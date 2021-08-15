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США (14468) Талібан (136) тероризм (2785) Блінкен (941)

США домоглися основної мети операції в Афганістані в боротьбі з організаторами терактів 11 вересня 2001 року, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США домоглися основної мети операції в Афганістані в боротьбі з організаторами терактів 11 вересня 2001 року, - Блінкен

США виконали головну мету свого перебування в Афганістані - нейтралізували загрозу з боку організаторів терактів 11 вересня 2001 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у неділю телеканалу CNN держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми були в Афганістані c однією головною метою - розібратися з тими, хто атакував нас 11 вересня 2001 року. Ось чому ми вирушили туди 20 років тому", - розповів він.

"З урахуванням умов, які насамперед стояли перед нами під час входу в Афганістан, ми наших цілей домоглися", - підкреслив Блінкен.

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При цьому Блінкен відкинув порівняння виведення військ США з Афганістану з закінченням В'єтнамської війни. Він зазначив, що для Вашингтона не має сенсу продовжувати підтримувати військову присутність в цій країні.

"З точки зору наших стратегічних суперників у світі, немає нічого іншого, що вони бажали б більше, ніж бачити нас (США.- Ред.) в Афганістані ще п'ять, 10, 20 років", - сказав він.

Водночас держсекретар визнав, що, незважаючи на масштабне виділення коштів і підготовку, афганські війська не змогли захистити країну. Він сказав, що просування  країною бойовиків руху "Талібан" виявилося швидшим  за очікуване.

Він також попередив рух "Талібан", що, якщо його бойовики втрутяться в процес евакуації американського персоналу з Афганістану, вони отримають швидку і рішучу  відповідь. Блінкен уточнив, що США не просили талібів про що-небудь в зв'язку з евакуацією.

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Топ коментарі
+23
"С точки зрения наших стратегических соперников в мире, нет ничего другого, что они желали бы больше, чем видеть нас (США) в Афганистане еще пять, 10, 20 лет", - сказал Блинкен.

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Это точно. Именно рашка и Китай хотели бы что бы штаты вечно сидели в Афганистане и тратили свои силы и средства там.
А вот теперь пускай рашка начнёт страдать от талибов, которые рано или поздно начнут защищать своих единоверцев в Средней Азии от неверных - русских... Например в Таджикистане самая большая рашистская военная база за рубежом - 7 тысяч. Неминуемо будет атакована талибами со временем.
Рашисты уже говорят, что талибы не полезут к ним в Среднюю Азию, ибо талибан это в основном пуштуны и им хватит Афганистана.
Но Талибан это не только пушутуны, это и таджики и узбеки и туркмены.
Тех же таджиков и узбеков в Афганистане до 30% населения. Они воссоединятся со своими единоверцами таджиками, узбеками из Средней Азии и будет там шариат и великий исламский Эмират.
А рашисты будт гибнуть в Средней Азии за свои имперские амбиции, а значит ослабнут и развалтся как совок.
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15.08.2021 17:31
+21
Давно пора было свалить из этого средневекового болота. Теперь пусть скрепные Иваны порядок наводят, за свои деньги и своими жизнями
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15.08.2021 17:26
+20
США добьются ещё большего, если добьют Рашку в новой афганской войне..
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15.08.2021 17:25
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Подивимось, що таліби будуть робити в Афганістані... Якщо почнуть звіріти, то сусідам залишиться тільки одне - об'єднатись і гаситись до перемоги чи смерті з ними.
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15.08.2021 20:40 Відповісти
Ну це як подивитись: зараз з'явилась країна для підготовки терористів. Очікуйте на нове "11 вересня", яке може трапитись в будь-якій країні світу.
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15.08.2021 21:01 Відповісти
О, нет, конечно! Вовсе не в любой, а именно там где надо путлеру.
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15.08.2021 21:51 Відповісти
Делегация Талибан приехав на Мацковию предупредила,полезете в Афган получите по роже Мавзолейной,следом Байден подарит РАБссиянским баранам Ирак,да и весь Ближний Восток....Быдло Мавзхолейное придет парядак навидеть... типа как в Чечне 2 раза и в Сирии 5 раз...США домоглися основної мети операції в Афганістані в боротьбі з організаторами терактів 11 вересня 2001 року, - Блінкен - Цензор.НЕТ 8362
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15.08.2021 21:22 Відповісти







Гросмейстер Бендера@Lviv_UA_SU 3 ч

Їхній Аваков

Бойовики Талібану заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Перехідний уряд країни очолить колишній очільник міністерства внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
Про це повідомляє Al Arabiya.
Бойовики заявили, що всі іноземці мають покинути країну або зареєструватися у представників організації. При цьому вони не уточнили, скільки часу на це відведено.
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15.08.2021 21:25 Відповісти
Ну и зашибись. Местный министр МВД в душе оказался еще тем талибом.
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15.08.2021 21:34 Відповісти
Для американцев смысл находиться в той жопе планеты потерялся еще в 2012 году, сразу после того, как Бин Ладена пустили на корм рыбам. Американцы конечно пытались для приличия навести там порядок, но оказался не в коня корм. Хотят афганцы быть талибами, и единственный способ это изменить - родить их заново, причем желательно в другом месте.
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15.08.2021 21:28 Відповісти
Если бы упоротость ограничивалась границами Афгана, то никаких проблем бы не возникло. Но это не тот случай - не сильно-то талибы уважают границы.
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16.08.2021 00:17 Відповісти
Талибы в отличии от ИГИЛ не сильно рвутся за пределы своей естественной среды обитания.
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16.08.2021 07:10 Відповісти
"...и жалкий лепет оправданья" (с)
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15.08.2021 21:58 Відповісти
залишається тільки не зрозумілим навіщо було витрачати фантастичні 2200 мільярдів доларів на афганську війну, бо вбити Усаму бін Ладена коштувало 0,01% від цієї суми
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16.08.2021 01:47 Відповісти
Вот и УСЕ. Варвары побеждают"цивилизацию". ( разнежившихся на перинах общество). Далее ВСЯ средняя Азия( там где живут братья- таджики,узбеки..) И помню я передачу 303 БМП от американцов узбекам в 201..4 году. Нет не Украине,Узбекистану. А новые мусульмане порядок наведут,СВОЙ. Россия умоется,у Китая "один шелковый путь" только через Рашу останется,у Украины исчезает возможность стать транзитером. Многоходовочка.
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16.08.2021 06:59 Відповісти
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