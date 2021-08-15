"Найголовніше - сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", - Чалий про візит Зеленського в США

Візит президента України Володимира Зеленського в США планується на 30 серпня. Напередодні візиту потрібно детально підготуватися до зустрічі з американським президентом Джо Байденом.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку експосол України в Вашингтоні Валерій Чалий висловив в ефірі 24 каналу.

За час своєї діяльності в посольстві й Офісі президента він брав участь у підготовці приблизно 70 візитів. З огляду на свій досвід, експосол дав декілька порад Зеленському перед візитом у США. "Найголовніше - сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", - зазначив Чалий.

Він додав, що "підвищені тони" або нові методи комунікації в Білому домі не спрацюють. Важливо підготувати презентацію досягнень України, бачення її розвитку і ситуації в регіоні.

На думку експосла, варто також чітко вказати на можливі напрямки діяльності спільно з Джо Байденом, Конгресом і США загалом. Всі ці моменти слід прописати в "порядку денному".

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Позитивний момент може мати і перша зустріч у Білому домі. Таких можливостей навіть у президента буде небагато, але поговорити з Байденом Зеленському потрібно.

"Джозеф Байден - це надзвичайно досвідчений політик. Він є глибоким фахівцем у зовнішній політиці і людиною, яка має мудрість", - підкреслив Чалий.

Щоб зрозуміти масштаб історії США і їх лідера, слід поспілкуватися з якомога більшою кількістю людей з оточення Байдена. З його радниками, які будуть щось підказувати, з іншими довіреними людьми. Тоді сформується розуміння, про що варто говорити з президентом США.

"Питання взаємодії зі Сполученими Штатами - ключовим стратегічним партнером - має бути ширшим в обговоренні, ніж просто всередині якихось кабінетів", - пояснив Чалий.