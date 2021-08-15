З програми наступної літньої Олімпіади прибрали карате, бейсбол і софтбол, але додали брейк-данс, серфінг, скелелазіння і скейтбординг (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Організаційний комітет Олімпійських ігор-2024, які відбудуться в Парижі, опублікував список видів спорту, які будуть представлені на турнірі.
Про це свідчить інформація на сайті змагань, передає Цензор.НЕТ.
З переліку виключили карате, бейсбол і софтбол, проте з'явиться новий вид - брейк-данс, серфінг, скелелазіння і скейтбординг, зазначає Громадське радіо. Оргкомітет заявив, що програма остаточна й не підлягає змінам.
Раніше президент Всесвітньої федерації карате Антоніо Еспіноса наполягав на тому, що цей вид спорту має повернутися на Олімпійські ігри на постійній основі.
Еспіноса сказав Міжнародному олімпійському комітету: "Ми показали світові, що карате — унікальний вид спорту. Карате — це вид спорту, який вимагає особливої спортивної підготовки і особливої техніки. Це те, що ми можемо запропонувати олімпійському руху, тому що це відповідає олімпійським цінностям".
Зазначимо, що карате вперше було представлене на Олімпійських іграх — 2020 у Токіо. Тоді Україна завоювала срібну медаль (Анжеліка Терлюга) та бронзову (Станіслав Горуна).
Будь ласка, зачекайте...
Такое ощущение что оно не для реального боя, а для тренировок (по крайней мере то - что было на олимпиаде). Посмотрел на олимпийские соревнования, где каратисты соревновались в ката (бой с тенью). Них... (чего) не понял - но очень интересно. В боксе простому обывателю хотя бы понятно что тот кто дал по морде противнику так что он упал - сильнее. А тут?! Даже в кумите (спарринге) - удары только обозначаются, а не бьются в полную силу. Надо самому заниматься карате, чтоб это понимать.
СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Спортивний рок-н-рол - це тєма.
теперь можно полностью игнорить.
А если скалолазание, то и лазание по балконам.
Надо добавить спортивный мат в очереди за спортивным пивом.
ДЭБИЛ!!! Вот смотри "танцюльки", повтори чмордяй хоть что-нибудь!
СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО!!!_________ це допустимо? то якщо таке можливо в "ефір" (етер), то чому таким "інтелегентам" не можна вказати на те що вони є самому ділі?...