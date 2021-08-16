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В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали

В Україні зафіксовано 417 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 15 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 417 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 10).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали 01 госпіталізовано – 433 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали 01 летальних випадків – 14;

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали 01 одужало – 248 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали 01 методом ПЛР – 10 238 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали 01 методом ІФА – 1551 особа,

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали 01 експрес-тестами – 7282 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували від коронавірусу понад 76 тис. осіб, загалом - 4 691 020, - МОЗ

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали 01 захворіло – 2 266 329 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали 01 одужало – 2 197 075 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали 01 летальних випадків – 53 269;

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 677 835.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали 14

Автор: Наталя Джума
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В вакцинированном Израиле(в 4 раза меньше Украины) умерло 46 человек за сутки.
"Ковид" в Израиле: тяжелобольных все больше, умирающих - очень много.
Умирающих от "ковида" и его последствий становится пугающе много. По данным на вечер субботы общий список летальных случаев насчитывал 6622, к воскресному вечеру он вырос до 6668, что означает 46 умерших за сутки. Возможно, это некоторый "переучет" числа смертей за выходные, но все равно подобный рост говорит о том, что борьба с распространением "ковида" терпит неудачу в ее главной части - предотвращении тяжелых случаев и смертей.
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16.08.2021 09:31 Відповісти
В среднем за прошлые 7 дней в Израиле умирало по 15 челочек в сутки. В январе в Израиле этот же показатель поднимался до 62.
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16.08.2021 10:24 Відповісти
человек
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16.08.2021 10:24 Відповісти
И чего? Вакцинация Пфайзером - до жопы? А Модерны нету. Про говношмурдяк ненада и заикаться. Пойду закуплю ещё пару масок и дезинфектора пока есть. Всё ж лучше , чем ничего
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16.08.2021 13:02 Відповісти
 
 