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Новини Політика України
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ВР (11730) вибори (6162) Кривий Ріг (811) Павлов Костянтин (28)

"Найближчий час - це кінець березня наступного року", - "слуга народу" Кравчук назвала можливу дату виборів у Кривому Розі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Як скоро Верховна Рада може ухвалити рішення про дострокові вибори в Кривому Розі після загибелі мера Костянтина Павлова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24".

"Є певна процедура: має зібратися місцева рада, прийняти певні моменти й відправити їх Верховній Раді. Але у виборчому кодексі є дві дати, коли можуть проводитися позачергові вибори, як і чергові - це кінець березня і кінець жовтня. Очевидно, що на кінець жовтня це неможливо за процедурою виконати, тому що вона має певну тривалість, тому найближчий час - це кінець березня наступного року", - пояснила вона.

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Нагадаємо, Костянтин Павлов - міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів переміг тодішній мер Юрій Вілкул, але він знявся з другого туру і підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

6 грудня пройшов другий тур виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик від "Слуги народу" і Костянтин Павлов. Переміг останній.

15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.

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Автор: Наталя Джума
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Кого сейчас поставят, тот и заказчик. "Ближайшее время - это конец марта следующего года", - "слуга народа" Кравчук назвала возможную дату выборов в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 4859
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16.08.2021 11:20 Відповісти
А там никого ставить и не надо. По закону в случае невозможности мером исполнять свои обязанности, это делает секретарь горсовета.
Секретарём там сейчас слуганародный деятель
Ну а кому такая ситуация выгодна, догадайтесь сами.
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16.08.2021 12:12 Відповісти
Бубочку туда переведите по ст 5 п.36 КзПП. Это его уровень и не выше.
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16.08.2021 11:23 Відповісти
У Зеленского удостоверение президента на инаугурации упало, очень плохой знак. Перед Януковичем двери закрывались и венком бахнуло.
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16.08.2021 11:24 Відповісти
Сначала наведите в городе порядок,как это победил в первом туре,а потом слился,тут явно либо запугивание смертью либо подкуп,в таких условиях никаких выборов быть не может,никакой демократии противникам демократии.
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16.08.2021 11:32 Відповісти
старый мер поломался, несите нового
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16.08.2021 11:48 Відповісти
Кхе, кхе....ну чьтоооо,......есть желающие на ...мэрааа?????? Таааак, ну....Кривой Рог на сегодня заявку не присылаааалл..........
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16.08.2021 14:08 Відповісти
да похххх там- шо е, шо нима.... толку от горящей головы...=0.00(((((((((((((((((
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17.08.2021 00:05 Відповісти
сорри...- говорящей...)
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17.08.2021 00:05 Відповісти
 
 