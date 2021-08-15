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Через спеку з 13:00 заборонено в'їзд вантажівок до Києва, - патрульна поліція

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Через спеку з 13:00 заборонено в'їзд вантажівок до Києва, - патрульна поліція

Сьогодні, 15 серпня, з 13.00 буде обмежено в'їзд до Києва великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад 28 °С.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій патрульної поліції Києва.

"Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)", - випливає з повідомлення.

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Почему именно сегодня? Вчера была зима???
Идиоты принимают необдуманные идиотские решения!
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15.08.2021 13:16 Відповісти
Это все заколдованный круг, выгодный коррумпированным нашим властям. Езжу по командировкам, и вижу как перегруженные фуры, КамАЗы и зерновозы разбивают только что сделанные дороги. А власть снова мучает простых водителей легковых автомобилей, постоянно создавая искусственные перекрытия дорог, типа ремонтируя, при этом зная, что грузовые ТС через год снова разобьют дороги. Зато властям есть что украсть каждый год на "великому будівництві". Нет чтоб как в Болгарии и Румынии, пускать фуры по одним дорогам, а пассажирский транспорт и легковые машины по другим
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15.08.2021 13:57 Відповісти
С 13.00 первого декабря
Дороги разбили теперь давай на ремонт
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15.08.2021 14:45 Відповісти
 
 