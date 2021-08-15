Під час візиту в США Зеленський відвідає міста на східному і західному узбережжі країни, - Никифоров
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Підготовка візиту президента України Володимира Зеленського в США перебуває на завершальній стадії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.
Зараз деталізується програма візиту.
"Уже можу сказати, що в програмі не тільки Вашингтон. Там будуть і інші міста на обох узбережжях - і на західному, і на східному. Більше зараз поки не можу сказати, тому що узгоджується все. Тобто не тому що я щось приховую, а тому то ще остаточно не відомо", - розповів Никифоров.
Він уточнив, що плануються зустрічі "з великим американським бізнесом і з політиками, і, звісно, з президентом".
"Ось прийшов лист від президента Байдена з привітанням до Дня Незалежності. Ми його опублікуємо трохи пізніше, тому що він прийшов трохи заздалегідь. Але там як і раніше вказано, що дуже чекають президента Зеленського 30 серпня у Вашингтоні", - сказав прессекретар президента України.
Никифоров доповнив, що поїздка готується "дуже інтенсивно". "Вийшла на завершальну фазу. Зараз оформляються візи і так далі. Тобто все буде. Буде дуже добре. Буде насичено і віримо, що продуктивно", - вважає він.
Серед тем, які порушуватимуть на зустрічі в США - "Північний потік-2".
"Я впевнений, що будуть зачіпати тему "Північного потоку" в США в більш широкому контексті, в контексті енергетичної безпеки Європи. Бо в США ж розуміють, що це проєкт політичний, а не енергетичний, і не економічний для Росії. Для Європи він може бути й енергетично прибутковий, але вона таким чином потрапляє в певну залежність, порушує свої ж принципи диверсифікації енергоносіїв. Тому, звичайно, обговорюватиметься "Північний потік-2" у Вашингтоні. Але, я думаю, в ширшому контексті загальної енергетичної безпеки Європи. З приводу Польщі, з приводу України. Наприклад, у Польщі величезні претензії з приводу "Північного потоку-2", - розповів Никифоров.
Будь ласка, зачекайте...
Очередной отпуск ?
У них своих полно, но они не называют себя президентами.
Главное, - магнитики привези, ледащо)
Пройдуть роки : і десь в Айові чи у Мені
Побачать люди напис на стіні:
Тут двом засудженим - Зеленському і "Бені"
Давали їсти сало в вихідні!"
😇
Національну гвардію в усіх штатах на час візиту треба привести в готовність №1.
God save Аmerica ..
Нам уже деньги от оманских инвесторов девать некуда , наверное ослик решил поддержать американских бизнесменов на излишки
Зелі не так до Байдена їде, як у диснейленд і на голівудські холми.
В казино Лос-Анжелесу зазирне...
Крутяк.
Воно до політики ніяк не дотичне.
Тому від цієї зустрічі чекаю чергового провалу, ганьби для держави.
Мрія всього житя.
А порошенкiвцi нехай скавчать...
Как же можна так ничего не понимать? Наверно легко Вам живется?
Уйма прикольных фоточек главному туристу страны обеспечено