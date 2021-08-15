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Українців немає серед загиблих і постраждалих в ДТП за участю пасажирського автобуса в Угорщині, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Українців немає серед загиблих і постраждалих в ДТП за участю пасажирського автобуса в Угорщині, - МЗС

Українців немає серед жертв та постраждалих унаслідок нинішньої аварії автобусу в Угорщині. Автобус, який перевозив людей з Будапешту, з'їхав з дороги та перевернувся.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Українців в автобусі не було", - сказав представник МЗС.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття сім'ям загиблих в цій автокатастрофі.

"Жахлива аварія автобуса поблизу Будапешта. Співчуваю рідним загиблих і бажаю швидкого одужання пораненим. Україна поділяє біль Угорщини у цей трагічний день", - написав очільник МЗС на сторінці у Twitter.

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок аварії загинуло 8 осіб і ще 48 постраждало. Серед постраждалих в аварії лише двоє зазнали важких ушкоджень, у решти - легкі травми.
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..спят вадзиллы...- (((
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16.08.2021 06:14 Відповісти
 
 