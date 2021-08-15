США домоглися основної мети операції в Афганістані в боротьбі з організаторами терактів 11 вересня 2001 року, - Блінкен

США виконали головну мету свого перебування в Афганістані - нейтралізували загрозу з боку організаторів терактів 11 вересня 2001 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у неділю телеканалу CNN держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми були в Афганістані c однією головною метою - розібратися з тими, хто атакував нас 11 вересня 2001 року. Ось чому ми вирушили туди 20 років тому", - розповів він.

"З урахуванням умов, які насамперед стояли перед нами під час входу в Афганістан, ми наших цілей домоглися", - підкреслив Блінкен.

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При цьому Блінкен відкинув порівняння виведення військ США з Афганістану з закінченням В'єтнамської війни. Він зазначив, що для Вашингтона не має сенсу продовжувати підтримувати військову присутність в цій країні.

"З точки зору наших стратегічних суперників у світі, немає нічого іншого, що вони бажали б більше, ніж бачити нас (США.- Ред.) в Афганістані ще п'ять, 10, 20 років", - сказав він.

Водночас держсекретар визнав, що, незважаючи на масштабне виділення коштів і підготовку, афганські війська не змогли захистити країну. Він сказав, що просування країною бойовиків руху "Талібан" виявилося швидшим за очікуване.

Він також попередив рух "Талібан", що, якщо його бойовики втрутяться в процес евакуації американського персоналу з Афганістану, вони отримають швидку і рішучу відповідь. Блінкен уточнив, що США не просили талібів про що-небудь в зв'язку з евакуацією.

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