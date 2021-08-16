В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 417 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 15 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 417 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 10).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 433 особи;
летальних випадків – 14;
одужало – 248 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 10 238 осіб,
методом ІФА – 1551 особа,
експрес-тестами – 7282 особи.
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За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 266 329 осіб;
одужало – 2 197 075 осіб;
летальних випадків – 53 269;
проведено ПЛР-тестувань – 11 677 835.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях", - розповіли в МОЗ.
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