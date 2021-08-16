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Гутцайт про очікування від зимової Олімпіади-2022 у Пекіні: Дай бог, щоб хоча б такий результат був, як на попередніх Іграх

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Гутцайт про очікування від зимової Олімпіади-2022 у Пекіні: Дай бог, щоб хоча б такий результат був, як на попередніх Іграх

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розраховує, що на зимових Олімпійських іграх у 2022 році в Пекіні (Китай) Україна завоює хоча б 1-2 медалі.

"Дай бог, щоб хоча б такий результат був (як на попередніх Олімпіадах. - Ред.)", - сказав Гутцайт в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, підготовка до Олімпіади-2022 у Пекіні вже триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт

"Ми розвиваємо види спорту, вкладаємо кошти. Складнощі є, бо немає належної матеріально-технічної бази для розвитку всіх зимових видів спорту. Вона не будувалася десятками років. Але ми намагаємося створити умови. Фінансування достатньо, цього року виділено 155 млн грн на підготовку до зимової Олімпіади", - наголосив він.

Як повідомлялося, за всю історію участі України в зимових Олімпійських іграх українська збірна не здобувала більше ніж дві медалі. Зокрема, по дві медалі Україна виборола в 1994, 2006 і 2014 роках, по одній - у 1998 і 2018 роках. В інші роки спортсмени не привозили з зимової Олімпіади жодної медалі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Свечку поставь в РПЦ и ещё раз повтори, что ты внепалитики, удод, мля!
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16.08.2021 10:50
+3
Вадик,ты пойди еще свечку поставь и 50 раз прочти "Отче наш".Просто надеяться-мало. Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх - Цензор.НЕТ 6002
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16.08.2021 10:50
+3
"Дай бог," - ну вот-же..... Зачем нам в этом случае платить зарплату этому министру?
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16.08.2021 10:52
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Комуняки увесь світ раком поставили своїм вірусом, ще й не хочуть цього визнавати, а ви до них на олімпіади їздете. Мерзота...
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16.08.2021 10:48 Відповісти
Раком клубнику собирают. Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх - Цензор.НЕТ 5338
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16.08.2021 10:50 Відповісти
Бог в поміч
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16.08.2021 10:54 Відповісти
Телепортировался? Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх - Цензор.НЕТ 1615
Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх - Цензор.НЕТ 4634 Ivan Slepov

Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх - Цензор.НЕТ 3170 Ivan Slepov
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16.08.2021 10:57 Відповісти
А чё?Агрохимии нравится. Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх - Цензор.НЕТ 9436
Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх - Цензор.НЕТ 8567
показати весь коментар
16.08.2021 10:53 Відповісти
Вадик,ты пойди еще свечку поставь и 50 раз прочти "Отче наш".Просто надеяться-мало. Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх - Цензор.НЕТ 6002
показати весь коментар
16.08.2021 10:50 Відповісти
Свечку поставь в РПЦ и ещё раз повтори, что ты внепалитики, удод, мля!
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16.08.2021 10:50 Відповісти
"Дай бог," - ну вот-же..... Зачем нам в этом случае платить зарплату этому министру?
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16.08.2021 10:52 Відповісти
Олімпійська хартія:
- Несумісною з належністю до олімпійського руху є будь-яка форма дискримінації стосовно країни або особи за расовими, релігійними, політичними, статевими або іншими ознаками.
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16.08.2021 10:55 Відповісти
Вместо того чтоб делать все чтоб результат улучшить он молится о сохранении прежнего результата.
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16.08.2021 11:06 Відповісти
Результат хэ с ним,нам бы не видеть обнимашки наших олимпийцев с жополизами убийцы путина,еще есть время на тренировки по сдерживанию своих низменных эмоций.
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16.08.2021 11:24 Відповісти
На хрена Украине спортсмены - колаборанты?

СНАЧАЛА ОНИ ЗА СЧЁТ НАЛОГОВ УКРАИНЦЕВ учатся и тренируются, потом уезжают защищать честь других стран
Пора закон делать о затраченных деньгах на таких спортсменов
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16.08.2021 12:40 Відповісти
И потом весь МОК Украины братается с убийцами из раши
Гутцайт про очікування від зимової Олімпіади-2022 у Пекіні: Дай бог, щоб хоча б такий результат був, як на попередніх Іграх - Цензор.НЕТ 1244
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16.08.2021 12:41 Відповісти
НЕТ СЛОВ БЕЗ МАТА 😀😀😀

Гутцайт про очікування від зимової Олімпіади-2022 у Пекіні: Дай бог, щоб хоча б такий результат був, як на попередніх Іграх - Цензор.НЕТ 5357Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассчитывает, чтобы на зимних Олимпийских играх в 2022 году в Пекине (Китай) Украина завоевала хотя бы 1-2 медали.

"Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был»

Слуги , Вы зачем посадили на шею украинцам ЛЕНТЯЯ, бездаря и калоборанта ?

Увольте министра - нечего ему платить
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16.08.2021 12:45 Відповісти
Я бы вообще эти олимпиады отменил. Они, нынче, все как-то мимо проходят и не вызывают всеобщего интереса, как раньше. Ну и практически ничего не дают человечеству. Одна только бесполезная трата огромных денег на соревнования между собой допинг-наркоманов под разными флагами.
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16.08.2021 14:30 Відповісти
понятно что со спортсменами никто не работает, поэтому берега потеряли
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16.08.2021 14:48 Відповісти
Дай Боже розуму взагалі забити на цих спарцмєнів і на ті алімпіади, не вже Україні не має де грошенята дівати...
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16.08.2021 22:49 Відповісти
 
 