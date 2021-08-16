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Афганістан (450) Зеленський (17439) евакуація (1928)

Український літак вивіз із Афганістану майже 80 осіб, зокрема 8 українців, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Український літак вивіз із Афганістану майже 80 осіб, зокрема 8 українців, - Зеленський

З Афганістану евакуювали майже 80 осіб, зокрема 8 українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter у ніч на понеділок.

"За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію. Головне, що всі вже в безпеці", - написав Зеленський.

Раніше президент повідомляв про евакуацію 30 українців.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Таліби готуються проголосити Ісламський емірат Афганістан. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

Український літак вивіз із Афганістану майже 80 осіб, зокрема 8 українців, - Зеленський 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Слава Найкоротшому. Нє?
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16.08.2021 07:15
+5
"Это благодаря моемууу чуткомууу руководству!"
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16.08.2021 07:17
+5
Украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек, в том числе 8 украинцев, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8811
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16.08.2021 07:47
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Слава Найкоротшому. Нє?
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16.08.2021 07:15 Відповісти
Не "слава",а "спасіба"
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16.08.2021 07:20 Відповісти
Зебоби намагаються спамити. Украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек, в том числе 8 украинцев, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7238
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16.08.2021 07:27 Відповісти
За что, клоун?
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16.08.2021 08:54 Відповісти
эвакуировали почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.

А брехливий членограй заявляв про 30 українців!!
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16.08.2021 10:22 Відповісти
8 украинцев,остальные евреи
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16.08.2021 11:22 Відповісти
"Это благодаря моемууу чуткомууу руководству!"
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16.08.2021 07:17 Відповісти
ЗЕ лично руководил полетом. Глаз не сомкнул.
Последним ушел с ВПП в Кабуле и первым прибыл на ВПП в Киеве.
Почку продал, чтобы на заправку самолета денег хватило.
Сам маршрут прокладывал.
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16.08.2021 08:53 Відповісти
Ах жеш ты моя бубочка.. Спасла 80 человек... И главное, что все до одного в безопасности... Ай молодца, - рейтинги прямо сейчас зашкалят... и дедушка Байден скоро похвалит и по щёчке потрепает...
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16.08.2021 07:19 Відповісти
РАБссиянского быдла в Афгане нет,от слова совсем... Украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек, в том числе 8 украинцев, - Зеленский - Цензор.НЕТ 212172 остальных спасенных то граждане не РАБссии...
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16.08.2021 07:31 Відповісти
На борту украинского самолета из захваченного талибами Кабула были эвакуированы граждане Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси и Афганистана, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ночь на понедельник, 16 августа.
"Украинский самолет, который находился в Афганистане, забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений, сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде", - говорится в сообщении главы МИД в соцсети.
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16.08.2021 08:15 Відповісти
рашкованцы даже посольство не эвакуируют. это их братья по разуму наступают.
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16.08.2021 18:14 Відповісти
Виходить рятували, в основному, іноземців, ну і 8 українців, по ходу прихопили.
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16.08.2021 07:34 Відповісти
Молодец Президент Зеленский. Опять спас людей.
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16.08.2021 07:38 Відповісти
Украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек, в том числе 8 украинцев, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8811
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16.08.2021 07:47 Відповісти
за чей счет банкет?
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16.08.2021 08:06 Відповісти
В Кабулі працює Українська авіакомпанія "Українські крила", саме їх працівників було розтріляно років два назад тому в Кабулі. Скоріш за все, евакуювались самі і взяли тих хто хотів улетіти з Афганістану...
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16.08.2021 09:39 Відповісти
Прилетел за ними на личном самолёте? ))
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16.08.2021 08:08 Відповісти
Президент спас? Точно?

Ну ты и *******...
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16.08.2021 08:50 Відповісти
Теперь 80 пуштунов будут в наблюдательном совете Укроборонпрома на "скромной" зарплате столоваться...
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16.08.2021 08:03 Відповісти
Такое впечатление, что ЗЕ на себе вывез 8 украинцев. Український літак вивіз із Афганістану майже 80 осіб, зокрема 8 українців, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1620

Заявлятель уев...
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16.08.2021 08:50 Відповісти
Почти 80 - это сколько?
Может и почти на самолёте вывезли?)))
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16.08.2021 09:04 Відповісти
Ну типа 76 наверно, но он подумал - тю, спросят а чо так мало, в нормальный Боинг помещается 180 рыл с чумаданами, о- придумал - скажу шо почти 80!
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16.08.2021 09:51 Відповісти
+ 72 наєма
кому це потрібно?
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16.08.2021 10:40 Відповісти
дурна скотиняка - 8 з 80 це лише 10 %.
тринькає заради власного іміджу наші гроші! невже не було можливості притулити цих 8 душ до чужих 80 . невже наші там мають таку репутацію що їх не взяв би на борт літак будь-якої країни.
Історія з Уханськими заробітчанами повторюється ?
Стає лячно, що президент наступає на граблі вдруге!
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16.08.2021 10:48 Відповісти
государство отправило самолет. кто хотел - улетел на нем.
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16.08.2021 18:16 Відповісти
"Чужі" розповзаються по Україні
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17.08.2021 10:25 Відповісти
А что те 12, которые застряли на базе и говорят, что у них якобы нет возможности добраться до аэропорта? Как они предлагают их эвакуировать?
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17.08.2021 16:27 Відповісти
 
 