що удвічі перевищує смертність, що спостерігалася наприкінці липня.

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