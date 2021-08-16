"У хартії олімпійського руху написано, що спорт поза політикою", - міністр спорту Гутцайт

Участь українських спортсменів у змаганнях на території РФ не фінансується з державного бюджету, однак це особиста справа кожного спортсмена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У хартії олімпійського руху написано, що спорт поза політикою", - сказав Гутцайт.

На уточнювальне запитання, чи повинні українські спортсмени, щоб ефективно боротися за медалі у світі, брати участь у змаганнях на території Росії, міністр зазначив, що, на жаль, велику кількість змагань проводять саме в РФ.

"Багато ліцензійних змагань до Олімпіади відбуваються в Російській Федерації. Якби ми туди не поїхали, то потім не поїхали б на Олімпіаду. Потім іще було б менше делегації, як результат - іще менше медалей. Що нам робити? Закрити спорт? Ось, наприклад, Ігор Рейзлін здобув срібну нагороду, але він, можливо, не потрапив би на Олімпійські ігри, якби за три місяці до того вони не поїхали на перші й останні цього року ліцензійні змагання, що відбувалися в Казані. Всі кричали б "зрада", що ще менше медалей", - поскаржився Гутцайт.

Водночас він наголосив, що міністерство не фінансує участь спортсменів на змаганнях у Росії.

"Вони їздять за кошти федерацій... Спортсмени для себе приймають таке рішення, це їхня особиста справа", - додав міністр.

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Зокрема, Гутцайт заявив, що відомство проводило інструктажі з українськими олімпійцям щодо запобігання спілкуванню з російськими ЗМІ або російськими спортсменами на Олімпіаді в Токіо.

"Так, розмовляли. Давно спілкуємося на цю тему. Але потрібно розуміти, що коли спортсмен перемагає, як він радіє, який у нього сплеск емоцій. Тому такі ситуації, на жаль, трапляються", - заявив міністр.

Як повідомлялося, у 2018 році тодішній міністр молоді та спорту України Ігор Жданов підписав наказ про заборону виступів українських спортсменів у будь-яких змаганнях, які проводяться на території Російської Федерації. Ця заборона діє і сьогодні.

У 2016 році Жданов заявив, що українських олімпійців проінструктували про необхідність уникати спілкування з російськими ЗМІ.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 у Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а у фото з Ласіцкене не було жодної політичної позиції.