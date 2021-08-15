Через повені в Туреччині загинуло 57 осіб, 76 - зникли безвісти, - місцеві ЗМІ

Кількість загиблих унаслідок спричинених зливами повеней у Туреччині сягнула 57 осіб.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними Управління з надзвичайних ситуацій (AFAD), у провінції Кастамону загинуло 48 людей.

Ще восьмеро осіб загинули в провінції Синоп, один загиблий у провінції Бартин.

Зниклими безвісти вважаються 62 людини в Кастамону та 14 осіб у Синопі.

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У трьох провінціях щонайменше 454 будівлі були зруйновані або серйозно пошкоджені.

Із зони стихійного лиха на вертольотах та човнах евакуйовано понад 2 тисячі місцевих жителів, зокрема 341 особу в Бартині, 1580 жителів Кастамону і 533 людини в Синопі.

У постраждалих від повені районах тривають рятувальні та гуманітарні операції.