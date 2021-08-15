"Найголовніше - сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", - Чалий про візит Зеленського в США
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Візит президента України Володимира Зеленського в США планується на 30 серпня. Напередодні візиту потрібно детально підготуватися до зустрічі з американським президентом Джо Байденом.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку експосол України в Вашингтоні Валерій Чалий висловив в ефірі 24 каналу.
За час своєї діяльності в посольстві й Офісі президента він брав участь у підготовці приблизно 70 візитів. З огляду на свій досвід, експосол дав декілька порад Зеленському перед візитом у США. "Найголовніше - сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", - зазначив Чалий.
Він додав, що "підвищені тони" або нові методи комунікації в Білому домі не спрацюють. Важливо підготувати презентацію досягнень України, бачення її розвитку і ситуації в регіоні.
На думку експосла, варто також чітко вказати на можливі напрямки діяльності спільно з Джо Байденом, Конгресом і США загалом. Всі ці моменти слід прописати в "порядку денному".
Позитивний момент може мати і перша зустріч у Білому домі. Таких можливостей навіть у президента буде небагато, але поговорити з Байденом Зеленському потрібно.
"Джозеф Байден - це надзвичайно досвідчений політик. Він є глибоким фахівцем у зовнішній політиці і людиною, яка має мудрість", - підкреслив Чалий.
Щоб зрозуміти масштаб історії США і їх лідера, слід поспілкуватися з якомога більшою кількістю людей з оточення Байдена. З його радниками, які будуть щось підказувати, з іншими довіреними людьми. Тоді сформується розуміння, про що варто говорити з президентом США.
"Питання взаємодії зі Сполученими Штатами - ключовим стратегічним партнером - має бути ширшим в обговоренні, ніж просто всередині якихось кабінетів", - пояснив Чалий.
Будь ласка, зачекайте...
Вашу Московию еще и не начинали "учить", у вас еще все впереди, - сушите ягель.
Вообще-то Куба с 1960 находилась под санкциями США, а с 1962 года санкции были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. Именно таких санкций - "санкций из Ада" и боятся путинские кремляди
кому?))) зачем?) - зеленского учить только портить.
«30 серпня Зеленський їде на зустріч із Байденом. В цей час Україна - і досі об'єкт, а не суб'єкт в міжнародній політиці. Нас не чують. Нашу долю вирішують без нашої участі. Маємо це нарешті змінити.
ВИМОГИ НАЦІЇ:
* відмовитись від реалізації мінської капітуляції в будь-якій формі;
* ніякого особливого статусу для Донбасу;
* ніякого проведення виборів на окупованій території;
* ніякої «формули Штайнмаєра»;
* ніяких «мінських угод»;
* ніяких переговорів у нормандському форматі.
Вимагати від США, як основного гаранта за Будапештським меморандумом, конкретних дій для захисту суверенітету України:
- участі у переговорах щодо війни на Донбасі,
- прямої військової допомоги,
- статусу основного союзника США поза НАТО,
- блокування добудови Північного потоку-2.
Після 30 років відновлення своєї вистражданої Незалежності Україна та українці не збираються здаватися. Тому, якщо один гарант Будапештського меморандуму напав на Україну, а інші - «глибоко стурбовані», маємо право відновити свій ядерний потенціал.
Якщо не гарантують «гаранти», то гарантує ядерний статус!
28 серпня.
Субота.
Київ.
12:00.
Майдан Незалежності.
Приходь на акцію!
Озвучимо президенту ВИМОГИ НАЦІЇ!»
1. Требование участия США в переговорах обсасывалось уже тысячи раз. США-то могли бы принять участие, но паРаша с ними говорить не будет. Так какой толк от переговоров без участия агрессора?
2. Требование прямой военной помощи... У нас зеленое перемирие вообще-то. Помогают воюющим, а не миролюбцам. Или нужно, чтобы штаты вместо нас воевали?
3. Статус основного союзника... В чем здесь интерес США?
4. Блокирование СП2. И как на это может повлиять Байден? Кроме того для США ЕС вообще-то гораздо важней Украины. Нельзя зацикливаться на этом потоке. Гройсман утверждал, что мы не только себя можем газом обеспечивать, но и экспортировать его. И я уверен, что это реально. Может нужно на этом направлении сосредоточиться.
В жизни вожак ведёт .- в данном случае это партия Свобода
А разные варианты требований надо обсуждать на каких нибудь общественных форумах и конференциях . Которые на жаль в Украине никто не проводит
Свобода не ведет никуда. Пусть сначала разберутся со своей партийной верхушкой, а потом пробуют вести. Из требований согласен только с отменой формулы Штайнмайера и непроведением выборов на оккупированной территории.
Вони нікуди не збираються.
1. Здобути. Потребує вкладень грошей, інакше кажучи інвестицій. Які мають повертатись інвестору. Інвестором може бути держава, але в умовах зміни політичного керівництва на виборах і відсутності сталого політичного руху, що характерно для України, під цим способом швидко з'являється вибухівка. Прикалад - кардинальна зміна управління Нафтогазом заради виведення звідти капіталу.
2. Добувати. Тобто управляти бізнесом з добування у такий спосіб, щоби дохід перевищував витрати і забезпечував прийнятний рівень прибутку для сплати податків і повернення інвестицій. Перш за все, потребує можливості збувати газ за ринковою ціною. Що в умовах України є сумнівним, зважаючи на суспільний консенсус про те, що недобутий газ в надрах України належить народу і має йому продаватися за спеціальною ціною.
3. Реалізація газу в Україні є політичним процесом. Який стимулює виникненнія схем на газовому ринку, коли газ реалізується комерційно, але списується, як проданий населенню за спец. ціною.
Я не кажу, що питання не може бути вирішеним. Але, на мою думку, Гройсман мав на увазі створення чергової схеми, а не роботу прозорого ринку газу.
Я свідомий того, що Свобода послуговується тим електоральним полем, яке існує, і намагається розширити власну націоналістичну базу за рахунок ліво-консервативного електорату. По суті це утворює націонал-соціалістичну (в політекономічному сенсі) ідею, на противагу традиційній республіканській, яку б я від них очікував. Це їх вибір, але це не наш вибір.
Попри це, США мають інтерес в Україні, як союзнику, але лише тоді, коли існують умови, які ви виклали в пункті 2. І те саме стосується пункту 4. Хоча і не у прямий спосіб.
Зеленскому навязывали так называемую «формулу Штайнмайера» ( подробнее в АВТОТЕМА)
А вот зелёную власть волнует с большим опозданием
Так шо не сидите на диване
И ещё , Вы предложили кое кому тему организовать , а сами сачкуете и не заходите
Я захожу иногда на тему Яра, читаю. Но отписываться реально нет времени - я сейчас вообще редко комменты пишу.
Тут нужен Порошенко в качестве министра иностранных дел...
"За майже 20 років США вклалися в Афганістан більш, ніж на трильйон доларів - уявіть собі масштаб. Озброїли та навчили 300-тисячну армію. І ще багато всього. Багато хто в афганському уряді був впевнений, що підтримка триватиме вічно, незважаючи на широко розповсюджену корупцію. «Якщо ми важливі, то на нас заплющать очі». Тим не менше - в Білому Домі прийняли рішення залишити Афганістан афганцям.
....
Але для нас висновок має бути дуже простим: США цінують справжніх союзників, надійних та сильних. Їх не здають. Але одночасно ніколи не вибачають корупції та нездатності бути сильними і досягати цілей. Допомагають тільки тим, хто бореться за себе сам, і Афганістан - ще один приклад. Є над чим замислитися".
В этом балагане нет специалистов такого уровня, как Чалый и вообще нет специалистов по международной политике, если, конечно, кто-то не считает таковым завхоза и бывшего лерёчника Ермака.
Поэтому ничего из рекомендованного принято к сведению, а уж тем более реализовано, не будет, к сожалению.
Україна потрібна штатам, щоб було кому захищати Європу від вашої рашки.
Не лише ж американцям цим займатись.
До того ж, значно безпечніше жити в світі, де більше прогнозованих і адекватних країн.
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