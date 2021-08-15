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Євросоюз перегляне правила міграції та надання притулку через ситуацію в Афганістані й Білорусі, - єврокомісар Схінас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз перегляне правила міграції та надання притулку через ситуацію в Афганістані й Білорусі, - єврокомісар Схінас

Заступник голови Єврокомісії, комісар з питань захисту європейського способу життя Маргарітіс Схінас заявив про необхідність якнайшвидшого перегляду правил ЄС щодо міграції та надання притулку через ситуацію в Афганістані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Twitter. 

"Є одна річ, яку показали ситуація в Афганістані і дії Білорусі, - це те, що пройшов час того, як довго ми можемо очікувати повного перегляду необхідних нам правил міграції та надання притулку в Європі", - написав європейський чиновник.

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Топ коментарі
+12
Так мігрантів будуть мільйони.А серед них тисячі представників талібану.
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15.08.2021 17:00
+8
Пусть представят, что будет, если Европа развяжет руки путину благодаря СП-2 в части крупномасштабной войны в Украине - вот тогда они охренеют, что такое волна беженцев. Сами своими руками растят маленького московского фюрера.
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15.08.2021 17:01
+7
Зара та саранча доруйнує Афган і попреться шукати кращого життя у Європі.
Треба зачиняти ворота. Нам теж. Думаєте до нас не приїдуть ???
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15.08.2021 17:36
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Так мігрантів будуть мільйони.А серед них тисячі представників талібану.
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15.08.2021 17:00 Відповісти
Пусть представят, что будет, если Европа развяжет руки путину благодаря СП-2 в части крупномасштабной войны в Украине - вот тогда они охренеют, что такое волна беженцев. Сами своими руками растят маленького московского фюрера.
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15.08.2021 17:01 Відповісти
ще один привід переходити на українську...тоді буде легше відсікти цих втікачів, які осідатимуть тут, бо їх не прийматиме європа...
бо, хто його знає, скільки у одних лише братів наєм цих родичів
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15.08.2021 17:02 Відповісти
лавочка закрывается.
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15.08.2021 17:02 Відповісти
В какую сторону пересмотрят правила миграции и предоставления убежища?
Ужесточения, то есть отстрела нелегалов на границе ЕС?
Естественно, нет. А значит это простое сотясание воздуха со стороны европейских чиновников.
Значит, как и раньше, нелегалы будут лезть в больших количествах в Европу. А с учётом Афганистана, нелегалов ещё больше будет. Физически не будут справляться с такой толпой нелегалов.
Лукашенко потирает руки. Европа только возмущается но ничего не может или вернее не хочет делать ни с этими "беженцами" ни с этими диктаторами типа Лукашенко или пуйла.
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15.08.2021 17:03 Відповісти
Все что-то предпринимают. И только Бабочка молчит, как гов... воды в рот набрал. ЕС возьмёт и закроет границы, и вся эта дикая орда осядет в Украине.
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15.08.2021 17:08 Відповісти
Его высказывание совершенно не понятно для меня.
Простыми словами можно сказать:
Хотят ли европейцы жить европейской жизнью, или будут принимать у себя тех, кто презирает их образ жизни и живёт своей жизнью, в основном, не работая и удовлетворяясь пособием, а иногда и криминальными приработками?
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15.08.2021 17:30 Відповісти
Зара та саранча доруйнує Афган і попреться шукати кращого життя у Європі.
Треба зачиняти ворота. Нам теж. Думаєте до нас не приїдуть ???
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15.08.2021 17:36 Відповісти
У Києві повно людей, які живуть, працюють, рухаються містом, утворюють юрби і навіть бізнеси. І, водночас, не розуміють жодної з розповсюджених мов. Навіть із англійською в них буває не дуже.
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15.08.2021 18:22 Відповісти
Навряд чи це можна вважати нормою. Швидше абсолютною неповагою до українців.
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15.08.2021 18:24 Відповісти
Неповаги там нема. В той час, коли українці їдуть за кордон, за кращими умовами, іммігранти вважаюь, що й тут умови доволі пристойні. Тобто, вони вважають, що в Україні краще, аніж у арабів, Пакистані, Іраку, навіть, Індії.
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15.08.2021 18:51 Відповісти
Вони приїздять творити тут свій Пакистан, Ірак, тощо.
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15.08.2021 19:22 Відповісти
Якщо ви, Ксеню, вважаєте, що я радію, чи виправдовую цей факт, то ніт. Я лише реагую на ваше зауваження, що ВЖЕ.
Здебільшого вони в'їжджають за контрактом на навчання, але порушують умови перебування і влаштовуються на роботу чи відкривають бізнеси на підставних українців. Влада, зокрема, міграційна служба мишей не ловить. Але це не влада оформлює фіктивні контракти на навчання. І не влада подає на реєстрацію їх бізнеси. І не влада замовляє в них товари і послуги. Проте це й не останній рік почалося.
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15.08.2021 19:36 Відповісти
Тобто влада в уособленні міграційної служби цими питаннями не займається. І даремно.
Влаштували прохідний двір в країні.
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15.08.2021 19:54 Відповісти
А я только собрался ехать.
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15.08.2021 17:40 Відповісти
Вже пізно...Кількість арабів та африканців в Європі вже перейшла ту критичну межу,що є безпечною для європеоїдних корінних народів...Інша релігія,інша культура,інший світогляд,інші потреби плюс здатність їх розмножуватись у десять разів швидше задусять білу Європу...Маємо приклад Штати,де нація формувалась з різних рас і народів і мала стати таким собі плавильним котлом,де все перемішалось,переплавилось і в результаті мав вийти світло коричневий кучерявий громадянин з горбатим носом...Як бачимо,не перемішалось,а котел бурлить і того гляди вибухне...Європу чекає гірше,там расовий поділ посилюється тим,що представники інших рас люди прийшлі,чужі...І наряд чи "білокура бестія" дозволить себе мирно і безкровно асимілювати і розчинити...
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15.08.2021 17:53 Відповісти
Европа давно наклала на себеруки.А цепросто. Омтанні судороги.
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15.08.2021 19:44 Відповісти
ну вот, толерантность закончилась))))
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15.08.2021 20:53 Відповісти
 
 