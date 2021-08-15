Завтра в СБУ чекають на допит ексспікера ВР Литвина, нардепа Бойка і деяких колишніх чиновників і політиків у справі "Харківських угод"

Служба безпеки України анонсувала серію допитів колишніх політиків і діючих чиновників у справі про підписання "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року" від 21 квітня 2010 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на розділ "повістки" на сайті СБУ.

Зазначається, що на допити в понеділок, 16 серпня, викликаються:

- народні депутати від ОПЗЖ Юрій Бойко і Віталій Борт;

- позафракційний обранець IX скликання Дмитро Шпенов;

- перший заступник міністра інфраструктури України (2010-2014 роки) Костянтин Єфименко;

- народний депутат кількох скликань і голова Державної митної служби України (2010-2012 роки) Ігор Калетник;

Читайте також: Нардепів Бойка, Палицю, Шпенова, Борту і Ларіна викликано на допит у справі "Харківських угод", - СБУ

- народна депутатка VI скликання Юлія Ковальова;

- перший заступник Голови Верховної Ради VI скликання і тричі міністр юстиції Олександр Лавринович;

- голова Верховної Ради (2008-2012 роки) Володимир Литвин;

- голова Державної прикордонної служби України (2003-2014 роки) і рідний брат колишнього спікера ВР Микола Литвин;

- голова СБУ (2010-2013 роки) Валерій Хорошковський;

- народний депутат чотирьох скликань Василь Цушко;

- міністр фінансів (2010-2012 роки) Федір Ярошенко.

За даними ЗМІ, ці особи проходять свідками по статті про "Державну зраду" (ч.1 ст. 111 КК) у справі, яка розслідується з середини березня 2021 року.

Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію "Харківських угод". Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації "Харківських угод" українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію "Харківських угод". 16 березня СБУ провела обшук у ВР, РНБО, МЗС і Кабміні. При цьому виявлено документи, що свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання і ухвалення "харківських угод" усвідомлювало їхні наслідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС проти денонсації "харківських угод", - спікер Ніколенко