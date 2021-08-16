УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16394 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
846 0
вакцина (3528) карантин (16095) МОЗ (3881) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 51 068 осіб, загалом - 4 722 695, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 51 068 осіб, загалом - 4 722 695, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 738 073 людини.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"51 068 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 15 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 31 675 людей, повністю імунізовані - 19 393 людини.

Протягом доби працювали: 307 мобільних бригад, 1009 пунктів щеплення; 346 центрів вакцинації.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 417 нових випадків зараження, 248 осіб одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 722 695 людей, з них отримали одну дозу – 4 722 693 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 738 073 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 460 766 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 51 068 осіб, загалом - 4 722 695, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 51 068 осіб, загалом - 4 722 695, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 51 068 осіб, загалом - 4 722 695, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 