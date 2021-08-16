Український літак вивіз із Афганістану майже 80 осіб, зокрема 8 українців, - Зеленський
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З Афганістану евакуювали майже 80 осіб, зокрема 8 українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter у ніч на понеділок.
"За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію. Головне, що всі вже в безпеці", - написав Зеленський.
Раніше президент повідомляв про евакуацію 30 українців.
Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.
ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.
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А брехливий членограй заявляв про 30 українців!!
Последним ушел с ВПП в Кабуле и первым прибыл на ВПП в Киеве.
Почку продал, чтобы на заправку самолета денег хватило.
Сам маршрут прокладывал.
"Украинский самолет, который находился в Афганистане, забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений, сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде", - говорится в сообщении главы МИД в соцсети.
Ну ты и *******...
Заявлятель уев...
Может и почти на самолёте вывезли?)))
кому це потрібно?
тринькає заради власного іміджу наші гроші! невже не було можливості притулити цих 8 душ до чужих 80 . невже наші там мають таку репутацію що їх не взяв би на борт літак будь-якої країни.
Історія з Уханськими заробітчанами повторюється ?
Стає лячно, що президент наступає на граблі вдруге!