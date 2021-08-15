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Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Через штам

14 серпня кількість дітей, госпіталізованих із COVID-19 у США, досягла рекордного показника - понад 1900 осіб.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними Міністерства охорони здоров'я, штам коронавірусу "Дельта", який швидко поширюється переважно серед невакцинованої частини населення США, спричинив різке зростання показників госпіталізації за останні тижні, особливо серед дітей.

Зараз вони становлять близько 2,4% усіх госпіталізованих у країні від COVID-19. Дітям до 12 років поки що не дозволено робити щеплення, що робить їх більш уразливими до інфекції.

Загалом у США фіксується в середньому близько 129 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 за добу, причому цей показник подвоївся протягом двох останніх тижнів. Щодня від коронавірусу помирає в середньому 600 осіб, що удвічі перевищує смертність, що спостерігалася наприкінці липня.

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Топ коментарі
+6
Да хватит уже. Никто из умных,нормальных родителей Шмурдяками своих детей вакцинировать не будет.Давайте о другом.Как там " деолигархизация",повышение зарплат и снижение тарифов и цен.
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15.08.2021 09:17
+6
Потому что это кацапские выдумки.
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15.08.2021 10:56
+5
Шмурдяк это спутник. Не равняйте с вакцинами это дерьмо.
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15.08.2021 12:30
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Да хватит уже. Никто из умных,нормальных родителей Шмурдяками своих детей вакцинировать не будет.Давайте о другом.Как там " деолигархизация",повышение зарплат и снижение тарифов и цен.
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15.08.2021 09:17 Відповісти
1 вересня ..*на носі* ! А дітки найбільше рознесуть цю *світову заразу * Из-за штамма "дельта" в США госпитализировали рекордное количество заболевших детей - Цензор.НЕТ 681
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15.08.2021 09:27 Відповісти
Епоха бідності минула ще в 19 році. Можемо собі дозволити такі тарифи і ціни дякуючи Найкоротшому.
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15.08.2021 09:29 Відповісти
А при *найвеликому * такого не було .!?
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15.08.2021 09:31 Відповісти
Я ж і кажу що тоді була епоха бідності, а Найкоротший її відмінив.
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15.08.2021 09:36 Відповісти
Ольошенькка, до шмурдяку це ви, косорилі, привчаєте своїх дітей змалечку, то ж не плутай грішне з праведним.
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15.08.2021 11:30 Відповісти
Шмурдяк это спутник. Не равняйте с вакцинами это дерьмо.
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15.08.2021 12:30 Відповісти
это зависит, какая у них будет смертность. Если высокая, уверяю вас, вы побежите 1ым и будете согласный на любой шмурдяк.
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15.08.2021 15:51 Відповісти
А зачем тебе повышение зарплаты и снижение тарифов, если ты собрался от ковида умереть?
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15.08.2021 18:56 Відповісти
" который быстро распространяется преимущественно среди невакцинированной части населения США"
Слава барцам с прививками, стойте насмерть!
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15.08.2021 09:37 Відповісти
" который быстро распространяется преимущественно среди невакцинированной части населения США" А шо, распространяется и среди вакцинированных? Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 401 Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 2194 . Ну слово "преимущественно" можно опустить, как голословное. Слава вакцинированным, идущим на смерть - ну типа гладиаторы...
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15.08.2021 12:44 Відповісти
Чип Билла Гейтса неустанно шепчет в твоей голове...
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16.08.2021 08:49 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироватья ни в коем случае! Обманите систему!!! Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 8509
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15.08.2021 10:36 Відповісти
у нас в Харькове все.... вакцинация только коронаваком, Модерна (была благотворительность от США) закончилась, Пфайзер в дефиците... практически все пункты работают с одним условием - привить второй дозой тех, кто успел первую хватить... а остальные - думали что время бесконечно, можно сидеть на морях отдыхать и ковид подождет? Сейчас штурмом берут пункты вакцинации, вызывают полицию.. ведь один пункт может вакцинировать в день!! не больше 200 человек.
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15.08.2021 23:50 Відповісти
Від короновака менше "сторонніх ефектів". Тут головне, що провакциновані дуже рідко вмирають від ковіда, а не вакциновані - "як карта ляже" Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 3615
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16.08.2021 00:21 Відповісти
Из каждого утюга всем предлагали бесплатно и без очереди приехать прямо к вам в офис и всех провакцинировать Файзером. Что за тупняк стоять в очереди, тем более "брать штурмом"?

https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv
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16.08.2021 11:09 Відповісти
А чего не пишите, что вакцинированных почти не тестируют и поэтому такой результат. Хотя болеют они не меньше.
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15.08.2021 10:47 Відповісти
Потому что это кацапские выдумки.
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15.08.2021 10:56 Відповісти
Когда нечего по существу ответить ковидобесики всегда начинают вспоминать кацапов.
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15.08.2021 11:15 Відповісти
Ты сначала по существу что-то скажи, лапоть Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 7486
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15.08.2021 11:19 Відповісти
По существу ты не дал ссылки, подтверждающей твою выдумку.
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15.08.2021 11:33 Відповісти
А потому, что в параше хоть вакцинируйте, хоть нет этим фуфлом спутник, все равно заболеешь.
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15.08.2021 12:33 Відповісти
Пишут, только в США. 74% госпитализированных были полностью вакцинированы..
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid
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15.08.2021 11:25 Відповісти
И снова ты попал пальцем в просак, лапоть. США состоят не из одного только Массачусетса Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 3478
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15.08.2021 11:29 Відповісти
Лаптя ты в зеркале видишь. Такая же ситуация и в других городах и в Израле в целом.
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15.08.2021 12:11 Відповісти
И снова ты попал пальцем в просак, лапоть. Массачусетс не в Израиле Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 1073
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15.08.2021 12:19 Відповісти
Животное, для Израиля они объявили максимальный уровень эпидем. опасности. Ссылки я уже давал.
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15.08.2021 12:59 Відповісти
И сколько там умирает от КОВИДа, среди полностью привитых граждан? Как у вас на лаптестане - по 800 в день? Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 1284
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15.08.2021 13:01 Відповісти
У нищих слуг нет, информацию легко найти, было бы у тебя хоть какое-то желание. И я не понимаю почему ты все время упоминаешь паРашу на которую мне глубоко плевать. Если что - Крым это Украина. Ни один парашебот такого бы не написал.
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15.08.2021 13:04 Відповісти
Что ж ты её не нашел, если её легко найти? Сливаешься лапоть, так и не залившись Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 339
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15.08.2021 13:06 Відповісти
Это в одном городке (а не по всем США) после нескольких дней публичных меропиятий, где никто ничего не соблюдал.
In July 2021, following multiple large public events in a Barnstable County, Massachusetts, town, 469 COVID-19 cases were identified among Massachusetts residents who had traveled to the town during July 3-17; 346 (74%) occurred in fully vaccinated persons. Testing identified the Delta variant in 90% of specimens from 133 patients.
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15.08.2021 11:32 Відповісти
да, и чисто случайно 10 августа они повысили для полностью вакцинированного Израиля уровень эпидемической опасности до 4-го максимально и запретили своим гражданам его посещать. Для сравнения не привитая Украина имеет 2-й уровень опасности. Но ковид-дебилам ни один город, ни одна страна разумеется не показатель, обязательно надо лично ширнуть всех шмурдяком и наступить на те же грабли.

https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/israel-west-bank-and-gaza-travel-advisory.html
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15.08.2021 12:09 Відповісти
Никто не запрещал посещать Израиль. Просто не советуют. Ты что, второе предложение не осилил?
Do not travel to Israel due to COVID-19. Exercise increased caution in Israel due to terrorism and civil unrest.
Они бы не писали это если бы был полный запрет.
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15.08.2021 12:29 Відповісти
Для полета туда нужна туристическая страховка. При 4-м уровне страховку тебе никто не продаст. Нет страховки - нет посадки в самолет. Что тут не понятно?
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15.08.2021 12:55 Відповісти
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/covid-4/coronavirus-israel
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15.08.2021 12:16 Відповісти
По твоей ссылке
Avoid travel to Israel. (Это по-твоему запрет?)
If you must travel to Israel, make sure you are fully vaccinated before travel. Because of the current situation in Israel, even fully vaccinated travelers may be at risk for getting and spreading COVID-19 variants.
See recommendations for fully vaccinated travelers. (кто это писал бы при олном запрете?)
See recommendations for unvaccinated travelers. (кто это писал бы при олном запрете?)
А еще это -
Travelers should follow recommendations or requirements in Israel, the West Bank and Gaza, including wearing a mask and staying 6 feet apart from others.Quick guide for travelers.
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15.08.2021 12:46 Відповісти
По сути да. Ты не купишь страховку для страны с 4м уровнем, а без страховки ты туда не улетишь.
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15.08.2021 12:54 Відповісти
Купишь, все упирается только в цену вороса.
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15.08.2021 13:33 Відповісти
А почему не пишут что 75% поступающих на госпитализацию взрослых были полностью привиты шмурдяком?

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid
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15.08.2021 11:24 Відповісти
Поиск по странице "75%" дал 0 результатов Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 9270
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15.08.2021 11:26 Відповісти
поищи по 74%.
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15.08.2021 12:11 Відповісти
Ты уже облажался с инфой, так что сам ищи и приводи тут ссылки и ЦИТАТЫ с конкретной информацией Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 3857
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15.08.2021 12:18 Відповісти
мне проще послать тебя нах ковид-бот.
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15.08.2021 12:53 Відповісти
Сливаешься, лапоть. Что и следовало доказать Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 9111 Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 9358
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15.08.2021 12:54 Відповісти
Животное, тебе скинуть фото из окна моей квартиры в Днепре?
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15.08.2021 12:56 Відповісти
Можешь себя оттуда скинуть, лапоть Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 6167
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15.08.2021 12:57 Відповісти
ок, в игноре животное.
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15.08.2021 13:00 Відповісти
Пролетая, пролетай, пролетарий! Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 9412
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15.08.2021 13:01 Відповісти
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid

"Что добавляет этот отчет?
В июле 2021 года, после нескольких крупных публичных мероприятий в округе Барнстейбл, штат Массачусетс, было выявлено 469 случаев COVID-19 среди жителей Массачусетса, которые путешествовали в город в период с 3 по 17 июля; 346 (74%) произошли у полностью вакцинированных лиц. Тестирование выявило вариант Delta в 90% образцов от 133 пациентов. Пороговые значения цикла были одинаковыми среди образцов пациентов, которые были полностью вакцинированы, и тех, кто не был вакцинирован."
Так кто облажался? Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 6890 Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 1930
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15.08.2021 12:54 Відповісти
ты. Видимо прочел все буквы, но но не смог понять смысл слов.
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15.08.2021 12:57 Відповісти
А вот всего два графика, которые макают тебя "как в Турции" (с):

Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 4482 Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 5453
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15.08.2021 13:00 Відповісти
плохо рабатешь ковид-бот, плохо.
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15.08.2021 13:03 Відповісти
Слился, лапоть! Обтекай! Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 3439
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15.08.2021 13:04 Відповісти
ок ковид-бот, в игноре животное.
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15.08.2021 13:06 Відповісти
Пролетая. пролетай, пролетарий Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 6616
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15.08.2021 13:07 Відповісти
Это означет, что если вакцинированные и невакцинированные несколько дней будут ходить без маски по толпам орущих, поющих и жрущих людей, то на слизистую оболочку осядет примерно одинаковое количество вирусов. А вот их жизнеспособность ПЦР не определяет. И очищение слизистой у вакцинированных и невакцинированных проходит с одинаковой скоростью.
Так кто там облажался? Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 8712
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15.08.2021 13:22 Відповісти
Ну и ...? Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 3022 Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 5189 Смысл в вакцинации, если - ну ладно не 74% Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 407 заболевших после нее? А последствия самой вакцинации? и заболевания с ней связанные - статистика есть? Ну да... она то есть Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 48
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15.08.2021 14:00 Відповісти
Сейчас почти все погибшие в ДТП водители были пристегнуты ремнями безопасности. Но это не означает, что они бесполезны. Просто они не дают абсолютной защиты. И про вакцины производители предупреждали то же самое с самого начала.
Это тебе тяжело сообразить?
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15.08.2021 14:11 Відповісти
Ну тебе точно сообразить тяжело, что большинство населения не вакцинировано или как? Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 9709
""Так кто облажался? Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 1986Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 2873 Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 4133""
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15.08.2021 14:21 Відповісти
Наверное, это очень трогательно Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 1133 Ну так в переводе и ссылку, а не ботовскую суету сует...
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15.08.2021 14:32 Відповісти
Может, ты хочешь, чтобы кто-то и сопли ковидные тебе вытирал? Перебьешься.
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15.08.2021 14:37 Відповісти
Ну уж лучше ты перебейся и ковидом и вакциной. Ну а про твои заблуждения - ну так если бы ты дурачил сам себя - ну то ладно, а так орешь на весь цензор. С чего бы это - и то, как-то нечленораздельно Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 6588
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15.08.2021 14:44 Відповісти
Если тебе нечленораздельно, то купи очки или используй экранную лупу. Но все это, к сожалению для тебя, тебе придется делать самому. Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 6767
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15.08.2021 15:06 Відповісти
Да, прошу прощения, 74%. Это конечно существенно меняет дело.
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15.08.2021 12:06 Відповісти
Можешь написать об этом заметку в малотиражку городка Барнстейбл, штат Массачусетс. Там это оценят. Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 2329
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15.08.2021 12:49 Відповісти
Не знаю что там у тебя с малотиражкой и какое она имеет отношение к ЦКЗ США, но очень интересно, пиши еще ковид-бот.
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15.08.2021 13:01 Відповісти
Почитай свои же ссылки и узнаешь. Может, тогда до тебя и дойдет, кто из нас бот... Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 6504
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15.08.2021 13:16 Відповісти
Женя, ты уже спас человечество от хлороформа в вакцинах? Через штам "дельта" в США госпіталізували рекордну кількість хворих дітей - Цензор.НЕТ 8538
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16.08.2021 10:52 Відповісти
 
 