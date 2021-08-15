"Кабул не зазнає нападу", - очільник МВС Афганістану заявив про мирну передачу столиці талібам

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал заявив, що столиця буде передана руху "Талібан" мирно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міністр виступив з відеозверненням до населення столиці, в якому запевнив, що Кабул не зазнає нападу талібів. "Населення не повинно боятися, місто Кабул не зазнає нападу, і передача відбуватиметься мирно. Сили безпеки забезпечать безпеку міста", - заявив глава МВС.

Раніше в неділю таліби виступили з офіційною заявою, в якій оголосили, що мають намір взяти столицю "мирним шляхом". "Оскільки столиця Кабул є великим і густонаселеним містом, моджахеди ісламського емірату не мають наміру вторгатися в місто силою або війною, а, скоріше, взяти Кабул мирно. Тривають переговори для забезпечення того, щоб перехідний процес проходив безпечно і надійно, без шкоди для життя, власності та честі кого-небудь і без небезпеки для життя кабульців", – йдеться в офіційній заяві руху.

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Таліби стверджують, що "наказали всім своїм силам стояти біля воріт Кабула, а не намагатися пройти в місто". "До завершення перехідного процесу безпека міста Кабула перекладається на іншу сторону, яку необхідно підтримувати", – йдеться в документі.

Зазначається, що таліби не "мають намір нікому мстити, всі, хто служив у військовому і цивільному секторах адміністрації Кабула, прощені і перебувають у безпеці, ніхто не зазнає репресій". "Всі повинні залишатися в своїй країні, на своєму місці, вдома, і не намагайтеся залишити країну", – йдеться в заяві.

"Ми хочемо, щоб всі афганці з усіх верств суспільства побачили себе в майбутній Ісламській системі з відповідальним урядом, який служить всім і прийнятний для всіх", – наголошують у "Талібані".