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Новини Політика України
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Байден (2324) візит (1295) США (14468) Чалий (177)

"Найголовніше - сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", - Чалий про візит Зеленського в США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Візит президента України Володимира Зеленського в США планується на 30 серпня. Напередодні візиту потрібно детально підготуватися до зустрічі з американським президентом Джо Байденом.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку експосол України в Вашингтоні Валерій Чалий висловив в ефірі 24 каналу.

За час своєї діяльності в посольстві й Офісі президента він брав участь у підготовці приблизно 70 візитів. З огляду на свій досвід, експосол дав декілька порад Зеленському перед візитом у США. "Найголовніше - сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", - зазначив Чалий.

Він додав, що "підвищені тони" або нові методи комунікації в Білому домі не спрацюють. Важливо підготувати презентацію досягнень України, бачення її розвитку і ситуації в регіоні.

На думку експосла, варто також чітко вказати на можливі напрямки діяльності спільно з Джо Байденом, Конгресом і США загалом. Всі ці моменти слід прописати в "порядку денному".

Читайте також: Кулеба про візит Зеленського до США: "Буде історією успіху"

Позитивний момент може мати і перша зустріч у Білому домі. Таких можливостей навіть у президента буде небагато, але поговорити з Байденом Зеленському потрібно.

"Джозеф Байден - це надзвичайно досвідчений політик. Він є глибоким фахівцем у зовнішній політиці і людиною, яка має мудрість", - підкреслив Чалий.

Щоб зрозуміти масштаб історії США і їх лідера, слід поспілкуватися з якомога більшою кількістю людей з оточення Байдена. З його радниками, які будуть щось підказувати, з іншими довіреними людьми. Тоді сформується розуміння, про що варто говорити з президентом США.

"Питання взаємодії зі Сполученими Штатами - ключовим стратегічним партнером - має бути ширшим в обговоренні, ніж просто всередині якихось кабінетів", - пояснив Чалий.
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Топ коментарі
+27
"Самое главное - сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция", - Чалый о визите Зеленского в США - Цензор.НЕТ 1661
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15.08.2021 11:22
+10
Україна потрібна Америці, як заноза в дупі паРаші.
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15.08.2021 11:24
+9
Зеьенський не пан, а нарік зі стажем. Ще можна його кликати чувак, гражданін і так далі. До пана він недоріс .
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15.08.2021 11:52
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"Самое главное - сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция", - Чалый о визите Зеленского в США - Цензор.НЕТ 1661
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15.08.2021 11:22 Відповісти
Вообще-то было неоднократно, но да, на фоне Вовы Порошенко теперь смотрится как выдающийся государственный деятель.
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15.08.2021 15:13 Відповісти
Україна потрібна Америці, як заноза в дупі паРаші.
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15.08.2021 11:24 Відповісти
Пожалуй да. Украина нужна Штатам как "Антироссия", здесь ***** прав. Но ведь это совпадает с нашим мировоззрением. Так что ничего плохого здесь нет. Или есть?
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15.08.2021 11:29 Відповісти
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям Росії !!!)))
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15.08.2021 11:40 Відповісти
ага) ссоріть проклятая Амєріка братскіє народи...
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15.08.2021 11:29 Відповісти
может и не совсем братские, но разделяя -властвуй ещё никто не отменял
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15.08.2021 11:41 Відповісти
так і я о чьом. - разделіла нас с братушкамі проклятая Амєріка шоби властвовать. Окупіровала Крим і либітся із-зі океана, гадюка.
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15.08.2021 11:45 Відповісти
А яка ще держава потрібна Америці, як заноза у дупі паРаші?
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15.08.2021 11:38 Відповісти
Євроінтеграція України ,викликає в москалів загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!)))
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15.08.2021 11:43 Відповісти
Ну если только для этого, то можно вообще не ехать. США не воспринимают паРашу, как врага. Их главный враг - Китай. А паРаша их интересует только как возможный союзник Китая.
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15.08.2021 11:39 Відповісти
У Америки есть Куба.....сильно она им помогла за 70 лет?
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15.08.2021 11:44 Відповісти
и как она могла помочь, если народ упоротый? если бы кубинцы сказали: дядя Сэм, мы свергли диктатора, хотим делать реформы и развиваться, дай денег и научи. Они бы дали и научили. Есть ведь примеры, как Южная Корея, Тайвань. А если ты сам себе помочь не хчешь, тебе никто не поможет.
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15.08.2021 12:17 Відповісти
Они уже в Афганистане научили, да и в Ираке, и в Ливии, да и у нас тоже!
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15.08.2021 13:13 Відповісти
Иван Иванов 28605780 "Они уже в Афганистане научили, да и в Ираке, и в Ливии, да и у нас тоже!"

Вашу Московию еще и не начинали "учить", у вас еще все впереди, - сушите ягель. "Найголовніше - сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", - Чалий про візит Зеленського в США - Цензор.НЕТ 2828
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15.08.2021 16:51 Відповісти
а у нас кого свергнуть нужно?
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15.08.2021 18:02 Відповісти
Иванов Юрий 9255343a "У Америки есть Куба.....сильно она им помогла за 70 лет?"

"Найголовніше - сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", - Чалий про візит Зеленського в США - Цензор.НЕТ 8038
Вообще-то Куба с 1960 находилась под санкциями США, а с 1962 года санкции были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. Именно таких санкций - "санкций из Ада" и боятся путинские кремляди "Найголовніше - сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", - Чалий про візит Зеленського в США - Цензор.НЕТ 649
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15.08.2021 16:48 Відповісти
экс-посол дал несколько советов Зеленскому
кому?))) зачем?) - зеленского учить только портить.
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15.08.2021 11:27 Відповісти
ну....хотя бы , чтоб не сморкался в рукав...и не плевался сквозь зубы на пол...
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15.08.2021 11:46 Відповісти
Андрей Ильенко
«30 серпня Зеленський їде на зустріч із Байденом. В цей час Україна - і досі об'єкт, а не суб'єкт в міжнародній політиці. Нас не чують. Нашу долю вирішують без нашої участі. Маємо це нарешті змінити.

ВИМОГИ НАЦІЇ:

* відмовитись від реалізації мінської капітуляції в будь-якій формі;

* ніякого особливого статусу для Донбасу;

* ніякого проведення виборів на окупованій території;

* ніякої «формули Штайнмаєра»;

* ніяких «мінських угод»;

* ніяких переговорів у нормандському форматі.

Вимагати від США, як основного гаранта за Будапештським меморандумом, конкретних дій для захисту суверенітету України:

- участі у переговорах щодо війни на Донбасі,
- прямої військової допомоги,
- статусу основного союзника США поза НАТО,
- блокування добудови Північного потоку-2.

Після 30 років відновлення своєї вистражданої Незалежності Україна та українці не збираються здаватися. Тому, якщо один гарант Будапештського меморандуму напав на Україну, а інші - «глибоко стурбовані», маємо право відновити свій ядерний потенціал.

Якщо не гарантують «гаранти», то гарантує ядерний статус!

28 серпня.
Субота.
Київ.
12:00.
Майдан Незалежності.

Приходь на акцію!
Озвучимо президенту ВИМОГИ НАЦІЇ!»
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15.08.2021 11:31 Відповісти
Балаболы балаболят, а караван идет! "Самое главное - сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция", - Чалый о визите Зеленского в США - Цензор.НЕТ 4776
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15.08.2021 11:37 Відповісти
Требования к США? С этими требованиями лучше сидеть дома - в противном случае пошлют нах и правильно сделают.
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15.08.2021 11:40 Відповісти
А может лучше выйти на Майдан и МИРНО поддержать эти требования ?чем сидеть дома
"Самое главное - сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция", - Чалый о визите Зеленского в США - Цензор.НЕТ 6090
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15.08.2021 11:48 Відповісти
Если я считаю требования бредовыми, зачем их поддерживать? Если бомж будет "требовать" от Вас купить ему костюм, Вы купите? Вот и с этими требованиями приблизительно та же ситуация. По пунктам:
1. Требование участия США в переговорах обсасывалось уже тысячи раз. США-то могли бы принять участие, но паРаша с ними говорить не будет. Так какой толк от переговоров без участия агрессора?
2. Требование прямой военной помощи... У нас зеленое перемирие вообще-то. Помогают воюющим, а не миролюбцам. Или нужно, чтобы штаты вместо нас воевали?
3. Статус основного союзника... В чем здесь интерес США?
4. Блокирование СП2. И как на это может повлиять Байден? Кроме того для США ЕС вообще-то гораздо важней Украины. Нельзя зацикливаться на этом потоке. Гройсман утверждал, что мы не только себя можем газом обеспечивать, но и экспортировать его. И я уверен, что это реально. Может нужно на этом направлении сосредоточиться.
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15.08.2021 12:05 Відповісти
Вообще то это требования к Зеленскому от украинского общества и Свободы , чтобы он там не дергался под диктовку Ермака.

В жизни вожак ведёт .- в данном случае это партия Свобода
А разные варианты требований надо обсуждать на каких нибудь общественных форумах и конференциях . Которые на жаль в Украине никто не проводит
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15.08.2021 12:11 Відповісти
Этих зеленых дебилов нужно просто пережить. Не свергать, не воевать с ними, а просто пережить. Время расставит все по своим местам. Еще три года лечения холодильником пойдут стране на пользу. Разгребать потом придется долго, но других вариантов отрезвления общества нет.
Свобода не ведет никуда. Пусть сначала разберутся со своей партийной верхушкой, а потом пробуют вести. Из требований согласен только с отменой формулы Штайнмайера и непроведением выборов на оккупированной территории.
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15.08.2021 12:43 Відповісти
Скільки років чи десятиліть ви збираєтесь їх переживати ?
Вони нікуди не збираються.
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15.08.2021 13:05 Відповісти
Один срок. Может два. Коммуняки и прочие бараны, лишенные критического мышления должны либо сдохнуть, либо выехать, либо полностью разочароваться в жизни и не принимать участия в политической жизни страны, либо прозреть (наименее вероятный сценарий). Баранов у нас 73 процента. Пока они есть, ни о каком строительстве нормального государства и речи быть не может - революциями здесь дело не решить.
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15.08.2021 16:35 Відповісти
Більшість населення існує в межах тих правил, які укладає влада. В Україні до 15-16 року діяли чи не 50% норм колишньої УРСР. Більшість було скасовано лише з початком втілення Європейської Асоціації. Тоюто, не через внутрішню потребу, а через зовнішній тиск. В московії (лише для прикладу) прийнято стільки антидемократичних і протиправних норм, що там і 50 років не вистачить усі їх змінити, якщо, з якогось дива, москва поверне на цивілізований шлях. Кучма створив нормативну систему, яка діє і зараз. Завдяки монобільшості зелені створюють нову. Тож найірше, це законодавча база, яка лишиться після них, і яку країна буде вичищати ще десятиліття.
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15.08.2021 18:17 Відповісти
Есть такое. Кто-то уже высказывался, что все изменения, принятые "зелеными", проще отменять пакетом, чем разбираться с каждым отдельным законопроектом. Я пока что не считаю, что все настолько жестко, но допускаю это. Пока что вижу лишь видимость работы и косметические изменения. Что хорошего в ручном управлении, так это то, что оно в принципе не вносит изменений в существующую систему. У них для системных изменений просто не хватает мозгов, что может пойти нам на пользу. Они настолько тупы, что даже нагадить не в состоянии.
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15.08.2021 18:32 Відповісти
Щоби відмінити, потрібні повноваження. Тобто, парламентська більшість. Яка поки що не проглядається. Нажаль, позаду тупих стоять циніки, яким до сраки кольори і які роблять бізнес, змінюючи правову систему. За що заплатить кожен українець.
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15.08.2021 18:42 Відповісти
Гройсман багато що твердив. Це не означає, що це є істиною. Якщо буквально, то саме ці слова є маніпуляцією. Забезпечити - це надто загальне слово ні про що.
1. Здобути. Потребує вкладень грошей, інакше кажучи інвестицій. Які мають повертатись інвестору. Інвестором може бути держава, але в умовах зміни політичного керівництва на виборах і відсутності сталого політичного руху, що характерно для України, під цим способом швидко з'являється вибухівка. Прикалад - кардинальна зміна управління Нафтогазом заради виведення звідти капіталу.
2. Добувати. Тобто управляти бізнесом з добування у такий спосіб, щоби дохід перевищував витрати і забезпечував прийнятний рівень прибутку для сплати податків і повернення інвестицій. Перш за все, потребує можливості збувати газ за ринковою ціною. Що в умовах України є сумнівним, зважаючи на суспільний консенсус про те, що недобутий газ в надрах України належить народу і має йому продаватися за спеціальною ціною.
3. Реалізація газу в Україні є політичним процесом. Який стимулює виникненнія схем на газовому ринку, коли газ реалізується комерційно, але списується, як проданий населенню за спец. ціною.
Я не кажу, що питання не може бути вирішеним. Але, на мою думку, Гройсман мав на увазі створення чергової схеми, а не роботу прозорого ринку газу.
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15.08.2021 16:41 Відповісти
Нажал "нравится", поскольку согласен в целом. Но не совсем. У нас есть, где добывать и что добывать. Если отстранить от этих схем государство, обеспечить здоровую конкуренцию, то у нас проблем с газом не будет. Да, он не будет дешевле, чем газ из кацапского трубопровода, но это будет наш газ. Я за рыночное ценообразование, более того, считаю, что для крупных потребителей газ должен быть дешевле, чем для бытовых. Если у кого-то не хватает денег - субсидии в помощь, но газовая компания не должна делать скидку малоимущим.
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15.08.2021 17:08 Відповісти
Оскільки я не заперечував можливості (наявності місць) то я, у відповідь, згоден із вами цілком. Єдине, наголошу, що такий підхід потребує зміни соціальної парадигми, де керівнику компанії рівня Нафтогазу чи Укргазвидобування ніхто, окрім податківців, і перш за все політики, не заглядають до кишені. Позаяк, такі посади вимагають не лише здібностей, але й здатності перед найвищими посадовими особами захищати державні інтереси через успішність корпорації. Тобто, потребує політичної ваги і управлінських вмінь, - сукупності, що є слабо розповсюдженою на ринку праці. В цьому випадку, Свобода, яка мала б обстоювати національний інтерес до незалежності нафтогазової промисловості, у свій час приєдналась до хору соціал-популістів про високі зарплати керівництва державних компаній. Але промовчала про відверте рейдерство з боку так званого президента щодо Нафтогазу.
Я свідомий того, що Свобода послуговується тим електоральним полем, яке існує, і намагається розширити власну націоналістичну базу за рахунок ліво-консервативного електорату. По суті це утворює націонал-соціалістичну (в політекономічному сенсі) ідею, на противагу традиційній республіканській, яку б я від них очікував. Це їх вибір, але це не наш вибір.
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15.08.2021 17:56 Відповісти
Що ж до вимог Свободи, то вони направду більше личать популістам-зеленим, а не націоналістам. Проте, у нинішній час, і в ******** Україні популістські лозунги працюють краще за консервативні. Це, мабуть, одна з причин, чому Свобода завжди хилилася вліво, де для популізму банально більше простору.
Попри це, США мають інтерес в Україні, як союзнику, але лише тоді, коли існують умови, які ви виклали в пункті 2. І те саме стосується пункту 4. Хоча і не у прямий спосіб.
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15.08.2021 16:53 Відповісти
«Известно, что встреча Зеленского и Меркель длилась четыре часа. Но журналисты нам сообщали, о чем шла беседа - это все можно было обговорить минут за двадцать. Так о чем могли беседовать президент Украины и канцлер Германии еще 3 часа и 40 минут? Почему об этом молчат СМИ? Почему нам ничего не рассказывают?

Зеленскому навязывали так называемую «формулу Штайнмайера» ( подробнее в АВТОТЕМА)
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15.08.2021 11:51 Відповісти
Зеленский эту формулу согласовал еще осенью 2019. Зачем ему еще что-то навязывать?
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15.08.2021 11:55 Відповісти
Вы же понимаете, что «формула Штайнмайера» в украинском обществе очень непопулярна. Во-первых, для того, чтобы она заработала, нужно внести соответствующие изменения в Конституцию Украины. А это может вызвать огромную волну протестов по всей стране. Кто должен сдерживать протестующих?
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15.08.2021 11:58 Відповісти
Так а США здесь причем? Это наши проблемы.
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15.08.2021 12:06 Відповісти
Украина - передовая Европы и цивиллизованого мира. Потому США это волнует
А вот зелёную власть волнует с большим опозданием
Так шо не сидите на диване "Найголовніше - сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", - Чалий про візит Зеленського в США - Цензор.НЕТ 4154
И ещё , Вы предложили кое кому тему организовать , а сами сачкуете и не заходите "Найголовніше - сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", - Чалий про візит Зеленського в США - Цензор.НЕТ 4154
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15.08.2021 12:14 Відповісти
Волнует, но не более того. Свое "волнение" они уже давно закрыли усилением Польши и страна Балтии. На нас ставку уже никто не делает. Кто поставит на народ, который во время войны выбирает Клоуна президентом?
Я захожу иногда на тему Яра, читаю. Но отписываться реально нет времени - я сейчас вообще редко комменты пишу.
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15.08.2021 12:30 Відповісти
А про помидоры можно и повторить - самое время их готовить "Найголовніше - сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", - Чалий про візит Зеленського в США - Цензор.НЕТ 4782
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15.08.2021 12:38 Відповісти
Согласен. Но Вы как человек, непосредственно связанный со строительством, должны понимать, что значит "сезон". Я занимаюсь "мокрыми" фасадами, а в этом году вот-вот еще и моя собственная квартира будет сдана в эксплуатацию. Так что помимо основной работы в свой единственный выходной день занимаюсь просмотром роликов по ремонту и закупкой необходимых инструментов. Да и семье время необходимо уделять. Так что на Цензор реально нет времени... Если будет что-то серьезное, то я в стороне не останусь - выйти на Майдан не проблема. Но пока что на этот цирк я лучше со стороны посмотрю.
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15.08.2021 16:43 Відповісти
Хтось і вносив зміни у Конституцію України щодо Особливого статусу Даунбасу. Правда невдало.
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15.08.2021 11:58 Відповісти
сказать что никого не пожалеем, и чалого на фронт отправим
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15.08.2021 11:38 Відповісти
Если бы США не знала для чего ей Украина...То семь лет не давала бы той помощи,что и в будущем собирается. Глупый совет немудрого человека.
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15.08.2021 11:39 Відповісти
Правильный совет. Прежде чем что-то требовать или просить, нужно обосновать, зачем это нужно штатам. Штаты нам действительно помогают, но это не та помощь, которую они дают своим реальным союзникам. Тому же Израили они на оборонку каждый год выделяют около 3 млрд. у.е. А в хорошие времена и по 10 выделяли.
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15.08.2021 11:46 Відповісти
Ну сказали же ...- уберите коррупцию. Тогда будет и другой разговор. Это же элементарно.
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15.08.2021 11:48 Відповісти
У Штатов сейчас тяжёлые времена ?
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15.08.2021 11:55 Відповісти
Нет. Просто Израиль не особо нуждается.
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15.08.2021 12:07 Відповісти
Блин, сколько там того Израиля ? 😀😀😀
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15.08.2021 12:16 Відповісти
Так отож. А помощи получает гораздо больше Украины, потому что это реальный союзник США.
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15.08.2021 12:26 Відповісти
Потому что ели они нам не помогут, мы будем щемить права геев и негров. Это единственное, что на американцев повлияет.
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15.08.2021 11:40 Відповісти
Та ну! 😁Зєлєнскій не розуміє дотепер, навіщо Україна потрібна українцям. Єдине, що він добре розуміє - це те, що його зеленій шоблі потрібні американські гроші. Бо в самій Україні вже все підчищено. Найбільше почистила "закрома Родіни" саме ця зелена шобла і олігархи, які є її власниками.
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15.08.2021 11:41 Відповісти
Переміга! Слава Найкоротшому!
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15.08.2021 11:45 Відповісти
Зеля двинулся. Цого достатньо було б.
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15.08.2021 11:46 Відповісти
Кому реально потрібна Україна ,то це Московіі !!! Лише після анексіі України на мапі світа з"явилась Росія ,Російська імперія !!!)))
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15.08.2021 11:46 Відповісти
А ,"Петрусь", это кто ? Твой сосед по койке?
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15.08.2021 12:33 Відповісти
Що Найкоротшому напише Козирь, те він і прочитає Байдену по бамашкє.
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15.08.2021 11:44 Відповісти
Для зе-упырей америка нужна только по одной причине - кредиты мвф. Ведь бабло можно украсть на очередном строительном распиле, а военную помощь не вывезеш в оманский офшор
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15.08.2021 11:44 Відповісти
А что может пропердеть зеленое чмо?!...ничего...
Тут нужен Порошенко в качестве министра иностранных дел...
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15.08.2021 11:46 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде! "Самое главное - сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция", - Чалый о визите Зеленского в США - Цензор.НЕТ 1862
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15.08.2021 11:47 Відповісти
Зеьенський не пан, а нарік зі стажем. Ще можна його кликати чувак, гражданін і так далі. До пана він недоріс .
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15.08.2021 11:52 Відповісти
Шановний,"не бейте себя ушами по щекам!" !!!)))
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15.08.2021 11:52 Відповісти
Это типа по приколу? "Найголовніше - сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", - Чалий про візит Зеленського в США - Цензор.НЕТ 1931
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15.08.2021 12:16 Відповісти
Це не типу,а реальний москаль!!!))))
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15.08.2021 12:22 Відповісти
Они расскажут..
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15.08.2021 11:58 Відповісти
Павло Клімкін, екс-міністр закордоних справ: "Події в Афганістані мають нас багато чому навчити: США цінують справжніх союзників, надійних та сильних; і таких не здають"

"За майже 20 років США вклалися в Афганістан більш, ніж на трильйон доларів - уявіть собі масштаб. Озброїли та навчили 300-тисячну армію. І ще багато всього. Багато хто в афганському уряді був впевнений, що підтримка триватиме вічно, незважаючи на широко розповсюджену корупцію. «Якщо ми важливі, то на нас заплющать очі». Тим не менше - в Білому Домі прийняли рішення залишити Афганістан афганцям.

....

Але для нас висновок має бути дуже простим: США цінують справжніх союзників, надійних та сильних. Їх не здають. Але одночасно ніколи не вибачають корупції та нездатності бути сильними і досягати цілей. Допомагають тільки тим, хто бореться за себе сам, і Афганістан - ще один приклад. Є над чим замислитися".
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15.08.2021 12:09 Відповісти
Самое главное убрать крышку с рояля. Вот что самое главное.
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15.08.2021 12:14 Відповісти
Еще главнее хлопнуть крышкой во время музыцирования "Найголовніше - сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", - Чалий про візит Зеленського в США - Цензор.НЕТ 5080
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15.08.2021 12:18 Відповісти
Того, что говорит Валерий Чалый, зелёные недоразвитые недоросли просто не в состоянии осознать и понять.
В этом балагане нет специалистов такого уровня, как Чалый и вообще нет специалистов по международной политике, если, конечно, кто-то не считает таковым завхоза и бывшего лерёчника Ермака.
Поэтому ничего из рекомендованного принято к сведению, а уж тем более реализовано, не будет, к сожалению.
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15.08.2021 12:24 Відповісти
Уламать клоуна чтоб не пыжился по СП2 и прочие няшки ... сначала Адольфовна следуюший дедушка Джо...
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15.08.2021 12:42 Відповісти
Только убогим ещё непонятно - Украина "нужна" Америке исключительно как сырьевая база и, что главное, как постоянный раздражитель России.
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15.08.2021 12:57 Відповісти
Ні, ватко.
Україна потрібна штатам, щоб було кому захищати Європу від вашої рашки.
Не лише ж американцям цим займатись.
До того ж, значно безпечніше жити в світі, де більше прогнозованих і адекватних країн.
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15.08.2021 13:04 Відповісти
"Найголовніше - сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", - Чалий про візит Зеленського в США - Цензор.НЕТ 8400
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15.08.2021 14:23 Відповісти
Та що у вас в макітрах ватних!?!? Чи ви можете самостійно висловлювати свої дусхмки!?
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15.08.2021 13:56 Відповісти
Это тебе Секелев сказал? То, что Украина не нужна США - правда. Но на паРашу они вообще срать хотели. Им просто плевать раздраженная она или нет.
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15.08.2021 16:50 Відповісти
Україна не потрібна Америці.
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15.08.2021 13:55 Відповісти
Нужна, если будет играть по правилам США, а не смотреть в сторону Китая.
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15.08.2021 16:47 Відповісти
"Самое главное - сказать" Чалому, шо лысый жбан на солнцепёке пользительно прикрывать хотя бы лопухом. А то у Чалого от перегрева голомозой макитры сдвиг по фазе приключился - на кой хрен Украина сдалась Америке(?) - это Байдену решать, а не ЗЕлёносопельному БлаЗЕню блеять. Байден на минуты две, секунд сорок под объективы прессы милостиво снизойдёт для участия в церемонии лобзания ЗЕ-клоуном Байденовой жопы и "Гезундхайт, Володя!". А засим младший помощник младшего ассистента младшего советника младшего референта младшего заместителя младшего дворника самого заднего двора ГосДепа доходчиво втемяшит в башку ЗЕ-паяцу, какой он мудак; с двух рук насуёт "факов" в самое ЗЕ-грызло да напоследок врежет гранд-Американ пендель промеж субтильных ЗЕ-полужопий.
"Вот и весь хрен до копейки"©
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16.08.2021 07:52 Відповісти
 
 