З програми наступної літньої Олімпіади прибрали карате, бейсбол і софтбол, але додали брейк-данс, серфінг, скелелазіння і скейтбординг (оновлено)

Організаційний комітет Олімпійських ігор-2024, які відбудуться в Парижі, опублікував список видів спорту, які будуть представлені на турнірі.

Про це свідчить інформація на сайті змагань, передає Цензор.НЕТ.

З переліку виключили карате, бейсбол і софтбол, проте з'явиться новий вид - брейк-данс, серфінг, скелелазіння і скейтбординг, зазначає Громадське радіо. Оргкомітет заявив, що програма остаточна й не підлягає змінам.

Раніше президент Всесвітньої федерації карате Антоніо Еспіноса наполягав на тому, що цей вид спорту має повернутися на Олімпійські ігри на постійній основі.

Еспіноса сказав Міжнародному олімпійському комітету: "Ми показали світові, що карате — унікальний вид спорту. Карате — це вид спорту, який вимагає особливої ​​спортивної підготовки і особливої ​​техніки. Це те, що ми можемо запропонувати олімпійському руху, тому що це відповідає олімпійським цінностям".

Зазначимо, що карате вперше було представлене на Олімпійських іграх — 2020 у Токіо. Тоді Україна завоювала срібну медаль (Анжеліка Терлюга) та бронзову (Станіслав Горуна).

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