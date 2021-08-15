"Кабул не зазнає нападу", - очільник МВС Афганістану заявив про мирну передачу столиці талібам
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Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал заявив, що столиця буде передана руху "Талібан" мирно.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Міністр виступив з відеозверненням до населення столиці, в якому запевнив, що Кабул не зазнає нападу талібів. "Населення не повинно боятися, місто Кабул не зазнає нападу, і передача відбуватиметься мирно. Сили безпеки забезпечать безпеку міста", - заявив глава МВС.
Раніше в неділю таліби виступили з офіційною заявою, в якій оголосили, що мають намір взяти столицю "мирним шляхом". "Оскільки столиця Кабул є великим і густонаселеним містом, моджахеди ісламського емірату не мають наміру вторгатися в місто силою або війною, а, скоріше, взяти Кабул мирно. Тривають переговори для забезпечення того, щоб перехідний процес проходив безпечно і надійно, без шкоди для життя, власності та честі кого-небудь і без небезпеки для життя кабульців", – йдеться в офіційній заяві руху.
Таліби стверджують, що "наказали всім своїм силам стояти біля воріт Кабула, а не намагатися пройти в місто". "До завершення перехідного процесу безпека міста Кабула перекладається на іншу сторону, яку необхідно підтримувати", – йдеться в документі.
Зазначається, що таліби не "мають намір нікому мстити, всі, хто служив у військовому і цивільному секторах адміністрації Кабула, прощені і перебувають у безпеці, ніхто не зазнає репресій". "Всі повинні залишатися в своїй країні, на своєму місці, вдома, і не намагайтеся залишити країну", – йдеться в заяві.
"Ми хочемо, щоб всі афганці з усіх верств суспільства побачили себе в майбутній Ісламській системі з відповідальним урядом, який служить всім і прийнятний для всіх", – наголошують у "Талібані".
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