"Не думаю, що Зеленський і Меркель розставлять всі крапки над "і"", - прессекретар президента Никифоров про візит канцлера

Візит 22 серпня канцлера ФРН Ангели Меркель в Україну - це продовження низки контактів на вищому рівні президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Цей візит не можна розглядати окремо. Це продовження тих контактів, які зараз підтримує Офіс президента України, Володимир Зеленський. Це і телефонна розмова з Джо Байденом, це і візит (Володимира Зеленського) в Берлін, це тепер буде контакт в Києві з Ангелою Меркель, а потім буде візит у Вашингтон до Джо Байдена. Тобто візит Ангели Меркель до Києва — це один епізод із серії контактів на найвищому рівні", - сказав він.

Никифоров зазначив, що весь цей потік візитів і контактів присвячений все тим же актуальним питанням: безпека в Україні, кібербезпека в Україні і в світі, в США, "Північний потік-2", озброєння, енергетична безпека Європи тощо.

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Щодо запуску "Північного потоку-2", про який домовилися канцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Джо Байден, Україна під час візиту канцлера хоче почути конкретні гарантії Німеччини щодо захисту українських національних інтересів.

"У випадку з Німеччиною та Україною — у нас інтереси, можна сказати, навіть протилежні. Бо Німеччина зацікавлена у функціонуванні "Північного потоку-2", а ми якраз ні. Для цього й існують переговори... У тій спільній заяві Байдена і Меркель Німеччина взяла на себе досить-таки гучні зобов'язання на випадок, якщо Росія якимось чином після запуску "Північного потоку-2" використовуватиме своє частково монопольне становище (на європейському ринку газу). І саме Німеччині випадає роль якось це стримувати... Ось (під час візиту) почуємо від пані канцлерки, які конкретно кроки робитиме Німеччина, якщо Росія все-таки спробує зловжити своїм монопольним становищем", - підкреслив прессекретар президента України.

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Саме з приводу "Північного потоку" навряд чи вдасться знайти остаточну відповідь під час одноденного візиту Меркель.

"Я не думаю, що президент і канцлерка розставлять прямо всі крапки над "i". Це будуть переговори, і подивимося, до чого вони призведуть", - заявив Никифоров.

Також потрібно враховувати, що восени в Німеччині пройдуть вибори, і Ангелу Мергель, швидше за все, замінить її соратник по політичному союзу Армін Лашет, з яким також будуть продовжені переговори.

"І ми чули заяву Арміна Лашета, який є найімовірнішим наступним канцлером Німеччини після осінніх виборів цього року. Він в одному блоці з Ангелою Меркель. Він сказав, що не дасть Росії це робити", - зазначив Никифоров.

На його думку, основний посил візиту Меркель - не можна вирішувати питання України без участі самої України.

"Тому що з усіх боків лунало, що ось Меркель із Байденом обговорили, домовилися про майбутнє України без її участі. А це не так. Тепер просто окремо зустрічаються лідери - Меркель з президентом Зеленським, а потім президент Зеленський з Джо Байденом", - резюмував Никифоров.