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Афганістан (450) посольство (876) Талібан (136) Євросоюз (7020)

Країни Євросоюзу скорочують свої представництва в Кабулі і побоюються напливу афганських біженців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Країни Євросоюзу скорочують свої представництва в Кабулі і побоюються напливу афганських біженців

Від держав ЄС, представлених в Афганістані, надходить суперечлива інформація, і вони намагаються показати, що немає жодної паніки у зв'язку з приходом бойовиків "Талібану" в Кабул.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в неділю телеканал "Франс 24".

Проте, канал вказує на те, що ознаки паніки все-таки є: деякі європейські країни зараз евакуюють співробітників своїх посольств і мають намір їх закривати або забезпечити роботу мінімальним складом персоналу.

Зокрема, "Франс 24" зазначив, що такі плани розглядає Німеччина й Італія, до тимчасового закриття свого диппредставництва взялася Данія. За даними ТВ-каналу, дев'ять країн Європейського союзу наразі мають свої посольства в Кабулі. Деякі з них намагатимуться продовжити роботу в скороченому складі.

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Після засідання Ради НАТО в минулу п'ятницю альянс заявив про збереження своєї дипломатичної присутності в Кабулі, там вирішено залишити цивільного представника організації з його командою.

В ЄС, за повідомленням "Франс 24", також побоюються напливу в Європу афганських біженців, зокрема, через Туреччину.

В інтерв'ю італійській газеті "Стампа" заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що ситуація в Афганістані і дії Білорусі показали нагальну потребу "повного перегляду необхідних нам правил міграції та надання притулку в Європі".
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Топ коментарі
+8
Вонючие дикари
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15.08.2021 15:36
+7
"Страны Евросоюза сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев"
_Опасаться что путлер устроит вам наплыв беженцев не надо - надо быть в этом уверенными! Продолжайте умиротворять фюрера, дегенераты... Страны Евросоюза сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев - Цензор.НЕТ 1355
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15.08.2021 15:35
+6
Не надо превращать Европу в Афганистан, Сирию или Ирак, поэтому не жуйте сопли и закрывайте границы, а то будет вам очередное "переселение народов" с предсказуемым результатом
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15.08.2021 15:33
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А чего им бежать? Посмотрите на эти счастливые лица!

Страны Евросоюза сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев - Цензор.НЕТ 8707
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15.08.2021 15:32 Відповісти
Вонючие дикари
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15.08.2021 15:36 Відповісти
а насколько глубоко они опасаются ?
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15.08.2021 15:33 Відповісти
Не надо превращать Европу в Афганистан, Сирию или Ирак, поэтому не жуйте сопли и закрывайте границы, а то будет вам очередное "переселение народов" с предсказуемым результатом
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15.08.2021 15:33 Відповісти
европу очистят от населения через вакцинацию, а душманов наберут....
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15.08.2021 16:22 Відповісти
"Страны Евросоюза сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев"
_Опасаться что путлер устроит вам наплыв беженцев не надо - надо быть в этом уверенными! Продолжайте умиротворять фюрера, дегенераты... Страны Евросоюза сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев - Цензор.НЕТ 1355
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15.08.2021 15:35 Відповісти
Лукашенко потирает руки. Теперь через Среднюю Азию и рашку он направит новые потоки беженцев, ещё в больших количествах из того же Афганистана в ЕС.
А ЕС и дальше будет жевать сопли.
На месте Литвы или Польши, было бы справедливо переправлять новые потоки беженцев, направленные Лукашенко, далее на запад в Германию, Францию, итд.
Ведь именно Меркль защищает пуйла, строя Северный поток-2, не взирая ни на что.
Так, вот захотела дружбы с фюрером пуйлм - то получи миллионы беженцев у себя в Германии.
И будет от них бульше убытков чем от прибылей Северного потока - 2, которыми Меркль думает обеспечить немцев.
И это было бы справедливо - защищаешь убийцу и оккупанта пуйла, тем самым потворствуешь другу пуйла - диктатору Лукашенко, который наводняет ЕС беженцами, то получи убыток... Может тогда немцы и другие одумаются?
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15.08.2021 15:50 Відповісти
Лукашенка патіраєт рукі...
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15.08.2021 15:48 Відповісти
В 2003 году Талибан признано террористической организацией Советом Безопасности ООН[8] и Верховным судом России[9][10].
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15.08.2021 15:49 Відповісти
И тем не менее резких заявлений не наблюдается - ни от ООН, ни от рашки.
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15.08.2021 16:28 Відповісти
Автобусные туры Кабул - Минск?😁😁😁😁
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15.08.2021 16:10 Відповісти
Канада уже готова принять 20 тыс.с Афганистана,а Европа значит "опасается"? Нет,это неприемлемо!
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15.08.2021 16:28 Відповісти
Украине тоже пора полностью закрыться со стороны раши , Беларуси и Азии
Могут рвануть афганские беженцы .
Что об этом думает Новый Министр МВД .
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15.08.2021 20:03 Відповісти
Там прикордонники "думать" повинні!
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15.08.2021 20:16 Відповісти
 
 