Міністр спорту Гутцайт про російських спортсменів: Спілкуюся... Ми ж до 2014 року як брати були, відверто

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, що спілкується з російськими спортсменами, з якими був в одній команді за часів СРСР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гутцайт розповів в інтерв'ю УП.

"…Реально по-чоловічому розходились. У нас було багато суперечок, відверто кажучи, дивлячись одне одному в очі. Тому що вони реально не розуміли, бо там телебачення реально зомбує людей", - повідомив він.

Відповідаючи на запитання, чи спілкується з російськими спортсменами з колишньої спільної команди, Гутцайт відповів: "Спілкуюсь".

Щодо політичних тем уточнив: "Я не чіпаю теми політики, тому що ми багато сперечались і рік чи два взагалі не спілкувались.

У мене була одна думка, в них інша думка. Хоча ми весь час займалися спортом разом в Радянському Союзі, вигравали Олімпійські ігри в одній команді, 30 років товаришували, чесно.

І таких же людей, як я, багато. Ми ж до 2014 року як браття були, відверто. Потім після розвитку ситуації ми зрозуміли, як кажуть, а "наше ли наше?".

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Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 у Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а у фото з Ласіцкене не було жодної політичної позиції.