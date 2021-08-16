Міністр спорту Гутцайт про російських спортсменів: Спілкуюся... Ми ж до 2014 року як брати були, відверто
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Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, що спілкується з російськими спортсменами, з якими був в одній команді за часів СРСР.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гутцайт розповів в інтерв'ю УП.
"…Реально по-чоловічому розходились. У нас було багато суперечок, відверто кажучи, дивлячись одне одному в очі. Тому що вони реально не розуміли, бо там телебачення реально зомбує людей", - повідомив він.
Відповідаючи на запитання, чи спілкується з російськими спортсменами з колишньої спільної команди, Гутцайт відповів: "Спілкуюсь".
Щодо політичних тем уточнив: "Я не чіпаю теми політики, тому що ми багато сперечались і рік чи два взагалі не спілкувались.
У мене була одна думка, в них інша думка. Хоча ми весь час займалися спортом разом в Радянському Союзі, вигравали Олімпійські ігри в одній команді, 30 років товаришували, чесно.
І таких же людей, як я, багато. Ми ж до 2014 року як браття були, відверто. Потім після розвитку ситуації ми зрозуміли, як кажуть, а "наше ли наше?".
Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 у Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.
Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а у фото з Ласіцкене не було жодної політичної позиції.
Будь ласка, зачекайте...
Це не молодь, це старі совкові перд.ни в 43 річних шкірках. Фу, гидота.
Це ти про Крим, ****?
Знову спорт "внепалитики"?
Да вас, зє-блани, за це сраною мітлою з посад треба гнати!!!
Україна - справжня Русь, а РФ - Московія.
Росія таке ж відношення має до Русі, як морська свинка до моря.
Про яке братерство він говорить, від пограбування Києва Боголюбськім і по цей день вони всіляко хочуть знищити Русь. А як вкрали назву Русі, то і взагалі не бачать іншого шляху, як тотальне знищення України.