УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11576 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 370 39
Зеленський (17431) Конгрес США (844) США (14468)

Конгресмени США хочуть зустрітися із Зеленським, щоб висловити підтримку, - керівник окружного відділення Республіканської партії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конгресмени США хочуть зустрітися із Зеленським, щоб висловити підтримку, - керівник окружного відділення Республіканської партії

Конгресмени чекають візиту в США президента України Володимира Зеленського, щоб висловити підтримку Україні.

Про це 14 серпня в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив керівник окружного відділення Республіканської партії по 45-му округу Асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після домовленості США і Німеччини про зняття санкцій з корпорацій, які підтримують будівництво газопроводу "Північний потік - 2", президент США Джо Байден "опинився під колосальним тиском політичної еліти Америки".

"І що ближче візит Зеленського у Вашингтон, то більший тиск на нього чиниться", - сказав Пінкус.

Читайте також: "Найголовніше - сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", - Чалий про візит Зеленського в США

За його словами, громадськість США активно підтримує Україну.

"Попри те, що більшість конгресменів сьогодні у відпустках, багато хто з них готові зустрітися із Зеленським, де б це не було, і висловити підтримку. Це неодмінно позначиться на переговорах Зеленського з Байденом. Особливо робитиметься акцент на економічній і військовій допомозі", - заявив політик.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
...для квартального ушлепка уже приготовили инструмент? Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - американский политик Пинкус - Цензор.НЕТ 1150
Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - американский политик Пинкус - Цензор.НЕТ 7586
показати весь коментар
15.08.2021 14:12
+13
"Маестро,нажми на клавиши,продай товар!"!!!))))
показати весь коментар
15.08.2021 14:15
+13
Выразите ему по самые гланды. И так раз пять.

Под утро конгрессмены семь-восемь раз
Из Вофки сделал пид...с.
Теперь Вован простой петух,
Ведь он давно уже протух.
Надул заранее себе,
Он памятник под той ОПэ.
Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - американский политик Пинкус - Цензор.НЕТ 2913
показати весь коментар
15.08.2021 14:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...для квартального ушлепка уже приготовили инструмент? Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - американский политик Пинкус - Цензор.НЕТ 1150
Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - американский политик Пинкус - Цензор.НЕТ 7586
показати весь коментар
15.08.2021 14:12 Відповісти
"Маестро,нажми на клавиши,продай товар!"!!!))))
показати весь коментар
15.08.2021 14:15 Відповісти
Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - американский политик Пинкус - Цензор.НЕТ 8276
показати весь коментар
15.08.2021 14:31 Відповісти
Правильно поставлен Вопрос , - Сначала Украина , а затем Президент , - Президенты приходят и Уходят , а Украина жила и дудит Жить Вечно.
показати весь коментар
15.08.2021 14:12 Відповісти
Исходя из прочитанных комментариев- главное чтобы Зеленский осрамился и на его фоне Петру Алексеевичу можно было списать все его удачи с Иловайском с Дебальцево с Минскими соглашениями и он выглядел бы очень хорошим президентом. За деревьями уважаемые вы леса не видите.
А как же Украина? Ведь от того что Зеленский осрамится нам станет ещё хуже. Похоже что все зашлись в борьбе зебилов и порохоботов, доказывая кто хуже. А Украина - да не до неё.
показати весь коментар
15.08.2021 17:21 Відповісти
Полностью согласен с Вовкодавом.У конгресменов США совсем другой менталитет и они не понимают,как пезидент может хоть чем управлять в стране без их разрешения.Задача президента донести,рассказать народу Украины,что конгресмены поддерживают и знают Украину.А кто там едет Зе,Порох да кто угодно...им глубоко плевать.Так что не надо разгонять хоть какую "зраду".
показати весь коментар
16.08.2021 09:29 Відповісти
Зебіли думкою багатіют !!!)))
показати весь коментар
15.08.2021 14:13 Відповісти
Важко,навіть не можливо,допомогти неробі ,який сам не бажає нічого робити !!!)))
показати весь коментар
15.08.2021 14:17 Відповісти
Криворожскому дурачку надо мозги вправить,а не поддержку выражать.
показати весь коментар
15.08.2021 14:18 Відповісти
Чи є що вправляти ???)))
показати весь коментар
15.08.2021 14:19 Відповісти
он не дурачог он его играет и надо сказать справляется
показати весь коментар
15.08.2021 16:01 Відповісти
Байден боится этой встречи, которая может консолидировать Конгресс против СП-2 и следовательно против его заигрывания с рф. Дурень думает, что этим заигрыванием он оторвет рф от Китая.
показати весь коментар
15.08.2021 14:20 Відповісти
Чем встреча с дегенератом зелей может вообще что либо консолидировать?смешно)))
показати весь коментар
15.08.2021 14:27 Відповісти
шо,...ля)))))
показати весь коментар
15.08.2021 14:38 Відповісти
Выразите ему по самые гланды. И так раз пять.

Под утро конгрессмены семь-восемь раз
Из Вофки сделал пид...с.
Теперь Вован простой петух,
Ведь он давно уже протух.
Надул заранее себе,
Он памятник под той ОПэ.
Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - американский политик Пинкус - Цензор.НЕТ 2913
показати весь коментар
15.08.2021 14:20 Відповісти
когда вава посредством волшебного пэнделя стартанёт к звездАм собачьим это всё
прийдётся сносить.... кучу бабок на ветер
показати весь коментар
15.08.2021 16:03 Відповісти
Они хотят поддержать Бубу,когда он будет орать на Байдена?😂
показати весь коментар
15.08.2021 14:21 Відповісти
В Оральному кабінеті...
показати весь коментар
15.08.2021 14:47 Відповісти
Это же сколько зеленых президентов такое приглашение стоило?
показати весь коментар
15.08.2021 14:26 Відповісти
Для поддєржкі штанов?
показати весь коментар
15.08.2021 14:27 Відповісти
_Лучшая поддержка Украины (и самих США) - наденьте намордник на путинского агента в Белом Доме!
показати весь коментар
15.08.2021 14:28 Відповісти
Особенно будет делаться акцент на экономической и военной помощи", - заявил политик. Источник: https://censor.net/ru/n3282838
Этапы становления энергетической независимости Польши.
1. Убедить что сжиженный газ намного демократичней эффективней трубного.
2. Объяснить необходимость постройки терминала в Свиноустье.
3. Рассорить с Газпромом.
4. Перекупать у Газпрома газовозы из Усть-Луги и направлять в Польшу.
5. Начать рассказывать про солнечные панели.
показати весь коментар
15.08.2021 14:30 Відповісти
Интересно что они с кажут? Денег нет, вы держитесь мы душой и с сердцем с вами))).
показати весь коментар
15.08.2021 14:32 Відповісти
Меломани вони..
******* гру на роялі..
Одним "пальцем"..
показати весь коментар
15.08.2021 14:45 Відповісти
Это не Хантер Байден. Это Эрнст Кальтенбрунер. Разве не видно?
показати весь коментар
15.08.2021 16:00 Відповісти
А всретится с путинским губернатором бидоном нет желания?
показати весь коментар
15.08.2021 15:06 Відповісти
Трампісти знову хочуть використати тупого наркомана для боротьби з Байденом.Передбачувано.
показати весь коментар
15.08.2021 15:37 Відповісти
Дурень ти, Юра(((
показати весь коментар
15.08.2021 18:26 Відповісти
в эфире телеканала "Украина 24"


Уже по этому понятно, что это за политик. Очередной диспетчер Карлос.
показати весь коментар
15.08.2021 15:39 Відповісти
Обратите внимание, конгрессмены хотят выразить поддержку украинскому народу, а не тупому клоуну, который нынче през в Украине
показати весь коментар
15.08.2021 15:40 Відповісти
Будуть конгресмени проводити виховну роботу...Походу це в плани зе не входило
показати весь коментар
15.08.2021 15:48 Відповісти
Давай Зеленский. Не предай Украину московитам подлым.
показати весь коментар
15.08.2021 16:31 Відповісти
Зе планує розважитися за наш рахунок після зустрічі з Байденом, фоток зробити з Маском, Ленку по Америці покатати, то на конгресменів часу не буде
показати весь коментар
15.08.2021 16:41 Відповісти
лох43зє💩 не піде до конгресу ні за який хрін.
показати весь коментар
15.08.2021 16:42 Відповісти
Конгрес на канікулах. Саме тому Байден так і планував візит.
показати весь коментар
15.08.2021 18:27 Відповісти
Поддержку Зенелоху в чём не понятно 😏
показати весь коментар
15.08.2021 18:31 Відповісти
 
 