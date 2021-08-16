За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 51 068 осіб, загалом - 4 722 695, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 738 073 людини.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"51 068 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 15 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 31 675 людей, повністю імунізовані - 19 393 людини.
Протягом доби працювали: 307 мобільних бригад, 1009 пунктів щеплення; 346 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 722 695 людей, з них отримали одну дозу – 4 722 693 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 738 073 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 460 766 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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