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Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова

Новини Цензор.НЕТ Події

Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що буде тримати на особистому контролі розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Завтра заслухаю доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу. Костянтин Павлов був знайдений мертвим із вогнепальним пораненням на веранді власного будинку. Кримінальне провадження відкрито невідкладно. На місці перебувають керівник поліції Дніпропетровської області, слідчо-оперативні групи та всі необхідні фахівці", - зазначив Зеленський.

За його словами конкретна і перевірена інформація буде отримана тільки після проведення експертиз і перших кроків слідства.

Зеленський пообіцяв "тримати цю справу під особистим контролем" і крім того пообіцяв регулярні звіти правоохоронців в цій справі перед громадою Кривого Рогу.

"Щирі співчуття рідним і близьким Костянтина Павлова", - резюмував Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у власному будинку.

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження.
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Топ коментарі
+98
Ну якщо під "лічний контроль" - то справа "глухарь"
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15.08.2021 19:02
+58
да да да!.. возьми еще под контроль самоубийство Шуфрича, Бойко, Рината Кузьмина, Медведчука и других ОПЗЖшников..
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15.08.2021 19:04
+54
Уже и старшОй назначен
Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова - Цензор.НЕТ 9311
Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова - Цензор.НЕТ 7991
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15.08.2021 19:10
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кореша вальнули,зебил клоунский 95?
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16.08.2021 00:57 Відповісти
Пам'ятаю як пропав Гонгадзе то Кучма теж казав шо бере під свій контроль
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16.08.2021 01:08 Відповісти
А дело Гандзюк у него тоже на контроле? Или как узнал, что она о нем нелестно отзывалась, так и утух?
Как те нацдружины бегали за Порохом с плакатами "Хто вбив Гандзюк?", а после того как ЗЄ сел на трон и пристроил к себе Авакова, совсем о ней забыли
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16.08.2021 14:10 Відповісти
Под личным контролем - Небесная сотня и военные склады с боеприпасами...
А потом оказалось, что согласно отчета комиссии ВР, опубликованному в УК, где отчет по двум складам - взрывы от фугаса внутри склада, а Взрыв под Винницей так и не расследован...
Виноватых нет.
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16.08.2021 01:24 Відповісти
Моя версия - дело рук сепаров, начальство им запретило убивать на время наших военных, так решили другую гадость сделать....
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16.08.2021 02:46 Відповісти
А держалка личных контролей у ЗЕлёносопельного БлаЗЕня не отвалится?
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16.08.2021 05:41 Відповісти
Знову найдуть невиноватих.
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16.08.2021 06:34 Відповісти
если взял под контроль --- будет как с делом шеремета ---- назначат виновных
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16.08.2021 07:26 Відповісти
Буду держать расследование этого дела под личным контролем !? Самые "информативные" и тупые штампи в таких случаях: ведется следствие, возбуждено уголовное дело, внесено в реестр, взято на контроль... -можно продолжать... Всегда такое впечатление что в какой-то бланк "по дебильному составленный" (с) вписывается нечто з конкретики. В этом случае Кривой Рог, и т.д.
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16.08.2021 07:42 Відповісти
Зеленський пообіцяв "тримати цю справу під особистим контролем" Джерело: https://censor.net/ua/n3282862

Цю фразу Віслюк спромігся завчити, але толку ніякого в Україні з цього(
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16.08.2021 08:21 Відповісти
Anton Shvets

15 ч. ·

О. Пад лічний кантроль. Десь я вже таке бачив.

Панове ветерани, чи всі мають алібі?
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16.08.2021 10:20 Відповісти
Справу Шеремета як взяв до сих пор невиновные под арестом. И не выпускае .
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16.08.2021 10:24 Відповісти
Господи, зеленский... Может не стоит?
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16.08.2021 10:36 Відповісти
Тримати під особистим контролем - це означає що цим ніхто не буде займатись. Ми вже знаємо як зебіл бере під особистий контроль.
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16.08.2021 10:48 Відповісти
шо воно буде держать мені здається що воно і дрочить толком не вміє
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16.08.2021 11:23 Відповісти
У него для дрочилова есть Ермак! Ну и Ленка ещё
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16.08.2021 12:18 Відповісти
интересно, видео с камеры наблюдения внутри помещения показали, а дальше только с улицы как подпрыгнула кошка и вывалилась рука, или это тайна следствия? а что было в самом помещении кроме "мужчины" с карабином?
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16.08.2021 12:11 Відповісти
В помещение никто не входил и не выходил, что там непонятного?
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16.08.2021 12:18 Відповісти
там не понятного то что велось наблюдение внутри комнаты, потом вдруг с улицы, что внутри камера отказала или кусок видео исчез?
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16.08.2021 18:21 Відповісти
Там с десяток камер, можно посчитать на экране видно, терабайты видео, выложили маленький кусочек, суть и так понятна. Не собираюсь ничего доказывать, но из того что видел, выходит, что погибший зачем то ходил с калашом по дому, патрон был в патроннике. В майке и трусах, карманов значит нет, в ногах валяется телефон и зажигалка, значит держал все в руках. Начал открывать дверь одной рукой, во второй пришлось держать все остальное, или прижал к телу, произошел выстрел...
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16.08.2021 19:09 Відповісти
А у Порошенка наверное хорошо получалось "дрочить", он много чего держал под контролем! ОСОБЕННО ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ - КОТОРЫЕ ПОТОМ ВЫВОДИЛ В АФШОРЫ.
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16.08.2021 12:11 Відповісти
Апшеры, апшеры, апшеры... Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова - Цензор.НЕТ 3090
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16.08.2021 12:19 Відповісти
набутылочник(ца) - тебе скоко лет? Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова - Цензор.НЕТ 8647 школу уже всю прогуляло? Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова - Цензор.НЕТ 6980
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16.08.2021 14:30 Відповісти
Было бы хорошо, если бы ты еще и "бесплатную" железку, т.е. медальку порсвященную 30-летию независимости Украины, держал под контролем. "Любі друзі...." ежеждневно звучит рекламный ролик с экрана ТВ. Железка беплатна, а вот доставка 99 гривен. Видимо на одну гривну в руководителя Укрпочты, кусочек совести остался. Всеукраинский лохотрон!
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16.08.2021 13:10 Відповісти
Справа/ як сіамські близнюки.../ нагадує почерк відправлення у небуття дирегента фракції ВР від ригів ---- Чародеєва ...Тільки й різниця . що той пірнув сторчма у віконце багатоповерхівки ...А виконавці. як видно все тіж : із кремлівської сіцілії...
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16.08.2021 13:14 Відповісти
Миссия: вернуть девушку с собачкой из Уханя
Владимир Зеленский взял под личный контроль возвращения из Уханя украинки Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться без своей собаки.
21 февраля 2020 года президент позвонил украинке в Ухань и пообещал ее доставить домой,

но в конце-концов девушка добралась своими силами через три месяца после звонка.
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16.08.2021 14:24 Відповісти
Комик неплохой,а контролёр слабенький.
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16.08.2021 14:29 Відповісти
комик он всегда был никакучий Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова - Цензор.НЕТ 3988
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16.08.2021 14:30 Відповісти
Актёр никакой,а комик приемлемый ,скорее всего это не его заслуга а тех кто ему писал юморески.
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16.08.2021 14:34 Відповісти
А между комиком и контролером он кагбе еще и занимает должность преза
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16.08.2021 14:51 Відповісти
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