Конституційний Суд без Тупицького працює нормально, немає жодної кризи розгляду справ, - "слуга народу" Веніславський

Представник президента в Конституційному Суді, "слуга народу" Федір Веніславський заявив, що КСУ працює "абсолютно нормально", а для заяв про негативний вплив на його роботу відсторонення від посади Олександра Тупицького немає підстав.

Про це Веніславський сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" 15 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Було багато інсинуацій з приводу того, що є параліч роботи Конституційного Суду, політичні опоненти звинувачували президента, що він заблокував його роботу, тому що усунув пана Тупицького ... Сьогодні Конституційний Суд працює абсолютно нормально, жодної кризи розгляду справ у Конституційному Суді немає. Виконувач обов'язків голови Конституційного Суду заступник голови пан Головатий успішно керує роботою Конституційного Суду, тому говорити про те, що відсутність пана Тупицького негативно впливає на діяльність Конституційного Суду, точно немає ніяких підстав", - підкреслив Веніславський.

У цьому контексті він нагадав, що в червні-липні КСУ прийняв історичне, на його переконання, рішення у справі про функціонування української мови як державної, а також про відновлення соціальних гарантій "чорнобильцям" і ще низку важливих рішень.

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Депутат також зазначив, що Велика палата Верховного Суду має досить юридичних підстав для визнання законним указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом винесення 14 липня 2021 року колегією суддів Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду рішення на користь судді Конституційного Суду Олександра Тупицького.