Український літак вивіз із Афганістану майже 80 осіб, зокрема 8 українців, - Зеленський

З Афганістану евакуювали майже 80 осіб, зокрема 8 українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter у ніч на понеділок.

"За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію. Головне, що всі вже в безпеці", - написав Зеленський.

Раніше президент повідомляв про евакуацію 30 українців.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

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ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.