Канада офіційно підтвердила участь у саміті Кримської платформи. Делегацію очолить спікер Сенату Ф'юрі
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Канада офіційно підтвердила участь в саміті Кримської платформи, що відбудеться в Києві в серпні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ із посиланням на посла України в Канаді Андрія Шевченка.
Країну представлятиме спікер Сенату Джордж Ф'юрі.
Через ймовірне проведення в Канаді дострокових парламентських виборів у вересні, присутність високопоставлених канадських політиків на саміті Кримської платформи було під питанням.
Так, в Канаді на період виборчої кампанії діє заборона на участь політиків, які балотуються, в міжнародних заходах. Але оскільки членів канадського Сенату і не обирають народним голосуванням, а призначають на посаду рішенням прем'єр-міністра, на сенаторів це обмеження не поширюється.
Після розпуску парламенту і формування нового уряду спікер Сенату - вища політична посада в країні.
Будь ласка, зачекайте...
Тіль рівень життя...
))
Що сало чарівне з тобою, пацаком, робить!!
Паляниця навчився вимовляти?
Не цікавий ти , записний провокатор...
быд**, для элехтурата
Изоляционизм Трампа сменяется глобализмом Байдена. Происходит смена стратегических приоритетов США, где Россия уже не рассматривается как основная цель противостояния. Основной целью становится Китай.
Все попытки России вернуть себе статус «врага №1», а значить и вес в планах Байдена ни к чему не привели. Попытки оказать давление путем имитации возможности полномасштабного наступления на Украину полностью провалились.
США увидело пустые эшелоны и ракетные комплексы без ракет в контейнерах, а министерство обороны США выдало уничижительный отзыв о возможностях ВС РФ, даже в противостоянии с Украиной.