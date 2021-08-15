Двом хлопцям, що напередодні побили журналіста Кужельного, повідомили про підозру, - поліція Києва

Вчора під час мітингу під Офісом Президента порушники спочатку принижували, а потім нанесли тілесні ушкодження фотокореспонденту. За скоєне їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину.

Поліцейські звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжних заходів. За скоєне фігуранам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Також співробітники поліції встановлюють роль інших учасників у скоєному правопорушенні.

Окрім того, наголошуємо: вибачення за скоєння злочину не звільняє правопорушників від відповідальності.

Розкаяння, матеріальна компенсація витрат на лікування журналіста може бути врахована судом під час винесення вироку. Також нагадуємо, що членство в будь-яких громадських формуваннях чи політичних організаціях не звільняє від відповідальності за скоєння правопорушення", - підсомовує Відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомлялося, 14 серпня під Офісом відбувається акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальн у центрі Києва поблизу Офісу Президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста.

Глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив глава МВС.

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