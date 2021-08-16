Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова
Новини Цензор.НЕТ Події
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що буде тримати на особистому контролі розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Завтра заслухаю доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу. Костянтин Павлов був знайдений мертвим із вогнепальним пораненням на веранді власного будинку. Кримінальне провадження відкрито невідкладно. На місці перебувають керівник поліції Дніпропетровської області, слідчо-оперативні групи та всі необхідні фахівці", - зазначив Зеленський.
За його словами конкретна і перевірена інформація буде отримана тільки після проведення експертиз і перших кроків слідства.
Зеленський пообіцяв "тримати цю справу під особистим контролем" і крім того пообіцяв регулярні звіти правоохоронців в цій справі перед громадою Кривого Рогу.
"Щирі співчуття рідним і близьким Костянтина Павлова", - резюмував Зеленський.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у власному будинку.
За цим фактом поліція почала кримінальне провадження.
Будь ласка, зачекайте...
Как те нацдружины бегали за Порохом с плакатами "Хто вбив Гандзюк?", а после того как ЗЄ сел на трон и пристроил к себе Авакова, совсем о ней забыли
А потом оказалось, что согласно отчета комиссии ВР, опубликованному в УК, где отчет по двум складам - взрывы от фугаса внутри склада, а Взрыв под Винницей так и не расследован...
Виноватых нет.
Цю фразу Віслюк спромігся завчити, але толку ніякого в Україні з цього(
15 ч. ·
О. Пад лічний кантроль. Десь я вже таке бачив.
Панове ветерани, чи всі мають алібі?
Владимир Зеленский взял под личный контроль возвращения из Уханя украинки Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться без своей собаки.
21 февраля 2020 года президент позвонил украинке в Ухань и пообещал ее доставить домой,
но в конце-концов девушка добралась своими силами через три месяца после звонка.