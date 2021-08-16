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Слідство розглядає три версії смерті мера Кривого Рогу Павлова: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю, - Артем Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Події

Слідство розглядає три версії смерті мера Кривого Рогу Павлова: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю, - Артем Шевченко

У Міністерстві внутрішніх справ України розглядають три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Про це заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кількість варіантів обмежена: це або вбивство, або самогубство, або необережне поводження зі зброєю. Таке буває", - сказав Шевченко.

За його словами, необхідно провести первинні слідчі дії, зрозуміти, що стало причиною інциденту. Також потрібно провести експертизу зброї.

"Первинні слідчі дії покажуть ознаки ймовірності одного з трьох варіантів", - зазначив спікер МВС.

За словами директора з комунікацій МВС, судово-медична експертиза оперативно встановить причину смерті Павлова, а також характер поранення. Однак балістична експертиза, яка вивчить саму зброю, може зайняти трохи більше часу.

"Поліцейські Дніпропетровської області проводять слідчі дії. Завтра картина буде більш-менш очевидна ніж та, яка сьогодні. Давайте почекаємо", - підсумував Шевченко.

Як повідомлялося, Національна поліція України порушила кримінальне провадження за фактом загибелі Павлова. У поліції підтвердили інформацію про його смерть.

Президент України Володимир Зеленський має намір у понеділок зібрати керівників правоохоронних органів у зв'язку з цим інцидентом.

У Дніпропетровській обласній організації партії "Опозиційна платформа - За життя" заявили про намір добиватися розслідування всіх причин загибелі Павлова.
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Топ коментарі
+20
а мне вот непонятно, почему исключили вариант - кара божья - ? Следствие рассматривает три версии смерти мэра Кривого Рога Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 2601
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15.08.2021 22:04
+18
Да по пьяне рыги друг друг перестреляли или бабло масковское не поделили.
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15.08.2021 22:01
+17
кароче у гриппа нема шансов...
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15.08.2021 22:01
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А про инопланетян забыли!!! Чем не версия!?
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15.08.2021 23:31 Відповісти
в дуло смотрел он же дурак может там пчьолы завелись..нажал на гачьок шоб продуть..ага
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15.08.2021 23:37 Відповісти
А почему "это" ещё вещает? Собирай вещи и вали за тарелколизом и армяшкой.
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16.08.2021 00:08 Відповісти
Смерть Мэра...застрелился и АК положил рядом)))
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16.08.2021 00:42 Відповісти
ишо если перевернуть то и Фингал у него но Давний)) ну и Мыры внаув Украине))) как ПрЫзедент !)))))
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16.08.2021 00:46 Відповісти
Як би там не було, а пекельні парфуми ( Слідство розглядає три версії смерті мера Кривого Рогу Павлова: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 5441 Слідство розглядає три версії смерті мера Кривого Рогу Павлова: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 5441 Слідство розглядає три версії смерті мера Кривого Рогу Павлова: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 5441) будуть мати нову риго-іграшку.
Сподіваюсь, не останню.
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16.08.2021 02:21 Відповісти
Та-а-к, а что там с наследством? Не скорбеть же по рыгу.
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16.08.2021 02:22 Відповісти
а есть и четвертое- не поделили финансовые потоки и бабло, что более всего вероятно
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16.08.2021 06:11 Відповісти
ну - вмер максым- и збс... (далее- по тексту))))))))))))))))))))
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16.08.2021 06:55 Відповісти
Неосторожное обращение с оПЗЖружием
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16.08.2021 07:02 Відповісти
Декілька днів тому була інформація про затримання смотрящєго Кривого Рогу, який пресував усе місто. Швидше за все почався бєспрєдєл і перерозподіл жирних шматків міста.
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16.08.2021 07:21 Відповісти
РигоАнал,заЖОПІВЕЦЬ-нема теми для обговорення.
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16.08.2021 08:37 Відповісти
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