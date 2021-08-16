УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17096 відвідувачів онлайн
Новини Події Коронавірус і карантин
10 311 2
карантин (16095) освіта (1042) школа (1824) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) Шкарлет (329)

Шкарлет про навчання дітей з 1 вересня: Дистанційний або змішаний формат можливий, якщо в регіоні буде "жовта", "помаранчева" або "червона" зони

Новини Цензор.НЕТ Події

Шкарлет про навчання дітей з 1 вересня: Дистанційний або змішаний формат можливий, якщо в регіоні буде

Уже через два тижні, з 1 вересня 2021 року, українські школи почнуть освітній процес у повноформатному режимі. Навчання в школах відбуватиметься без змін, якщо в країні буде "зелена" карантинна зона і не буде загрози поширення COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За словами міністра, на "дистанційку" або змішаний формат виходитимуть тільки ті школи, які знаходяться не в "зелених" карантинних зонах.

"Дистанційний або змішаний формат можливий, якщо у регіоні буде "жовтий", "помаранчевий" або "червоний". З міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком ми припускали три сценарії початку навчального року. Коли буде тільки "зелений" режим у всій країні, то це звичайне повноформатне навчання без змін в освітньому процесі", - розповів Шкарлет.

Також читайте: Навіть під час нової хвилі коронавірусу наполягатимемо на очному навчанні початкових класів, - Шкарлет

ЯК повідомлялося, раніше МОЗ запровадило вимогу вакцинації проти COVID-19 80% персоналу закладу освіти. У такому випадку школа може працювати навіть під час суворого локдауну. За словами Шкарлета, змушувати робити щеплення нікого не будуть.

Наразі МОН розглядає три варіанти початку нового навчального року в Україні.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дурачки
показати весь коментар
16.08.2021 10:44 Відповісти
Оболванивание молодежи полным ходом идет. И так образование у нас сильно просело, а всякого рода локдауны его окончательно добьют.
показати весь коментар
16.08.2021 11:24 Відповісти
 
 