Країни Євросоюзу скорочують свої представництва в Кабулі і побоюються напливу афганських біженців
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Від держав ЄС, представлених в Афганістані, надходить суперечлива інформація, і вони намагаються показати, що немає жодної паніки у зв'язку з приходом бойовиків "Талібану" в Кабул.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в неділю телеканал "Франс 24".
Проте, канал вказує на те, що ознаки паніки все-таки є: деякі європейські країни зараз евакуюють співробітників своїх посольств і мають намір їх закривати або забезпечити роботу мінімальним складом персоналу.
Зокрема, "Франс 24" зазначив, що такі плани розглядає Німеччина й Італія, до тимчасового закриття свого диппредставництва взялася Данія. За даними ТВ-каналу, дев'ять країн Європейського союзу наразі мають свої посольства в Кабулі. Деякі з них намагатимуться продовжити роботу в скороченому складі.
Після засідання Ради НАТО в минулу п'ятницю альянс заявив про збереження своєї дипломатичної присутності в Кабулі, там вирішено залишити цивільного представника організації з його командою.
В ЄС, за повідомленням "Франс 24", також побоюються напливу в Європу афганських біженців, зокрема, через Туреччину.
В інтерв'ю італійській газеті "Стампа" заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що ситуація в Афганістані і дії Білорусі показали нагальну потребу "повного перегляду необхідних нам правил міграції та надання притулку в Європі".
Будь ласка, зачекайте...
_Опасаться что путлер устроит вам наплыв беженцев не надо - надо быть в этом уверенными! Продолжайте умиротворять фюрера, дегенераты...
А ЕС и дальше будет жевать сопли.
На месте Литвы или Польши, было бы справедливо переправлять новые потоки беженцев, направленные Лукашенко, далее на запад в Германию, Францию, итд.
Ведь именно Меркль защищает пуйла, строя Северный поток-2, не взирая ни на что.
Так, вот захотела дружбы с фюрером пуйлм - то получи миллионы беженцев у себя в Германии.
И будет от них бульше убытков чем от прибылей Северного потока - 2, которыми Меркль думает обеспечить немцев.
И это было бы справедливо - защищаешь убийцу и оккупанта пуйла, тем самым потворствуешь другу пуйла - диктатору Лукашенко, который наводняет ЕС беженцами, то получи убыток... Может тогда немцы и другие одумаются?
Могут рвануть афганские беженцы .
Что об этом думает Новый Министр МВД .