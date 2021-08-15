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Новини Політика України
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Бойко (360) Єфименко (1) Ігор Калєтнік (22) Лавринович (44) Литвин (441) Харківські угоди (64) Хорошковський (141) Цушко (143) Борт Віталій (6)

Завтра в СБУ чекають на допит ексспікера ВР Литвина, нардепа Бойка і деяких колишніх чиновників і політиків у справі "Харківських угод"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завтра в СБУ чекають на допит ексспікера ВР Литвина, нардепа Бойка і деяких колишніх чиновників і політиків у справі

Служба безпеки України анонсувала серію допитів колишніх політиків і діючих чиновників у справі про підписання "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року" від 21 квітня 2010 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на розділ "повістки" на сайті СБУ.

Зазначається, що на допити в понеділок, 16 серпня, викликаються:

- народні депутати від ОПЗЖ Юрій Бойко і Віталій Борт;

- позафракційний обранець IX скликання Дмитро Шпенов;

- перший заступник міністра інфраструктури України (2010-2014 роки) Костянтин Єфименко;

- народний депутат кількох скликань і голова Державної митної служби України (2010-2012 роки) Ігор Калетник;

Читайте також: Нардепів Бойка, Палицю, Шпенова, Борту і Ларіна викликано на допит у справі "Харківських угод", - СБУ

- народна депутатка VI скликання Юлія Ковальова;

- перший заступник Голови Верховної Ради VI скликання і тричі міністр юстиції Олександр Лавринович;

- голова Верховної Ради (2008-2012 роки) Володимир Литвин;

- голова Державної прикордонної служби України (2003-2014 роки) і рідний брат колишнього спікера ВР Микола Литвин;

- голова СБУ (2010-2013 роки) Валерій Хорошковський;

- народний депутат чотирьох скликань Василь Цушко;

- міністр фінансів (2010-2012 роки) Федір Ярошенко.

За даними ЗМІ, ці особи проходять свідками по статті про "Державну зраду" (ч.1 ст. 111 КК) у справі, яка розслідується з середини березня 2021 року.

Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію "Харківських угод". Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації "Харківських угод" українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію "Харківських угод". 16 березня СБУ провела обшук у ВР, РНБО, МЗС і Кабміні. При цьому виявлено документи, що свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання і ухвалення "харківських угод" усвідомлювало їхні наслідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС проти денонсації "харківських угод", - спікер Ніколенко
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Топ коментарі
+26
литвин- самая большая хитрожопая су ка после кравчука
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15.08.2021 09:52
+13
воно то все правильно, все так, потрібно розслідувати в інтересах України - але я не вірю, що в літінанта баканова зацікавлені в об'єктивному розслідуванні...
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15.08.2021 09:58
+13
А спросите судью Чауса, он Вам столько интересного расскажет. 2 года клован у руля а Вам все еще Порох виноват...
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15.08.2021 10:10
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литвин- самая большая хитрожопая су ка после кравчука
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15.08.2021 09:52 Відповісти
Просто Литвин....*канкретна ПРофурсетка * Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу "Харьковских соглашений" - Цензор.НЕТ 8513
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15.08.2021 09:55 Відповісти
Якщо не помиляюсь то і А.Портнова треба викликати.
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15.08.2021 10:27 Відповісти
Портнова викликати ніззя, бо він після обрання ЗЕленого зрадника повернувся з вигнання та рулить судовою системою в турборежимі ...
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15.08.2021 11:34 Відповісти
Хитрая или не хитрая жопа Литвин, но если по видеозаписям и свидетельствам прежних депутатов подтвердится что 27 апреля 2010 года не было кворума, то голосование по Харьковским соглашениям было фальсификацией. За это полагается весьма суровое наказание и Литвину не отвертеться от статьи государственная измена.
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15.08.2021 11:42 Відповісти
Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу

Насиров им поможет....
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15.08.2021 22:02 Відповісти
Скорее перед ним. По хитрожопости он всех "политиков" в Украине переплюнул.
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15.08.2021 11:46 Відповісти
Боже, як їм буде страшно!
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15.08.2021 09:56 Відповісти
З нашим Веніціанським правосуддям кожній багатій людині при відкритій кримінальній справі дюже. дюже страшно. А в комісії без сумніву прагнули зробити в нас унікальне правосуддя. От і зробили.
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15.08.2021 10:13 Відповісти
воно то все правильно, все так, потрібно розслідувати в інтересах України - але я не вірю, що в літінанта баканова зацікавлені в об'єктивному розслідуванні...
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15.08.2021 09:58 Відповісти
Головне, як і в сексі. для зєйлюрінців - процес, а не результат. Піар, рейтинги...
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15.08.2021 10:14 Відповісти
Если этих людоедов выпустят обратно - так и знайте - власть гавно. Уже было время подготовиться к переменам.
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15.08.2021 09:59 Відповісти
Шо влада гавно відомо ще з 19 року.
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15.08.2021 10:08 Відповісти
С 91 го )) Сразу как убили Черновола.
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15.08.2021 10:11 Відповісти
Чорновола вбили дещо пізніше, а от ***** Кравчук збудував клєптомансько-олігархічну державу.
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15.08.2021 10:16 Відповісти
Да,но предпосылки к этому активно готовились. Он был обречен. Окруженный кгбэшниками.А народ не имел ему замены. Да и Черновол глупо поступил,не окружив себя надежными преемниками.
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15.08.2021 10:21 Відповісти
Это да, выбрали б его- жили б сейчас как в Чехии и Польше. Но тогдашние 73% умникоф выбрали старого красного директора Кравчука- и прочих "новых" лиц того времени
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15.08.2021 16:49 Відповісти
Конечно поздно, но очень правильно!
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15.08.2021 10:00 Відповісти
Отлично,крышевавший всю эту регионаловскую банду потрох ослаб,пора тащить их в камеры.
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15.08.2021 10:06 Відповісти
А спросите судью Чауса, он Вам столько интересного расскажет. 2 года клован у руля а Вам все еще Порох виноват...
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15.08.2021 10:10 Відповісти
Да эта тварь из Моржовии строчит ,для них главный враг - Порох
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15.08.2021 10:38 Відповісти
Да эта тварь из Моржовии строчит ,для них главный враг - Порох

Закрыл шоколадную фабрику в Липецке!
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15.08.2021 22:05 Відповісти
Тебе уже в затылок дышат,чтоб шею скрутить,сраная тварь,но оно все про Пороха))))
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15.08.2021 10:15 Відповісти
По делам судят, а не воплям ботов.
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15.08.2021 11:06 Відповісти
Краiнi потрiбен Литвин
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15.08.2021 10:07 Відповісти
Нащо ? ))
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15.08.2021 10:12 Відповісти
Щоб посадити в громадський сортир і тримати в дєрьмі до самої смерті.
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15.08.2021 10:17 Відповісти
І цей Вовочка. Всі вовочки мудаки.
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15.08.2021 10:09 Відповісти
А чому ж *папередніки * не розлідували цю справу !? Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу "Харьковских соглашений" - Цензор.НЕТ 5040
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15.08.2021 10:11 Відповісти
Если не происходит желаемых действий - тут только одно,значит власть соучастник. Других вариантов нет.
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15.08.2021 10:17 Відповісти
То есть,это не ты ,мерзость зесратая,не ты,чмошник зерыговский,вечно голосующий против Украины,соучастник сегодняшней гибели Украины,а кто то там?)не получится ни на кого ничего свалить -ответите за все)
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15.08.2021 10:23 Відповісти
А чего ругаться ? Я никого ваще не хвалил. Потому,что некого. И как можно мне приписывать то,что совершенно мне не свойственно ?
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15.08.2021 10:25 Відповісти
Потому что задолбали про "попередников",которые с 2014го бились за то,чтоб страну оставить на плаву и кацапов "до Киева " не допустить,и у них получилось!А теперь ,когда зекрыса уже третий год все просырает,все равно лезут к ПАП
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15.08.2021 10:31 Відповісти
Просто никто не любит критику. А я критикую всех. Без исключения,кто совершает ошибки. Простительные и умышленные. В этом нет ничего плохого. Власть должна быть готова ответить на вопросы граждан,которые их беспокоят.
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15.08.2021 10:35 Відповісти
А как ты думал, что покырувал и концы в воду. Отвечать за дела надо всегда.
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15.08.2021 11:07 Відповісти
Почему чмо,которое ты выбрал, дегенерат,пошел на госизмену?
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15.08.2021 10:19 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=919497455493096
Тут петро олексійович, на своєму рідному йому і його дітям "ізикє", дає пояснення як ці ганебні і продажні харківські угоди "выгодны и паРаше и Украине". Тут же він підтверджує, що європейські країни теж мали такі ж як і Україна, кабальні умови постачання газу в Європу. От тільки є один ньюансік: європейці відразу звернулися до суду і змусили паРашу переглянути ці угоди, а тодішнє керівництво України пішли на державну зраду. Петра олексійовича також треба за кучері брати і тягти на допит в СБУ.
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15.08.2021 10:29 Відповісти
К Баканову? Тот патриет конечно сразу разоблачит зраду.
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15.08.2021 11:27 Відповісти
Завтра в СБУ чекають на допит ексспікера ВР Литвина, нардепа Бойка і деяких колишніх чиновників і політиків у справі "Харківських угод" - Цензор.НЕТ 2533 Та ото ж! Треба ще розібратися, хто для баканова - зрадник і ворог. Наприклад - мертвечук, підозрюваний в держ.зраді - під домашнім арештом, а Семенченко - в одиночній камері. При чому - перший явно працює проти інтересів України, на користь паРаші, а другий, зі своїми побратимами, виступив на захист України, "проти сруського міра" весною 14 року, коли силові структури здавали без бою міста Донбасу прокацапській нечисті.
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15.08.2021 11:55 Відповісти
Петра олексійовича також треба за кучері брати і тягти на допит в СБУ.

Будете у Бутусова личным врагом.
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15.08.2021 22:08 Відповісти
Бо попередні боялись вийти на себе. Завтра в СБУ чекають на допит ексспікера ВР Литвина, нардепа Бойка і деяких колишніх чиновників і політиків у справі "Харківських угод" - Цензор.НЕТ 4975
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15.08.2021 14:03 Відповісти
Какой суммой закроют вопрос и делопроизводство.
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15.08.2021 10:16 Відповісти
И вопрос там будет только один: "За сколько Родину продали?". И тут же всех повязать и в камеру СИЗО. Остальные (те, что еще на воле) разбегутся, как тараканы. Такая вот очистка... И никто не помешает нам строить светлое будущее
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15.08.2021 10:25 Відповісти
Ну вот подошло время и этих за вымя потрогать.)
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15.08.2021 10:28 Відповісти
Завтра СиБиУ заявить, що громадянин Литвин на допит не з'явився, і встановити його місцеположення неможливо. Банківські рахунки закриті, бабло виведене в офшори, а нерухомість продана
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15.08.2021 10:29 Відповісти
..та не боятся эти ванючие крысы нихххт.., - увы..((((((((((((
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15.08.2021 19:42 Відповісти
Литвина сразу под стражу брать и его братца -погранца ,который запускал через кордон рашистских диверсантов с оружием
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15.08.2021 10:32 Відповісти
..и бросил-сбежал свой сектор...(((((((((((((((((((((((
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15.08.2021 19:43 Відповісти
ЗЕлень так скоро и дела откроет на Петлюру и Коновальца- за поднятие антигетьманского повстання и подрыв обороноздатности держави в момент когда нужно было рубить большевиков на окраинах Стародуба и Новгород-Сиверского. И к стати в результате Стародубщину через год присоединили к рашке, по референдуму на штыках, так же как и крым только Стародубщина это такая же украинская земля как и Полтавщина, но заяистили ее от всего украинского так же как Холмщину или Брестщину
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15.08.2021 10:43 Відповісти
Коли Кучму з Кравчуком за "Будапешт" викликати вже будете?
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15.08.2021 10:53 Відповісти
клали они на ваш допрос мелким оптом
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15.08.2021 10:55 Відповісти
отмываются гады
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15.08.2021 10:57 Відповісти
Хто голосував за Харківські угоди. Тирнет пам"ятає всьо.Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу "Харьковских соглашений" - Цензор.НЕТ 9900Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу "Харьковских соглашений" - Цензор.НЕТ 5705
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15.08.2021 11:08 Відповісти
Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу "Харьковских соглашений" - Цензор.НЕТ 2969
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15.08.2021 11:09 Відповісти
Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу "Харьковских соглашений" - Цензор.НЕТ 7083
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15.08.2021 11:09 Відповісти
Предлагаю всех их ЛИШИТЬ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ ( или право голосовать и быть избранными)
Пора привести в порядок законодательство
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15.08.2021 11:14 Відповісти
І серед них такий "герой України" як Богуслаєв. Мотор-Січ. Про Ахметку я вже не кажу.
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15.08.2021 11:33 Відповісти
саме цікаве: то були нардепи, обрані виключно по партійним спискам, з яких 227 осіб одразу після обрання утворили "проєвропейську" (так вони себе називали) коаліцію в складі БЮТ+НУНС...
Мораль: не вір, не довіряй передвиборчим обіцянкам! Довіряй реальним справам, які кандидати продемонстрували до свого чергового балотування!
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15.08.2021 11:30 Відповісти
Серед нардепів ВО "Батьківщина", яка була другою за розміром фракцією з 154 народними обранцями, знайшлось дев'ять, які підтримали ратифікацію вигідного Росії договору. Це Сергій Зубов, Володимир Іваненко, Петро Кузьменко, Олег Маліч, Святослав Олійник, Володимир Писаренко, Ігор Савченко, Іван Сідельник та Олег Черпіцький.
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15.08.2021 11:39 Відповісти
і в НУНСі такі були...
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15.08.2021 12:10 Відповісти
пуганный зеленский это позор украины. он позорит украину и украинцев.
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15.08.2021 11:11 Відповісти
16 марта СБУ провела обыки в ВР, СНБО, МИД и Кабмине. При этом выявлены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия "харьковских соглашений" осознавало их последствия.Источник: https://censor.net/ru/n3282817

А какие именно последствия? В чем там ущерб от них?
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15.08.2021 11:30 Відповісти
посилення присутності касапів в Криму. В результаті - окупація і анексія
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15.08.2021 11:31 Відповісти
на счет - усиления - вряд ли. То есть - в перспективе - возможно, но оккупация произошла раньше. в 13 году, и без харьковских соглашений их в Крыму было столько, сколько им было нужно для захвата.
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15.08.2021 12:08 Відповісти
в харківських угодах появилися пункти, яких не було в попередніх. Наприклад, такий: Україна вже не мала права перевіряти кількість військових РФ, які були на службі на базах РФ, відповідно, щоб не перевищувався встановлений договором ліміт.
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15.08.2021 12:13 Відповісти
А где это в тексте можно прочитать, а то я что-то такого не увидел? Там вроде 3 статьи всего. может еще какое то дополнение?
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15.08.2021 12:29 Відповісти
там продления срока вмф касапии(((((((((((((((((((
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15.08.2021 19:45 Відповісти
Пошло говно по трубам. Щас будут выяснять о чем говорил Гришка-самозванец с отцом Варлаамом на литовской границе. Своевременно. Дело вагнеровцев нах никому не надо.
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15.08.2021 11:38 Відповісти
Чергове гівношоу з циклу "ми не зрадники, бубося патріот"
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15.08.2021 11:42 Відповісти
За Литвином много чего водится (и за остальными Литвинами). Кроме предательства на Харьковских угодах и подстрекательства в деле Гонгадзе. Лучше поздно эту блондинистую шлюху прижать, чем никогда.
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15.08.2021 11:42 Відповісти
Странно, а я думал, что зе-упыри уже посадили литвина за соучаствие в убийстве Гонгадзе. Неужели зелох опять ****** своих 73% идиотов, когда два года назад обещал посадить убийц Гонгадзе
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15.08.2021 11:49 Відповісти
а чо невжели..???- як завжди!!))))
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15.08.2021 19:46 Відповісти
"Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников".

Завтра в СБУ чекають на допит ексспікера ВР Литвина, нардепа Бойка і деяких колишніх чиновників і політиків у справі "Харківських угод" - Цензор.НЕТ 4017

Завтра в СБУ чекають на допит ексспікера ВР Литвина, нардепа Бойка і деяких колишніх чиновників і політиків у справі "Харківських угод" - Цензор.НЕТ 6321
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15.08.2021 11:51 Відповісти
Ой, какие страсти по поводу вызываемых в СБУ тут разгорелись.
Но почему-то никто не заинтересовался вопросом, а где же в этом списке пан Демченко, который и является автором, писавшим Харьковские соглашения, а сейчас успешно трудящийся в в офисе президента заместителем Ермака.
Это никого не интересует?
Зато почему-то сюда стараются обязательно приплести Порошенко, который к данному вопросу вообще не имел отношения.
Странная всё-таки логика у комментаторов.
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15.08.2021 12:16 Відповісти
А порошенко не був при владі,не займав посади міністрів і його підпис відсутній на тих угодах? 06.08.21 13:22 Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь Може пані кацапка з початку почне поважати закони України а вже потім свинарник. пес.?
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15.08.2021 14:10 Відповісти
Порошенко до підготовки та підписання Харківських угод не має ніякого стосунку.
Щодо української мови, то я ій володію так само, як й російською
Просто якщо я відповідаю на коментар, написаний російською, то на тій же мові й відповідаю.
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15.08.2021 14:49 Відповісти
Або пані помиляється коли каже що діючий міністр закордонних справ не причетний до міжнародних угод,або навіщо утримувати таких бездіяльних міністрів у владі.
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16.08.2021 08:01 Відповісти
Как были пророссийская 5 колона, так и сейчас все удивляются типа " а что было, чего повлияло". Вот из-за таких продавшихся путлеру мы и имеем теперь погибших наших защитников. Когда вы уже уберетесь отсюда в свою "империю"?
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15.08.2021 13:13 Відповісти
Черговий пук у калюжу сьогоднішньої влади. Побачили, що рейтинги падають у найвеличнішого разом з його, мяко кажучи, відстоєм у вигляді СН, отже пора починати чергову кампанію проти "ворогів народу". Олігархат, треба розуміти, вже успішно здолали, тепер черга за цими... Переконаний, що це все закінчиться тим, що будуть викликати до сбу і не один раз, навіть кримінальні справи заведуть на деяких і коментувати це все будуть від літінанта старшОго до ухилянта оманського на всіх ТВ каналах. І не більше. Посадити знову ж таки зможуть Стерненка, Семенченка чи ще якогось патріота чи ветерана, а ось якогось ублюдка з того списка, то навряд. Не по феньшую. Це буде грубим порушенням негласних правил, які діють вже на протязі 30-ти років. Про посадки нам обіцяв ще ющер під лозунгом "Бандитам -тюрми", але як говорить народна мудрість: "Обіцяти - не означає женитись". Правда наступний президент з повадками зека порушив по своїй недолугості правила посадивши двох недоторканих, тому і рванув до Ростова коли смаженим запахло. Сивочолий не захотів цими питаннями займатись, мабуть не до того було. А нелох вже дещо знає про спецслужби і добре розуміє, що від претензій наступників може врятувати тільки програма захисту свідків. Але ж хто її організує? Тому він буде роздувати щоки і нещадно ізоблічать врагов, клейміть їх пазором по всім каналам, обіцяти їм суровиє вирокі аж до пажизнєнного з канфіскацієй і пр. Так безпечніше. Ну і знову ж таки: Явамнічегонєдолжен.
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15.08.2021 18:39 Відповісти
Вагнерівці то таке,можна на себе вийти.А от справа 11 річної давності,з потенційних фігурантів якої можна зрубати грошики і підняти рейтинги,то ая!
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15.08.2021 19:13 Відповісти
В нашей истории вообще *зрад* было много конечно. Пора сказать вслух и давно. Но эта с учётом разных факторов тактического и стратегического уровня одна из самых позорных! Даже отказ в Вильнюсе шапкокрада от евроинтеграции не был таким по значению в 2013г. Запад отвернулся от нас сразу с весны 2010г, увидав произошедшее. Только за это стоило бы шапкокрада и его ближних проклять на века! Конечно известная дешёвая логика *лучше позже--чем никогда* тут уместна. Всех по фамильно голосовавших и кто готовил в МИДе матерьял обьявить вслух и пропечатать в СМИ. Так делали в Эстонии в 90гг когда убирали своё кгб---всех штатных и не штатных пропечатали---но не сажали стукачей тихарей. А здесь гос-чиновники высшего уровня сдали страну стратегически. Уму не постижимо что за эти последние как минимум 5-6 лет этот вопрос был замят. Ведь это причина базовая и последних неудач наших!
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15.08.2021 19:54 Відповісти
Лохторату приготовили очередное цирковое представление
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16.08.2021 08:04 Відповісти
Нічим це не закінчиться.
Вірніше, закінчиться нічим.
Бо фсбушники і судді того самого пропарашного розливу, що й литвин.
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16.08.2021 12:14 Відповісти
 
 