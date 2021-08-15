Конгресмени США хочуть зустрітися із Зеленським, щоб висловити підтримку, - керівник окружного відділення Республіканської партії
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Конгресмени чекають візиту в США президента України Володимира Зеленського, щоб висловити підтримку Україні.
Про це 14 серпня в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив керівник окружного відділення Республіканської партії по 45-му округу Асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, після домовленості США і Німеччини про зняття санкцій з корпорацій, які підтримують будівництво газопроводу "Північний потік - 2", президент США Джо Байден "опинився під колосальним тиском політичної еліти Америки".
"І що ближче візит Зеленського у Вашингтон, то більший тиск на нього чиниться", - сказав Пінкус.
За його словами, громадськість США активно підтримує Україну.
"Попри те, що більшість конгресменів сьогодні у відпустках, багато хто з них готові зустрітися із Зеленським, де б це не було, і висловити підтримку. Це неодмінно позначиться на переговорах Зеленського з Байденом. Особливо робитиметься акцент на економічній і військовій допомозі", - заявив політик.
Будь ласка, зачекайте...
А как же Украина? Ведь от того что Зеленский осрамится нам станет ещё хуже. Похоже что все зашлись в борьбе зебилов и порохоботов, доказывая кто хуже. А Украина - да не до неё.
Под утро конгрессмены семь-восемь раз
Из Вофки сделал пид...с.
Теперь Вован простой петух,
Ведь он давно уже протух.
Надул заранее себе,
Он памятник под той ОПэ.
прийдётся сносить.... кучу бабок на ветер
Этапы становления энергетической независимости Польши.
1. Убедить что сжиженный газ намного
демократичнейэффективней трубного.
2. Объяснить необходимость постройки терминала в Свиноустье.
3. Рассорить с Газпромом.
4. Перекупать у Газпрома газовозы из Усть-Луги и направлять в Польшу.
5. Начать рассказывать про солнечные панели.
******* гру на роялі..
Одним "пальцем"..
Уже по этому понятно, что это за политик. Очередной диспетчер Карлос.