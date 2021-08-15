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Євросоюз перегляне правила міграції та надання притулку через ситуацію в Афганістані й Білорусі, - єврокомісар Схінас
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Заступник голови Єврокомісії, комісар з питань захисту європейського способу життя Маргарітіс Схінас заявив про необхідність якнайшвидшого перегляду правил ЄС щодо міграції та надання притулку через ситуацію в Афганістані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Twitter.
"Є одна річ, яку показали ситуація в Афганістані і дії Білорусі, - це те, що пройшов час того, як довго ми можемо очікувати повного перегляду необхідних нам правил міграції та надання притулку в Європі", - написав європейський чиновник.
Топ коментарі
+12 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар15.08.2021 17:00
+8 Алекс Фишер
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+7 Ksenia VB
показати весь коментар15.08.2021 17:36
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Будь ласка, зачекайте...
бо, хто його знає, скільки у одних лише братів наєм цих родичів
Ужесточения, то есть отстрела нелегалов на границе ЕС?
Естественно, нет. А значит это простое сотясание воздуха со стороны европейских чиновников.
Значит, как и раньше, нелегалы будут лезть в больших количествах в Европу. А с учётом Афганистана, нелегалов ещё больше будет. Физически не будут справляться с такой толпой нелегалов.
Лукашенко потирает руки. Европа только возмущается но ничего не может или вернее не хочет делать ни с этими "беженцами" ни с этими диктаторами типа Лукашенко или пуйла.
Простыми словами можно сказать:
Хотят ли европейцы жить европейской жизнью, или будут принимать у себя тех, кто презирает их образ жизни и живёт своей жизнью, в основном, не работая и удовлетворяясь пособием, а иногда и криминальными приработками?
Треба зачиняти ворота. Нам теж. Думаєте до нас не приїдуть ???
Здебільшого вони в'їжджають за контрактом на навчання, але порушують умови перебування і влаштовуються на роботу чи відкривають бізнеси на підставних українців. Влада, зокрема, міграційна служба мишей не ловить. Але це не влада оформлює фіктивні контракти на навчання. І не влада подає на реєстрацію їх бізнеси. І не влада замовляє в них товари і послуги. Проте це й не останній рік почалося.
Влаштували прохідний двір в країні.