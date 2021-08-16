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Підрядники привласнили понад 160 млн грн, що направлялися у 2019-2021 роках на ліквідацію шахт на Донеччині, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Підрядники привласнили понад 160 млн грн, що направлялися у 2019-2021 роках на ліквідацію шахт на Донеччині, - поліція

У Донецькій області правоохоронці викрили схему розкрадання коштів, отриманих від ліквідації та реструктуризації неробочих державних шахт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

"На Донеччині упродовж 2019-2021 років на проведення робіт з ліквідації та реструктуризації шахт лише двом товариствам-підрядникам було перераховано понад 160 млн грн. Аби легалізувати отримані надлишкові кошти, зловмисники перераховували їх на рахунки підконтрольних фіктивних фірм. Робота у цьому напрямку триває — винні будуть обов’язково притягнуті до відповідальності", - підкреслили у відомстві.

Також читайте: Температура в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс
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Топ коментарі
+3
Увага на дати! 😁 2019-2021 роки! Це хто-хто у нас президент? Бариґа! Але чомусь прізвище бариґи не Порошенко. І навіть не Вальцман. 😊
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16.08.2021 00:29
+3
Не звертайте увагу - це "місцева штатна ботва", котра все , навіть новини про погіршення погоди, переводить в політику.
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16.08.2021 00:56
+2
подрядчики это как соучеридители ассоциации или как эксперты?
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15.08.2021 23:58
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подрядчики это как соучеридители ассоциации или как эксперты?
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15.08.2021 23:58 Відповісти
Це ті, кого спіймали на обналі. І деруть тепер три шкури.
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16.08.2021 00:25 Відповісти
ЭксПЕРДты...
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16.08.2021 00:27 Відповісти
160 лямів ,ну тисчонц 200 конфіскують ,а решта кане в Лету !!!)))
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16.08.2021 00:25 Відповісти
Подрядчики присвоили более 160 млн грн

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Зицпредседатель Фунт заготконтора "рога и копыта"
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16.08.2021 00:28 Відповісти
Классика)))) Но это скорее не рога и копыта - а буревестник))))) великолепная игра актеров фильма по мотивам прекрасного произведения еврейских авторов...
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16.08.2021 00:47 Відповісти
Увага на дати! 😁 2019-2021 роки! Це хто-хто у нас президент? Бариґа! Але чомусь прізвище бариґи не Порошенко. І навіть не Вальцман. 😊
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16.08.2021 00:29 Відповісти
Хаха так в том то и дело что спалились клоуны))))) Вальцман бы не спалился)))) бугагагаггагагагагв
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16.08.2021 00:48 Відповісти
Не звертайте увагу - це "місцева штатна ботва", котра все , навіть новини про погіршення погоди, переводить в політику.
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16.08.2021 00:56 Відповісти
Это по любому ахметовские структуры, потому что к шахтам других не подпускают
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16.08.2021 07:17 Відповісти
клятый порошенко
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16.08.2021 00:32 Відповісти
Та куди там їм до "спеціалістів" по "Великому будівництву"! Крохобори!
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16.08.2021 06:17 Відповісти
ликвидация шахт через "ликвидацию " денег...
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16.08.2021 10:21 Відповісти
 
 