За добу в Києві від COVID-19 померли три людини, виявлено 59 нових випадків, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 59 хворих на коронавірус. Померли троє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"59 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли три людини. Загалом з початку пандемії в Києві – 5261 летальний випадок. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 221275", - повідомив Кличко.

Так, захворіли 34 жінки віком від 25 до 86 років, 22 чоловіки віком від 21 до 87 років. А також 1 дівчинка 16 років і 2 хлопчики 16 та 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 18 хворих на коронавірус. А також 65 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 47 людей. Загалом коронавірус подолали 214089 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 16, в Оболонському – 15 та в Солом’янському районі – 11 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

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