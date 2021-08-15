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акція (1103) журналістика (1614) напад (1014) Офіс Президента (1750) Циба (10)

В "Слузі народу" вимагають суворого покарання для тих, хто напав на фотокореспондента видання "Букви" Кужельного

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

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Партія "Слуга Народу" вважає категорично неприпустимим напади на представників ЗМІ та вимагає суворого покарання винних у нападі на фотокореспондента видання "Букви", що стався 14 серпня під час акції на вулиці Банковій. За фактом злочину вже відкрито кримінальне провадження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

"Подібна ситуація є неприпустимою для України, демократичної і цивілізованої держави, де кожен громадянин має право виконувати свою роботу, не боячись за свої здоров’я та життя. Цього року ми вже ухвалили закон, яким зробили покарання за перешкоджання здійсненню журналістської діяльності жорсткішим. Лише так можна зупинити подібне свавілля. Кожен українець має бути у безпеці", – заявила голова підкомітету з питань інформаційної політики Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

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Голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету ВРУ з питань свободи слова Тетяна Циба додала, що з цього приводу буде проведено засідання комітету, за результатами якого депутати підготують відповідні запити до правоохоронних органів.

"Не можна бити людей! Неприпустимо заважати професійній діяльності журналістів. Свобода слова є однією з основних цінностей демократії. Я як громадянка України, як член Комітету з питань свободи слова не можу стримати обурення з цього приводу. З цього питання обов‘язково проведемо засідання комітету, за результатами якого будуть зроблені відповідні звернення до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та керівника Національної поліції України Ігоря Клименка, щоб ця справа була розслідувана у найкоротші терміни та доведена до логічного завершення", – сказала Циба.

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Нагадаємо, 14 серпня під Офісом президента відбулася акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників у центрі Києва поблизу Офісу президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста.

Очільник МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив очільник МВС.

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Топ коментарі
+13
А Мендель вже сидить за напад на двох журналістів?
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15.08.2021 16:26
+10
Зелайно, так чиї ж були тітушки?
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15.08.2021 16:24
+7
Секундочку. Когда мендель хер@чила журналиста своим бюстом(ну или что-то там у нее) никто и слова за журналиста не замолвил. А тут целая истерика. Зебилоиды, это что за двойные стандарты?
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15.08.2021 16:31
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Правильно. Гопота должна сидеть.тем более что гопота сама спалилась и извинилась
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15.08.2021 16:14 Відповісти
А Мендель вже сидить за напад на двох журналістів?
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15.08.2021 16:26 Відповісти
Лучше бы в слуге урода задумались над своим будущем на фоне происходящего в Афганистане.
Если коррупция, воровство, повышение тарифов, нищета населения, сдача интересов Украины пуйлу, итд... не прекратится... а в ближайшее время это не прекратится, то будет подобие талибана в Украине... какого нибудь радикально движения, которе сметёт эту дерьмовую власть.
И никто не выйдет защищать эту воровскую власть... доказано Афганистаном.
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15.08.2021 16:15 Відповісти
"Патриот талибана", прививку сделал от бешенства? В "Слузі народу" вимагають суворого покарання для тих, хто напав на фотокореспондента видання "Букви" Кужельного - Цензор.НЕТ 6166
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15.08.2021 16:29 Відповісти
любишь воровать? Отвыкай.
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15.08.2021 16:42 Відповісти
В "Слузі народу" вимагають суворого покарання для тих, хто напав на фотокореспондента видання "Букви" Кужельного - Цензор.НЕТ 3118"
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15.08.2021 17:23 Відповісти
Бандиты избивают человека, потом снимают на камеру где он всем все прощает. Маразм. Никакого закона, точнее закон джунглей.
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15.08.2021 16:15 Відповісти
Уверен с хулиганами НК полиция раберется по закону!
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15.08.2021 16:32 Відповісти
Как бы ту полицию не начали находить слегка неживыми.
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15.08.2021 18:23 Відповісти
Так тітушки зеленського ж і напали.
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15.08.2021 16:17 Відповісти
Лечи голову порохоботина. Уже все знают кто были нападавшие.
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15.08.2021 16:20 Відповісти
Зелайно, так чиї ж були тітушки?
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15.08.2021 16:24 Відповісти
Павло! Так кто же напал, расскажи зеленую версию?
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15.08.2021 16:44 Відповісти
Требуйте наказания для ахметки,бени,фиртуша,потроха,они главное зло в стране,требовальщики драные.
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15.08.2021 16:18 Відповісти
Главное зло -это ты,зерыгосрань...я б простила той школоте,если бы они тебя,к примеру,на камеру отмудохали)
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15.08.2021 16:22 Відповісти
Хахаха,какая злая порохоботка,езжай строить фабрику на засрашке,петя тебя заметит и наградит.
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15.08.2021 16:32 Відповісти
Это провокатор "на работе", никакая "она" не порохоботка. Погугли по нику. Стиль один и тот же, от однотипных комментариев вонь стоит, как от помойной ямы. Беспринципный и безыдейный бот студент, отрабатывает свое грязное российское бабло. А их цель - втоптать в грязь нашего Президента (кто бы им не был и кем бы он ни был) и привести к власти условного "бойко".
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15.08.2021 17:06 Відповісти
Шура! "Твой президент" у Кремлі сидить!
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15.08.2021 17:25 Відповісти
О, еще один отметился... Или тоже провокатор (пришел поддержать товарища) или кретин (который не уловил суть моего поста и то, что я не намерен разводить срач на радость кацапам). В любом случае нам не по пути. Адью, не пиши мне больше.
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15.08.2021 17:30 Відповісти
Шура - саме "срачем" ти і займаєшся! А писать - чи не писать - це моя справа!
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15.08.2021 17:42 Відповісти
Их тут дохрена сейчас. Прячутся под нашими флагами. Война идет не только на фронте, а и тут.
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15.08.2021 17:08 Відповісти
Извинились в присутствии Билецкого! Это что за моральный авторитет такой?
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15.08.2021 16:25 Відповісти
просто авторитет, серед тих бандюків
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15.08.2021 17:23 Відповісти
А вони (Слуга на роду )яким боком до боротьби громадян України за долю своєї країни, чи знову свій гешефт побачили.
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15.08.2021 16:28 Відповісти
Побачили що гешефт можуть прикрити, а в них ще внукам не вистачає.
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15.08.2021 16:30 Відповісти
Мордовать невиных в деле Шеремета годами и пенсионеров тарифами ценами это они не замечают , а тут на харанта голос повысилии как же на кормушку замахнулись. Упыри плеснявые.
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15.08.2021 16:29 Відповісти
Секундочку. Когда мендель хер@чила журналиста своим бюстом(ну или что-то там у нее) никто и слова за журналиста не замолвил. А тут целая истерика. Зебилоиды, это что за двойные стандарты?
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15.08.2021 16:31 Відповісти
В "Слузі народу" вимагають суворого покарання для тих, хто напав на фотокореспондента видання "Букви" Кужельного - Цензор.НЕТ 1225"
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15.08.2021 17:26 Відповісти
СН наказано піарити владу у стремлінні до законапаслушанія , читай боротися з першими кроками до протестів... Так-так , тим самим слугам , які просто безкарно зашкварені на порушеннях законів ...
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15.08.2021 16:39 Відповісти
Эти лицемерные вопли сцук урода не интересны...интересно откуда столько школоты,которую заявляли,как ветеранов АТО...это просто капец -я б ,на месте их родителей,не только "деточку",но и того Билецкого отп#ла .
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15.08.2021 17:05 Відповісти
"Школоты" - разшифруйте, пожл..
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15.08.2021 17:23 Відповісти
заплатили... школоті, як по малолєтсву - менше, зекономили; зате кількістю більше було.
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15.08.2021 17:25 Відповісти
Ття я зрозумів,мені б хотілося щоб "Це" чудо спробувало пояснити🤭
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15.08.2021 18:48 Відповісти
Та.
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15.08.2021 18:50 Відповісти
Цікаво, від чого нас відволікають беленюками-кужельними?
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15.08.2021 17:07 Відповісти
Как насчет наказания охранников ЗЕ и Мендель за нападения на журналистов?
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15.08.2021 18:20 Відповісти
эту гадость посадить)
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16.08.2021 06:36 Відповісти
 
 