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З програми наступної літньої Олімпіади прибрали карате, бейсбол і софтбол, але додали брейк-данс, серфінг, скелелазіння і скейтбординг (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Спорт

З програми наступної літньої Олімпіади прибрали карате, бейсбол і софтбол, але додали брейк-данс, серфінг, скелелазіння і скейтбординг (оновлено)

Організаційний комітет Олімпійських ігор-2024, які відбудуться в Парижі, опублікував список видів спорту, які будуть представлені на турнірі.

Про це свідчить інформація на сайті змагань, передає Цензор.НЕТ.

З переліку виключили карате, бейсбол і софтбол, проте з'явиться новий вид - брейк-данс, серфінг, скелелазіння і скейтбординг, зазначає Громадське радіо. Оргкомітет заявив, що програма остаточна й не підлягає змінам.

Раніше президент Всесвітньої федерації карате Антоніо Еспіноса наполягав на тому, що цей вид спорту має повернутися на Олімпійські ігри на постійній основі.

Еспіноса сказав Міжнародному олімпійському комітету: "Ми показали світові, що карате — унікальний вид спорту. Карате — це вид спорту, який вимагає особливої ​​спортивної підготовки і особливої ​​техніки. Це те, що ми можемо запропонувати олімпійському руху, тому що це відповідає олімпійським цінностям".

Зазначимо, що карате вперше було представлене на Олімпійських іграх — 2020 у Токіо. Тоді Україна завоювала срібну медаль (Анжеліка Терлюга) та бронзову (Станіслав Горуна).

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Топ коментарі
+39
Стрип-данс и спортивное порно - вот это толерантно!
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15.08.2021 19:03
+30
По такому принципу, Якшо Брейк данс - олімпійській від спорта - то Нада і тверк додати.
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15.08.2021 19:05
+21
Карате не спорт а брейк-денс спорт? А почему брейк-денц а не латиноамериканские?* Они больше популярные!
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15.08.2021 19:05
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Кому нужны игры без зрителей? Будет карантин.
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15.08.2021 20:38 Відповісти
Кацапский реп еще введите. Для полноты маразма
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15.08.2021 20:48 Відповісти
А вот можно ли к брейк-дансу добавить по просьбе пенсов уходящей эпохи ещё такой вид спорта как настольный пенис---так охота глянуть!
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15.08.2021 20:52 Відповісти
у поединков и других соревновательных видов спорта есть объективные критерии победы. У танцев - нет. Но растет влияние судейства. Их предпочтения очевидны. Как и падение популярности олимпийских игр.
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15.08.2021 20:56 Відповісти
брейк это не совсем танец, и там очень серьёзные критерии в исполнении всех пауэр-мув элементов и не только...
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15.08.2021 21:18 Відповісти
я знаю, что такое нижний брейк. Занимался в 80х, довольно успешно. Но это не спорт.
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16.08.2021 09:07 Відповісти
даже не сравнивай то чем ты занимался в 80-х и то что из себя представляет брейк сегодня, посмотри финалы ЧМ за последние лет 5, будешь сильно удивлён и перестанешь говорить что ты занимался брейком, то что вы делали в 80-е это детский сад)
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16.08.2021 11:44 Відповісти
Ти придаєш занадто високе значення критеріям виконання танцювальних па.
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17.08.2021 14:29 Відповісти
тут что собрались все реально далёкие от того, что такое брейк-данс? ну хоть загуглите и посмотрите последние ЧМ по брейку, думаю у многих отпадут вопросы, можно ли считать это спортом или нет!
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15.08.2021 21:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iJuHsYuJtY0
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15.08.2021 21:10 Відповісти
Это не спорт???
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15.08.2021 21:12 Відповісти
тільки почав розбиратися в тому бейсболі, як його знову зняли зі змагань.
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15.08.2021 21:12 Відповісти
а как это все будет проводиться? вот я видел бомжа который могет что-то крутануть, как к примеру ему попасть до Парижу на отборочные?
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15.08.2021 21:13 Відповісти
Это нарезка одного из ЧМ ВОТ КАК НАДО "КРУТАНУТЬ" ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ПАРИЖ
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15.08.2021 21:20 Відповісти
Кому хоть карате помешало? Им миллионы людей занимаются.
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15.08.2021 21:20 Відповісти
не знаю кому, но то что было на Олимпийских играх, это пародия на каратэ!
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15.08.2021 21:31 Відповісти
Довольно странное боевое искусство...

Такое ощущение что оно не для реального боя, а для тренировок (по крайней мере то - что было на олимпиаде). Посмотрел на олимпийские соревнования, где каратисты соревновались в ката (бой с тенью). Них... (чего) не понял - но очень интересно. В боксе простому обывателю хотя бы понятно что тот кто дал по морде противнику так что он упал - сильнее. А тут?! Даже в кумите (спарринге) - удары только обозначаются, а не бьются в полную силу. Надо самому заниматься карате, чтоб это понимать. З програми наступної літньої Олімпіади прибрали карате, бейсбол і софтбол, але додали брейк-данс - Цензор.НЕТ 2698
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15.08.2021 21:39 Відповісти
+100500!!! З програми наступної літньої Олімпіади прибрали карате, бейсбол і софтбол, але додали брейк-данс, серфінг, скелелазіння і скейтбординг - Цензор.НЕТ 3294если говорить о каратэ, тогда фул контакт, а фул контакт это киокушин каратэ!
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15.08.2021 23:23 Відповісти
Мудро. И еще много чего можно добавить....например, крестики-нолики или кто дальше плюнет....
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15.08.2021 21:26 Відповісти
Пари-мач - отличный олимпийский спорт. и Казино прекрасный)
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15.08.2021 21:45 Відповісти
Греческие олимпийцы курят в сторонке. Кулачный бой,бег,метания копья,диска,переноска живого быка на расстояние и (да!) состязание в риторике. Причем, олимпийским чемпионом признавался победитель поединка,а не турнира.Таким образом,чемпионов могло быть не по одному в каждом виде.Большинство участников -военные,которые приходили на состязания без оружия. ИГРЫ ВМЕСТО ВОЙНЫ. А сегодня игры - это война.
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15.08.2021 21:52 Відповісти
Черговий приступ толерастії. Гендер-фрішним "спортсменам" важко битися чи м*яч пасувати, а танцюльки саме то.
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15.08.2021 22:23 Відповісти
ДЭБИЛ!!! Вот смотри "танцюльки", повтори чмордяй хоть что-нибудь!
СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
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15.08.2021 23:25 Відповісти
Чого булькаєш? Якщо тобі подобаються танцюючі потні пацанчики в широких штанцях, це не значить, що їх на олімпійські ігри треба включати.
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16.08.2021 09:46 Відповісти
я сразу понял что ты мудак З програми наступної літньої Олімпіади прибрали карате, бейсбол і софтбол, але додали брейк-данс, серфінг, скелелазіння і скейтбординг - Цензор.НЕТ 6966
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16.08.2021 11:40 Відповісти
Ти б так, собако, домашку понімав.
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16.08.2021 19:25 Відповісти
так ты малолетка что-ли? З програми наступної літньої Олімпіади прибрали карате, бейсбол і софтбол, але додали брейк-данс, серфінг, скелелазіння і скейтбординг - Цензор.НЕТ 9537 или на том же уровне умственного развития?
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16.08.2021 19:30 Відповісти
Ну судячи по дитячому переводу стріл я вгадав про тебе і домашку. Будеш ходити підглядати за потними танцюристами брейкдансу - ходи вдень. Інакше на пляшку можуть посадити, чи як ви там даміри один одного караєте.
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16.08.2021 22:34 Відповісти
Брэйк- данс разрешили считать олимпийским видом спорта? Хорошо. А спортивный рок-н-ролл чем хуже? Да и золотая призерша есть вполне реальная. Дочка *****. Зачетно танцует.
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15.08.2021 22:36 Відповісти
Дякую за ідею, друже.
Спортивний рок-н-рол - це тєма.
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17.08.2021 14:38 Відповісти
единственное, что мне интересно было смотреть на Олимпийских играх - карате.
теперь можно полностью игнорить.
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15.08.2021 23:17 Відповісти
это было не каратэ, а жалкая пародия на каратэ! любой человек который серьёзно занимался, хотя бы 1-й дан, плюётся глядя на это убожество!
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15.08.2021 23:27 Відповісти
Что то у меня такое предчувствие, что скоро и олимпиада ,и олимпийский комитет пойдут покурить бамбук.
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15.08.2021 23:53 Відповісти
Если брейк-данс, то можно и шаффл.
А если скалолазание, то и лазание по балконам.
Надо добавить спортивный мат в очереди за спортивным пивом.
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16.08.2021 00:37 Відповісти
уже писал городу дп.уа= внесите прыжки в сторону, манцы на столе и бег на жопе (опзжопе)))))))
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16.08.2021 06:44 Відповісти
охренили полнлстью... брейк-данс, игра на балалайке... З програми наступної літньої Олімпіади прибрали карате, бейсбол і софтбол, але додали брейк-данс, серфінг, скелелазіння і скейтбординг - Цензор.НЕТ 2221 З програми наступної літньої Олімпіади прибрали карате, бейсбол і софтбол, але додали брейк-данс, серфінг, скелелазіння і скейтбординг - Цензор.НЕТ 9343
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16.08.2021 07:09 Відповісти
а как же "танцы" на пилоне?
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16.08.2021 11:59 Відповісти
модератор, як тобі цей коментар? в ньому немає нічого образливого: Дамир Терентьев

ДЭБИЛ!!! Вот смотри "танцюльки", повтори чмордяй хоть что-нибудь!
СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО!!!_________ це допустимо? то якщо таке можливо в "ефір" (етер), то чому таким "інтелегентам" не можна вказати на те що вони є самому ділі?...
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16.08.2021 12:06 Відповісти
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