Завтра в СБУ чекають на допит ексспікера ВР Литвина, нардепа Бойка і деяких колишніх чиновників і політиків у справі "Харківських угод"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Служба безпеки України анонсувала серію допитів колишніх політиків і діючих чиновників у справі про підписання "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року" від 21 квітня 2010 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на розділ "повістки" на сайті СБУ.
Зазначається, що на допити в понеділок, 16 серпня, викликаються:
- народні депутати від ОПЗЖ Юрій Бойко і Віталій Борт;
- позафракційний обранець IX скликання Дмитро Шпенов;
- перший заступник міністра інфраструктури України (2010-2014 роки) Костянтин Єфименко;
- народний депутат кількох скликань і голова Державної митної служби України (2010-2012 роки) Ігор Калетник;
- народна депутатка VI скликання Юлія Ковальова;
- перший заступник Голови Верховної Ради VI скликання і тричі міністр юстиції Олександр Лавринович;
- голова Верховної Ради (2008-2012 роки) Володимир Литвин;
- голова Державної прикордонної служби України (2003-2014 роки) і рідний брат колишнього спікера ВР Микола Литвин;
- голова СБУ (2010-2013 роки) Валерій Хорошковський;
- народний депутат чотирьох скликань Василь Цушко;
- міністр фінансів (2010-2012 роки) Федір Ярошенко.
За даними ЗМІ, ці особи проходять свідками по статті про "Державну зраду" (ч.1 ст. 111 КК) у справі, яка розслідується з середини березня 2021 року.
Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію "Харківських угод". Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації "Харківських угод" українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію "Харківських угод". 16 березня СБУ провела обшук у ВР, РНБО, МЗС і Кабміні. При цьому виявлено документи, що свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання і ухвалення "харківських угод" усвідомлювало їхні наслідки.
Будь ласка, зачекайте...
Насиров им поможет....
Закрыл шоколадную фабрику в Липецке!
Тут петро олексійович, на своєму рідному йому і його дітям "ізикє", дає пояснення як ці ганебні і продажні харківські угоди "выгодны и паРаше и Украине". Тут же він підтверджує, що європейські країни теж мали такі ж як і Україна, кабальні умови постачання газу в Європу. От тільки є один ньюансік: європейці відразу звернулися до суду і змусили паРашу переглянути ці угоди, а тодішнє керівництво України пішли на державну зраду. Петра олексійовича також треба за кучері брати і тягти на допит в СБУ.
Будете у Бутусова личным врагом.
Пора привести в порядок законодательство
Мораль: не вір, не довіряй передвиборчим обіцянкам! Довіряй реальним справам, які кандидати продемонстрували до свого чергового балотування!
А какие именно последствия? В чем там ущерб от них?
Но почему-то никто не заинтересовался вопросом, а где же в этом списке пан Демченко, который и является автором, писавшим Харьковские соглашения, а сейчас успешно трудящийся в в офисе президента заместителем Ермака.
Это никого не интересует?
Зато почему-то сюда стараются обязательно приплести Порошенко, который к данному вопросу вообще не имел отношения.
Странная всё-таки логика у комментаторов.
Щодо української мови, то я ій володію так само, як й російською
Просто якщо я відповідаю на коментар, написаний російською, то на тій же мові й відповідаю.
Вірніше, закінчиться нічим.
Бо фсбушники і судді того самого пропарашного розливу, що й литвин.