Від початку доби 15 серпня на Донбасі дотримуються режиму перемир'я, - штаб ООС
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Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, розмінували 1 гектар території та передали на знищення 72 вибухонебезпечних предмети.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню".
Топ коментарі
+3 Trot91
показати весь коментар15.08.2021 17:24
+2 mrSmith
показати весь коментар15.08.2021 17:25
+1 Панас Стець
показати весь коментар15.08.2021 17:22
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Будь ласка, зачекайте...
путин скоро скажет и не стрелять на время, формула штаймайера на носу.
А потом, всё начнётся. Ведь для путина нет Украины.
Нахрена вы делаете акцент на этом "перемирии"?!
Практически каждый день, стреляют и как итог - убитые и раненные солдаты и офицеры ВСУ!
Если уже сегодня не стреляли, то напишите что боевые действия сегодня не велись.
Террористы ОРДО ликвидировали и уволили задним числом наемника Цуприка, убившего спьяну семь человек, - разведка
............бурьяном и амброзией
Л\с (снайперские группы) 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) в количестве 28 в\с прибыл из Донбасса на место постоянной дислокации.
Как всегда.
Кто б сомневался???