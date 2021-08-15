Німеччина відправляє військовий транспортний літак із десантниками для евакуації своїх громадян із Кабула, - Bild
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Німецька армія відправляє в Кабул транспортний літак А400М з 30 десантниками на борту для евакуації співробітників посольства Німеччини та їх афганських помічників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild з посиланням на свої джерела.
За даними видання, літак вилетить в неділю, а в понеділок за ним відправиться ще один транспортний борт Airbus A310.
За даними видання, літаки відправляться в найближчий транспортний вузол, ймовірно, столицю Узбекистану Ташкент.
На борту кожного літака будуть німецькі десантники, які забезпечать евакуацію.
За даними Міністерства закордонних справ Німеччини, в Кабулі все ще перебуває 30 співробітників посольства і поліцейських, а також 80 громадян Німеччини, які, серед іншого, що працюють в організаціях з розвитку.
Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.
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А ЕС и дальше будет жевать сопли.
На месте Литвы или Польши, было бы справедливо переправлять новые потоки беженцев, направленные Лукашенко, далее на запад в Германию, Францию, итд.
Ведь именно Меркль защищает пуйла, строя Северный поток-2, не взирая ни на что.
Так, вот захотела дружбы с фюрером пуйлм - то получи миллионы беженцев у себя в Германии.
И будет от них бульше убытков чем от прибылей Северного потока - 2, которыми Меркль думает обеспечить немцев.
И это было бы справедливо - защищаешь убийцу и оккупанта пуйла, тем самым потворствуешь другу пуйла - диктатору Лукашенко, который наводняет ЕС беженцами, то получи экономический убыток... Может тогда немцы и другие одумаются?
Рейх талибов ждать не любит..
72 часа всего - и часики тикают..
А между прочим, талибы таки организовали блиц-крик, который никто не ожидал.
вот в этом то и дело
- где вся эта хваленная аналитика ЦРУ и НАТО, планирование, разведка и все такое
- чему эти бездари могут научить наших обстрелянных хлопцев с ВСУ?
- нам нужно учится у талибов и турков
- у турков технологической войне, у талибов партизанской..
Или это самолет и десантники НАТО?