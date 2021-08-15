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Від початку доби 15 серпня на Донбасі дотримуються режиму перемир'я, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби 15 серпня на Донбасі дотримуються режиму перемир'я, - штаб ООС

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, розмінували 1 гектар території та передали на знищення 72 вибухонебезпечних предмети.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню".

Також читайте: За минулу добу порушень режиму "тиші" на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС
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Топ коментарі
+3
Что не сделаешь, для подписания формулы штаймайера.
путин скоро скажет и не стрелять на время, формула штаймайера на носу.
А потом, всё начнётся. Ведь для путина нет Украины.
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15.08.2021 17:24
+2
Какого на уй перемирия?
Нахрена вы делаете акцент на этом "перемирии"?!
Практически каждый день, стреляют и как итог - убитые и раненные солдаты и офицеры ВСУ!
Если уже сегодня не стреляли, то напишите что боевые действия сегодня не велись.
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15.08.2021 17:25
+1
затишье перед бурей? нужно особое внимание и боевая готовность.
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15.08.2021 17:22
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затишье перед бурей? нужно особое внимание и боевая готовность.
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15.08.2021 17:22 Відповісти
Что не сделаешь, для подписания формулы штаймайера.
путин скоро скажет и не стрелять на время, формула штаймайера на носу.
А потом, всё начнётся. Ведь для путина нет Украины.
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15.08.2021 17:24 Відповісти
Какого на уй перемирия?
Нахрена вы делаете акцент на этом "перемирии"?!
Практически каждый день, стреляют и как итог - убитые и раненные солдаты и офицеры ВСУ!
Если уже сегодня не стреляли, то напишите что боевые действия сегодня не велись.
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15.08.2021 17:25 Відповісти
Это какое-то особенное "перемирье", второй год продолжается, с убитыми и ранеными.
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15.08.2021 19:48 Відповісти
У жопочленцев траур - скорбят по восьмерке убитых обезьян.

Террористы ОРДО ликвидировали и уволили задним числом наемника Цуприка, убившего спьяну семь человек, - разведка
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15.08.2021 17:25 Відповісти
Кацапы и подкацапники готовятся к визиту Меркельши, которая будет нагибать Вазелина на формулуШтангенциркуля- провести выборы в Лугандоне уже сейчас
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15.08.2021 17:26 Відповісти
Донецк без Украины расцвёл.........
............бурьяном и амброзией
Від початку доби 15 серпня на Донбасі дотримуються режиму перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7974
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15.08.2021 17:40 Відповісти
15.‎08.‎2021
Л\с (снайперские группы) 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) в количестве 28 в\с прибыл из Донбасса на место постоянной дислокации.
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15.08.2021 18:47 Відповісти
"Готовятся" к 24-му?
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15.08.2021 19:42 Відповісти
Просто у штаба докладчики торопливые. Часа полтора-два назад, из моего окна было слышно войну. Завтра будет написано про нарушение перемирия 15 числа.
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15.08.2021 20:08 Відповісти
Ну конечно же перемирие соблюдается.
Как всегда.
Кто б сомневался???
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15.08.2021 20:47 Відповісти
 
 