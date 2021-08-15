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Афганістан (450) Талібан (136)

"Кабул не зазнає нападу", - очільник МВС Афганістану заявив про мирну передачу столиці талібам

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал заявив, що столиця буде передана руху "Талібан" мирно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міністр виступив з відеозверненням до населення столиці, в якому запевнив, що Кабул не зазнає нападу талібів. "Населення не повинно боятися, місто Кабул не зазнає нападу, і передача відбуватиметься мирно. Сили безпеки забезпечать безпеку міста", - заявив глава МВС.

Раніше в неділю таліби виступили з офіційною заявою, в якій оголосили, що мають намір взяти столицю "мирним шляхом". "Оскільки столиця Кабул є великим і густонаселеним містом, моджахеди ісламського емірату не мають наміру вторгатися в місто силою або війною, а, скоріше, взяти Кабул мирно. Тривають переговори для забезпечення того, щоб перехідний процес проходив безпечно і надійно, без шкоди для життя, власності та честі кого-небудь і без небезпеки для життя кабульців", – йдеться в офіційній заяві руху.

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Таліби стверджують, що "наказали всім своїм силам стояти біля воріт Кабула, а не намагатися пройти в місто". "До завершення перехідного процесу безпека міста Кабула перекладається на іншу сторону, яку необхідно підтримувати", – йдеться в документі.

Зазначається, що таліби не "мають намір нікому мстити, всі, хто служив у військовому і цивільному секторах адміністрації Кабула, прощені і перебувають у безпеці, ніхто не зазнає репресій". "Всі повинні залишатися в своїй країні, на своєму місці, вдома, і не намагайтеся залишити країну", – йдеться в заяві.

"Ми хочемо, щоб всі афганці з усіх верств суспільства побачили себе в майбутній Ісламській системі з відповідальним урядом, який служить всім і прийнятний для всіх", – наголошують у "Талібані".
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Топ коментарі
+25
Как хорошо! Дорогие талибы, когда будите Волгоград брать? Я уже заждался. Аллаху акбар!
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15.08.2021 12:56
+23
_Так же тупые и близорукие евромещане думают за Украину, не понимая насколько всё взаимосвязанно на нашем крошечном обитаемом шарике, несущемся сквозь необъятный, враждебный жизни космос. И история прошлой Всемирной упёртых болванов ничему не научила.
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15.08.2021 13:01
+22
Есть мысль что сдал для того что бы создать проблемы китайцам и кацапам. Но уже всем понятно что байден мутный тип!
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15.08.2021 13:00
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Выводы: 1) За 40 лет непрерывной войны народ от неё устал и ему уже всё равно чей флаг будет развиваться над дворцом. ЛЮДИ УСТАЛИ УМИРАТЬ! 2) Для победы в войне главное не оружие, а готовность бойцов умирать за победу...Фанатики ТАЛИБАНа -это еще раз подтвердили.3) Ортодоксальный ислам -угроза для цивилизованного мира и это только начало....
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15.08.2021 14:07 Відповісти
приближается очередная жопа.....
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15.08.2021 14:30 Відповісти
От, що значить мирні домовленості, вчасно досягнуті у місті на букву "М"!
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15.08.2021 14:34 Відповісти
Перекрыть наглухо наркотрафик оттуда и за 5 лет от этих талибанов ничего не останется
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15.08.2021 15:11 Відповісти
А силу гравитации отменить - не хотите??? "Кабул не зазнає нападу", - очільник МВС Афганістану заявив про мирну передачу столиці талібам - Цензор.НЕТ 6353
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15.08.2021 15:57 Відповісти
Кабул майбутня столиця *********. Але чи буде членоликий президентом того улусу, не думаю.
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15.08.2021 16:08 Відповісти
Зеленский мечтает так же сдать Киев
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15.08.2021 19:49 Відповісти
Ирак, Сирия, Афганистан. Отовсюду США уходят, оставляя бездарным коррумпированным местным правителям горы оружия и годы бесполезных консультаций и тренировок, которыми пытались создать дееспособные правительства и боеспособные вооруженные силы. Уходят потому, что эта черная дыра, поглотившая миллиарды долларов американских налогоплательщиков, способна только бесполезно сожрать ещё миллиарды. После поездки Зе в США приготовиться Украине?
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15.08.2021 22:26 Відповісти
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