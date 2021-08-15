Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві через святкування Дня незалежності України не вакцинуватимуть населення від коронавірусу. Центри вакцинації і пункти щеплення не працюватимуть 23 і 24 серпня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Увага! У зв'язку зі святкуванням 30-ї річниці Незалежності України 23 та 24 серпня (понеділок-вівторок) не працюватимуть центр масової вакцинації в МВЦ і вакцинальні пункти в медичних установах столиці", - заявили в КМДА.
Киянам, зокрема тим, хто має отримати другу дозу, пропонують вакцинуватися 21-22 серпня. Вакцинація населення відновиться вже починаючи з 25 серпня.
Топ коментарі
+7 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар15.08.2021 11:56
+6 Valery Greff
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+4 Valery Greff
показати весь коментар15.08.2021 12:08
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Будь ласка, зачекайте...
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
А точнее, как и до вакцинации...
https://youtu.be/uwjhSF8a0aU
Тогда правительства многих стран лишаться финансовых потоков в свои карманы...
То есть, воопше!
Слава педалику, ура!
В свободном доступе только короновак.
Все остальное отсутствует, даже для повторной привывки.
Ото, заруби себе на носу, продолжай колоться своим спутником и не свисти тут.
Он что Министр здравохранения или санврач ?
Это в других городах тупые меры пробивают вакцины для своих жителей.
В Израиле 95% заболевших - и Все после 2-й дозы вакцинации .. Как так может быть ваксеры !?
Если надо выехать в загранкоммандировку без геморроя.
То, есть - помогает только от одного заболевания.
Мошенники всех стран собрались и доят трудящихся всего мира!
Чем больше у нас вакцинируюется, тем больше спасем жизней!
Почему 2 дня мы должны терять из за праздника? Вы уж определитесь, или это обычное дело и тогда не нужно вводить локдауны, либо все таки реальная угроза здоровью нации и тогда и меры должны быть соответствующие.
Парады и праздники дело десятое в таком тяжелом положении. На первом месте должна быть вакцинация, пока не началось!
Так это естественная убыль. Просто каждой смерти приписывают ковид. А его там и близко нет!