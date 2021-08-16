Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що Україна розраховує і працює над проведенням літніх і зимових Юнацьких Олімпійських ігор у 2030 і 2032 роках.

"На літні Олімпіади ми поки не дивимося. Ми розраховуємо і працюємо над зимовою юнацькою Олімпіадою, літньою Юнацькою Олімпіадою і зимовими Олімпійськими іграми: це 2030 і 2032 роки", - сказав Гутцайт в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи готові вже підрахунки за кошторисом і необхідними інфраструктурними об'єктами в контексті можливого проведення в Україні зимових Юнацьких Олімпійських ігор, міністр зазначив, що проводити їх можна на Західній Україні, зокрема в Буковелі, а також залучити ще деякі інші міста, але підрахунків поки немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутцайт сподівається, що Україна увійде до трійки найкращих на Паралімпіаді в Токіо: "Єдине, що може перешкодити, - це ситуація з COVID-19"

"І насамперед зараз ідеться про Юнацькі Олімпійські ігри як тестові. Це менший бюджет і не так складно, як дорослі Олімпійські ігри. Їх можна провести в Києві, адже інфраструктура дозволяє", - додав він.

Крім того, міністр упевнений, що Україна зможе самостійно провести велику зимову Олімпіаду.

"Це складно, але можливо. Все залежить від побудованої спортивної інфраструктури. Неможливо відразу все зробити, коли десятки років це стояло закинуте", - заявив він.

На питання, чи не розглядає Україна можливість проведення однієї з майбутніх Олімпіад спільно з кимось із сусідів, Гутцайт відповів негативно.

Також дивіться: У нас чиновники сприймають Олімпійські ігри як можливість відпочити і поїсти закордонні страви за бюджетні кошти, - "слуга народу" Беленюк. ВIДЕО

"Такого немає, щоб була можливість спільно проводити Олімпійські ігри. Це не розглядається", - підкреслив він.

Як повідомлялося, в 2020 році президент України Володимир Зеленський заявив, що для України амбітною спортивною метою є проведення Олімпійських ігор.