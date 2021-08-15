В "Слузі народу" вимагають суворого покарання для тих, хто напав на фотокореспондента видання "Букви" Кужельного

Партія "Слуга Народу" вважає категорично неприпустимим напади на представників ЗМІ та вимагає суворого покарання винних у нападі на фотокореспондента видання "Букви", що стався 14 серпня під час акції на вулиці Банковій. За фактом злочину вже відкрито кримінальне провадження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

"Подібна ситуація є неприпустимою для України, демократичної і цивілізованої держави, де кожен громадянин має право виконувати свою роботу, не боячись за свої здоров’я та життя. Цього року ми вже ухвалили закон, яким зробили покарання за перешкоджання здійсненню журналістської діяльності жорсткішим. Лише так можна зупинити подібне свавілля. Кожен українець має бути у безпеці", – заявила голова підкомітету з питань інформаційної політики Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

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Голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету ВРУ з питань свободи слова Тетяна Циба додала, що з цього приводу буде проведено засідання комітету, за результатами якого депутати підготують відповідні запити до правоохоронних органів.

"Не можна бити людей! Неприпустимо заважати професійній діяльності журналістів. Свобода слова є однією з основних цінностей демократії. Я як громадянка України, як член Комітету з питань свободи слова не можу стримати обурення з цього приводу. З цього питання обов‘язково проведемо засідання комітету, за результатами якого будуть зроблені відповідні звернення до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та керівника Національної поліції України Ігоря Клименка, щоб ця справа була розслідувана у найкоротші терміни та доведена до логічного завершення", – сказала Циба.

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Нагадаємо, 14 серпня під Офісом президента відбулася акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників у центрі Києва поблизу Офісу президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста.

Очільник МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив очільник МВС.

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