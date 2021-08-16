За тиждень на водоймах України загинули 42 людини, під час пожеж - 12, - ДСНС
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Протягом минулого тижня (з 09.08 по 15.08) на водних об'єктах України загинули 42 людини, під час пожеж - 12.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 928 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 49 осіб.
Ліквідовано 2 тис. 380 пожеж, врятовано на пожежах 13осібта не допущено знищення вогнем 385 будівель і 59 од. техніки. На пожежах загинуло 12 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 334 тис. грн.
Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 315 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 322вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 42 особи.
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Valera Petrov ae0ee0b4
показати весь коментар16.08.2021 23:37 Відповісти Мені подобається 0
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