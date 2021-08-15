УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12338 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
2 257 18
Канада (1501) Кримська платформа (314)

Канада офіційно підтвердила участь у саміті Кримської платформи. Делегацію очолить спікер Сенату Ф'юрі

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Канада офіційно підтвердила участь у саміті Кримської платформи. Делегацію очолить спікер Сенату Ф'юрі

Канада офіційно підтвердила участь в саміті Кримської платформи, що відбудеться в Києві в серпні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ із посиланням на посла України в Канаді Андрія Шевченка.

Країну представлятиме спікер Сенату Джордж Ф'юрі.

Через ймовірне проведення в Канаді дострокових парламентських виборів у вересні, присутність високопоставлених канадських політиків на саміті Кримської платформи було під питанням.

Так, в Канаді на період виборчої кампанії діє заборона на участь політиків, які балотуються, в міжнародних заходах. Але оскільки членів канадського Сенату і не обирають народним голосуванням, а призначають на посаду рішенням прем'єр-міністра, на сенаторів це обмеження не поширюється.

Після розпуску парламенту і формування нового уряду спікер Сенату - вища політична посада в країні.

Також читайте: Канада виділить 25 млн доларів для підтримки України
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
И под Харьковом парочку, чтоб Томагавкам до Москвы не далеко лететь.
показати весь коментар
15.08.2021 18:52
+2
Украине нужно предложить сделать весь берег Украины от Мариуполя до Одессы из баз НАТО!!!
показати весь коментар
15.08.2021 18:13
+2
Украине нужны военные союзы заключать, чтобы союзники своими военными силами воевали за Украину, а Украина обяжется за них воевать, если что.
показати весь коментар
15.08.2021 18:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украине нужно предложить сделать весь берег Украины от Мариуполя до Одессы из баз НАТО!!!
показати весь коментар
15.08.2021 18:13 Відповісти
И под Харьковом парочку, чтоб Томагавкам до Москвы не далеко лететь.
показати весь коментар
15.08.2021 18:52 Відповісти
Украине нужны военные союзы заключать, чтобы союзники своими военными силами воевали за Украину, а Украина обяжется за них воевать, если что.
показати весь коментар
15.08.2021 18:15 Відповісти
Украина слабее РФ и РФ по праву сильного говорит. Чтобы Украине добиться сравнивания сил с РФ, то для этого нужно вернуть ядерные вооружения на разные точки и разных видов, тогда эта сила уровняет шансы по силам.
показати весь коментар
15.08.2021 18:18 Відповісти
Не допоможе...
Тіль рівень життя...
))
показати весь коментар
15.08.2021 18:32 Відповісти
Агласітє увєсь спісок, please...
показати весь коментар
15.08.2021 18:30 Відповісти
Вас список закусок интересует? Так тут водки нет, кацап.
показати весь коментар
15.08.2021 18:35 Відповісти
На Українській писати, бачу, вже навчився...а читати??
показати весь коментар
15.08.2021 18:41 Відповісти
Бачу, ти ні читати, ні писати українською не здатне.
показати весь коментар
15.08.2021 18:45 Відповісти
😪
Що сало чарівне з тобою, пацаком, робить!!
Паляниця навчився вимовляти?
Не цікавий ти , записний провокатор...
показати весь коментар
15.08.2021 19:00 Відповісти
Ты смотри, а серьёзное мероприятие намечается- наши дипломаты таки что-то могут.
показати весь коментар
15.08.2021 18:34 Відповісти
в росіске лайно вступили ?
показати весь коментар
15.08.2021 19:25 Відповісти
Toronto, 1980

Канада офіційно підтвердила участь у саміті Кримської платформи. Делегацію очолить спікер Сенату Ф'юрі - Цензор.НЕТ 4701
показати весь коментар
15.08.2021 18:37 Відповісти
Канадцы покупали Фиаты, сделанные на роССии потому, что дешевые, собак выгуливать.
показати весь коментар
15.08.2021 19:03 Відповісти
Стэпан, но покупали? А отмазки почему, для быд**, для элехтурата Канада офіційно підтвердила участь у саміті Кримської платформи. Делегацію очолить спікер Сенату Ф'юрі - Цензор.НЕТ 2649
показати весь коментар
15.08.2021 20:06 Відповісти
Канада офіційно підтвердила участь у саміті Кримської платформи. Делегацію очолить спікер Сенату Ф'юрі - Цензор.НЕТ 4166
показати весь коментар
15.08.2021 18:40 Відповісти
Байден, мир и Украина.
Изоляционизм Трампа сменяется глобализмом Байдена. Происходит смена стратегических приоритетов США, где Россия уже не рассматривается как основная цель противостояния. Основной целью становится Китай.
Все попытки России вернуть себе статус «врага №1», а значить и вес в планах Байдена ни к чему не привели. Попытки оказать давление путем имитации возможности полномасштабного наступления на Украину полностью провалились.
США увидело пустые эшелоны и ракетные комплексы без ракет в контейнерах, а министерство обороны США выдало уничижительный отзыв о возможностях ВС РФ, даже в противостоянии с Украиной.
показати весь коментар
15.08.2021 22:42 Відповісти
Как-то напрягает президентский PR вокруг этой "Крымской платформы" при полном отсутствии информации по поводу стран - участниц. Канада подтвердила - гуд, а кто еще? Очень интересует позиция стран-участниц например "Будапештского меморандума" (понятно, кроме рашки).
показати весь коментар
16.08.2021 09:37 Відповісти
 
 