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Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає

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Ворог за добу тричі порушив режим

Минулої доби, 15 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зазначається, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

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"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що станом на 7:00 ранку 16 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у відомстві.

Автор: Наталя Джума
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Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає - Цензор.НЕТ 4868
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16.08.2021 07:53 Відповісти
Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає - Цензор.НЕТ 1529
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16.08.2021 07:55 Відповісти
Донецк - город миллиона роз....
....был при укропах...
Теперь это город зарослей бурьяна, амброзии и обшарпаных "ворот".
Дворы тонут в мусоре, при том что подняли тарифы.
руССкий мир во всем своем великолепии.
Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає - Цензор.НЕТ 473
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16.08.2021 08:08 Відповісти
 
 