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Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА

У Києві через святкування Дня незалежності України не вакцинуватимуть населення від коронавірусу. Центри вакцинації і пункти щеплення не працюватимуть 23 і 24 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Увага! У зв'язку зі святкуванням 30-ї річниці Незалежності України 23 та 24 серпня (понеділок-вівторок) не працюватимуть центр масової вакцинації в МВЦ і вакцинальні пункти в медичних установах столиці", - заявили в КМДА.

Киянам, зокрема тим, хто має отримати другу дозу, пропонують вакцинуватися 21-22 серпня. Вакцинація населення відновиться вже починаючи з 25 серпня.

Читайте також: За добу в Україні вакцинували від коронавірусу понад 76 тис. осіб, загалом - 4 691 020, - МОЗ
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Топ коментарі
+7
И чем одно другому мешает?
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15.08.2021 11:56
+6
Так речь НЕ о кацапстане, а о людских местах с людской вакциной, а не скотомицином спутник-вектор Вакцинацию в Киеве приостановят 23-24 августа в связи с празднованием Дня Независимости, - КГГА - Цензор.НЕТ 9777
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15.08.2021 12:21
+4
Смертность среди получивших полный курс прививок нормальной вакциной - на уровне статистической погрешности, т.е. ничтожна.
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15.08.2021 12:08
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И чем одно другому мешает?
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15.08.2021 11:56 Відповісти
Смертность среди получивших полный курс прививок нормальной вакциной - на уровне статистической погрешности, т.е. ничтожна.
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15.08.2021 12:08 Відповісти
Серед не отримавших жодної прививки, теж....
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15.08.2021 12:30 Відповісти
А следи не вакцинированных, или не получивших полный курс прививки - 99%++ Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 5450

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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15.08.2021 12:31 Відповісти
рейтерс- купленная помойка деБиллаГейца, а не источник Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 722
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15.08.2021 13:44 Відповісти
Для вас, лаптей мокшанских, единственный авторитетный источник - это соловьиный помёт Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 4115
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15.08.2021 13:45 Відповісти
Смертность среди получивших полный курс прививок нормальной вакциной - на уровне статистической погрешности,

А точнее, как и до вакцинации...
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15.08.2021 21:45 Відповісти
Точнее, как до эпидемии. Но это для получивших полный курс вакцинации. А для НЕ получивших - как у вас на лаптестане сейчас:

https://youtu.be/uwjhSF8a0aU

Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 2368
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15.08.2021 21:49 Відповісти
Вакцинацию в Киеве приостановят 23-24 августа в связи с празднованием Дня Независимости, - КГГА - Цензор.НЕТ 1797
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15.08.2021 12:26 Відповісти
гениально))
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15.08.2021 12:04 Відповісти
Вообще надо отменить вакцинацию. От неё никакой пользы. Уколы нужно каждые пол года делать. Проще переболеть. К тому же 40% уже переболели. Тем более, что здесь вакцины это шмурдяки, а не вакцины
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15.08.2021 12:11 Відповісти
Так речь НЕ о кацапстане, а о людских местах с людской вакциной, а не скотомицином спутник-вектор Вакцинацию в Киеве приостановят 23-24 августа в связи с празднованием Дня Независимости, - КГГА - Цензор.НЕТ 9777
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15.08.2021 12:21 Відповісти
Вообще надо отменить вакцинацию

Тогда правительства многих стран лишаться финансовых потоков в свои карманы...
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15.08.2021 21:47 Відповісти
А парашутисти теж танцюватимуть в масках ************ присядку? Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 1602
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15.08.2021 12:36 Відповісти
Но пилить ковидный фонд на постройке дорог не перестанут...
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15.08.2021 12:52 Відповісти
Останавливай, не останавливай, а в Киеве кроме китайского фуфломицина, вакцин нет!
То есть, воопше!
Слава педалику, ура!
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15.08.2021 13:07 Відповісти
Интересно, это Файзер китайский, или Модерна? А может АстраЗенека? Всё это в Киеве ЕСТЬ Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 4708
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15.08.2021 13:09 Відповісти
Откуда тебе, лапоть, знать, что есть в Киеве?
В свободном доступе только короновак.
Все остальное отсутствует, даже для повторной привывки.

Ото, заруби себе на носу, продолжай колоться своим спутником и не свисти тут.
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15.08.2021 13:24 Відповісти
Это у вас на лаптестане, винторогий, есть только скотомицин спутник-вектор! А у людей есть человеческие вакцины Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 6073
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15.08.2021 13:27 Відповісти
При современном развитии печатного дела на Западе...
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15.08.2021 21:49 Відповісти
А тебе-то что до Запада, восточный?
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15.08.2021 21:50 Відповісти
И при чём тут Виталик?
Он что Министр здравохранения или санврач ?
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15.08.2021 13:11 Відповісти
Оно понятно, что педалик в Киеве только для того, что бы разворовывать городской бюджет.
Это в других городах тупые меры пробивают вакцины для своих жителей.
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15.08.2021 13:33 Відповісти
Тебе-то какая забота, лапоть? Вам кроме скотомицина спутник-вектор, ничего не положено. Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 657
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15.08.2021 13:35 Відповісти
Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 5402
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15.08.2021 13:34 Відповісти
більш недолугої заяви я ще не бачив. як пов,язана вакцинація з святом? у норм. людей розширюють кількість пунктів вакц. а у нас святкують при тому що вакциновано всього 14% населення.
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15.08.2021 13:28 Відповісти
Які 14%?- Отримали дві дози - 2 718 680 осіб Джерело: https://censor.net/ua/n3282819
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15.08.2021 14:13 Відповісти
тих кого мають вакцинувати. діти не рахуєм.
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15.08.2021 17:18 Відповісти
Это вакцина эффективна на 100%. А если после нее и заболевают, то болеют легко. А если болеют не легко, то не умирают. А если умирают, то трупы очень хорошо выглядят. (с)

В Израиле 95% заболевших - и Все после 2-й дозы вакцинации .. Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 4500 Как так может быть ваксеры !?
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15.08.2021 13:36 Відповісти
Ви, цей, головне, не вакцинуйтеся. Це, може, єдине, що ви можете зробити важливого для Всесвіту.
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15.08.2021 13:47 Відповісти
а почему вы думаете что и вы не можете оказать услугу миру ... Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 1769
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15.08.2021 13:59 Відповісти
Бо, давно, безнадійно, вакцинован двічі посіпаками Біла Гейтса. Тож на вас - принципових й стійких до міфів, що генерують підступні англо-сакси остання надія!
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15.08.2021 14:24 Відповісти
Он намекает на то, чтоб вы сами избавили мир от его присутствия Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 2831
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15.08.2021 15:14 Відповісти
Я ж гуманіст... Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 8640
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15.08.2021 15:57 Відповісти
Вакцина очень эффективна только в одном случае.
Если надо выехать в загранкоммандировку без геморроя.
То, есть - помогает только от одного заболевания.
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15.08.2021 13:48 Відповісти
А шо з вакцинацією Спутніком-Ві у загранкомандіровку пускають? Вам до Бєларусі й так можна. Жєж.
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15.08.2021 13:51 Відповісти
І ето заболєваніє - острибана загранітса...
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15.08.2021 14:40 Відповісти
Ну когда же появится Саша Белый от медицины...
Мошенники всех стран собрались и доят трудящихся всего мира!
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15.08.2021 21:52 Відповісти
Наша Епідемія два дні святкуватиме незалежність від зусиль нашої медицини...
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15.08.2021 14:38 Відповісти
В Уйлостане каждый день по 800 умерших констатируют.
Чем больше у нас вакцинируюется, тем больше спасем жизней!
Почему 2 дня мы должны терять из за праздника? Вы уж определитесь, или это обычное дело и тогда не нужно вводить локдауны, либо все таки реальная угроза здоровью нации и тогда и меры должны быть соответствующие.
Парады и праздники дело десятое в таком тяжелом положении. На первом месте должна быть вакцинация, пока не началось!
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15.08.2021 15:17 Відповісти
В Уйлостане каждый день по 800 умерших констатируют.

Так это естественная убыль. Просто каждой смерти приписывают ковид. А его там и близко нет!
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15.08.2021 21:53 Відповісти
 
 