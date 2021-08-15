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Афганістан (450) Велика Британія (3667) Талібан (136)

Британські парламентарії переривають канікули і збираються на екстрене засідання у зв'язку з ситуацією в Афганістані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Британські парламентарії переривають канікули і збираються на екстрене засідання у зв'язку з ситуацією в Афганістані

Уряд Великої Британії наступного тижня скличе парламент, який перебуває на канікулах, для обговорення ситуації в Афганістані і подальших дій Лондона.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію поширив телеканал Sky News, посилаючись на джерела в канцелярії прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Час засідання буде підтверджено спікером Палати громад сером Ліндсі Хойлом. Британські депутати розійшлися на літні канікули 22 липня і повинні були повернутися тільки 6 вересня.

Заклики до депутатів повернутися у Вестмінстер останніми днями посилюються, оскільки таліби продовжують добиватися успіхів на тлі виведення військ США, Великої Британії і НАТО.

Читайте також: Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес

Лідер лейбористів сер Кейр Стармер був серед тих, хто закликав до такого кроку, заявивши раніше в неділю: "Ситуація в Афганістані глибоко шокує і, здається, погіршується з кожною годиною".

Велика Британія в даний час евакуює британських громадян і місцевих перекладачів - 600 військовослужбовців відправляються для допомоги в цій роботі.

Як повідомляє The Sunday Telegraph, посол Великої Британії в Афганістані сер Лорі Брістоу вилітає з країни в неділю ввечері.
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Топ коментарі
+10
Чем меньше цивилизованный мир будет лезть в это средневековье и предоставит его соседям и одной недоимперии с Китаем на пару, тем лучше будет для всех
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15.08.2021 14:52
+9
ага.. АраХламидия диджей/сет задвинет.. вот и вся зеседанька ВР..
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15.08.2021 14:56
+8
Надо признать, что талибов поддерживает большинство населения Афганистана, иначе бы они не продвигались так быстро и бескровно.
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15.08.2021 14:52
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Чекаємо такого від ВР..
🤣
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15.08.2021 14:52 Відповісти
ага.. АраХламидия диджей/сет задвинет.. вот и вся зеседанька ВР..
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15.08.2021 14:56 Відповісти
Чем меньше цивилизованный мир будет лезть в это средневековье и предоставит его соседям и одной недоимперии с Китаем на пару, тем лучше будет для всех
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15.08.2021 14:52 Відповісти
Надо признать, что талибов поддерживает большинство населения Афганистана, иначе бы они не продвигались так быстро и бескровно.
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15.08.2021 14:52 Відповісти
Так и есть. Они хотят быть дикарями вот пусть и остаются
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15.08.2021 14:57 Відповісти
Не факт. Они организованны и агрессивны. Это главное. Как Гитлер, Сталин или Путин
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15.08.2021 14:58 Відповісти
ты еще урода этого кремлевского вплел... его послужной список куда короче.. из грязи в мрази.. из мрази в штази .. из штази в князи
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15.08.2021 15:01 Відповісти
На кого они агрессивны, на рашистов - "неверных", которые по их мнению, угнетают их соплеменников и единоверцев - таджиков, узбеков, итд. в Средней Азии?
Так это хорошо, значит талибы будут мстить рашистам а значит ослаблять нашего врага и оккупанта - рашку.
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15.08.2021 15:04 Відповісти
Не спеши. В Афганистан приходит средневековье. Это позор западному миру, которые просрали даже Афганистан. А Грузия, Молдова и Украина надеются на их помощь.
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15.08.2021 15:13 Відповісти
не твои ли закадычные друзья кацапы визжали.. американцы вон с афганистана.. а теперь нас подставили... и кто бы про позор глаголил .. вы страну просрали... все надеетесь чужими руками придет дядя и выгонит лукаша.... там амеры просрали а у вас кто?
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16.08.2021 15:45 Відповісти
73%
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15.08.2021 15:01 Відповісти
Талибан это ранее средневековье апогей становления мусульманства невежества раболепия и придурковатости все талибы да имею образование высшее и прекрасные специалисты знают традиции Европы и знают много иностранных языков но вот Вера мусульманство Джихад увы увы... знаю одного афганца его отец был высокопоставленным начальником в при оккупации СССР Афгана сам он имеет вид на жительство в Украине работает на 7 км толчка там кстати одна из крупнейших мусульманских общин тех мусульман коим не хочется жить в ортодоксальной мусульманском обществе где миром правят муллы и джихад и законы шариата он набожен молился 5-7 раз в день.. и там не менее молился Аллаху чтобы успех получить гражданство Украины и перевезти семью жену и 2 детей из кабула в Одессу и Украину... скоро Афган займет в новостях первые строчки рейтинга новостей и увы трагические и кровавые.... просто все закончится тем что на Афган упадет 2-4 атомные бомбы и на этом закончится и афганский народ и собственно Талибан смешно и то что Талибан и Исламское Государство ИГИЛ между собой вражлдуют причем непримеримо....
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15.08.2021 15:02 Відповісти
Талибан поддерживается Пакистаном,Китаем и рашкой. Пакистан это такие же муслимы,и помогают талибам ещё с 1980-го года.
Китай помогает талибам в расчёте на то,что талибы не будут устраивать шухер в уйгурском округе,тоже кстати муслимским.
а рашка помогает в расчёте на то,что талибы не полезут в Среднюю Азию.
но и Китай и рашка,очень скоро пожалеют об этой помощи. ещё давно в Афгане один мулла говорил,что русские сначала оставят Афганистан,потом южные республики,а потом вообще уйдут на Север. пока всё сбывается!
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15.08.2021 15:03 Відповісти
_Ты думаешь что сам пишешь? Т. е. помогать раковой опухоли расти чтобы... она не разросталась! Ты отдаёшь себе отчёт насколько это шизофренично?
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15.08.2021 15:27 Відповісти
А кто эту опухоль создал?
Сначала Андропов организовал государственный переворот в Иране, а через несколько месяцев и в Афганистане и СССР оккупировал Афганистан. С тех самых времён это горячая точка планеты и её никак не удаётся погасить.
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15.08.2021 18:31 Відповісти
_Какое это имеет отношение к утверждению что необходимо помогать расти раковой опухоли чтобы она не росла? Ты тоже шызик?
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15.08.2021 18:34 Відповісти
Это имеет прямое отношение к пониманию проблемы.
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15.08.2021 19:05 Відповісти
А потом очень долго кормил светский Ирак в войне против Ирана...даже химическое оружие поставил
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16.08.2021 15:54 Відповісти
После Второй Мировой чекисты из СССР совершили государственные перевороты в Сирии, Эфиопии, Египте, Иране, Ираке, Афганистане, Ливии... Это только ближний Восток.
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16.08.2021 19:16 Відповісти
Ирак не катит...Хуссейна штаты ставили...тот просто продался на более выгодное предложение
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16.08.2021 19:19 Відповісти
Катит, катит. Там устроили переворот сразу после Сирии.
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16.08.2021 19:42 Відповісти
думаю-думаю...я родился в Таджикистане и прожил там 27 лет,знаю таджикский язык,немного узбекский...хорошо знаю местные обычаи и традиции. а ещё я знаю,что они ненавидят русских,да и украинцев тоже,причём ненавидят из поколения в поколение. в 20-х годах прошлого столетия,советы разделили не просто народ,а семьи и кланы,часть которых ушла в Афган ,а часть осталась в рабах мАцквы. теперь у них есть и возможность и желание отомстить.
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15.08.2021 18:42 Відповісти
Сила талибана, в народной поддержке.
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15.08.2021 15:08 Відповісти
Правительство Великобритании изображает из себя юных девственниц.
Даже укуренному ежу понятно, что после ухода из Афгана американцев и НАТО талибы быстро захватят власть.
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15.08.2021 15:13 Відповісти
В отличии от СССР и США, в Королевстве отлично знали, что такое Афганистан. Англичане уже ТРИЖДЫ уходили из этой страны, а нынче просто очередной, четвертый раз уходят.
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15.08.2021 18:33 Відповісти
Они ее создали эту недострану..разделив народы между своей империей и засрахой
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16.08.2021 15:55 Відповісти
Беларусь вслед за Московией открывает в Афганистане своё Посольство и консульства, видать такой успех появился у талибов после посещения Кремля
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15.08.2021 15:19 Відповісти
Готовят новую атаку ЕС, на этот раз афганскими беженцами.
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15.08.2021 15:29 Відповісти
Московия наверное предложит Афганистану своих учителей русского языка, а Лукашенко направит своих специалистов по созданию колхозов и совхозов в Афганистане Британські парламентарії переривають канікули і збираються на екстрене засідання у зв'язку з ситуацією в Афганістані - Цензор.НЕТ 7609 Британські парламентарії переривають канікули і збираються на екстрене засідання у зв'язку з ситуацією в Афганістані - Цензор.НЕТ 4170
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15.08.2021 15:38 Відповісти
вот соберутся британские парламентарии и будут глубоко обеспокаиваться
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15.08.2021 15:20 Відповісти
Нахрен вам той афган,наведите порядок у себя дома,путинская агентура травит ядом кого хочет и никакого наказания не получают.
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15.08.2021 15:28 Відповісти
Это да. Но денхи кремлёвских фашистов в банках Великобритании им не пахнут.
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15.08.2021 15:31 Відповісти
ну у наших "парламентариев" каникулы это святое. а поехать отдохнуть закордон во время войны даже в родных пенатах - вообще неотъемлемое и не обсуждаемое право. а там какой-то Афганистан ...
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15.08.2021 15:37 Відповісти
А что обсуждать? Ждите беженцев в Европе.
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15.08.2021 15:37 Відповісти
Дай, Аллаху, талібам мудрості відпустити з Кабулу всіх америкинських і британських військових і щоб забрали з собою всіх посіпаків, запроданців і колаборантів, котрі служили окупантам. Як лиш Талібан нападе на Кабул і завадить евакуації - там спалахне нова війна.
Але, може це і на краще для нас - туди обов"язково влізе Московщина і це дасть Україні час і тимчасову передишку на Донбасі.
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15.08.2021 15:45 Відповісти
Мордор после нас залез в Сирию, и сильно нам полегчало ?
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15.08.2021 15:54 Відповісти
Хто знає... Але, якби ті сили і засоби, котрі Московія кинула в Сирію були задіяні проти ЗСУ на Донбасі - нам би точно не "полєгчало"...
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15.08.2021 17:52 Відповісти
Геополитически, через Сирию планировалось проложить газопровод из Центральной Азии в ЕС. Путин развязал там боевые действия, чтобы не сорвать строительства обходного газопровода вокруг Украины.
Так что, если бы Западу удалось быстро навести в Сирии порядок, то это экономически ослабило бы и РФ и Германию.
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15.08.2021 18:37 Відповісти
 
 