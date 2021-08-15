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журналістика (1614) Київ (13835) напад (1014) Нацполіція (13922) Правоохоронні органи (2660)

Двом хлопцям, що напередодні побили журналіста Кужельного, повідомили про підозру, - поліція Києва

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Двом хлопцям, що напередодні побили журналіста Кужельного, повідомили про підозру, - поліція Києва

Вчора під час мітингу під Офісом Президента порушники спочатку принижували, а потім нанесли тілесні ушкодження фотокореспонденту. За скоєне їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину.

Поліцейські звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжних заходів. За скоєне фігуранам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Також співробітники поліції встановлюють роль інших учасників у скоєному правопорушенні.

Окрім того, наголошуємо: вибачення за скоєння злочину не звільняє правопорушників від відповідальності.

Розкаяння, матеріальна компенсація витрат на лікування журналіста може бути врахована судом під час винесення вироку. Також нагадуємо, що членство в будь-яких громадських формуваннях чи політичних організаціях не звільняє від відповідальності за скоєння правопорушення", - підсомовує Відділ комунікації поліції Києва.

Двом хлопцям, що напередодні побили журналіста Кужельного, повідомили про підозру, - поліція Києва 01

Як повідомлялося, 14 серпня під Офісом відбувається акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальн у центрі Києва поблизу Офісу Президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста.

Глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив глава МВС.

Також дивіться: Слова Зеленського про любов до України - дешевий трьоп, - Білецький на акції "Зупинимо капітуляцію" під ОПУ. ВIДЕО
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Топ коментарі
+14
А хіба їх там лише двоє було?
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15.08.2021 19:58
+13
Малолетнего гниду с рюкзаком из нацщенков упечь в клетку пожизненно. Из этого примата человек уже не получится. Да и его подельника туда-же.
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15.08.2021 20:29
+12
А Вы,Павел,объясните это дебилам. И не важно,со Львова они или из Полтавы. Дебил-он и в Африке дебил.
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15.08.2021 20:10
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Двум парням, накануне избившим журналиста Кужельного, сообщили о подозрении, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 7729
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15.08.2021 19:54 Відповісти
Малолетнего гниду с рюкзаком из нацщенков упечь в клетку пожизненно. Из этого примата человек уже не получится. Да и его подельника туда-же.
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15.08.2021 20:29 Відповісти
Якби кидалися "рожевими свинками", то такого не трапилося.
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15.08.2021 19:56 Відповісти
А хіба їх там лише двоє було?
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15.08.2021 19:58 Відповісти
Інших не можна. Це наближені до вождя.
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15.08.2021 20:06 Відповісти
До вош кого? Вибачте.
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15.08.2021 20:11 Відповісти
Довоштебе.
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15.08.2021 20:21 Відповісти
встановлено, напевне, двох. Інші злочинці, скоріш за все, навчені прийомам маскування.
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15.08.2021 20:06 Відповісти
Злили лише тих,хто на відео потрапив.Питання:а як щодо "відеооператора",того,хто поширював в мережі ?
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15.08.2021 20:40 Відповісти
ведешь себя, как ванька - будь готов сидеть, как у них принято
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15.08.2021 20:01 Відповісти
В тот же день злоумышленников идентифицировали, они попросили прощения у медийщика - а если бы не идентифицировали , то и извинений не было бы ?
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15.08.2021 20:03 Відповісти
Тарасов , ти молодець ...підготував посилання... стараєшся, готовиш досконало кожний свій пост...може тобі за це лайк поставити? Двом хлопцям, що напередодні побили журналіста Кужельного, повідомили про підозру, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 2927
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15.08.2021 20:11 Відповісти
Правильно. 5 лет самое то. Я так и не понял за что они его избили? За прикид что ли? Так Львов же самый западный, крупный город Украины. И должен быть, по идеи, более продвинутым и толерантным в вопросах прав и свобод. Но нет, всё никак не уйдет "средневековое, диковатое мышление"- даже там.
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15.08.2021 20:04 Відповісти
А Вы,Павел,объясните это дебилам. И не важно,со Львова они или из Полтавы. Дебил-он и в Африке дебил.
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15.08.2021 20:10 Відповісти
Можливо..Журналістика друга професія після проституції..))
Вспам'ятайте "борцунів" за нарід...
А зараз по 300000тисч в наглядових зрадах УЗ та і ВР сидять на конвертах..
ЛГБТ якесь...
🤭
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15.08.2021 20:11 Відповісти
За сережку в ухе предъявляли
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15.08.2021 20:22 Відповісти
Интересно, Святославу тоже предьявили бы за серьгу в ухе? Двом хлопцям, що напередодні побили журналіста Кужельного, повідомили про підозру, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 9261

Лев Диакон оставил любопытное описание внешности Святослава: «Он был среднего роста, нос плоский, глаза голубые, густые брови, мало волос на бороде, а усы длинные, косматые. Вся голова была выстрижена, кроме одного клока, висевшего по обеим сторонам в знак его знатного происхождения. Шея у него была плотная, грудь широкая, он был очень строен. Вся его внешность была мрачной и суровой. В одном ухе висела серьга, украшенная карбункулом и двумя жемчужинами. ..."
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15.08.2021 20:35 Відповісти
Мурза тут Буквы своё расследование провели Двом хлопцям, що напередодні побили журналіста Кужельного, повідомили про підозру, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 3203 З Росії - до України «порядок наводити»: що відомо про неонациста з РФ, який напав на фотокора #Букв Двом хлопцям, що напередодні побили журналіста Кужельного, повідомили про підозру, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 8819
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15.08.2021 20:58 Відповісти
Кто бы сомневался, шо именно из страны-помойки весь этот генетический мусор повсюду расползается.
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15.08.2021 21:58 Відповісти
Для более точного понимания кто такой Белый Вождь Беля и его ближайшее окружение, и почему там оказался Тесак и подобные рашенский нацболы из "Русского центра"
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/10/14/hardcore-russian-nazis-in-kyiv/
«Жесткая» группировка российских неонацистов обосновалась в Украине
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15.08.2021 22:05 Відповісти
Спасибо за хорошие эмоции, вызванные здоровым смехом. Ты серьезно считаешь, что эти дебилы знают, кто такой Святослав? Они называют себя одни - нацистами, другие - националистами. Попробуй обсудить с ними Ницше или Михновского.
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18.08.2021 15:57 Відповісти
Будь ласка, Пане. Да я понимаю, шо там ни к совести, ни к интеллекту взывать бесполезно - там все на уровне простейших инстинктов.
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18.08.2021 17:05 Відповісти
Они из окружения рашенских имперских нацболов у Бели. В семье не без урода.
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15.08.2021 20:32 Відповісти
Один из них как понимаю несовершеннолетний. Так что уже пять лет вряд ли ему будет. А вообще думаю, что отделаются штрафом, ну может еще общественными работами.
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15.08.2021 21:26 Відповісти
Так вони вибачилися на камеру?Нє??
Не виправдовую -фсі на одного..
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15.08.2021 20:06 Відповісти
Тепер кілька років вибачатимуться заходячи в камеру...
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15.08.2021 20:13 Відповісти
Нє...і це вже сумно...))
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15.08.2021 20:16 Відповісти
Подростков собирали по всей Украине.

Двом хлопцям, що напередодні побили журналіста Кужельного, повідомили про підозру, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 7943
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15.08.2021 20:12 Відповісти
Вже , десь, років з три верещать "патріоти" і називали їх "нацжонами"...
А зараз в якому "статусі"?? Може щось пропустив?
Чи хто більше лаве дає??
Please, роз'ясніть...
🤗
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15.08.2021 20:20 Відповісти
у авакяна с беней хватит бабла
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15.08.2021 20:49 Відповісти
когось удивит,если белецкий с боцманом причащаются у добкина?
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15.08.2021 20:15 Відповісти
Квт 95 задовбався вже нові режисури планувати, щоб врятувати гнилий рейтинг гпилого...
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15.08.2021 20:18 Відповісти
За содеянное фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы", - уточнили в полиции.Источник: https://censor.net/ru/n3282865

- а вот вопрос знатокам
по Конституции у нас все равны, НО почему за пару тумаков журналисту дают такие срока?
чем журналисты лучше к примеру водителей автобуса?
- какого хрена им такие привилегии? - ведь мы все знаем что 90% из них работают по заказу и за бабло..
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15.08.2021 20:20 Відповісти
Во всем мире так...
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15.08.2021 20:30 Відповісти
вы в этом уверены, вам так рассказали или вы так думаете?
- тогда нужно записать в Конституции - все граждане равны перед законом, но журналисты ровнее.. Двом хлопцям, що напередодні побили журналіста Кужельного, повідомили про підозру, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 9707
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15.08.2021 20:38 Відповісти
Не водій автобуса збирає для нас усіх інформацію,а журналіст...Тому його і захищає закон...
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16.08.2021 11:03 Відповісти
Нападение при выполнении работы репортера, фотографа, журналиста по заданию редакции, а не "так захотелось". Вне работы в быту такие какие все.
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15.08.2021 20:33 Відповісти
Емм, а не тільки журналісти так виділені в кримінальному кодексі, а ще низка професій взагалі-то - від депутатів і до лікарів!
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15.08.2021 20:42 Відповісти
да
- вот это и есть нарушение прав остальных граждан - неравенство перед законом
дерьмо к которому все принюхались..
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15.08.2021 20:44 Відповісти
Прав у чому ? Лупцювати?
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16.08.2021 10:28 Відповісти
Це не пара тумаков.Цілеспрямовано били по голові. ногами.https://www.facebook.com/ivadnik/videos/214349977308019
При цьому пояснюючи,за що,-бо три тижні тому цього ж журналіста бив їх старший товариш-кумир,скінхед,громадянин рф,шестьорка Боцмана,Шаланкевич.
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15.08.2021 20:49 Відповісти
Из-за бабла, абсолютно все работают, на халяву никто не хочет пахать.
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15.08.2021 22:11 Відповісти
Печерский холм, August 15,

Перфоманс Национального корпуса под Офисом президента показал, что собственных мощностей у Билецкого немного. Собралось на акцию несколько сотен человек (до тысячи), в толпе замечено немало подростков, явно нанятых за деньги (у Нацкорпуса такое не впервые). Прорваться на Банковую колона Билецкого не смогла. А закидать фаерами дом "где живет Зеленский" (оказывается переезд Зеленского на государственную дачу в Нацкорпусе проспали) - много ума не нужно.
Намного интереснее другое - откровенно вялая реакция полиции на действия боевиков Нацкорпуса. Девять пострадавших полицейских, в том числе с резаными ранениями - это не шутки. На видео четко видно, как боевики Нацкорпуса кидают в полицейских камни и шины, а ответной реакции просто нет. Полицейские не атаковали.
Вариантов возможно два. Либо власть решила не обострять обстановку перед Днем независимости. Либо с Билецким все же договорились. В этом случае все произошедшее - лишь возможность Билецкому сберечь лицо перед своими боевиками, дабы никто не крикнул "Акела промахнулся!" Это означает, что боевики Нацкорпуса попавшие за решетку, Билецким уже слиты. Они будут сидеть.
Что именно произошло, понять будет просто. Если Билецкий вскорости начнет бороться не с ОП, а с противниками ОП - значит стороны договорились.
ОП сейчас вдохновенно зачищает кадры Авакова. С Национальным корпусом Офис президента решил себя вести в стиле бандитов 90-х, сперва кулаком в нос, а лишь потом - разговор. Роль кулака в нос выролнил арест 6 членов НК в Харькове и медиа-кампания против Сергея Коротких, кличка "Боцман", правой руки Билецкого и темной личности связанной со спецслужбами России.

Удар вышел крайне болезненный для Билецкого. Дело в том, что арестованные личности взяты по уголовной статье - рэкет. Фокус в том, что этот веселый бизнес был одним из наполнителей кассы Нацкорпуса. По факту, часть харьковского (и не только) бизнеса была отдана Аваковым Билецкому "на кормление".

Билецкий сейчас прижат к стенке. Если арестованных членов НК не освободят, они наговорят на статью для самого Билецкого, внутри Нацкорпуса еще те высокие отношения. Однако ОП хочет как раз сломать Билецкому этот канал добычи финансов. Коса нашла на камень.
И вот тут Билецкого ожидал серьезный удар. Господин Аваков помогать финансово ему не торопится, а фактически он бросил Билецкого с ОП один на один. Причина проста. Билецкий успел крепко достать Авакова в предыдущие годы. Ряд скандалов с участием НК были инициативой Билецкого, а страдал медийно от них Аваков. Арсен Борисович так же мечтает надеть хомут на своего не в меру буйного партнера. А заодно "проверить на вшивость" - продаст или не продаст? Возможно, что таки прав был Арсен Борисович когда не дал Билецкому денег на протестные акции.В отчаянии Билецкий бросился просить денег на протестные акции у знакомых бизнесменов - и вернулся не солоно хлебавши. Бизнес, даривший деньги "другу Авакова" так же не спешит дарить их лидеру Нацкорпуса, да еще и для борьбы против власти.

И тогда Билецкий пустился во все тяжкие - попытался встретиться с Петром Порошенко. Однако в офисе "Европейской солидарности" гонцам Билецкого вынесли игрушечную плюшевую свинку. Ту самую. Намек более чем отковенный - если Билецкий хочет дружить с Порошенко, сперва он должен публично покаяться за все свои акции против Порошенко. Петр Алексеевич верен себе - зла не помнит, по-этому все записывает. И напоминает.

Реакции от Билецкого не последовало. Очевидно, каяться публично перед Порошенко он не готов. А на какие акции хватит его собственной мощности - скоро увидим. Обещают уже в следующую субботу.
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15.08.2021 20:32 Відповісти
Во первых бабло любит тишину. Во вторых писать подобное открыто можно только преследуя цель - разжигание межнациональной розни. В третьих - тот кто может задуть факелы ветром, никогда не будет бояться огня. Ну и в четвертых, вы наверно не в курсе деталей церемонии в канун Дня памяти жертв Холокоста и героев сопротивления.
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15.08.2021 22:04 Відповісти
Власть преследует патриотов?
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15.08.2021 20:46 Відповісти
патриоты все на передке, в тылу крысы))
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15.08.2021 20:47 Відповісти
Это такие себе "патриоты по вызову". Коммерческие
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15.08.2021 20:51 Відповісти
Не, хорьков вонючих.
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15.08.2021 20:52 Відповісти
завтра эти 2 малолетних дебила будут плакать на камеру и просить прощения, а их лидер ,андрУша, считая бабки будет смеяться на этими несчастными придурками
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15.08.2021 20:47 Відповісти
Как-то не в ту сторону всё поворачивается и некоторые решили монетизировать свой патриотизм и это неправильно.
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15.08.2021 20:55 Відповісти
А ведь сядут придурки, дело резонансное , ихним хозяевам насрать на них, да и отмазывать уродов - себя подставлять. Так что встать - суд идет.
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15.08.2021 20:55 Відповісти
Як передає Oxu.Az з посиланням на українські ЗМІ, медики, що працюють в зоні бойових дій, підтверджують, що на тимчасово окупованих кремлівськими фашистами українських територіях (кацапський - бандустан, лугандонія ордло) відбуваються звірства. Окупанти і сепаратисти українським громадянам і полоненим ВСУ масово виколювали очі, рубали руки, в злучалися животи, відрізали голови і грали ними у футбол. Емма, медик батальйону "Айдар", кожен раз після загибелі хлопців вона дізнавалася тіла загиблих. Емма показала безліч фото з понівеченими тілами українських бійців, на яких вона побачила жахливі сліди кривавих фашистських тортур. За її словами, це зробили російські окупанти - карателі і проросійські бандити бойовики - терористи. www.oxu.az
Звірства бандитів сепаратистів на окупованій території Донбасса- дивіться картинки
yandex.ua/images>зверства бандитів сепаратистів на окупованій території
звірства бандитів сепаратистів на окупованій території - 464 відео.
Тепер цих кривавих терористів катів чекає амністія, почесна робота в бандитської міліції, також ЗЕбіли капітулянти почали протягувати їх до антиукраїнської зРади.
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15.08.2021 20:59 Відповісти

Як надходитися з усіма які по-російськи розмовляють кривавими вбивцями терористами, катами, бойовиками на території України? Тут треба запитати Василя Пелиша який був на Майдані з перших його днів, а потім без роздумів пішов в армію добровольцем захищати Україну. Служив в батальйоні "Айдар". А в кінці серпня під час бою під Луганськом потрапив в полон, після того, як його БТР згорів, і він залишився без свідомості і єдиним, хто вижив з екіпажу. У полоні криваві нелюди вбивці терористи ", відпиляли йому руку через те, що на ній була величне патріотичне татуювання" СЛАВА УКРАЇНІ ! Я був в свідомості, каже Василь і бачив, як мені відпилюють руку, і несамовито від болю кричав" СЛАВА УКРАЇНІ !. Потім мене звільнили. Провів у полоні місяць і один день. У мене тепер є ще одне татуювання - герб України тепер вже на лівій руці. На війну я пішов добровольцем, і якщо була б можливість, повернувся б назад. Але вже найближчим часом мрія молодого воїна про нову кінцівку здійсниться - бійцеві поставлять новітній протез в клініці Чикаго. Василю зголосилися допомогти співробітники Українського конгресового комітету Америки.- Вони беруть на себе всі витрати по переїзду, проживанню та протезування. Причому обіцяють оплатити проживання в Чикаго і для його мами. Поставлять йому новітній протез видно для того щоб він міг ним з розчуленням і любовью гладити "кацапські бороди" у російських фашистів окупантів.?-
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16.08.2021 07:02 Відповісти
та не будет ничего. штраф максимум. чего пыхтеть.
первая судимость, еще и легкие телесные.
судья будет смеяться
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15.08.2021 21:26 Відповісти
штраф цією статтею не передбачено. Умовно хіба що. І то не факт, що це перша судимість.
Чи думаєте, що "умовно" це весело і без наслідків?
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15.08.2021 21:48 Відповісти
судимость гасится и ты не обязан нигде об этом упоминать. в нашей стране это вообще не проблема уже давно.
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15.08.2021 21:53 Відповісти
Коли я приходив на співбесіди в серйозні компанії, вони ще до мого приходу знали всю біографію. Дивлячись для чого "не проблема".
В західну країну не емігруєш швидше за все.
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16.08.2021 03:44 Відповісти
Для Канади і США з таким "crimanal records" їх заяви навіть не розглядатимуть.
В більшості країн Європи за злочини, пов'язані з насиллям автоматично "criminally inadmissible", навіть якщо це офіційно не вказано.
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16.08.2021 03:50 Відповісти
отак з'їздили на мітинг, патріоти великі
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15.08.2021 21:46 Відповісти
Смахивает на провокацию от татарова.
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15.08.2021 21:56 Відповісти
Тебя посадят, а ты не воруй!
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15.08.2021 21:58 Відповісти
Заявление где от пострабавшего? Зато сабачий вой продажных ботов аж до луны. Так делается политика . Нет грязных дел зеленой мрази есть только слеза ребенка.Моралисты
плеснявые стрелки переводят,и думают что быдло и это схавает.
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16.08.2021 03:55 Відповісти
2004 р. н.? Школяр, блін...
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16.08.2021 08:10 Відповісти
1)Лупцювать за країну і так є кого,а журналюгу нашо робота у нього така "тяжкий труд" такий як "сталь лопатой кидать".2)Чудна справедливість у нинішньої влади- одним детектор брехні-тіпа нічого не брали і взагалі то неми а іншим -хоч і вибачились, тасамі домовились(як при ДТП з наслідками) всерівно як у єврейському анегдоті "Сарочка может останемся друзьями. Нет Изя поздно, я уже разделась."
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16.08.2021 08:20 Відповісти
Шмаркачі повинні нести відповідальність за свою неадекватність, тоді іншим до голови щось дійде)
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16.08.2021 11:24 Відповісти
Йой, щоб ще часом журналісту Букви Кужельному не довелося вибачатися перед "хлопцями" які його побили
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16.08.2021 11:30 Відповісти
 
 