Британські парламентарії переривають канікули і збираються на екстрене засідання у зв'язку з ситуацією в Афганістані

Уряд Великої Британії наступного тижня скличе парламент, який перебуває на канікулах, для обговорення ситуації в Афганістані і подальших дій Лондона.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію поширив телеканал Sky News, посилаючись на джерела в канцелярії прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Час засідання буде підтверджено спікером Палати громад сером Ліндсі Хойлом. Британські депутати розійшлися на літні канікули 22 липня і повинні були повернутися тільки 6 вересня.

Заклики до депутатів повернутися у Вестмінстер останніми днями посилюються, оскільки таліби продовжують добиватися успіхів на тлі виведення військ США, Великої Британії і НАТО.

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Лідер лейбористів сер Кейр Стармер був серед тих, хто закликав до такого кроку, заявивши раніше в неділю: "Ситуація в Афганістані глибоко шокує і, здається, погіршується з кожною годиною".

Велика Британія в даний час евакуює британських громадян і місцевих перекладачів - 600 військовослужбовців відправляються для допомоги в цій роботі.

Як повідомляє The Sunday Telegraph, посол Великої Британії в Афганістані сер Лорі Брістоу вилітає з країни в неділю ввечері.