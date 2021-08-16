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Потужний землетрус стався на Гаїті: загинули майже 1300 осіб, 5700 зазнали поранень і травм. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
На Гаїті влада заявила майже про 1300 жертв потужного землетрусу, який стався на острові в суботу. До 5700 осіб зазнали поранень і травм різної тяжкості.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга із посиланням на CNN.
"Кількість жертв зросла до 1297 осіб", – заявили в місцевому управлінні захисту населення, уточнивши, що основна маса жертв – у департаментах Південь, Гранд-анс і Ніпп.
Канал також повідомляє, що медики не встигають надавати всім допомогу, а завали продовжують розбирати. Ймовірно, через це кількість загиблих зросте ще більше.
Проте цей землетрус був набагато менш руйнівним, ніж 11 років тому.
Топ коментарі
+6 fresh guacamole
показати весь коментар16.08.2021 08:47
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і казахи у нього питали, а чого ж в росії горять мільйони гектарів лісу?...
2 раза в одну воронку...
а як народ, дуже дикі і примітивні,правда