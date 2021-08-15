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Попередня версія трагедії в житловому будинку Дніпра - вибух газоповітряної суміші. Порушено 2 провадження, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Попередня версія трагедії в житловому будинку Дніпра - вибух газоповітряної суміші. Порушено 2 провадження, - Нацполіція

15 серпня близько 8:50 в поліцію надійшло повідомлення про вибух у житловому приміщенні на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Шмідта в Центральному районі м.Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Внаслідок вибуху загинули чоловік і жінка, які в момент вибуху перебували в квартирі.

За попередньою інформацією в домоволодінні стався вибух газоповітряної суміші.

Читайте також: У квартирі житлової двоповерхівки Дніпра стався вибух із подальшою пожежею. Виявлено тіла двох осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці порушили дві кримінальні справи за ст. 115 (з позначкою "нещасний випадок") і ч. 2 ст. 367 (cлужбова недбалість) Кримінального кодексу України.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники ДСНС і представники газової служби.
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страшная смерть в родной квартире тихим утром...
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15.08.2021 15:12 Відповісти
Эту газовую гадость надо срочно убирать из жилого сектора
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15.08.2021 15:28 Відповісти
От костров в квартирах будет ещё больше пожаров.
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15.08.2021 15:41 Відповісти
Причем тут костры.Газ в многоквартирном доме - это бомба.Счетчики удваивают количество стыков,которые надо герметизировать.В Европе газ только для отопления и котлы на автоматике.Сейчас индукционные электроплиты вполне экономичны и безопасны.
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15.08.2021 21:17 Відповісти
Ага и все кастрюли выкинуть с казанами
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15.08.2021 21:22 Відповісти
Это лучше,чем вылететь с казанами в космос при взрыве газа.Рядом стоит девятиэтажка,которая была разрушена взрывом газа.Погибло 70 душ.На этом месте построили храм,а полдома -восстановили.5 лет никто не хотел возвращаться в этот дом.Теперь живут.Человек ко всему привыкает.
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15.08.2021 22:03 Відповісти
Намыв Николаев?
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16.08.2021 10:37 Відповісти
 
 