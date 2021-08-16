Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 207,9 млн, жертв уже понад 4,3 млн. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 16 серпня у світі зареєстрували 469 864 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8148 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 207 995 388 випадків інфікування, з них 469 864 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 374 947 осіб, з них 8148 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 186,4 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 56-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 15-ту, за летальними випадками - 44-ту і 6-ту позицію відповідно.
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