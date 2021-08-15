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Новини За кордоном
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візит (1295) Зеленський (17431) США (14468) Сергій Никифоров (125)

Під час візиту в США Зеленський відвідає міста на східному і західному узбережжі країни, - Никифоров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Під час візиту в США Зеленський відвідає міста на східному і західному узбережжі країни, - Никифоров

Підготовка візиту президента України Володимира Зеленського в США перебуває на завершальній стадії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Зараз деталізується програма візиту.

"Уже можу сказати, що в програмі не тільки Вашингтон. Там будуть і інші міста на обох узбережжях - і на західному, і на східному. Більше зараз поки не можу сказати, тому що узгоджується все. Тобто не тому що я щось приховую, а тому то ще остаточно не відомо", - розповів Никифоров.

Він уточнив, що плануються зустрічі "з великим американським бізнесом і з політиками, і, звісно, з президентом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не думаю, що Зеленський і Меркель розставлять всі крапки над і", - прессекретар президента Никифоров про візит канцлера

"Ось прийшов лист від президента Байдена з привітанням до Дня Незалежності. Ми його опублікуємо трохи пізніше, тому що він прийшов трохи заздалегідь. Але там як і раніше вказано, що дуже чекають президента Зеленського 30 серпня у Вашингтоні", - сказав прессекретар президента України.

Никифоров доповнив, що поїздка готується "дуже інтенсивно". "Вийшла на завершальну фазу. Зараз оформляються візи і так далі. Тобто все буде. Буде дуже добре. Буде насичено і віримо, що продуктивно", - вважає він.

Серед тем, які порушуватимуть на зустрічі в США - "Північний потік-2".

Читайте також: Візит Меркель до Києва доводить, що без прямих переговорів із Зеленським найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити, - Никифоров

"Я впевнений, що будуть зачіпати тему "Північного потоку" в США в більш широкому контексті, в контексті енергетичної безпеки Європи. Бо в США ж розуміють, що це проєкт політичний, а не енергетичний, і не економічний для Росії. Для Європи він може бути й енергетично прибутковий, але вона таким чином потрапляє в певну залежність, порушує свої ж принципи диверсифікації енергоносіїв. Тому, звичайно, обговорюватиметься "Північний потік-2" у Вашингтоні. Але, я думаю, в ширшому контексті загальної енергетичної безпеки Європи. З приводу Польщі, з приводу України. Наприклад, у Польщі величезні претензії з приводу "Північного потоку-2", - розповів Никифоров.
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Топ коментарі
+33
Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6850 Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 835
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15.08.2021 15:50
+19
Зачем ?
Очередной отпуск ?
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15.08.2021 15:45
+19
Клован решил отдохнуть на вси гроши.
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15.08.2021 15:47
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Зачем ?
Очередной отпуск ?
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15.08.2021 15:45 Відповісти
да. а для видосика заснимут встречу с каким нибудь библиотекарем или уборщиком конгресса
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15.08.2021 15:57 Відповісти
Как зачем? А ленку выгулять? Ленка в Америке еще не была...а тут такой случай...вон по Парижу он ее неделю выгуливал..
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15.08.2021 16:44 Відповісти
Гастроли. Будет , как всегда, гундосить, кривляться, оскорблять и позорить Украину.... А в завершение, на бис игра на пианино пис-юном...
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15.08.2021 18:15 Відповісти
И кому там нужен этот клоун?

У них своих полно, но они не называют себя президентами.
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15.08.2021 15:46 Відповісти
тУрыст с дипломом еще несколько позиций закрыл.

Главное, - магнитики привези, ледащо)
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15.08.2021 15:46 Відповісти
Клован решил отдохнуть на вси гроши.
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15.08.2021 15:47 Відповісти
МАбуть буде показувать Лєнці і дітям Америку - звідти передачі возить легше у американську тюрму
Пройдуть роки : і десь в Айові чи у Мені
Побачать люди напис на стіні:
Тут двом засудженим - Зеленському і "Бені"
Давали їсти сало в вихідні!"
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15.08.2021 15:55 Відповісти
селфики привезёт зебилкам.... до нового года обсасывать будут
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15.08.2021 15:48 Відповісти
Клоун и квартальная гопота едет на гастроли!!!!
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15.08.2021 15:49 Відповісти
Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6850 Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 835
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15.08.2021 15:50 Відповісти
це чиє?...квітка-основяненко, глібов?
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15.08.2021 16:23 Відповісти
Продовження за мотивами Павла Глазового.
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15.08.2021 17:12 Відповісти
А шо такое, шо за манси? Шо, за бюджетный кошт и Диснейленд посетить уже таки нельзя и шаурмы покушает?
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15.08.2021 15:50 Відповісти
"Let them choose something normal, then we'll talk ...". Так все это будет выглядеть в реальности…
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15.08.2021 15:52 Відповісти
Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5053
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15.08.2021 15:54 Відповісти
А в Чикаго чому не поїде? Там найбільша українська діаспора. Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9300
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15.08.2021 15:55 Відповісти
Їм до Голівуду кортить...
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15.08.2021 17:13 Відповісти
Главное выступление на пианино - в Лас Вегасе...
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15.08.2021 18:18 Відповісти
у нього буде зустріч з іншою діаспорою.А,можливо і з родичами.
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16.08.2021 07:28 Відповісти
God save Аmerica !
😇
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15.08.2021 15:56 Відповісти
Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3746

Національну гвардію в усіх штатах на час візиту треба привести в готовність №1.
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15.08.2021 15:59 Відповісти
Не допопоже...тіль евакувація...))
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15.08.2021 16:05 Відповісти
Куди? Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6290
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15.08.2021 16:07 Відповісти
Так ти, каца, з Лахти?
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15.08.2021 16:39 Відповісти
Может, останется?....
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15.08.2021 15:57 Відповісти
Він, ще не виконав всі пункти беніного плану.
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15.08.2021 16:00 Відповісти
Толку от этих его катаний нет,тупо ггуляет,веселит свою жопу,а мы за это платим.
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15.08.2021 15:59 Відповісти
Голливуд,Атлантик сити,Флорида,Йелустоун,нармаль актеришко отдохнет,а в это время агент московиии гетьманович перепишет у засрашки еще пару законов и протащит их через зал с идиотами.
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15.08.2021 16:00 Відповісти
Тримайтесь друзі ! І нікуди не пускайте це зелене нещастя!
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15.08.2021 16:01 Відповісти
Нехай їде. Якнайдалі і якнайдовше.
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15.08.2021 17:15 Відповісти
Ну, короче, Ниагарский водопад, Большой каньон, Лас-Вегас и, конечно, Голливуд. Володя, ниче не забудь!
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15.08.2021 16:02 Відповісти
Ніагарський водопад стане ледь дзюрчати,великий каньйон засипе піском,у Лас Вегасі перегорять усі лампочки,а щеж і Голівуд? Вовочка,зелененький НЕ їдь!! 🤯😡🤬
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15.08.2021 16:39 Відповісти
Just not in Yellowstone...
God save Аmerica ..
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15.08.2021 16:03 Відповісти
поехал шарится по синагогах
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15.08.2021 16:04 Відповісти
Так воно безбожник
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15.08.2021 16:08 Відповісти
чтобы выгоды добиться они готовы даже крестится
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15.08.2021 17:34 Відповісти
Крещених євреїв та іншх релігій назвали ВИХРЕСТАМИ..😇
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15.08.2021 21:46 Відповісти
Це політичний візіт чи туристичний тур? Знову бідна Лєнка буде оплачувати як поїздку в Оман?
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15.08.2021 16:07 Відповісти
Катастрофічний..))
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15.08.2021 16:12 Відповісти
В программе визита также отмечены Лас-Вегас, Голливуд, Диснейленд... Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7574
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15.08.2021 16:10 Відповісти
Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 1674
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15.08.2021 16:10 Відповісти
Під час візиту в США Зеленський відвідає міста на східному і західному узбережжі країни, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5681https://i.ytimg.com/vi/HRjOk7YeNqw/sddefault.jpg
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15.08.2021 18:54 Відповісти
По возвращению опять услышим про невидимые инвестиции в миллиардах! Как было с оманами и катарами. Помните про обещанные миллиарды от зедебилов и не лоха? Все уже увидели их?
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15.08.2021 16:12 Відповісти
В хате уже складывать некуда!
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15.08.2021 20:30 Відповісти
Что будет обсуждаться в Вашингтоне косвенно можно будет понять по итогу визита Меркель в Украину.
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15.08.2021 16:12 Відповісти
Он уточнил, что планируются встречи "с большим американским бизнесомИсточник: https://censor.net/ru/n3282846
Нам уже деньги от оманских инвесторов девать некуда , наверное ослик решил поддержать американских бизнесменов на излишки
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15.08.2021 16:14 Відповісти
Дайте угадаю Майами и Лос Анджелес?
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15.08.2021 16:15 Відповісти
Фриско и ЛА, там большая еврейская диаспора, где живут его знакомые.
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15.08.2021 16:25 Відповісти
?а нью-ёрк, увидеть контрасты воочию
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15.08.2021 16:27 Відповісти
Та воно ще там відпочине за наш рахунок.
Зелі не так до Байдена їде, як у диснейленд і на голівудські холми.
В казино Лос-Анжелесу зазирне...
Крутяк.
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15.08.2021 16:29 Відповісти
В общем вже говорили, що Зеля планує зустрічі з якимись акторами, з представниками корпорації АррІе, тощо.
Воно до політики ніяк не дотичне.
Тому від цієї зустрічі чекаю чергового провалу, ганьби для держави.
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15.08.2021 16:31 Відповісти
Да нет, Ленке хату на Лонг-Бич присматривает. Посмотрит возможные варианты, выберет ту что во дворе с бассейном 50 х 50 метров, с пальмами, на берегу океана. А нам привезет очередную сказку - для дебилов, которые верят в сказки - типа, агроменная американская поддержка получена! Скоро я вам верну Крым и очищу Донецк от басурмана.
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15.08.2021 16:34 Відповісти
Чи планує він під час поїздки, оплаченої за гроші платників податків, зробити щось корисне для країни?
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15.08.2021 16:39 Відповісти
Фотки та відосики у сімейний архів з турне по США!
Мрія всього житя.
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15.08.2021 20:28 Відповісти
Під час візиту в США Зеленський відвідає міста на східному і західному узбережжі країни, - Никифоров - Цензор.НЕТ 407
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15.08.2021 16:43 Відповісти
а що політик загубив на західному узбережжі?! ви колись таке чули, щоби Джонсон, Меркель, Макрон, не кажучи вже про керівників менших країн, витрачали час на поїздки кудись в сторону голівуда?
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15.08.2021 16:50 Відповісти
Мрія всього житя недолугого коміка - потрапити до Голівуду може здійснитися.
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15.08.2021 20:26 Відповісти
Господи
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15.08.2021 16:54 Відповісти
Єллоустоун позеленів. Мабуть від злості. Мабуть іпане ... Під час візиту в США Зеленський відвідає міста на східному і західному узбережжі країни, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9280
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15.08.2021 17:04 Відповісти
Зеля! Бажаю успыхiв у всьому!
А порошенкiвцi нехай скавчать...
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15.08.2021 17:17 Відповісти
Плюнь в глаза, скажет Божья роса

Как же можна так ничего не понимать? Наверно легко Вам живется?
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16.08.2021 10:54 Відповісти
Хороший Зеленскому туроператоп попался!
Уйма прикольных фоточек главному туристу страны обеспечено
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15.08.2021 17:29 Відповісти
Орел и решка. Новый сезон! По богатому! Знакомьтесь - новая дорожная карта Зеленского или как выжить президенту за государственный счет в Америке. Під час візиту в США Зеленський відвідає міста на східному і західному узбережжі країни, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7873
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15.08.2021 19:09 Відповісти
Когдаб еще оно поездило по США,да еще и на шару?!!!
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15.08.2021 20:24 Відповісти
Під час візиту в США Зеленський відвідає міста на східному і західному узбережжі країни, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2757
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15.08.2021 20:43 Відповісти
Тьфу, мерзость какая.
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16.08.2021 10:54 Відповісти
 
 