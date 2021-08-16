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Міністр спорту Гутцайт про російських спортсменів: Спілкуюся... Ми ж до 2014 року як брати були, відверто

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Міністр спорту Гутцайт про російських спортсменів: Спілкуюся... Ми ж до 2014 року як брати були, відверто

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, що спілкується з російськими спортсменами, з якими був в одній команді за часів СРСР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гутцайт розповів в інтерв'ю УП.

"…Реально по-чоловічому розходились. У нас було багато суперечок, відверто кажучи, дивлячись одне одному в очі. Тому що вони реально не розуміли, бо там телебачення реально зомбує людей", - повідомив він.

Відповідаючи на запитання, чи спілкується з російськими спортсменами з колишньої спільної команди, Гутцайт відповів: "Спілкуюсь".

Щодо політичних тем уточнив: "Я не чіпаю теми політики, тому що ми багато сперечались і рік чи два взагалі не спілкувались.

У мене була одна думка, в них інша думка. Хоча ми весь час займалися спортом разом в Радянському Союзі, вигравали Олімпійські ігри в одній команді, 30 років товаришували, чесно.

І таких же людей, як я, багато. Ми ж до 2014 року як браття були, відверто. Потім після розвитку ситуації ми зрозуміли, як кажуть, а "наше ли наше?".

Також читайте: Гутцайт про скандал з Магучіх: Перемагаючи, спортсмени вітають один одного. Поруч опинилася Ласіцкене, а Ярослава не стримала емоцій

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 у Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а у фото з Ласіцкене не було жодної політичної позиції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+80
"С нацистами общаюсь. Мы же до 1941 года как братья были откровенно".
Министр спорта Гутцайт о российских спортсменах: Общаюсь... Мы же до 2014 года как братья были, откровенно - Цензор.НЕТ 5539

И ведь реально не видит **** ничего такого в этом.
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16.08.2021 08:45
+68
Пример спорта и искусства без политики
Министр спорта Гутцайт о российских спортсменах: Общаюсь... Мы же до 2014 года как братья были, откровенно - Цензор.НЕТ 7153
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16.08.2021 08:37
+64
да да. совок министр спорта
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16.08.2021 08:35
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хоче спілкуваться - то нехай спілкується з ними на кухні як приватна особа, не шкодячи нашому іміджу як суспільства і держави. І за власний кошт!
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16.08.2021 10:37 Відповісти
В кодлане воров и предателей Коломойского нет исключений. Новый министр спорта фигурирует в уголовном деле о краже миллионов. 08.03.2020. Гутцайт участвовал в мутных схемах еще до работы министром
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16.08.2021 11:08 Відповісти
вся зеленая плесень такая в Украине.
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16.08.2021 11:51 Відповісти
От телепень.
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16.08.2021 11:54 Відповісти
В тому то і річ, що не воно одне таке, а весь пліснявий кабмін разом з їх зЕзідентом.
Це не молодь, це старі совкові перд.ни в 43 річних шкірках. Фу, гидота.
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16.08.2021 12:22 Відповісти
ещё один тупой руководитель,шо потом удивляться с подчинённых...
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16.08.2021 15:35 Відповісти
Гутцайт: Ми ж до 2014 року як браття були, відверто, а потім прийшов Порошенко і все зіпсував.(це воно й хотіло сказати, мишебрат куїв).
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16.08.2021 16:06 Відповісти
Так он правду говорит. Когда я до 2014 говорил что россия нам не брат то большинство сегодняшних патриетов рвали на себе тельняшки и орали про дружбу народов. 73% они всегда были, просто каждый раз находят для себя новую сказку, то ищут "новые лица" в 91 году среди старых коммуняк, то выбирают крепких хозяйственников и "стабильность" януковича, то вдруг прозревают в 14 году когда петух клюнет жаренный, то снова устают от вайны сидя на диване и снимают вышиванку...
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16.08.2021 21:39 Відповісти
Затем после развития ситуации мы поняли, как говорят, а "наше ли наше?".
Це ти про Крим, ****?
Знову спорт "внепалитики"?
Да вас, зє-блани, за це сраною мітлою з посад треба гнати!!!
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09.09.2021 10:04 Відповісти
Видно що спортсмен, в школі не вчився, книжок не читав.
Україна - справжня Русь, а РФ - Московія.
Росія таке ж відношення має до Русі, як морська свинка до моря.
Про яке братерство він говорить, від пограбування Києва Боголюбськім і по цей день вони всіляко хочуть знищити Русь. А як вкрали назву Русі, то і взагалі не бачать іншого шляху, як тотальне знищення України.
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24.01.2022 13:05 Відповісти
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