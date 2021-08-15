Британські парламентарії переривають канікули і збираються на екстрене засідання у зв'язку з ситуацією в Афганістані
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Великої Британії наступного тижня скличе парламент, який перебуває на канікулах, для обговорення ситуації в Афганістані і подальших дій Лондона.
Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію поширив телеканал Sky News, посилаючись на джерела в канцелярії прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
Час засідання буде підтверджено спікером Палати громад сером Ліндсі Хойлом. Британські депутати розійшлися на літні канікули 22 липня і повинні були повернутися тільки 6 вересня.
Заклики до депутатів повернутися у Вестмінстер останніми днями посилюються, оскільки таліби продовжують добиватися успіхів на тлі виведення військ США, Великої Британії і НАТО.
Лідер лейбористів сер Кейр Стармер був серед тих, хто закликав до такого кроку, заявивши раніше в неділю: "Ситуація в Афганістані глибоко шокує і, здається, погіршується з кожною годиною".
Велика Британія в даний час евакуює британських громадян і місцевих перекладачів - 600 військовослужбовців відправляються для допомоги в цій роботі.
Як повідомляє The Sunday Telegraph, посол Великої Британії в Афганістані сер Лорі Брістоу вилітає з країни в неділю ввечері.
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🤣
Так это хорошо, значит талибы будут мстить рашистам а значит ослаблять нашего врага и оккупанта - рашку.
Китай помогает талибам в расчёте на то,что талибы не будут устраивать шухер в уйгурском округе,тоже кстати муслимским.
а рашка помогает в расчёте на то,что талибы не полезут в Среднюю Азию.
но и Китай и рашка,очень скоро пожалеют об этой помощи. ещё давно в Афгане один мулла говорил,что русские сначала оставят Афганистан,потом южные республики,а потом вообще уйдут на Север. пока всё сбывается!
Сначала Андропов организовал государственный переворот в Иране, а через несколько месяцев и в Афганистане и СССР оккупировал Афганистан. С тех самых времён это горячая точка планеты и её никак не удаётся погасить.
Даже укуренному ежу понятно, что после ухода из Афгана американцев и НАТО талибы быстро захватят власть.
Але, може це і на краще для нас - туди обов"язково влізе Московщина і це дасть Україні час і тимчасову передишку на Донбасі.
Так что, если бы Западу удалось быстро навести в Сирии порядок, то это экономически ослабило бы и РФ и Германию.