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Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що Україна розраховує і працює над проведенням літніх і зимових Юнацьких Олімпійських ігор у 2030 і 2032 роках.

"На літні Олімпіади ми поки не дивимося. Ми розраховуємо і працюємо над зимовою юнацькою Олімпіадою, літньою Юнацькою Олімпіадою і зимовими Олімпійськими іграми: це 2030 і 2032 роки", - сказав Гутцайт в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи готові вже підрахунки за кошторисом і необхідними інфраструктурними об'єктами в контексті можливого проведення в Україні зимових Юнацьких Олімпійських ігор, міністр зазначив, що проводити їх можна на Західній Україні, зокрема в Буковелі, а також залучити ще деякі інші міста, але підрахунків поки немає.

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"І насамперед зараз ідеться про Юнацькі Олімпійські ігри як тестові. Це менший бюджет і не так складно, як дорослі Олімпійські ігри. Їх можна провести в Києві, адже інфраструктура дозволяє", - додав він.

Крім того, міністр упевнений, що Україна зможе самостійно провести велику зимову Олімпіаду.

"Це складно, але можливо. Все залежить від побудованої спортивної інфраструктури. Неможливо відразу все зробити, коли десятки років це стояло закинуте", - заявив він.

На питання, чи не розглядає Україна можливість проведення однієї з майбутніх Олімпіад спільно з кимось із сусідів, Гутцайт відповів негативно.

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"Такого немає, щоб була можливість спільно проводити Олімпійські ігри. Це не розглядається", - підкреслив він.

Як повідомлялося, в 2020 році президент України Володимир Зеленський заявив, що для України амбітною спортивною метою є проведення Олімпійських ігор.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Якщо прийде нормальна влада, то вона буде займатись економікою і порядом в державі, а не видумувати схеми розпилу бабла і будувати грандіозні прожекти. Щоб провести аж дві олімпіади на то треба дохрена лишнього бабла. Чи може в МВФ на то позичимо?
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16.08.2021 10:54
+7
І де цей щирий українець буде в 2032 році? Максимум про нього згадають, коли будуть випускати із тюрьми, якщо до влади прийде нормальна влада.
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16.08.2021 10:40
+4
Кто там у нас Буковелем владеет?? Кому зеленое стадо решило деньжат подкинуть..и под какой процент?? Внукам хватит наверное...и правнукам..
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16.08.2021 10:49
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І де цей щирий українець буде в 2032 році? Максимум про нього згадають, коли будуть випускати із тюрьми, якщо до влади прийде нормальна влада.
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16.08.2021 10:40 Відповісти
Если придёт нормальная влада, олимпиады не будет? Украина хочет провести летнюю и зимнюю Юношеские Олимпиады в 2030 и 2032 годах, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 3096
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16.08.2021 10:42 Відповісти
Якщо прийде нормальна влада, то вона буде займатись економікою і порядом в державі, а не видумувати схеми розпилу бабла і будувати грандіозні прожекти. Щоб провести аж дві олімпіади на то треба дохрена лишнього бабла. Чи може в МВФ на то позичимо?
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16.08.2021 10:54 Відповісти
Не, не надо... нам такой нормальной влады. Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 2850
А ведь, пролетит нормальная влада снова.
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16.08.2021 11:00 Відповісти
Твоими стараниями, вражина?
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16.08.2021 11:05 Відповісти
Нет.
Стараниями нормальной влады. Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 8902
Она сама себя уничтожила.
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16.08.2021 11:08 Відповісти
Молодец, что согласился - ключевое слово "нормальная влада"
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16.08.2021 11:10 Відповісти
Вот-вот.... кавычки забыл поставить. Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 432
Спасибо!
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16.08.2021 11:13 Відповісти
Неуч, то обозначение цитаты. Трускавецкий ты наш
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16.08.2021 11:20 Відповісти
Я с твоей цитатой в кавычках согласен. Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 2292
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16.08.2021 11:29 Відповісти
Твоя ненормальная влада у параолимпийцев бабло стырила, не знал?
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16.08.2021 11:12 Відповісти
Пиши заявление в полицию. Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 8001
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16.08.2021 11:14 Відповісти
Это все, что ты можешь сказать в оправдание твоей зекодлы? Вот откуда вы такие беретесь, гниды...
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16.08.2021 11:22 Відповісти
Оттуда, откуда и вы, дебилы. Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 2692
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16.08.2021 11:28 Відповісти
Вони уже всі діри в бюджеті закрили, вже пенсії по 2тис.доларів США і зарплати педагогам по 4 тис.доларів США, а може ще й навіть не гадають як заборгованості лікарям і шахтарям виплатити , а той балбес про мільярдні проекти, які навіть економічно найпотужнішим країнам не під силу. Де опинилась Греція після олімпіади, РФ витратила понад 40млрд. доларів США, а воно не знає, що за втрату частини суверенітету і наслідки зовнішнього управління випрошує уряд 2-3 млрд. лише щоб погасити попередні борги за кредитами. Дурень думкою багатіє, цікаво у якому просторовому вимірі існує цей суб"єкт. Але вірно зазначено, а де він буде у 2030-32 роках? Де, як не в зоні.то на пенсії. А щоб не клянчити на "пропитание" за час великого крадівництва по масштабному проекту зможе забезпечити своїх правнуків.
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16.08.2021 16:16 Відповісти
Оптимист ты наш...ты доживи еще до этого 2032 года для начала...
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16.08.2021 10:43 Відповісти
он будет доживать на берегу теплого красного моря, вместе со всей пархатой труппой клоунов.
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16.08.2021 11:59 Відповісти
Ты доживи до этой даты, а то и страны не будет с таким зекодлом(
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16.08.2021 10:45 Відповісти
Как страна, в которой 50% населения живет за чертой бедности, может провести сразу 2 олимпиады?
Это говорит о том, что власти плевать на своих сограждан.
И, проводя олимпиады, открывается широкое поле великому ОЛІМПІЙСЬКОМУ КРАДІВНИЦТВУ!!!
Вот главный двигатель проведения всяких олимпиад и полетов на Марс.
И не важно для власти, что это будет пир во время чумы. Им пир, нам - чума.
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16.08.2021 10:45 Відповісти
Щось цього Гутцайта в інформаційному полі стало забагато...
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16.08.2021 10:45 Відповісти
А хто це? Чого його вологі мрії рекламують ?
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16.08.2021 10:46 Відповісти
чоловік дікторши на якомусь каналі пінчука, а до того - коломойського
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16.08.2021 11:37 Відповісти
Це просто жах 😁😁😁
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16.08.2021 11:44 Відповісти
авжеж...не дивлюсь телевізора
він, здається, сабліст...переможець чи рекордсмен...чи і те та інше разом
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16.08.2021 11:51 Відповісти
Российская агрессия застала наше общество в ситуации несформированной национальной идентичности, в ситуации, когда для значительной части граждан Украины их страна - это просто территория, к которой они не испытывают никакой эмоциональной и иррациональной привязанности. А формальные сограждане (особенно, если они живут в другом регионе, прежде всего, в соответствии с пресловутой линией Восток-Запад) не вызывают чувства солидарности или единства.. Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 8364 За тридцать лет можно было и объединиться украинцам, но они ленятся управлять своим государством, даже все СМИ Украины находятся в руках еврейской общины и представителей группы людей с Московии. Крепостные украинцы перестаньте быть на своей земле КРЕПОСТНЫМИ! Просыпайтесь вас обокрали
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16.08.2021 10:54 Відповісти
Кто там у нас Буковелем владеет?? Кому зеленое стадо решило деньжат подкинуть..и под какой процент?? Внукам хватит наверное...и правнукам..
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16.08.2021 10:49 Відповісти
Молодые футболисты сб.Украины U-20 стали чемпионами Мира и без своего поля... Украина хочет провести летнюю и зимнюю Юношеские Олимпиады в 2030 и 2032 годах, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 3338Украина не настолько богата,чтобы проводить олимпиады и прочие турниры 1 категории...бабла надо вваалить немеряно...,на Олимпиаду в Японии истрачено 15,с половиной ярдов долляров...
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16.08.2021 10:51 Відповісти
А на все про все Олимпиада в Японии обошлась налогоплателькам в 28 ярдов американских рублей...
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16.08.2021 10:54 Відповісти
Це вже не ВЕЛИКЕ, а ВЕЛИЧЕЗНЕ КРАДІВНИЦТВО!
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16.08.2021 10:55 Відповісти
Распил бабла это не Опилки Леонида Данилыча,построившего Олигархат всего за 2 каденции... Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 9737Данилыч зна толк в таких делах...
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16.08.2021 10:58 Відповісти
Японская Олимпиада признана самой дорогой в Истории Олимпиад...,основатель современных Олимпиад,Пьер де Кубэртэн плачет горькими слезами Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 9659як там він казав? Главное не паБЕДа а участиє...о времена,о нравы...
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16.08.2021 11:03 Відповісти
Давай,Вадик,жги еще.Зимней и летней олимпиад маловато будет.Между ними давай еще парочку спартакиад замути.Зебил,мля..
Дайте ему селедки-пусть успокоится.
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16.08.2021 11:03 Відповісти
Сенатор когда то говорил...
ждал 44 года пока развалится Ссср,дождался августа 1991 года,ГКЧП ускорило процесс... Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 8338Украина стала Независимой,ну теперь заживем без Крыс коммуняцких что коты в масле...)))Бати нет почти 4 года,а его крылатые фразы помню что Молитву... Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 3251
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16.08.2021 11:15 Відповісти
****...тым нет покоя.
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16.08.2021 11:46 Відповісти
УКРАЇНА хоче ??? Чи стадо зелених "падарастів " ??? Гицлі ви чмокані...
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16.08.2021 11:52 Відповісти
А как его послать в путешествие к храму детородного органа? "Дебилы, б...ь" (с) (усталая лошадь)
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16.08.2021 11:58 Відповісти
Так и хочется сказать заяложенную фразу "дайте ему селёдки". Разве насущных проблем не хватает что хватается за прожекты?
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16.08.2021 12:50 Відповісти
 
 