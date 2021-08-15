Попередня версія трагедії в житловому будинку Дніпра - вибух газоповітряної суміші. Порушено 2 провадження, - Нацполіція

15 серпня близько 8:50 в поліцію надійшло повідомлення про вибух у житловому приміщенні на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Шмідта в Центральному районі м.Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Внаслідок вибуху загинули чоловік і жінка, які в момент вибуху перебували в квартирі.

За попередньою інформацією в домоволодінні стався вибух газоповітряної суміші.

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Правоохоронці порушили дві кримінальні справи за ст. 115 (з позначкою "нещасний випадок") і ч. 2 ст. 367 (cлужбова недбалість) Кримінального кодексу України.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники ДСНС і представники газової служби.