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Новини Політика України
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Зеленський (17431) Меркель (1027) Сергій Никифоров (125)

"Не думаю, що Зеленський і Меркель розставлять всі крапки над "і"", - прессекретар президента Никифоров про візит канцлера

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Візит 22 серпня канцлера ФРН Ангели Меркель в Україну - це продовження низки контактів на вищому рівні президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Цей візит не можна розглядати окремо. Це продовження тих контактів, які зараз підтримує Офіс президента України, Володимир Зеленський. Це і телефонна розмова з Джо Байденом, це і візит (Володимира Зеленського) в Берлін, це тепер буде контакт в Києві з Ангелою Меркель, а потім буде візит у Вашингтон до Джо Байдена. Тобто візит Ангели Меркель до Києва — це один епізод із серії контактів на найвищому рівні", - сказав він.

Никифоров зазначив, що весь цей потік візитів і контактів присвячений все тим же актуальним питанням: безпека в Україні, кібербезпека в Україні і в світі, в США, "Північний потік-2", озброєння, енергетична безпека Європи тощо.

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Щодо запуску "Північного потоку-2", про який домовилися канцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Джо Байден, Україна під час візиту канцлера хоче почути конкретні гарантії Німеччини щодо захисту українських національних інтересів.

"У випадку з Німеччиною та Україною — у нас інтереси, можна сказати, навіть протилежні. Бо Німеччина зацікавлена у функціонуванні "Північного потоку-2", а ми якраз ні. Для цього й існують переговори... У тій спільній заяві Байдена і Меркель Німеччина взяла на себе досить-таки гучні зобов'язання на випадок, якщо Росія якимось чином після запуску "Північного потоку-2" використовуватиме своє частково монопольне становище (на європейському ринку газу). І саме Німеччині випадає роль якось це стримувати... Ось (під час візиту) почуємо від пані канцлерки, які конкретно кроки робитиме Німеччина, якщо Росія все-таки спробує зловжити своїм монопольним становищем", - підкреслив прессекретар президента України.

Також читайте: Кулеба про візит Зеленського до США: "Буде історією успіху"

Саме з приводу "Північного потоку" навряд чи вдасться знайти остаточну відповідь під час одноденного візиту Меркель.

"Я не думаю, що президент і канцлерка розставлять прямо всі крапки над "i". Це будуть переговори, і подивимося, до чого вони призведуть", - заявив Никифоров.

Також потрібно враховувати, що восени в Німеччині пройдуть вибори, і Ангелу Мергель, швидше за все, замінить її соратник по політичному союзу Армін Лашет, з яким також будуть продовжені переговори.

"І ми чули заяву Арміна Лашета, який є найімовірнішим наступним канцлером Німеччини після осінніх виборів цього року. Він в одному блоці з Ангелою Меркель. Він сказав, що не дасть Росії це робити", - зазначив Никифоров.

На його думку, основний посил візиту Меркель - не можна вирішувати питання України без участі самої України.

"Тому що з усіх боків лунало, що ось Меркель із Байденом обговорили, домовилися про майбутнє України без її участі. А це не так. Тепер просто окремо зустрічаються лідери - Меркель з президентом Зеленським, а потім президент Зеленський з Джо Байденом", - резюмував Никифоров.
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Топ коментарі
+18
"Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 5972
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15.08.2021 15:27
+13
Зеленський взагалі не розуміє де ставити ті крапки..Краще би на своєму президенстві крапку поставив.
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15.08.2021 15:27
+11
Смотря с чьей точки зрения
"Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 6068
"Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 3604
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15.08.2021 15:27
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Намекает на то, что потерпевший вiслюк снова засцыт подписать капитуляцию?
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15.08.2021 15:19 Відповісти
бене не дали гарантий безопасности в рашке.
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15.08.2021 15:19 Відповісти
ну, мацкалі можуть і дати гарантії, але через рік-другий ті гарантії відізвати.
Тільки закінчений деградант може повірити в гарантії від рашкі.
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15.08.2021 15:54 Відповісти
Какие точки? Над какими "i"? Меркель уже никто. Скажите об этом трепачу никифорову кто-нибудь.
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15.08.2021 15:21 Відповісти
Ну не то, чтобы прямо совсем никто.
Возможно скоро войдет в топ-менеджмент Газпрома, как Шредер.
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15.08.2021 15:49 Відповісти
Смотря с чьей точки зрения
"Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 6068
"Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 3604
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15.08.2021 15:27 Відповісти
отуди, довбню "Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 205
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15.08.2021 15:28 Відповісти
Рояль там.
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15.08.2021 17:09 Відповісти
"Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 5972
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15.08.2021 15:27 Відповісти
Зеленський взагалі не розуміє де ставити ті крапки..Краще би на своєму президенстві крапку поставив.
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15.08.2021 15:27 Відповісти
В його абетці і це "и". Крапки там немає.
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15.08.2021 17:11 Відповісти
Меркель и после отставки останется "титаном" в политике Германии. И контакты с ней будут определять дальнейшее развитие наших двусторонних отношений. Поговорить есть о чем.... Хватит ли ума ,знаний и политического опыта у нашего пересидента ? Сомнения есть....
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15.08.2021 15:32 Відповісти
Ні.
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15.08.2021 16:33 Відповісти
Вона ще Президентом Німеччини обереться.
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15.08.2021 18:35 Відповісти
Немцы за весь этот ущерб экономике и безопасности Украины - должны в Украину инвестировать дополнительно 3 миллиарда в год!
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15.08.2021 15:34 Відповісти
Простите,о каком "ущербе" идет речь ? Что именно задолжали нам немцы? Какие обязательства нарушили? А папуасы нам ничего не задолжали?
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15.08.2021 15:40 Відповісти
Украина потеряет из за Северного поток 2 прокачку своим газопроводом и убытки 3 миллиарда долларов ежегодно! А без прокачки Украинским газопроводом, РФ может напасть и не беспокоится о убытках в случае остановки транзита газа и потерь доходов этих ибо будет обходными путями газ транспортировать. Потому немцы должны Украине и 3 миллиарда и вооружения свои!!!
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15.08.2021 17:16 Відповісти
Стало быть ,Германия обязана покупать расейский газ через нашу трубу ?А ежели по другой ,то приплатить нам 3 миллиарда евро? Да еще дать (??) какое -то оружие!? По-видимому,есть неизвестная миру договоренность между Германией и школьником с ником Апокалипсис....Тогда другое дело! Тогда требуй с них ,сукиных детей ! Шоб не нарушали....
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15.08.2021 18:32 Відповісти
Не думаю, что Германия что-то должна гнилому цирку.
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15.08.2021 15:48 Відповісти
"весь этот поток визитов и контактов..."))))))
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15.08.2021 15:34 Відповісти
..... напоминает переливание с пустого в порожнее. Нелоха разводят.
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15.08.2021 15:41 Відповісти
"Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 4690 "Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 4690 "Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 4690
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15.08.2021 15:45 Відповісти
Саша шо это за поц? Он шо, таки действительно существует? "Не думаю, що Зеленський і Меркель розставлять всі крапки над і", - прессекретар президента Никифоров про візит канцлера - Цензор.НЕТ 2743
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15.08.2021 15:48 Відповісти
такі да
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15.08.2021 15:56 Відповісти
Я на минуточку в шоке! "Не думаю, що Зеленський і Меркель розставлять всі крапки над "і"", - прессекретар президента Никифоров про візит канцлера - Цензор.НЕТ 5439
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15.08.2021 17:17 Відповісти
"Потому что со всех сторон неслось, что вот Меркель с Байденом обсудили, договорились о будущем Украины без ее участия. А это не так- а это именно так, ибо работа рашистской газовой трубы ,или остановка ее работы касается будущего Украины,и об этом будущем американцы с фрицами договорились без Украины,но четко отрисовали будущее рашистского оккупата Украины - продавай газ и вооружайся для ведения войны с Украиной
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15.08.2021 15:42 Відповісти
Слабенько прозвучало заявление. Неубедительно. Рассуждения притянуты за уши. И вот почему:
1. Вопрос судьбы СП2 уже решен с американцами. Обсуждать с Украиной что либо относительно этого вопроса не более чем декоративный реверанс.
2. Мервель ничего гарантировать Украине не может потому как через три месяца максимум она уже будет никто в политике Германии и соответственно влияния на политические процессы не будет иметь никакого.
3. Ввиду того что Меркель уходит из политики и активного ей лоббирования СП2 могу сделать вывод, что послу ухода фрау по традиции хочет занять местечко рядом со Шредером в Газпроме.
4. Т.к. вопрос СП2 уже решенный, то у зуйлуши остается только одна больная тема - санкции. А львиная их доля зависит от судьбы Донбасса. Ему нужно спихнуть как можно скорее Донбасс Украине, но на своих условиях. Этим самым он снимает с себя бремя кормить и восстанавливать Донбасс плюс оставляет в Украине короткий поводок в виде пятой колонны за который он и будет ее смыкать регулярно и благодаря которому будет иметь прямое влияние на внешнюю и внутреннюю политику Украины.
5. Перед визитом в Киев Меркель едет к ******* в кремль. Показательно весьма. Т.с. уточнить хотелки Кремля и согласовать действия перед встречей с нашим Вовой.
6. После договоренностей нашего Вовика с Меркель Вовик поедет в Штаты к Байдену рассказать, что все договорено и т.с. закрепить статус кво.
Исходя из всего что изложил, делаю вывод - Меркель едет только с одним вопросом. Тихая капитуляция Украины. Прав я или нет - выяснится в ближайшее время. Но мои рассуждения и выводы выглядят логичнее чем у Никифорова.
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15.08.2021 15:42 Відповісти
А для чого США потрібна "капітуляція" України?
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15.08.2021 15:47 Відповісти
США потрібно розрулити ситуацію з Україною. Чи Ви вважаєте, що окрім України у Штатів проблем немає? Ось вони і намагаються знайти золоту середину в цьому питанні. Їх зараз дуже турбує Китай. І вони дуже не хочуть зближення Китаю з рашкою. Дивіться ширше на геополітичні речі. Зараз Штати на порозі економічної та політичної війни з Китаєм. На цьому фоні Україна та її інтереси для Штатів другорядні. Вони он навіть на ситуацію в Афганистані зараз не зважають. А там відкрита війна та зміна влади.
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15.08.2021 15:59 Відповісти
А зачем США воевать с Китаем ? Они на разных континентах
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15.08.2021 20:10 Відповісти
Вы прикалываетесь или как? Да хотя бы передел основных мировых рынков. Сфер влияния. Китай и США довольно крупные мировые игроки. Афганистан по сравнению с ними дворовая шпана.
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15.08.2021 20:31 Відповісти
Как Вы представляете войну с 1,5 млрд населения Китая?
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15.08.2021 20:58 Відповісти
Экономически естественно. Ни Штаты, ни Китай не настроены на ведение реальной войны. Но вот экономические и политические сферы влияния они хотят перестроить.
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15.08.2021 21:12 Відповісти
Та она не нужна. Никто не будет разговаривать с капитулянтами во главе с зеледентом...
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15.08.2021 15:59 Відповісти
"Вопрос судьбы СП2 уже решен с американцами."
Не можу стверджувати, але по матеріалам ЗМІ Конгрес проти ПП2, тобто, питання відкрите.
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15.08.2021 15:49 Відповісти
Вже існує домовленність з Німеччиною. Зараз для Вашингтону стоїть лише одне питання - зберегти політичне обличча. Так я бачу ситуацію. Як воно насправді побачимо ближчим часом.
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15.08.2021 16:00 Відповісти
Точніше - домовленість суто з Меркель, котру прослуховували США (і не помилилися) на протязі декількох років. Конгрес цю домовленість, не підтримав, наскільки відомо з ЗМІ. Чим це закінчиться для ПП2 невідомо.
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15.08.2021 18:12 Відповісти
Нвідомо кажете? Ню-ню....
Россия готовится к сертификации "Северного потока - 2", поэтому искусственно снижает транзит газа для Европы через Украину, - Оператор ГТС

Прикро це визнавати, але факти говорять самі за себе. Все інше ялинкова мішура, щоб хоч якось пристойно виглядати серед світової спільноти.
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15.08.2021 18:19 Відповісти
Тут ключове слово "готовится".
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16.08.2021 12:36 Відповісти
Если бы не было предпосылок, то не готовилась бы.
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16.08.2021 12:42 Відповісти
Так і я про те. "предпосилкі" то як "сердце красавици склонно к изменне и к перемене..."
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16.08.2021 12:46 Відповісти
Ну покуда сердце Меркелицы верно кацапам. Или жадность. ХЗ короче.
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16.08.2021 13:44 Відповісти
Думаю, що США про це знають.
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16.08.2021 13:52 Відповісти
Ну так еще бы не знать. Они же уже договорились. Штатам сейчас нужны союзники в Европе против Китая в экономической войне. А Германия считай основной игрок в ЕС.
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16.08.2021 14:03 Відповісти
Почитайте про що дізналися США, прослуховуючи Меркель. Там мова йшла про протидію США віссю Німеччина, Китай, Рашка.
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16.08.2021 14:07 Відповісти
Ну так а я о чем? Германия еще со времен петрухи первого с кацапами всегда свои оборудки мутила. Ну и что? Тем не менее это ничуть не помешало Меркель договориться с Байденом относительно СП2.
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16.08.2021 14:14 Відповісти
Це суто "договорняк" двох осіб. Повторюю, по ЗМІ ясна річ, Конгрес США проти. А якщо Конгрес проти, то це означає, що проти США. І думаю, що США навряд чи пробачать гру проти себе Німеччиною, котру вони, США, побудували з НУЛЯ в 1945.
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16.08.2021 14:18 Відповісти
Я не тешу себя иллюзиями. Думаю что СП2 кацапы таки запустят в обозримом будущем. Был бы очень рад ошибиться.
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16.08.2021 14:39 Відповісти
Можливо так, можливо ні. Може то вже китайці будуть постачати той газ - і таке можливо. 2024 буде відомо.
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16.08.2021 14:45 Відповісти
"И именно Германии выпадает роль как-то это сдерживать". Во-первых, а как именно? А во-вторых Россия плевала на международные обязательства, особенно по отношению к Украине.
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15.08.2021 15:45 Відповісти
Сколько домыслов и фантазии по поводу приезда Меркель в Киев! Сколько экспрессии!
Узпагойтесь, просто бабушка перед дембелем решила посетить цирк за казённый кошт и посмотреть на фигляра без образования и диплома клоуна. "Не думаю, що Зеленський і Меркель розставлять всі крапки над і", - прессекретар президента Никифоров про візит канцлера - Цензор.НЕТ 1348
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15.08.2021 15:47 Відповісти
В политике ничего просто так не делается. Всему есть причина.
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15.08.2021 18:25 Відповісти
Совершенно точно. Фрау "Штаззи" будет впаривать найвЯличайшему формулу "Штайнмайера".
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15.08.2021 18:42 Відповісти
Надо , чтобы ее нацкорпус встретил 😀😀😀
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15.08.2021 20:09 Відповісти
Ну, ежели оплата будет соответствующая то встретят.
Где вы видели мальчиков и девочек по вызову на бесплатном коммунистическом субботнике?
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15.08.2021 20:32 Відповісти
И нахрена эта жаба тут нужна? Пусть ******* подмахивает,а в Украине продажной немецкой старой шлюхе делать нечего
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15.08.2021 15:53 Відповісти
Нардеп Ніколаєнко заявив, що Меркель їде в Україну, щоб захистити Кличка від політичного тиску "Не думаю, що Зеленський і Меркель розставлять всі крапки над і", - прессекретар президента Никифоров про візит канцлера - Цензор.НЕТ 112 "Не думаю, що Зеленський і Меркель розставлять всі крапки над і", - прессекретар президента Никифоров про візит канцлера - Цензор.НЕТ 5431
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15.08.2021 15:55 Відповісти
ну по логике фрау штази поехала в масвабад вытоптать вове за капитуляцию местечко в грязьпроме..... не в ростов же найвэлычнейшому.....
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15.08.2021 15:55 Відповісти
А зря - это плохо, когда ты не думаешь! Хотя, в администрации Зени это видимо принято - не думать.
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15.08.2021 16:37 Відповісти
Цікаво буде подвитись, на якому віддалені від Меркель Єрмак посадить кулебу ... Бо ланцюжок Єрмак-вова-Меркель-уХйло достатньо гармонічно виглядає без кулеби ...
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15.08.2021 17:25 Відповісти
Меркель едет в Украину не точки расставлять Она едет чтобы уговорить Зе чтобы не мешал Северному потоку 2 Ибо это её будущее
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15.08.2021 19:34 Відповісти
Игорь Мосийчук
«Судите сами. Известно, что встреча Зеленского и Меркель длилась четыре часа. Но журналисты нам сообщали, о чем шла беседа - это все можно было обговорить минут за двадцать. Так о чем могли беседовать президент Украины и канцлер Германии еще 3 часа и 40 минут? Почему об этом молчат СМИ? Почему нам ничего не рассказывают?
У меня есть твердое убеждение: Зеленскому навязывали так называемую «формулу Штайнмайера»
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15.08.2021 20:06 Відповісти
Предпосылок думать иначе нет, меркель делает вид что сидит на двух стульях, какие точки....
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15.08.2021 20:21 Відповісти
 
 