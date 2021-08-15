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КС (1154) Тупицький (227) Веніславський (217)

Конституційний Суд без Тупицького працює нормально, немає жодної кризи розгляду справ, - "слуга народу" Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конституційний Суд без Тупицького працює нормально, немає жодної кризи розгляду справ, -

Представник президента в Конституційному Суді, "слуга народу" Федір Веніславський заявив, що КСУ працює "абсолютно нормально", а для заяв про негативний вплив на його роботу відсторонення від посади Олександра Тупицького немає підстав.

Про це Веніславський сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" 15 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Було багато інсинуацій з приводу того, що є параліч роботи Конституційного Суду, політичні опоненти звинувачували президента, що він заблокував його роботу, тому що усунув пана Тупицького ... Сьогодні Конституційний Суд працює абсолютно нормально, жодної кризи розгляду справ у Конституційному Суді немає. Виконувач обов'язків голови Конституційного Суду заступник голови пан Головатий успішно керує роботою Конституційного Суду, тому говорити про те, що відсутність пана Тупицького негативно впливає на діяльність Конституційного Суду, точно немає ніяких підстав", - підкреслив Веніславський.

У цьому контексті він нагадав, що в червні-липні КСУ прийняв історичне, на його переконання, рішення у справі про функціонування української мови як державної, а також про відновлення соціальних гарантій "чорнобильцям" і ще низку  важливих рішень.

Також читайте: Суд у справі Тупицького перенесли на 9 вересня

Депутат також зазначив, що Велика палата Верховного Суду має досить юридичних підстав для визнання законним указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом винесення 14 липня 2021 року колегією суддів Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду рішення на користь судді Конституційного Суду Олександра Тупицького.
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Топ коментарі
+14
В нас ціла Країна живе без президента, і нічого (те, що сидить в калюжі перед ОП не рахується)
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15.08.2021 19:58
+10
це не означає, що ви з бубочкою нічого не порушили. Скасування кримінальної відповідальності за таке не передбачено.
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15.08.2021 19:45
+9
Так у нас и страна работает без бубочки , т к он в отпуске больше, чем на работе
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15.08.2021 19:54
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Такое ощущение, вроде бы он вообще работал - пришел, понюхал кокса, уехал домой.
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15.08.2021 19:40 Відповісти
при чем молдавский суд до тупицкого? его там будут судить?
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15.08.2021 19:44 Відповісти
Я тоже задался вопросом - а что за птица на стене, которой не видно на сайте КСУ? Конституційний Суд без Тупицького працює нормально, немає жодної кризи розгляду справ, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 3178
Видимо оформитель этой статьи расеянец - увидел в сети картинку с флагом имеющим синий и желтый цвета и решил что это как раз то что нужно Конституційний Суд без Тупицького працює нормально, немає жодної кризи розгляду справ, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 6201
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15.08.2021 20:16 Відповісти
это с той оперы, когда мы смеялись из кацапов что вместо своих вояк на бордах рисовали гитлеровских вояк. тут картина по смыслу та же...
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15.08.2021 21:16 Відповісти
Это привет от Чаушеску.
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15.08.2021 21:20 Відповісти
каким боком Чаушеску до Молдовы? в Молдове бел первый секретарь коммуны молдловы.
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15.08.2021 21:26 Відповісти
це не означає, що ви з бубочкою нічого не порушили. Скасування кримінальної відповідальності за таке не передбачено.
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15.08.2021 19:45 Відповісти
Ссылку на закон, запрещающий отменять указы президента?
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15.08.2021 20:37 Відповісти
в києві "море юристів" і самі "поважні", ясна річ, дохтора наук. вчепились в посаду голови КСУ. Та яка там різниця голова Тупицький чи Головатий. Голова суду-це виключно адміністративна посада. КСУ - це колегіальний судовий орган. Функція голови-це підписання рішення. А то поробили палати по категоріях справ і самі вирішують чи слухати скопом чи по палатам. Театр абсурду. Є їх 18, то хай і розглядають всі 18 одночасно і приймають рішення. Хто проти, пиши окрему думку. А тих хто утримався не повинно бути а рішення приймається простою більшістю голосів. А то плодять пародію як з рішення по ВСУ. Так і не зрозуміло, ВС легітимний чи ні. А ті що сидять в бібліотеці ВС чинні судді чи ні.?
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15.08.2021 21:28 Відповісти
Конституція, яка передбачає повноваження як державних інституцій, так і осіб, що їх очолюють. Якщо не передбачено скасовувати укази попередника - значить, не можна. І це вже підтверджено практикою: Ющенко на цьому погорів. Гугли: "член КС Сюзанна Станнік". якщо захочеш - розберешся.
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16.08.2021 00:54 Відповісти
Какой закон? Включите логику. Указ - это такая бумага, которой обеспечивается выполнение какого-то действия.
После указа действие выполняется, а как можно отменить уже выполненной?
Это разовая процедура, отменить указ можно только если изобретут машину времени, перенесутся в то время, когда этот указ был издан и не издать его. Но такое пока человечеству не под силу.
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16.08.2021 01:14 Відповісти
Що означає «нормально» в цій ситуації із нелегітимним судом?
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15.08.2021 19:48 Відповісти
Так у нас и страна работает без бубочки , т к он в отпуске больше, чем на работе
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15.08.2021 19:54 Відповісти
В нас ціла Країна живе без президента, і нічого (те, що сидить в калюжі перед ОП не рахується)
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15.08.2021 19:58 Відповісти
Живе навіть за відсутністю реальної української державної влади !!!)))
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15.08.2021 20:02 Відповісти
реальная власть - местные органы и силовики. уроки 2014 вас ничему не научили?
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15.08.2021 21:22 Відповісти
Реальна влада ,це та влада ,яка виконує власні Конституційні обов"язки !!!)))
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16.08.2021 12:07 Відповісти
Конституционный Суд без Тупицкого работает нормально.- КС убедился что шибздик в Украине-главный и статью 13. "Земля, ее недра, являются объектами права собственности Украинского народа " КС растолкует правильно. Украинский народ-это кодлан Коломойского.
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15.08.2021 20:10 Відповісти
Цікаво ,а якщо половину з тих "Тупицьких" розігнати ,суд буде працювати???)))
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15.08.2021 20:14 Відповісти
Конечная цель затеянной кодланом Коломойского суеты с КС- мародёрство воюющей Украины в особо крупном размере. Тупицкий это цап - відбувайло с последующей материальной компенсацией понесенного морального ущерба.
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15.08.2021 20:20 Відповісти
Конечно будет! "Свято место пусто не бывает". Конституційний Суд без Тупицького працює нормально, немає жодної кризи розгляду справ, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 6592
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15.08.2021 20:42 Відповісти
На фото герб и флаг Молдовы) это что за намёк)?
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15.08.2021 20:10 Відповісти
доля чаушеску у бубаноида...
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15.08.2021 20:30 Відповісти
Працює як зеленський накаже ))
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15.08.2021 20:31 Відповісти
Так рассуждает юрист представитель Президента в Конституционном Суде,оказывается КС может работать,а вот Конституцию не обязательно соблюдать.
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15.08.2021 20:44 Відповісти
"НОРМАЛЬНО"??
Щось за 30-ть років такого не пам'ятаю....
ХАМєлєони та забаганки влади, будь якої..
На маєтки їх подивіться...
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15.08.2021 20:46 Відповісти
Без Веніславського теж буде працювати нормально.
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15.08.2021 20:47 Відповісти
Без Зеленського взагалі буде краще для всіх!Бо таке творить в державі,що потім всі будемо за ті його неподобства Україна буде платити з бюджету за наш рахунок!Зеленський повинен піти!
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15.08.2021 21:18 Відповісти
Невже Зеленський гірший за донєцкого хама? Щось не видно голів сільських рад, призначених із Кривого Рога, як із даунбасу, при хамові.
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15.08.2021 23:08 Відповісти
забыл написать что даже еслиб КС вообще распустили, то ты сам бы справился.
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15.08.2021 21:28 Відповісти
Судьи, которых общество не выбирало, которым общество не доверяет, не будут работать на общество. Они будут работать на тех, кто их назначил - на первых лиц, на саму судебную ветвь власти, на её неприкосновенность, на её пожизненность, на её высокооплачиваемость.
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15.08.2021 21:34 Відповісти
даСС....... Тупицкий не уборщица ,ту бы заметили , а этот нах никому не нужен........
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15.08.2021 21:35 Відповісти
Так то воно так, але ж тупицький "на підсосі"
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15.08.2021 23:05 Відповісти
 
 