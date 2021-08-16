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Гутцайт сподівається, що Україна увійде до трійки найкращих на Паралімпіаді в Токіо: "Єдине, що може перешкодити, - це ситуація з COVID-19"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Гутцайт сподівається, що Україна увійде до трійки найкращих на Паралімпіаді в Токіо:

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт сподівається, що Україна увійде до трійки найкращих на Паралімпійських іграх в Токіо.

"Я вважаю, що буде багато медалей, і спортсмени виступатимуть на високому рівні. Єдине що може перешкодити - це ситуація з COVID-19", - сказав Гутцайт в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

На уточнювальне запитання, чи увійде українська збірна в трійку найкращих, міністр заявив, що сподівається на це.

Що стосується істотних відмінностей в результатах України на Олімпійських та Паралімпійських іграх, Гутцайт заявив, що неможливо порівнювати олімпійський і паралімпійський спорт.

"Тут зовсім інші підходи. Якщо олімпійський рух розвивається в усьому світі і для всіх країн Олімпіада є найважливішою подією в спорті, то паралімпійський рух по-справжньому розвивається лише в десяти країнах світу. І Україна входить до цієї десятки", - додав він.

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Міністр вважає, що успіхи України на Паралімпіаді пов'язані з хорошим фінансуванням і будівництвом відповідних спортивних баз.

"Створюються всі умови, щоб паралімпійці відчували, що вони нормальні люди, що вони займаються спортом і борються за свої нагороди", - зазначив він.

Також фактором успіху української паралімпійської збірної міністр назвав наявність великої кількості ветеранів, які йдуть в спорт.

"Наприклад, у нас нещодавно проводилися "Ігри Воїнів"(Warrior Games). Це найбільші змагання серед військовослужбовців і ветеранів, які зазнали травм, поранення і захворювання в результаті виконання службових обов'язків у зоні бойових дій. За результатами змагань сформована Національна збірна України з 40 учасників бойових дій, яка вперше представить нашу країну на міжнародних змаганнях Warrior Games в вересні 2021 Орландо (США), в яких візьмуть участь понад 500 учасників бойових дій з 8 країн світу (США, Великобританія Канада, Австралія, Нідерланди, Грузія, Данія, Україна)", - розповів Гутцайт.

Як повідомлялося, 26-літні Паралімпійські ігри пройдуть в Токіо 24 серпня - 6 вересня. У Паралімпіаді візьмуть участь 143 українські атлети, які будуть змагатися в 15 видах спорту. У Токіо розіграють 540 комплектів нагород серед представників 168 країн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Не хочу бути циніком, але надія більше на калік.
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16.08.2021 10:24
+2
Гимнастов РАБссии обидели...израильтянке отдали золото...миллиардер Алишер Усманов,муж Ирины Винер покупал золото для РАБссии и собственной жены типа тренера,лет 20,а тут облом и миллиарды не помогли... Гутцайт сподівається, що Україна увійде до трійки найкращих на Паралімпіаді в Токіо: "Єдине, що може перешкодити, - це ситуація з COVID-19" - Цензор.НЕТ 867 Гутцайт сподівається, що Україна увійде до трійки найкращих на Паралімпіаді в Токіо: "Єдине, що може перешкодити, - це ситуація з COVID-19" - Цензор.НЕТ 867
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16.08.2021 10:46
+1
а если мозгов нет можно участвовать на Паралимпиаде? тогда отправить всю фракцию дегенератов урода.
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16.08.2021 12:10
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"фактором успеха украинской паралимпийской сборной министр назвал наличие большого количества ветеранов " - вот они вряд ли будут брататься с москалями
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16.08.2021 10:22 Відповісти
Іцак Гутморген також поїдуть?
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16.08.2021 10:38 Відповісти
Не хочу бути циніком, але надія більше на калік.
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16.08.2021 10:24 Відповісти
РАБссия опять без флага, гимна и названия сборная РАБссии Гутцайт сподівається, що Україна увійде до трійки найкращих на Паралімпіаді в Токіо: "Єдине, що може перешкодити, - це ситуація з COVID-19" - Цензор.НЕТ 5631потомки скажуть ... сборную РАБссии обосрали еще на ОЛЕНЬпияде в Сочи..забрали половину золотого дерьма...,а Путлер казав... мы паБЕДили... Гутцайт сподівається, що Україна увійде до трійки найкращих на Паралімпіаді в Токіо: "Єдине, що може перешкодити, - це ситуація з COVID-19" - Цензор.НЕТ 8813
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16.08.2021 10:36 Відповісти
Украина в Бразилии 2016 г.. взяла 11 медалей,в Японии 19..всирамно пльохо... Гутцайт сподівається, що Україна увійде до трійки найкращих на Паралімпіаді в Токіо: "Єдине, що може перешкодити, - це ситуація з COVID-19" - Цензор.НЕТ 7402
показати весь коментар
16.08.2021 10:39 Відповісти
Гимнастов РАБссии обидели...израильтянке отдали золото...миллиардер Алишер Усманов,муж Ирины Винер покупал золото для РАБссии и собственной жены типа тренера,лет 20,а тут облом и миллиарды не помогли... Гутцайт сподівається, що Україна увійде до трійки найкращих на Паралімпіаді в Токіо: "Єдине, що може перешкодити, - це ситуація з COVID-19" - Цензор.НЕТ 867 Гутцайт сподівається, що Україна увійде до трійки найкращих на Паралімпіаді в Токіо: "Єдине, що може перешкодити, - це ситуація з COVID-19" - Цензор.НЕТ 867
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16.08.2021 10:46 Відповісти
а если мозгов нет можно участвовать на Паралимпиаде? тогда отправить всю фракцию дегенератов урода.
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16.08.2021 12:10 Відповісти
Они там опозорятся не отходя от старта. Это уже традиция
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16.08.2021 12:50 Відповісти
Хотеть не вредно, г-н Гутцайт!
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16.08.2021 12:58 Відповісти
 
 