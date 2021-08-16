Поруч із тілом мера Кривого Рогу Павлова лежала мисливська рушниця, - МВС
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Поруч з тілом знайденого мертвим мера Кривого Рогу Дніпропетровської області, екснардепа, члена партії "Опозиційна платформа - За життя" Костянтина Павлова виявлено мисливську рушницю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві внутрішніх справ в неділю.
"15 серпня в 16.15 в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на подвір'ї власного домогосподарства знайдено мертвим з вогнепальним пораненням (попередньо грудної клітини) Криворізького міського голову Костянтина Павлова, 1973 року народження. Поруч з тілом лежала мисливська рушниця. Обставини події з'ясовуються", - повідомили у відомстві.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у власному будинку.
За цим фактом поліція почала кримінальне провадження.
Будь ласка, зачекайте...
Цікаво, поряд з тілом счасливої екс-очільниці Фонду Держимайна Валі Семенюк також таке ружжо знайшли?
Написать заявление умеешь - иди и получай разрешение. Ну и деньги на такой "кастрированный" калаш приготовь до штуки баксов. Или все бабки на пивосик уходят?
Galina_W_@galadriel999 1 ч
Місце загиблого мера Кривого Рогу моментально зайняв місцевий Слуга народу.
Склавши два і два, кандидат наук Ківа, занервував і вирішив підстрахуватися.
Гражданам разрешено покупать, хранить и пользоваться нарезным (некороткоствольным) небоевым оружием, т.н. спортивным и охотничьим. Главное отличие охотничьего калаша от боевого - невозможность стрелять очередями и невозможность произвести выстрел со сложенным прикладом.
Вот например такая охотничья красотка-машинка
И заметь - полный магазин патронов 9 мм. Парабеллум. Полторы штуки баксов. Опять, же охотничий вариант не выдает 800 выстрелов в минуту, а по одному, как из макарова...