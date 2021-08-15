Німеччина відправляє військовий транспортний літак із десантниками для евакуації своїх громадян із Кабула, - Bild

Німецька армія відправляє в Кабул транспортний літак А400М з 30 десантниками на борту для евакуації співробітників посольства Німеччини та їх афганських помічників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild з посиланням на свої джерела.

За даними видання, літак вилетить в неділю, а в понеділок за ним відправиться ще один транспортний борт Airbus A310.

За даними видання, літаки відправляться в найближчий транспортний вузол, ймовірно, столицю Узбекистану Ташкент.

На борту кожного літака будуть німецькі десантники, які забезпечать евакуацію.

За даними Міністерства закордонних справ Німеччини, в Кабулі все ще перебуває 30 співробітників посольства і поліцейських, а також 80 громадян Німеччини, які, серед іншого, що працюють в організаціях з розвитку.

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Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.