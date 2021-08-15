Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
14 серпня кількість дітей, госпіталізованих із COVID-19 у США, досягла рекордного показника - понад 1900 осіб.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За даними Міністерства охорони здоров'я, штам коронавірусу "Дельта", який швидко поширюється переважно серед невакцинованої частини населення США, спричинив різке зростання показників госпіталізації за останні тижні, особливо серед дітей.
Зараз вони становлять близько 2,4% усіх госпіталізованих у країні від COVID-19. Дітям до 12 років поки що не дозволено робити щеплення, що робить їх більш уразливими до інфекції.
Загалом у США фіксується в середньому близько 129 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 за добу, причому цей показник подвоївся протягом двох останніх тижнів. Щодня від коронавірусу помирає в середньому 600 осіб, що удвічі перевищує смертність, що спостерігалася наприкінці липня.
Будь ласка, зачекайте...
Слава барцам с прививками, стойте насмерть!
https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid
In July 2021, following multiple large public events in a Barnstable County, Massachusetts, town, 469 COVID-19 cases were identified among Massachusetts residents who had traveled to the town during July 3-17; 346 (74%) occurred in fully vaccinated persons. Testing identified the Delta variant in 90% of specimens from 133 patients.
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/israel-west-bank-and-gaza-travel-advisory.html
Do not travel to Israel due to COVID-19. Exercise increased caution in Israel due to terrorism and civil unrest.
Они бы не писали это если бы был полный запрет.
Avoid travel to Israel. (Это по-твоему запрет?)
If you must travel to Israel, make sure you are fully vaccinated before travel. Because of the current situation in Israel, even fully vaccinated travelers may be at risk for getting and spreading COVID-19 variants.
See recommendations for fully vaccinated travelers. (кто это писал бы при олном запрете?)
See recommendations for unvaccinated travelers. (кто это писал бы при олном запрете?)
А еще это -
Travelers should follow recommendations or requirements in Israel, the West Bank and Gaza, including wearing a mask and staying 6 feet apart from others.Quick guide for travelers.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid
"Что добавляет этот отчет?
В июле 2021 года, после нескольких крупных публичных мероприятий в округе Барнстейбл, штат Массачусетс, было выявлено 469 случаев COVID-19 среди жителей Массачусетса, которые путешествовали в город в период с 3 по 17 июля; 346 (74%) произошли у полностью вакцинированных лиц. Тестирование выявило вариант Delta в 90% образцов от 133 пациентов. Пороговые значения цикла были одинаковыми среди образцов пациентов, которые были полностью вакцинированы, и тех, кто не был вакцинирован."
Так кто облажался?
Так кто там облажался?
Это тебе тяжело сообразить?
""Так кто облажался? ""
Так кто облажался?