"Не думаю, що Зеленський і Меркель розставлять всі крапки над "і"", - прессекретар президента Никифоров про візит канцлера
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Візит 22 серпня канцлера ФРН Ангели Меркель в Україну - це продовження низки контактів на вищому рівні президента України Володимира Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров.
"Цей візит не можна розглядати окремо. Це продовження тих контактів, які зараз підтримує Офіс президента України, Володимир Зеленський. Це і телефонна розмова з Джо Байденом, це і візит (Володимира Зеленського) в Берлін, це тепер буде контакт в Києві з Ангелою Меркель, а потім буде візит у Вашингтон до Джо Байдена. Тобто візит Ангели Меркель до Києва — це один епізод із серії контактів на найвищому рівні", - сказав він.
Никифоров зазначив, що весь цей потік візитів і контактів присвячений все тим же актуальним питанням: безпека в Україні, кібербезпека в Україні і в світі, в США, "Північний потік-2", озброєння, енергетична безпека Європи тощо.
Щодо запуску "Північного потоку-2", про який домовилися канцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Джо Байден, Україна під час візиту канцлера хоче почути конкретні гарантії Німеччини щодо захисту українських національних інтересів.
"У випадку з Німеччиною та Україною — у нас інтереси, можна сказати, навіть протилежні. Бо Німеччина зацікавлена у функціонуванні "Північного потоку-2", а ми якраз ні. Для цього й існують переговори... У тій спільній заяві Байдена і Меркель Німеччина взяла на себе досить-таки гучні зобов'язання на випадок, якщо Росія якимось чином після запуску "Північного потоку-2" використовуватиме своє частково монопольне становище (на європейському ринку газу). І саме Німеччині випадає роль якось це стримувати... Ось (під час візиту) почуємо від пані канцлерки, які конкретно кроки робитиме Німеччина, якщо Росія все-таки спробує зловжити своїм монопольним становищем", - підкреслив прессекретар президента України.
Саме з приводу "Північного потоку" навряд чи вдасться знайти остаточну відповідь під час одноденного візиту Меркель.
"Я не думаю, що президент і канцлерка розставлять прямо всі крапки над "i". Це будуть переговори, і подивимося, до чого вони призведуть", - заявив Никифоров.
Також потрібно враховувати, що восени в Німеччині пройдуть вибори, і Ангелу Мергель, швидше за все, замінить її соратник по політичному союзу Армін Лашет, з яким також будуть продовжені переговори.
"І ми чули заяву Арміна Лашета, який є найімовірнішим наступним канцлером Німеччини після осінніх виборів цього року. Він в одному блоці з Ангелою Меркель. Він сказав, що не дасть Росії це робити", - зазначив Никифоров.
На його думку, основний посил візиту Меркель - не можна вирішувати питання України без участі самої України.
"Тому що з усіх боків лунало, що ось Меркель із Байденом обговорили, домовилися про майбутнє України без її участі. А це не так. Тепер просто окремо зустрічаються лідери - Меркель з президентом Зеленським, а потім президент Зеленський з Джо Байденом", - резюмував Никифоров.
Будь ласка, зачекайте...
Тільки закінчений деградант може повірити в гарантії від рашкі.
Возможно скоро войдет в топ-менеджмент Газпрома, как Шредер.
1. Вопрос судьбы СП2 уже решен с американцами. Обсуждать с Украиной что либо относительно этого вопроса не более чем декоративный реверанс.
2. Мервель ничего гарантировать Украине не может потому как через три месяца максимум она уже будет никто в политике Германии и соответственно влияния на политические процессы не будет иметь никакого.
3. Ввиду того что Меркель уходит из политики и активного ей лоббирования СП2 могу сделать вывод, что послу ухода фрау по традиции хочет занять местечко рядом со Шредером в Газпроме.
4. Т.к. вопрос СП2 уже решенный, то у зуйлуши остается только одна больная тема - санкции. А львиная их доля зависит от судьбы Донбасса. Ему нужно спихнуть как можно скорее Донбасс Украине, но на своих условиях. Этим самым он снимает с себя бремя кормить и восстанавливать Донбасс плюс оставляет в Украине короткий поводок в виде пятой колонны за который он и будет ее смыкать регулярно и благодаря которому будет иметь прямое влияние на внешнюю и внутреннюю политику Украины.
5. Перед визитом в Киев Меркель едет к ******* в кремль. Показательно весьма. Т.с. уточнить хотелки Кремля и согласовать действия перед встречей с нашим Вовой.
6. После договоренностей нашего Вовика с Меркель Вовик поедет в Штаты к Байдену рассказать, что все договорено и т.с. закрепить статус кво.
Исходя из всего что изложил, делаю вывод - Меркель едет только с одним вопросом. Тихая капитуляция Украины. Прав я или нет - выяснится в ближайшее время. Но мои рассуждения и выводы выглядят логичнее чем у Никифорова.
Не можу стверджувати, але по матеріалам ЗМІ Конгрес проти ПП2, тобто, питання відкрите.
Россия готовится к сертификации "Северного потока - 2", поэтому искусственно снижает транзит газа для Европы через Украину, - Оператор ГТС
Прикро це визнавати, але факти говорять самі за себе. Все інше ялинкова мішура, щоб хоч якось пристойно виглядати серед світової спільноти.
Узпагойтесь, просто бабушка перед дембелем решила посетить цирк за казённый кошт и посмотреть на фигляра без образования и диплома клоуна.
Где вы видели мальчиков и девочек по вызову на бесплатном коммунистическом субботнике?
«Судите сами. Известно, что встреча Зеленского и Меркель длилась четыре часа. Но журналисты нам сообщали, о чем шла беседа - это все можно было обговорить минут за двадцать. Так о чем могли беседовать президент Украины и канцлер Германии еще 3 часа и 40 минут? Почему об этом молчат СМИ? Почему нам ничего не рассказывают?
У меня есть твердое убеждение: Зеленскому навязывали так называемую «формулу Штайнмайера»