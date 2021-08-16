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Кривий Ріг (811) мер (484) смерть (6551) Павлов Костянтин (28)

За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція

Поліція Дніпропетровської області почала кримінальне провадження за фактом смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

"На місці події перебувають керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції.

Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку.

На місці працюють правоохоронці, триває обстеження домоволодіння, встановлюються свідки події.
Поліція з’ясовує всі обставини.

За даним цим  слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України", -резюмується в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у власному будинку.
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Топ коментарі
+17
Вот у меня сразу два вопроса возникло откуда у падлы рабиновича фотки и нафига он их в сеть выложил? Как там на тему тайны следствия?
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15.08.2021 18:05
+11
а чего выяснять?.. хватайте Рабиновича!
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15.08.2021 18:04
+10
вот запретили б ОПЗЖ и не было б этого трагического случая
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15.08.2021 18:03
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вот запретили б ОПЗЖ и не было б этого трагического случая
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15.08.2021 18:03 Відповісти
ЗЕбанда "знайшла цікаве рішення" як взяти місто під контроль і залякати інших мерів
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15.08.2021 18:10 Відповісти
не загоняй, свої ж і вбили
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15.08.2021 18:58 Відповісти
і носки поміняли За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3545
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16.08.2021 09:35 Відповісти
Дійсно. Комуняк ніхто не вбиває, бо їх нема.
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15.08.2021 18:13 Відповісти
Навалом ,вони лише мімікрували !!!)))
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15.08.2021 18:20 Відповісти
Согласен, тогда была бы полномасштабная война! За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3540
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15.08.2021 18:38 Відповісти
а чего выяснять?.. хватайте Рабиновича!
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15.08.2021 18:04 Відповісти
Вот у меня сразу два вопроса возникло откуда у падлы рабиновича фотки и нафига он их в сеть выложил? Как там на тему тайны следствия?
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15.08.2021 18:05 Відповісти
Это подтверждение что задание выполнено.Если бы снимали менты по положение всех вещей было бы пронумеровано.А вот с Рабиновича стоит спросить откуда у него фото и не именно ему они предназначались для подтверждения сделаной работы.В жизни всегда вор тот кто громче всех кричит держите вора и громче всех плачет на могиле.
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15.08.2021 18:11 Відповісти
У Павлова был долгоиграющий конфликт с руководством местной полиции, точнее с группой Юзика там все прихватившей. Но он был в общем вялотекущий ...
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15.08.2021 18:23 Відповісти
а также вялостоящий и **********
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15.08.2021 18:30 Відповісти
во!!! и линейки масштабной нету...и тогда вопрос шо за синенькая хрень на нижней фотке в предыдущей теме и почему ее на других фотках нету... и шо еще убрали-положили...
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15.08.2021 18:36 Відповісти
Да Вы верно подметили,на первом фото нету ничего,на втором что-то уже появилось латунного цвета перпендикулярно оружию а на третем какая-то синенькая херня.Да и при увеличении первого и второго фото гильза у левой ноги като сранно меняет положение относительно шва плитки.Здесь пахнет имитацией убийства а не убийством.
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15.08.2021 18:47 Відповісти
а фото тапка, чтобы версия самоубийства была правдоподобной?!
Тогда хоть носок бы сняли....
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16.08.2021 09:06 Відповісти
до речі, навіщо рабінович йому носки поміняв?
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16.08.2021 09:36 Відповісти
Со своей странице в Фейсбуке уже убрал.
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15.08.2021 19:33 Відповісти
Понятно что козлорогие жоповцы друг друга перестреляли
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15.08.2021 18:06 Відповісти
Почему понятно ...там к юзикам (зекретинам)вопросов дофига-им выгоднее всех
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15.08.2021 18:39 Відповісти
За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1902
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15.08.2021 18:07 Відповісти
Так вот зачем Медведчука дома спрятали..
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15.08.2021 18:08 Відповісти
Сажать за то что убили человека который финансировался страной которая оккупирует и убивает украинцев?
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15.08.2021 18:08 Відповісти
Что там расследовать то? Ну самоубился чувак...не он первый...не он последний..😀
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15.08.2021 18:11 Відповісти
ну да, так зазвичай і роблять самоубиваються на порозі з "калаша" )
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15.08.2021 18:12 Відповісти
По разному бывает...кто то хочет рисануться на последок...😀
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15.08.2021 18:13 Відповісти
Буває що у вікно стрибають,або двічі в себе стріляють !!!)))
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15.08.2021 18:15 Відповісти
Бувае...😀 Самоубийцы натуры тонкие..
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15.08.2021 18:16 Відповісти
І креативні ,аж страшно які !!!)))
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15.08.2021 18:18 Відповісти
все буває.. ось моторола самоубився в лифті.
а у кого сь там в їдальні пердак взагалі взірвася, разом з хозяїном..
Так от, самі зайшли - самі самоубили..
а якби не хотіли - не шлялися би по лифтам чі їдальням
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15.08.2021 18:21 Відповісти
Думаю с этих надо начинать расследование.
За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6445
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15.08.2021 18:12 Відповісти
За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 915
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15.08.2021 18:18 Відповісти
А я думав - ліквідацію. За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5754
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15.08.2021 20:23 Відповісти
Что тут выяснять? Грохнули кореша-подельники из ОПГ ОПЗЖ! Нада Рабиновичу яйца дверью прещемить на допросе запоет так что Павлик Морозов обзавидуется!
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15.08.2021 18:12 Відповісти
он запоет ,,при приближении к двери на метр
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15.08.2021 18:31 Відповісти
Щури гризуть одне одного ,змагаючись за годівницю !!!))))
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15.08.2021 18:14 Відповісти
27.07.2021 ЗЕбанда створює Конгрес місцевих та регіональних влад на чолі з Єрмаком як противагу досить сильній Асоціації міст України на чолі з Кличком
Сьогодні вбивають мера Кривого Рогу. Профіт:
1. Контроль над КР
2. Залякування інших непокірних мерів

Рейдернувши всі гілки влади ЗЕбанді потрібно взяти під контроль ще місцеву владу, особливо в крупних містах. Тому почали з КР: велике місто, а мер ригоанал, який не викличе співчуття
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15.08.2021 18:15 Відповісти
Після смерті мера Кривого Рогу від опзж Костянтина Павлова в.о. мера буде секретар міськради Олександр Котляр ( «Слуга Народу»).
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15.08.2021 18:17 Відповісти
Я і кажу що це щурячі разборки !!!)))
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15.08.2021 18:17 Відповісти
Бачу, Моніка Зеленські на порозі чергового скандалу... Як казала та ворожка "початок у тебе буде хороший, середина - кипуча, а кінець - страшний"...
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15.08.2021 18:21 Відповісти
ЯсєньПєнь свої...
Ніколи не повірю щоб в нього кулемета не було!!
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15.08.2021 18:25 Відповісти
Что там расследовать?!Видно же,что банальное самоубийство.
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15.08.2021 18:27 Відповісти
А от Чечетов хотів відлетіти з не меньше 9-го поверху...
А його Маузер знайшли в Симоненка...😎
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15.08.2021 18:28 Відповісти
Скорее всего это юзик и ко его замочили -власть не поделили
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15.08.2021 18:41 Відповісти
А его точно убили? Глядя на эти живописные фотки, вспоминается недавний случай с заказным убийством гражданина США, и давний - с убийством Бабченко. Так шо подождем фоток с похорон....
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15.08.2021 18:41 Відповісти
Салам алейкум Мурзо!!!------------Цілком слушна версія ,час покаже що та як !!!)))
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15.08.2021 18:46 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, Дмитро. Ну так, лучше будем посмотреть шо воно буде...
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15.08.2021 18:48 Відповісти
Как там у В.Войновича: лошадь хоронють...
юмористы!
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16.08.2021 09:08 Відповісти
За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4847 За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4847 Ото.....крывые роги, знаете почему вы в экологическом говне плаваете? Потому что вы таких мертвых мэров выбираете! Это они продают ваше здоровье и их мочат в трусняках на порогах собственных домов. Это тот же шлам, который неучтенный годами продавался в ихний карман. А теперь поставьте заупокойную песенку на соцгороде, ул 22 партсъезда и 26 бакинских комисаров. Ветеранов с медальонсами позовите! Покойный был несравненно любезен с ними..
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15.08.2021 18:50 Відповісти
Як казав Станіславський: "Не вірю". Це постановка, кров свиняча, гільза підкинута, отвір у футболці не від кулі. Завтра на брифінгу оголосять про затримання "виконавців", оголосять у розшук "замовників" (пов'язаних з Порошенком).
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15.08.2021 18:52 Відповісти
Паршиво закончил,никакой эстетики,красивее всех самоубился чечетов,оставив после себя показания на ахметку,которые до сих пор пылятся у неподкупных прокуроров.
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15.08.2021 19:11 Відповісти
А який гвалт зчинився на рашистських каналах. Може є в кого можливість утилізувати ще парочку ригоаналів, щоб путлерівці з горя повиздихали? За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2950
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15.08.2021 19:30 Відповісти
Если сам, то чего в дверном проеме? Нельзя было по-людски, в комнате, в кресле? То есть, не сам, да и с какого перепугу ему это делать, молодой мужик и живут эти ОПЗжопцы неплохо...
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16.08.2021 00:25 Відповісти
шоб все мы понимали - сначала ментов туды не пускала "охрана" мера..- не было распорядження...)))
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16.08.2021 06:40 Відповісти
 
 